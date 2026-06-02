LO SPIRITO RIVOLUZIONARIO EBRAICO E IL SUO IMPATTO NELLA STORIA DEL MONDO – 10a Puntata

veritas liberavit vos

La conversione dell’ebreo rivoluzionario

di E. Michael Jones

Impressionante l’attualità di questo scritto. Sembra stato fatto adesso.

Questo capitolo del libro è stato precedentemente pubblicato come articolo

nel numero di ottobre 2006 della rivista Culture Wars.

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Il 15 giugno 2006, la Convenzione Generale della Chiesa Episcopale degli Stati Uniti approvò una risoluzione che condannava i Vangeli come documenti “antigiudaici”. Poiché la conclusione che gli episcopaliani trassero dal riconoscimento di tale fatto fu quella di censurare le Scritture, in particolare il loro uso liturgico, rimuovendo qualsiasi cosa un ebreo potesse trovare offensiva, molti episcopaliani conclusero che questa fosse l’ultima apostasia di una lunga parabola iniziata alla conferenza di Lambeth del 1930, quando quella cosi detta chiesa approvò l’uso dei contraccettivi. Che lo sia o meno, è al di là della nostra competenza in questa sede. Indipendentemente dalle conclusioni che gli episcopaliani traggano da questo fatto, l’affermazione che i Vangeli siano antigiudaici è, senza ombra di dubbio, vera.

L’unica vera domanda è perché gli episcopaliani abbiano impiegato duemila anni per rendersi conto di questo fatto o perché non ne abbiano tratto quella che sembra essere la conclusione più logica,

vale a dire che se gli episcopaliani vogliono essere fedeli all’esempio di Gesù Cristo, devono essere anche contro il giudaismo come religione che ha crocifisso Gesù.

Gli episcopaliani non affermarono che le Scritture fossero antisemite.

Se lo avessero affermato, l’affermazione sarebbe stata falsa.

Antisemitismo è un termine relativamente recente. Fu coniato nel 1870 da un tedesco di nome Wilhelm Marr. Si riferisce alla razza e afferma che gli ebrei sono odiosi a causa di alcune caratteristiche biologiche indelebili. Quell’idea portò a Hitler, ma la sconfitta di Hitler portò a

una ridefinizione del termine.

L’antisemitismo ha ora un significato completamente diverso. Un antisemita consunto sembra essere qualcuno a cui non piacevano gli ebrei. Ora è qualcuno che non piace agli ebrei. Nessun cristiano può in buona coscienza essere antisemita, ma ogni cristiano, in quanto

cristiano, deve essere anti giudaico. Nel linguaggio contemporaneo i due termini sono praticamente sinonimi, ma i loro significati sono molto diversi e la distinzione è deliberatamente oscurata per scopi politici.

Il 16 ottobre 2004, il Presidente Bush firmò il Global Anti-Semitism Review Act, che istituisce un dipartimento speciale all’interno del Dipartimento di Stato americano per monitorare l’antisemitismo globale, con un rapporto annuale al Congresso. Uno dei passi principali nell’attuazione di tale legge è stato l’insediamento di Gregg Rickman, capo dell’ufficio del Dipartimento di Stato per l’antisemitismo globale, il 22 maggio 2006, da parte del Segretario di Stato Condoleeza Rice. Rickman aveva legami sia con organizzazioni ebraiche che con il Congresso. Era stato direttore dello staff dell’ex senatore Peter Fitzgerald (R-Ill.) e presidente della Coalizione Ebraica Repubblicana. Ma la sua principale qualifica per l’incarico era il ruolo svolto, insieme al senatore Alfonse D’Amato (R-New York), nell’estorsione di 2 miliardi di dollari dalle banche svizzere alla fine degli anni ’90.

“Gregg Rickman, in collaborazione con il senatore D’Amato, è stato quasi da solo a scoprire la corruzione e l’immoralità delle banche svizzere”, ha affermato William Daroff, vicepresidente per le politiche pubbliche delle United Jewish Communities, l’organismo che riunisce le federazioni ebraiche nordamericane e direttore della sua sede di Washington.

“Questo tipo di tenacia gli sarà molto utile nel suo nuovo incarico, secondo i rappresentanti dei gruppi che fanno da tramite tra Washington e le piccole e vulnerabili comunità ebraiche all’estero”.

Il signor Rickman non dovrà definire l’antisemitismo. Il suo ufficio del Dipartimento di Stato lo ha già fatto per lui. Nel suo “Rapporto sull’antisemitismo globale” e nel suo “Global Anti-Semitism Report”, il Dipartimento di Stato americano elenca come antisemite le seguenti convinzioni:

1) Qualsiasi affermazione secondo cui “la comunità ebraica controlla il governo, i media, gli affari internazionali e il mondo finanziario” è antisemita.

2) Un “forte sentimento anti-israeliano” è antisemita.

3) Le “critiche virulente” ai leader israeliani, passati o presenti, sono antisemite. Secondo il Dipartimento di Stato, l’antisemitismo si verifica quando una svastica viene raffigurata in una vignetta che denigra il comportamento di un leader sionista passato o presente. Pertanto, una vignetta che include una svastica per criticare la brutale invasione della Cisgiordania da parte di Ariel Sharon nel 2002, è considerata antisemita.

