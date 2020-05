L’olandese del Coronavirus. Ed altri scriteriati.

Nel luglio 2019, un gruppo di virologi cinesi è stato sbattuto fuori con la forza dal Canadian National Microbiology Laboratory (NML). L’NML è l’unica struttura di livello 4 del Canada e una delle poche in Nord America equipaggiata per gestire le malattie più mortali del mondo, tra cui Ebola, SARS, Coronavirus , ecc. I cinesi espulsi sembra fossero stati colti a rubare un campione di Coronavirus che era stato acquisito dal direttore del NML, Frank Plummer.

Ma come era arrivato in Canada il coronavirus? Lunga storia di virus spediti nel mondo, per denaro o ambizione, in una competizione folle, da tecnologi irresponsabili.

Il 13 giugno 2012 un saudita di 60 anni viene ricoverato a Jeddah, in Arabia Saudita, con una storia di 7 giorni di febbre, tosse, espettorazione e mancanza di respiro. Il virologo egiziano Dr. Ali Mohamed Zaki ha isolato e identificato nei polmoni del malato un coronavirus prima sconosciuto. Dopo che la diagnostica di routine non è riuscita a identificare l’agente, Zaki ha contattato Ron Fouchier, uno dei principali virologi dell’Erasmus Medical Center (EMC) a Rotterdam, Paesi Bassi, per un consiglio. E gli manda il virus, apparentemente di contrabbando (l’Arabia Saudita ne rivendica la proprieta!)

Ron Fouchier è un virologo olandese geniale e a dir poco discutibile . E’ stato protagonista nella scoperta e nel sequenziamento di numerosi virus, tra cui SARS nel 2003 e H1N1 nel 2009.

La ricerca e le pubblicazioni di Fouchier sono state al centro di un acceso dibattito quando, nel 2011, lui e il suo team hanno creato un virus H5N1 mutante che, disperso nell’aria può infettare sull’uomo e può portare a una pandemia globale o, peggio, al bioterrorismo. Lo H5N1 è quello dell’influenza aviaria. Che ha fatto strage in Cina, ma essenzialmente solo fra gli allevatori di pollame e loro personale: perché si trasmette all’uomo quasi solo per contatto diretto. Il dottor Fouchier lo ha reso diffondibile per via aerea. Per gli indiani, ha creato “il virus più pericoloso del mondo”.

“Il virus viene trasmesso in modo efficiente come l’influenza stagionale”, affermò tutto contento Fouchier in un convegno sull’aviaria tenutosi a Malta nel settembre 2012.

Gli scienziati con la testa sul collo chiesero che la ricerca di Fouchier non venisse pubblicata, ed anzi interrotto l’esperimento

“In un rapporto sconvolgente sugli esperimenti di Fouchier , Lynn Klotz, un ricercatore senior presso il Center for Arms Control e Non-Proliferation ha scritto per il Bulletin of the Atomic Scientists:

Di grande preoccupazione è il rilascio di un virus dell’influenza aviaria altamente patogeno, trasmesso per via aerea, trasmissibile in laboratorio, creato dai laboratori, creato nei laboratori di Ron Fouchier nei Paesi Bassi “.

L’olandese ha lottato strenuamente per difendere il suo “diritto” e brevettare il virus, evidentemente perché quel genere di ricerche rende molto denaro. Scrive Great Game India:

“Nel 2013, Fouchier ha perso la sua battaglia legale contro il governo olandese che gli ha impedito di pubblicare la sua ricerca sul virus mutante H5N1 senza prima chiedere il permesso. “Il governo ha interpretato correttamente le normative dell’UE volte a prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la cosiddetta tecnologia” a duplice uso “che potrebbe essere utilizzata per il bene o il male”, ha affermato la corte.

Ma ecco il proseguio:

“Nell’ottobre 2014, i funzionari degli Stati Uniti hanno annunciato un’interruzione nel finanziamento degli studi di guadagno di funzione (GOF) relativi all’influenza MERS e SARS. Tuttavia, secondo ScienceInsider, nel 2018, il comitato sanitario americano ha tranquillamente approvato finanziamenti per gli studi di Fouchier relativi al virus H5N1 che ha causato furore 8 anni fa”.

Anthony Fauci era presenta al convegno di Malta. Si sa che è stato lui a stanziare 7,4 milioni di dollari per le ricerche a Wuhan – ricerche che poteva essere scomodo condurre in USA.

Frattanto Foucher aveva spedito personalmente il “suo” virus ultra-letale in Canada, al National Microbiology Laboratory (NML) a Winnipeg da cui “ questo virus è stato rubato dal laboratorio canadese da agenti cinesi”

Glielo aveva chiesto, come un favore , il direttore del centro canadese, Frank Plummer, un genio anche lui. Wikipedia: “ ha guidato la risposta del laboratorio canadese alla SARS , la pandemia di H1N1 e ha supervisionato lo sviluppo del vaccino VSV EBOV di successo per la febbre emorragica virale da Ebola . Il Dr. Plummer stava lavorando per sviluppare un vaccino contro l’HIV [2] al momento della sua morte”

Già, perché Plummer è morto a Nairobi il 4 febbraio 2020, proprio mentre esplodeva (e veniva soffocato in qualche modo) lo scandalo dei virus trafugati dai cinesi nel suo laboratorio canadese.