Una vignetta dove Israele lancia missili “infernali” contro sventurati uomini, donne e bambini palestinesi è antisemita. Allo stesso modo, quando il termine “nazisionista” viene usato per descrivere i bombardamenti a tappeto di Sharon in Libano nel 1982 (che uccisero 17.500 rifugiati innocenti), è anch’esso “antisemita”.

4) La critica alla religione ebraica, ai suoi leader religiosi o alla sua letteratura (in particolare il Talmud e la Kabbalah) è antisemita.

5) Le critiche al governo e al Congresso degli Stati Uniti per essere indebitamente influenzati dalla comunità ebraico-sionista (inclusa l’AIPAC) sono antisemite.

6) Le critiche alla comunità ebraico-sionista per la sua promozione del globalismo (il “Nuovo Ordine Mondiale”) sono antisemite.

7) Incolpare i leader ebrei e i loro seguaci per aver incitato la crocifissione romana di Cristo è antisemita.

8) Ridurre la cifra di “sei milioni” di vittime dell’Olocausto è antisemita.

9) Definire Israele uno stato “razzista” è antisemita.

10) Affermare che esiste una “cospirazione sionista” è antisemita.

11) Affermare che gli ebrei e i loro leader abbiano creato la Rivoluzione bolscevica in Russia è antisemita.

12) Fare “affermazioni denigratorie nei confronti di persone ebree” è antisemita.

I criteri del Dipartimento di Stato hanno gravi implicazioni per chiunque viva oggi. La più grave è che trasformano molti ebrei, che hanno avanzato molte delle affermazioni di cui sopra in libri e articoli da loro scritti, in antisemiti. Ma le definizioni del Dipartimento di Stato hanno anche gravi implicazioni storiche. Se prendiamo ad esempio i numeri 4 e 7, appare chiaro che non solo i comuni cattolici, ma anche papi e santi cattolici erano colpevoli di antisemitismo, secondo i criteri del Dipartimento di Stato. Numerosi papi, a partire da Papa Gregorio IX nel 1238, hanno condannato il Talmud come un attacco blasfemo alla persona di Cristo e alla fede cristiana e hanno esortato i cristiani a confiscarlo e bruciarlo.

Riguardo al punto 7, San Pietro, il primo papa, affermò negli Atti degli Apostoli che gli ebrei erano responsabili della morte di Cristo. Anche Nostrae Aetate, la dichiarazione del Concilio Vaticano II sugli ebrei che ha inaugurato un’era di buoni sentimenti ed “ecumenismo”, ha affermato che alcuni ebrei erano responsabili della morte di Cristo. Con il loro uso promiscuo del termine “antisemitismo”, Rickman e i suoi complici al Dipartimento di Stato hanno trasformato l’insegnamento cattolico tradizionale in un crimine d’odio.

Nonostante 40 anni di esagerazioni e chutzpah (sfrontatezze giudaiche), alcuni fatti rimangono. La Chiesa non è e non può essere antisemita, perché il termine si riferisce principalmente alla razza e all’odio razziale. La Chiesa non può promuovere l’odio razziale verso alcun gruppo, certamente non verso gli ebrei, perché il suo fondatore era un membro di quel gruppo razziale. Tuttavia, il Vangelo di San Giovanni chiarisce che esiste un profondo e persistente animus cristiano contro i giudei

che hanno rifiutato Cristo. Questa “Judenfeindlichkeit” (anti giudaismo), se usiamo la parola di Brumlik, è parte dell’essenza del cattolicesimo. La Chiesa è ostile agli “ebrei” perché si sono definiti come rifiutatori di Cristo. La Chiesa è anti giudaica, ma a differenza degli ebrei, che, come ha spiegato il rabbino Solveichik in First Things, ritengono che l’odio sia una virtù, ai cristiani viene detto di amare i propri nemici. Gli “ebrei”, con cui San Giovanni intende gli ebrei che avevano rifiutato Cristo, divennero per questo motivo nemici dei cristiani ma tutti gli ebrei erano stati trasformati dalla venuta di Cristo. Dovevano accettarlo come Messia o rifiutarlo. Gli ebrei che accettarono Cristo come Messia divennero noti come cristiani. Gli ebrei che lo rifiutarono divennero noti come “giudei”.

E perché gli ebrei rifiutarono Cristo? Perché era stato crocifisso. Volevano un leader potente, non un servo sofferente. I capi degli ebrei, Anna e Caifa, in rappresentanza di tutti gli ebrei che lo avrebbero rifiutato, dissero a Cristo che se fosse sceso dalla croce, lo avrebbero accettato come Messia. Poiché non potevano accettare un Messia che soffriva e moriva invece di restaurare il regno come desideravano, ovvero in modo carnale, gli ebrei che rifiutarono Cristo divennero rivoluzionari.

Gli ebrei che rifiutarono Cristo divennero rivoluzionari ai piedi della croce ma le piene implicazioni della loro decisione non divennero evidenti fino a 30 anni dopo, quando gli ebrei si ribellarono a Roma, e Roma reagì distruggendo il Tempio. A questo punto, gli ebrei non avevano più tempio, né sacerdozio, né sacrifici, e di conseguenza non avevano modo di adempiere alla loro alleanza. Vedendo come stava andando la battaglia per Gerusalemme, un rabbino di nome Jochanan ben Zakkai si fece portare fuori da Gerusalemme nascosto in un sudario e, dopo essere stato riconosciuto come amico di Roma, gli fu concesso il privilegio di fondare una scuola rabbinica a Javne. È in questo momento, circa 30 anni dopo la fondazione della Chiesa, che nasce l’ebraismo moderno, l’ebraismo come lo conosciamo noi. Gli ebrei non erano più i figli di Mosè che eseguivano determinati rituali in adempimento del loro patto.

L’Ebraismo era diventato essenzialmente una società di dibattito, perché in assenza di un Tempio, questo era tutto ciò che gli ebrei potevano fare. I risultati di questi interminabili dibattiti divennero noti come Talmud, che fu messo per iscritto nel corso dei successivi sei secoli.

Il dibattito non sradicò affatto lo spirito rivoluzionario degli ebrei. Anzi, per molti versi, lo intensificò, insegnando loro a cercare un Messia militare. Gli ebrei ottennero il loro Messia militare circa 60 anni dopo la distruzione del Tempio, quando Simon bar Kokhbar insorse contro Roma nel 136. Tutti i rabbini di Gerusalemme riconobbero bar Kokhbar come il Messia e, come a dimostrare che l’ebraismo razziale era diventato privo di significato, gli ebrei cristiani furono espulsi per non averlo riconosciuto.

L’espulsione degli ebrei cristiani al tempo di Simon bar Kochbar dimostrò che l’ebreo non era una costruzione razziale, ma teologica. Il fattore determinante ultimo dell’ebraismo era diventato il rifiuto di Cristo, e quel rifiuto portò inesorabilmente alla rivoluzione. Quando rifiutarono Cristo, gli ebrei divennero rivoluzionari. Negli ultimi 2000 anni, la storia è stata una lotta tra i discendenti spirituali di due gruppi di ebrei: coloro che accettarono Gesù Cristo come Messia e coloro che lo rifiutarono.

La storia divenne, in un certo senso, una lotta intra-ebraica ai piedi della Croce.

Nell’autunno del 2003, Mahathir Mohammed, primo ministro della Malesia, annunciò che “gli ebrei governano il mondo attraverso la procura. Fanno sì che altri combattano e muoiano per loro”.

Mahathir fu immediatamente denunciato come antisemita e accusato di aver lanciato “un invito assoluto a commettere più crimini d’odio e terrorismo contro gli ebrei”, nonostante non avesse detto nulla del genere e nonostante molti ebrei fossero d’accordo con lui. Henry Makow riteneva che il discorso di Mahathir “si opponesse al terrorismo”. Un altro ebreo, che concordava con Makow sul fatto che Mahathir non fosse un terrorista, disse qualcosa di simile.

Elias Davidson, originario di Gerusalemme, ritiene che gli ebrei governino il mondo per procura. Prosegue spiegando come:

“Essendo io stesso ebreo (ma contrario al sionismo), non ho bisogno dell’incoraggiamento del Primo Ministro malese Mahathir Mohammed per osservare ciò che dovrebbe essere ovvio a un occhio sfacciato: vale a dire che gli ebrei di fatto governano la politica estera degli Stati Uniti e quindi determinano in larga misura la condotta della maggior parte dei paesi… Lo stesso vale per l’affermazione che gli ebrei controllano il mondo.

Sicuramente non controllano ogni singola azione; sicuramente non significa che ogni ebreo partecipi al “controllo”. Ma a tutti gli effetti pratici la proposizione è valida”.

Ciò che distingue un ebreo come Davidson da un ebreo come, per esempio, Stanley Fish non è ovviamente la sua etnia. Non sono nemmeno le sue idee politiche. Ciò che li distingue sono le loro diverse forme di critica letteraria.

Davidson crede nell’obiettività delle dichiarazioni. Richiede al Primo Ministro malese di attenersi a ciò che ha effettivamente detto e, di conseguenza, non trova nulla di antisemita nella sua dichiarazione. “Mahathir”, continua Davidson: “Non ha mai chiesto di discriminare gli ebrei, né tanto meno di ucciderli. È vergognoso equipararlo agli hitleriani. Esorta i musulmani a combattere gli ebrei adottando metodi e tecnologie moderne e a istruirsi, in altre parole a superare gli

ebrei in eccellenza. Cosa c’è di sbagliato in questo? In questo modo rende un servizio ai musulmani (oltre 1 miliardo di persone) e all’umanità. Gli ebrei devono conoscere il loro posto e accontentarsi dell’influenza derivante dal loro piccolo numero. Gli ebrei devono imparare un po’ di umiltà…”.