Secondo gli indiani è stato assassinato. Per sua moglie è stato un attacco di cuore. Il genio era un alcolista estremo, tanto che è stato “il primo destinatario in Nord America a ricevere DBS ( stimolazione cerebrale profonda ) per trattare il disturbo da uso di alcol, in una sperimentazione sperimentale. [3] [4] [5]

I due cinesi messi alla porta dall’istituto canadese sono Il dott. Xiangguo Qiu – un luminare nella ricerca di un farmaco o un vaccino contro l’’Ebola e le più mostruose malattie africane, Nipah, febbre emorragica del Congo, della Rift Valley – e sua moglie Keding Cheng, batteriologa. Il punto è che

Il dott. Xiangguo Qiu ha effettuato almeno cinque viaggi nell’anno scolastico 2017-18 al laboratorio nazionale di biosicurezza Wuhan dell’Accademia cinese delle scienze. Come mai non ha suscitato sospetti nella direzione canadese? In questi laboratori dove si lavora coperti da scafandri manovrando microrganismi letali incurabili, che clima domina?

L’indagine canadese è, apparentemente, ancora in corso.

Resta che in questa storia sporchissima i scienziati pazzi che stanno fabbricando bio-armi , con finanziamenti americani, l’accusa corale – dagli Usa alle UE – al regime cinese, suona alquanto falsa. I cinesi hanno certo qualcosa da nascondere, ma potrebbero chiamare in correità americani, canadesi, olandesi che hanno rimestato, guadagnato, scambiato fra loro virus letali da guerre del futuro.

I laboratori del Pentagono in Georgia e Ucraina

Il clamore contro la Cina e il suo laboratorio di Wuhan, del resto, fanno utilmente dimenticare che il Pentagono gestisce laboratori segreti di produzione di batteri e virus “armati”, mosche della sabbia (che danno la leihsmaniosi) e zanzare della febbre gialla, in 25 paesi, dall’Irak all’Afghanistan dalla Tanzania all’Uganda.

E i più allarmanti sono i laboratori piazzati in Georgia e Ucraina, dove il personale lavora sotto protezione diplomatica a quelle che Vladimir Putin ha definito armi etniche, visto che “il biomateriale che studiano viene raccolto in Russia e fra i diversi gruppi etnici che lavorano nelle varie aree geografiche della Federazione Russa. Dal 2014, quando il Lugar Center di Tbilisi ha cominciato ad occuparsi di insetti, mosche flebotome della sabbia hanno cominciato a infestare zone della Georgia e del confinante Daghestan, dove prima erano sconosciute. Si sono viste anche zanzare della febbre gialla (Aedes Aegypti); e 34 residenti in Georgia si ammalarono di febbre Crimea-Congo quando iniziarono a studiarla presso il Centro Lugar . Nel 2016, l’Ucraina ha segnalato 115 casi di botulismo. 12 di loro fatali.



Il 29 aprile, come riposta agli attacchi americani alla Cina come responsabile dell’epidemia, Mosca ha citato un laboratorio specifico vicino a Tbilisi, in Georgia, il Richard Lugar Public Health Center , dicendo chiaramente che la loro intelligence aveva le prove delle visite di altri dirigenti del Pentagono nel complesso. I russi affermano che esistono 11 di questi laboratori in Ucraina sviluppati dal Pentagono. Quando la Crimea si è unita alla Russia nel 2014, è rimasto in mani loro, in uno di questi laboratori a Simferopol , “104 piscine di ectoparassiti, 46 campioni di organi interni di roditori e 105 campioni di il siero di sangue umano è stato trovato pronto per la spedizione. Apparentemente era un hub per la raccolta di materiali e l’invio in Europa”.

Ultim’ora:

Coronavirus a Pittsburgh: il ricercatore ucciso in apparente omicidio-suicidio era sul punto “fare scoperte molto significative” relative a COVID-19,

Il 2 maggio, la polizia ha dichiarato che il 37enne Dr. Bing Liu è stato trovato morto nella sua casa a Elm Court a causa di ferite da arma da fuoco alla testa, al collo e al busto. Gli investigatori dicono che ora credono che la sua morte sia un omicidio.

Bing era sul punto di fare scoperte molto significative per comprendere i meccanismi cellulari alla base dell’infezione da SARS-CoV-2 e le basi cellulari delle seguenti complicazioni. Faremo uno sforzo per completare ciò che ha iniziato nel tentativo di rendere omaggio alla sua eccellenza scientifica “, ha detto il dipartimento sul suo sito web.

Un secondo uomo è stato trovato morto nella sua auto su Charlemagne Circle, vicino a Elm Court. La polizia dice che è morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta alla testa.

Secondo la polizia, le due vittime si conoscevano. Gli investigatori affermano di ritenere che quello trovato nella sua macchina abbia sparato e ucciso l’uomo nella casa di Elm Court prima di tornare in macchina e togliersi la vita.