Gli ebrei, se con questo intendiamo la cabala che li governa sotto il nome di Sinedrio, Kahal, Politburo o ADL o altre importanti organizzazioni ebraiche, hanno secoli di esperienza nel trattare con ebrei come Makow e Davidson. Il modus operandi dei leader ebrei che si occupano di ebrei in disaccordo con la loro leadership risale agli albori dell’ebraismo moderno, ovvero ai tempi di Cristo, quando, secondo il Vangelo di San Giovanni, i genitori dell’uomo nato cieco si rifiutarono di parlare “per paura degli ebrei, che avevano già accettato di espellere dalla sinagoga chiunque avesse riconosciuto Gesù come il Cristo”. Qualsiasi ebreo che scelga il Logos – in una qualsiasi delle sue forme – al posto del Talmud, ovvero l’ideologia anticristiana confezionata dai leader ebrei per tenere il loro popolo in schiavitù, subirà l’ira dell’ebraismo organizzato. Spinoza la subì ad Amsterdam nel XVII secolo; ai nostri giorni anche Norman Finkelstein la subì. Poiché sembra più che assurdo definire antisemiti gli ebrei che non sono d’accordo con altri ebrei, il moderno Kahal ha coniato un nuovo termine. Gli ebrei che non sono d’accordo con il Kahal odierno vengono definiti “ebrei che odiano se stessi”, poiché vengono espulsi dalla moderna sinagoga del linguaggio accettabile.

Il Kahal era il sistema giuridico autonomo che gli ebrei istituirono in Polonia per gestire i propri affari legali. Lo spirito che informava tale organismo giuridico era il Talmud.

Secondo la Jewish Encyclopedia, il Talmud è “la suprema autorità in materia religiosa… per la maggioranza degli ebrei”. Il Talmud è una “deformazione sistematica della Bibbia” in cui “l’orgoglio della razza con l’idea di dominio universale è esaltato al colmo della follia… i Dieci Comandamenti non sono obbligatori nei loro confronti…

Per quanto riguarda il comportamento nei confronti dei Goim (non ebrei) tutto è permesso: rapina, frode, spergiuro, omicidio…”

Ogni volta che il suo contenuto è stato reso noto, i cristiani hanno condannato il Talmud come incompatibile con qualsiasi ordine sociale razionale. Anche gli ebrei convertiti al cattolicesimo dai tempi di Nicholas Donin in poi hanno condannato il Talmud. Numerosi papi hanno condannato il Talmud perché costituiva un attacco diretto sia alla divinità di Cristo sia alla legge morale tramandata da Mosè. Secondo l’ex rabbino Drach, “il Talmud proibisce espressamente a un ebreo di salvare un non ebreo dalla morte o di restituirgli i beni perduti, ecc., o di avere pietà di lui”.

Il Talmud fu creato per tenere gli ebrei in schiavitù ai loro leader, proibendo ogni contatto con il Logos, sia che si intenda la persona di Cristo, la Verità o un ragionamento basato su veri principi e sulla logica. Insegnati a ingannare dal Talmud, gli ebrei finiscono per ingannare se stessi e per fare il gioco dei leader che li manipolano per i propri fini.

Il Talmud ha portato alla rivoluzione. Non è necessario essere religiosi per essere talmudici. Karl Marx era ateo ma secondo Bernard Lazare, era anche “un talmudista chiaro e lucido” e, quindi, “pieno di quell’antico materialismo ebraico che sogna sempre un paradiso in terra e rifiuta sempre la lontana e problematica speranza di un giardino dell’Eden dopo la morte” (p. 99). Marx era il talmudista per eccellenza e il rivoluzionario ebreo per eccellenza, e come tale propose uno dei falsi

Messia più influenti nella storia ebraica: il comunismo mondiale.

Baruch Levy, uno dei corrispondenti di Marx, propose un altro falso Messia altrettanto potente, ovvero la razza ebraica. Secondo Levy, il popolo ebraico preso collettivamente sarà il suo Messia. In questa nuova organizzazione dell’umanità, i figli di Israele ora sparsi su tutta la superficie del globo… diventerà ovunque l’elemento dominante senza opposizione…

I governi delle nazioni che formano la Repubblica Universale o Mondiale passeranno tutti, senza alcuno sforzo, nelle mani degli ebrei grazie alla vittoria del proletariato. . . Così si adempirà la promessa del Talmud: quando sarà giunta l’epoca messianica, gli ebrei controlleranno la ricchezza di tutte le nazioni della terra.

Quindi, si scopre che c’era una base nella storia ebraica per ciò che Mahathir Mohammed ha affermato, oltre ad ampie prove, la creazione dello Stato di Israele, ad esempio, che l’ebraismo mondiale aveva fatto notevoli progressi verso il suo obiettivo di dominazione mondiale nel secolo e mezzo trascorso da quando Levy scrisse a Karl Marx.

Gli ebrei, semplicemente, non riuscirono a liberarsi dall’idea di essere il popolo eletto da Dio, nemmeno dopo aver smesso di credere in Lui. Rifiutando Cristo, si condannarono ad adorare uno dopo l’altro dei falsi Messia, i più recenti dei quali furono il comunismo e il sionismo. Nel loro libro La Question du Messie, i fratelli Lemann, entrambi convertiti dall’ebraismo al cattolicesimo e diventati sacerdoti, paragonarono gli ebrei di oggi agli israeliti ai piedi del Monte Sinai: “stanchi di attendere il ritorno di Mosè… banchettarono e danzarono intorno al vitello d’oro”. Sionismo e comunismo sono due dei più recenti falsi Messia che gli ebrei si sono prostrati ad adorare. Avendo

rifiutato il Messia soprannaturale morto sulla croce, gli ebrei si condannarono ad adorare i falsi Messia naturali uno dopo l’altro e a ripetere il ciclo di entusiasmo che porta alla disillusione più e più volte nel corso della loro storia. Queste illusioni trovarono compimento e si prestarono alla creazione della nascita dello Stato ebraico.

Il 6 gennaio 1948, il rabbino capo della Palestina annunciò che “Alla fine [Israele] porterà all’inaugurazione della vera unione delle nazioni, attraverso la quale si adempirà l’eterno messaggio all’umanità dei nostri immortali profeti”. Nella storia del messianismo ebraico, fantasie di

superiorità razziale si alternano a fantasie contraddittorie di fratellanza universale. “Il grande ideale dell’ebraismo”, annunciò The Jewish World il 9 febbraio 1883, “

è questo… il mondo intero sarà imbevuto dell’insegnamento ebraico e di una Fratellanza Universale di Nazioni – un giudaismo più grande di fatto – tutte le razze e religioni separate scomparirà” (p. 98).

Gli ebrei furono condannati a cercare il paradiso in terra attraverso falsi Messia dal momento in cui scelsero Barabba invece di Cristo, un fatto che porta al già menzionato ciclo di entusiasmo seguito da disillusione. Quando gli ebrei rifiutarono di essere “araldi di un regno soprannaturale”, si condannarono all’infinito compito di imporre al mondo la loro visione di un paradiso

naturalistico in terra, “e hanno messo tutta la loro intensa energia e tenacia nella lotta per l’organizzazione della futura Era Messianica”. Ogni volta che una nazione si allontana dal Messia Soprannaturale, come accadde durante le rivoluzioni francese e russa, quella nazione “sarà

trascinata nella direzione della sottomissione al Messia Naturale” e finirà per essere governata dagli ebrei.

Ciò significa che ogni ebreo è una persona cattiva? No, non è così. La leadership ebraica controlla la “sinagoga di Satana”, che a sua volta controlla il gruppo etnico in cui nascono gli ebrei. Nessuno ha il controllo sulle circostanze della propria nascita. Ecco perché l’antisemitismo, se con questo termine intendiamo l’odio verso gli ebrei a causa di un’immutabile e inestirpabile appartenenza alle caratteristiche razziali, è sbagliato. Nel corso della loro vita, gli ebrei arrivano a comprendere

che il loro è un gruppo etnico diverso da qualsiasi altro. Nonostante la propaganda di superiorità razziale che il Talmud cerca di inculcare in loro, molti ebrei arrivano a comprendere che uno spirito particolarmente maligno ha preso dimora nel cuore del loro ethnos. Una volta presa coscienza della portata di quel male, gli ebrei si trovano di fronte a una scelta. A seconda della disposizione del cuore, che solo Dio può giudicare, si dedicano a quel male o lo rifiutano – completamente, come nel caso di San Paolo, Nicholas Donin, Joseph Pfefferkorn e altri ebrei troppo numerosi per essere

menzionati – o in modo approssimativo, come nel caso degli ebrei di coscienza che si

rifiutano di accettare qualcosa che sanno essere moralmente sbagliato, che si tratti dell’aborto o dello sfratto dei palestinesi dalle loro terre ancestrali.

Lo scopo del Talmud è impedire le defezioni dalla sinagoga di Satana. Un comportamento

basato sul Talmud porta naturalmente al risentimento da parte dei non ebrei. I leader ebrei promuovono tale comportamento sapendo bene che causerà reazioni perché “i pogrom in cui soffrono i membri della base della nazione ebraica servono all’utile scopo di mantenerli in assoluta dipendenza dai loro leader”. Questo è un altro modo di dire che i Trotsky promuovono la rivoluzione e i Braunstein ne soffrono. I leader ebrei promuovono i pogrom, consapevolmente come il pogrom di Gomeler del 1905 o quando gli agenti del Mossad uccisero deliberatamente ebrei iracheni per diffondere il panico, perché i pogrom promuovono la paura, e la paura è il modo in cui il Kahal tiene in riga gli ebrei comuni.

Alice Ollstein, studentessa ebrea di Santa Monica, California, se ne accorse quando partecipò a una recente conferenza politica dell’American Israel Public Affairs Committee Conference a Washington, DC nel 2006. La signorina Ollstein vi andò da entusiasta sionista, ma tornò “sentendomi manipolata, turbata e disgustata da gran parte di ciò a cui avevo assistito” ( http://www.jewishjournal.com/home/preview.php?id=15634 ).

Ciò a cui ha assistito è stato un continuo allarmismo. Infatti, la “prima cosa” che ha notato della conferenza è stata “l’atmosfera di paura e urgenza accuratamente creata”. La sala dove si sono tenute le sessioni plenarie era sempre pieno di musica classica drammatica, luci rosse e giganteschi

cartelli con la scritta “Adesso è il momento”. Questo, combinato con i montaggi di immagini del terrorismo proiettate su sei schermi giganti hanno scatenato nel pubblico un fervore “Salviamo Israele” che molti hanno trovato stimolante. Quando abbiamo finito di mangiare, il pubblico sembrava desideroso di accettare qualsiasi cosa pur di proteggere Israele, persino la guerra…

Ogni oratore ha fatto leva sulle paure più profonde del pubblico.

I neoconservatori erano i responsabili della diffusione della paura. In particolare, John

Podhoretz, figlio di Norman ed editorialista del New York Post, “aveva la prima e l’ultima parola

su quasi ogni questione”.

Ollstein ha ritenuto particolarmente manipolativi i paragoni fatti dall’AIPAC tra il presidente

iraniano Mahmoud Ahmadinejad e Hitler.

Sulle note di una musica classica più drammatica, i sei enormi schermi mostravano alternarsi i discorsi anti-ebraici di Hitler e quelli anti-israeliani di Ahmadinejad. Il famoso mantra post-Olocausto “Mai più” risuonava più volte. Tutto era finalizzato a convincere il pubblico che un altro Olocausto è evidente… a meno che non li prendiamo per primi.

Alice Ollstein si è risentita di “essere costretta a pensare” che il Primo Ministro iraniano fosse “puro male attraverso astuti slogan e immagini colorite”. Ha lasciato la conferenza sentendosi manipolata da quello che Walt e Mearsheimer hanno definito il principale agente della lobby israeliana in America. Non è l’unica ebrea a pensarla così. Il sionismo ha raggiunto quello stato di miserevole eccesso che segnala l’imminente arrivo di una reazione. La disillusione ebraica nei confronti del dio fallito, noto come comunismo, è diventata nota come neoconservatorismo. La reazione ebraica al

sionismo può essere osservata nella proliferazione di “ebrei orgogliosi e che odiano se stessi”.

In risposta a una rivista danese che pubblicò una serie di vignette anti-musulmane nel marzo 2006, un gruppo di israeliani organizzò un concorso di vignette antisemite.

Gilad Atzmon, che ha descritto il concorso sul suo sito web, trova naturale che “alcuni ebrei, eticamente motivati e sufficientemente talentuosi da potersi esprimere, abbiano alzato la voce” per protestare contro quella che era fondamentalmente un’operazione segreta progettata per irritare i paesi europei a tal punto per la reazione musulmana alle vignette da spingerli a sostenere un attacco nucleare contro gli impianti nucleari iraniani. Atzmon sostiene che “la condotta moralmente deteriorata dello Stato ebraico e delle lobby ebraiche che lo sostengono in tutto il mondo” ha generato “una celebrazione di quello che tendo a definire ‘orgoglioso odio ebraico per se stessi'”.

Atzmon scherza solo a metà.

Il momento oggettivo al centro di questa parodia è la lenta diffusione della disillusione nei confronti del sionismo tra gli israeliani. Proprio nel momento in cui Israele, attraverso enti come l’AIPAC, governa il mondo, gli ebrei che affermano di rappresentare stanno attraversando un momento di profonda disillusione. Gilad Atzmon, il musicista israeliano che si è autoproclamato portavoce

dell’orgoglioso e odiatore ebreo, crede che “saranno gli orgogliosi SHJ a far crollare il sionismo israeliano e persino quello globale”.

Essendo nato israeliano, Atzmon era stato sottoposto alla propaganda sionista per tutta la vita. Aveva combattuto nell’esercito e poi un giorno si era svegliato e non ci credeva più.

Proprio il programma che ha funzionato così bene e che funziona ancora ampiamente nel caso dei miei ex connazionali ha fallito nel mio caso. Non solo avevo smesso di amare me stesso ma in qualche modo non ero riuscito a odiare i Goyim. Fu allora che mi resi conto per la prima volta che in realtà non c’era alcun antisemitismo in giro. In qualche modo, quando ho smesso di amare me stesso, ho anche iniziato a sospettare dell’intera narrazione storica ebraica ufficiale, sia quella sionista che quella biblica. Come dire, non ci è voluto molto prima che iniziassi a mettere in discussione il racconto ufficiale sionista dell’Olocausto.

Credere nel sionismo, come credere nel comunismo, era una questione di “tutto o niente”. Una volta che il primo dubbio si radicò nella mente di Atzmon, l’intero edificio era destinato a crollare. La prima cosa di cui Atzmon dubitò fu il dogma secondo cui “l’odio per gli ebrei è un atto irrazionale di follia o una qualche tendenza cristiana arretrata”.

A differenza di Ruth Wisse, che formulò uno dei dogmi dell’ebraismo contemporaneo quando affermò che “l’antisemitismo non è diretto contro il comportamento degli ebrei ma contro l’esistenza degli ebrei”, Gilad Atzmon iniziò a considerare “la possibilità che i sentimenti antiebraici potessero

sorgere come risposta o addirittura come ritorsione ad atti ebraici”. In effetti, continuò, “il sionismo è alimentato dall’antisemitismo. Senza antisemitismo non c’è bisogno di uno Stato ebraico e senza l’Olocausto non ci sarebbe nemmeno uno Stato ebraico”.

Secondo Atzmon, organizzazioni ebraiche come l’AIPAC e l’ADL “sono tutte straordinariamente

brave a generare odio contro gli ebrei”. Quest’odio a sua volta genera paura, ed è proprio la paura a tenere l’ebreo medio schiavo della sinagoga di Satana. Nel corso del suo soliloquio, Atzmon conclude che, in quanto ebreo orgoglioso e odiatore di sé, non odia né gli ebrei né l’ebraismo, che definisce in termini etnici. La sua controversia riguarda quella che chiama “ebraicità”… la tendenza suprematista che trae la sua forza da un’ideologia materialista.

interpretazione errata e secolarizzata del codice giudaico. È l’ebraismo, piuttosto che il giudaismo, ad alimentare il sionismo con zelo omicida.”

Ciò che Atzmon chiama “ebraicità” è ciò che Nicholas Donin, Joseph Pfefferkorn e i Padri Lemann avrebbero chiamato Talmud, ovvero l’ideologia razzista e messianica che è stata il motore principale della rivoluzione ebraica nel corso della storia. Molti ebrei hanno vissuto questa esperienza. Un giorno si svegliano e si rendono conto che il loro gruppo etnico è stato colonizzato da una forza oscura e malvagia per secoli. Il nome di quel male è Talmud. Il Talmud è la costituzione della sinagoga di Satana, la cabala che ha governato gli ebrei attraverso la paura per 2000 anni.

Atzmon non è il solo a provare disillusione nei confronti del sionismo. Anche Yuri Slezkine

afferma che “la rivoluzione sionista è finita”: L’ethos originale di atletismo giovanile, belligeranza e determinazione è portato avanti da una stanca élite di vecchi generali. Mezzo secolo dopo la sua fondazione, Israele ha una lontana somiglianza di famiglia con l’Unione Sovietica mezzo secolo dopo la Rivoluzione d’Ottobre. Gli ultimi rappresentanti della prima generazione di Sabra

sono ancora al potere, ma i loro giorni sono contati (p. 367).

La retorica della superiorità razziale è irrimediabilmente superata, anche quando è circondata dalla facciata del vittimismo dell’Olocausto. La cultura dell’Olocausto ha rimandato la resa dei conti finale ma all’inizio del XXI secolo era diventato chiaro che “la retorica dell’omogeneità etnica e delle deportazioni etniche, tabù altrove in Occidente, è un elemento di routine della vita politica israeliana”. La consapevolezza arriva a metà del film Munich di Steven Spielberg, quando il fabbricante di giocattoli ebreo diventato costruttore di bombe dice ad Avner Kauffman: “Gli ebrei non sbagliano perché lo fanno i nostri nemici. Dovremmo essere giusti”. Nel corso della realizzazione del Film Munich, Aver Kauffman giunge alla consapevolezza che ho già menzionato, la stessa che ha trasformato Gilad Atzmon in un ebreo orgoglioso e pieno di odio per se stesso.

A questo punto non è chiaro se l’ebreo orgoglioso e pieno di odio per se stesso possa sfruttare la sua disillusione nei confronti del sionismo per sfuggire alla dialettica della storia ebraica, con il suo ciclo regolare di entusiasmo seguito da disillusione e poi da entusiasmo per un nuovo Messia. Il momento oggettivo qui implica la comprensione di ciò che Atzmon chiama “ebraicità”.

L’ebraismo non è solo un’altra versione dell’etnicità, come l’irlandesità o la polacchità.

L'”ebraismo” è un’ideologia. È una deformazione talmudica del Logos che ha causato sofferenza, in gran parte sotto forma di rivoluzione nel corso degli ultimi 2000 anni di storia.

La Chiesa cattolica ha sempre condannato l’antisemitismo perché l’antisemitismo, ovvero l’odio per la razza ebraica, è sbagliato in sé e per sé. Ma oltre a ciò, l’antisemitismo è anche una risposta inappropriata a ciò che Atzmon chiama “ebraicità”.

L’antisemitismo è per molti versi una forma concorrente di “ebraicità”.

L’antisemitismo non può avere a che fare con l'”ebraicità”, perché un ebreo non è qualcuno con il DNA di Abramo nelle sue cellule. La maggior parte degli ebrei non sono nemmeno semiti. L’ebreo, nella misura in cui si appropria della sua “ebraicità”, è un costrutto teologico. È uno che rifiuta Cristo.

Il Talmud fu creato per tenere il popolo ebraico in schiavitù a una leadership che si è manifestata sotto varie forme nel corso della storia: il Sinedrio, il Kahal, il Politburo, l’ADL, l’AIPAC. Ognuno di questi gruppi ha proposto un falso messia come antidoto e alternativa al vero Messia e ognuno ha portato a violente reazioni o a altrettanto violente delusioni nel corso della storia. Nei 20 anni successivi al 1648, l’intero ciclo si è svolto. I pogrom di Chmielnicki e Shabbetai Zevi furono

reazione, Messia, delusione.

Ci sono segnali che la stessa cosa stia accadendo di nuovo. Sessant’anni fa, l’impero comunista si estendeva sulla faccia della terra, eppure, allo stesso tempo, gli ebrei che avevano sostenuto Stalin con tanta fedeltà iniziarono a sperimentare una diffusa disillusione nei confronti del comunismo. La stessa cosa sta accadendo ora al sionismo, proprio nel momento in cui la lobby israeliana ha raggiunto l’apice del potere mondiale.

Se così fosse, quali sono le opzioni al momento? In uno dei suoi momenti più criptici, Atzmon afferma che “la salvezza è la Masada dell’ebreo orgoglioso e che odia se stesso”.

Atzmon si riferisce al suicidio di massa che seguì l’insurrezione del 70 d.C. contro Roma che si concluse con la distruzione del Tempio. La versione del XXI secolo di Masada sarebbe molto più drammatica perché gli odierni sionisti disperati possiedono armi nucleari, un fatto che rende ancora più urgente dissuadere gli ebrei dal portare con sé il mondo intero quando attraverseranno uno dei loro inevitabili periodi di disillusione.

L’altra opzione è la conversione, l’opzione che è sempre stata presente fin dall’inizio.

Ciò significa conversione al Logos in tutte le sue forme, dal realismo filosofico e dai principi dell’onto-teologia all’accettazione di Gesù Cristo come unico Messia. Significa anche un altrettanto fermo rifiuto di ogni forma di inganno talmudico, tra cui la liberazione sessuale, il razzismo, la politica messianica e la decostruzione.

La Chiesa cattolica, che nel corso della sua storia ha sollecitato la conversione degli ebrei, è stata finora incapace di fornire assistenza in tal senso, perché paralizzata da un’interpretazione di Nostra Aetate che contraddice i Vangeli. Uno dei rituali dell’ecumenismo post-Nostra Aetate, sviluppatosi negli ultimi 40 anni, prevede che un dignitario ecclesiastico si alzi in piedi durante un incontro ecumenico – dopo che gli ebrei hanno denunciato la Chiesa come fonte di ogni antisemitismo e causa immediata del genocidio di Hitler – e annunci che gli ebrei non hanno bisogno di Cristo come loro salvatore. Nel maggio 2001, durante una riunione del Comitato internazionale di collegamento cattolico-ebraico a New York, il cardinale Walter Kasper, responsabile vaticano delle relazioni della Chiesa con gli ebrei, cercò di placare il disagio ebraico causato dalla pubblicazione della Dominus Iesus della Congregazione per la Dottrina della Fede sull’unicità e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, affermando che “la grazia di Dio, che è la grazia di Gesù Cristo secondo la nostra fede, è disponibile a tutti. Pertanto la Chiesa crede che l’ebraismo, cioè la risposta fedele

del popolo ebraico all’alleanza irrevocabile di Dio, sia salvifico per esso, perché Dio è fedele alle sue promesse” (enfasi aggiunta).

Nel placare gli ebrei, Kasper non solo contraddisse i Vangeli e 2000 anni di insegnamento

della Chiesa ma contraddisse anche il Dominus recentemente pubblicato.

Gesù, che sosteneva che esiste una sola economia salvifica del Dio uno e trino, realizzata nel mistero dell’incarnazione, morte e risurrezione del Figlio di Dio, attualizzata con la cooperazione

dello Spirito Santo ed estesa nel suo valore salvifico a tutta l’umanità e all’intero universo. «Nessuno, quindi, può entrare in comunione con Dio se non per mezzo di Cristo, per l’azione dello Spirito Santo».

Kasper ha anche contraddetto l’enciclica Redemptoris Missio di Papa Giovanni Paolo II del 1990, che sosteneva che Cristo è l’unico Salvatore di tutti, l’unico in grado di rivelare Dio e di condurre a Dio.

In risposta alle autorità religiose ebraiche che interrogano gli apostoli sulla guarigione dell’uomo zoppo, Pietro dice: «Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, per mezzo di lui quest’uomo vi sta innanzi sano e salvo… E in nessun altro c’è salvezza; perché non vi è sotto il cielo altro nome che sia stato dato agli uomini, mediante il quale

dobbiamo essere salvati”. . . . la salvezza può venire solo da Gesù Cristo.

Nel tentativo di tirarsi fuori dai guai, Kasper non fece altro che peggiorare ulteriormente la situazione, intorbidendo ulteriormente le acque già torbide. Nel novembre 2002, il cardinale Kasper tenne un discorso al Boston College in cui affermò che gli ebrei potevano essere salvati se “seguivano la propria coscienza e credevano nelle promesse di Dio così come le comprendevano nella loro tradizione religiosa, in linea con il piano di Dio, che per noi giunge a compimento storico in Gesù Cristo” (enfasi mia).

Usando l’espressione “per noi”, Kasper sottintendeva che esistessero due vie per la salvezza, una chiara contraddizione tra i Vangeli e le recenti dichiarazioni del Vaticano come la Dominus Iesus. Kasper, tuttavia, non era il solo a sostenere queste affermazioni eretiche. Nell’agosto 2002, il Comitato per gli Affari Ecumenici e Interreligiosi dei Vescovi degli Stati Uniti, sotto la direzione del Cardinale William Keeler, insieme al Consiglio Nazionale delle Sinagoghe degli Stati Uniti, pubblicò un documento intitolato Riflessioni su Alleanza e Missione, in cui si affermava che: “Un

crescente apprezzamento cattolico dell’eterna alleanza tra Dio e il popolo ebraico, insieme al riconoscimento di una missione divinamente affidata agli ebrei di testimoniare l’amore fedele di Dio, portano alla conclusione che le campagne che prendono di mira gli ebrei per convertirli al cristianesimo non sono più teologicamente accettabili nella Chiesa cattolica”.

Una volta che la natura eretica di affermazioni come quella divenne evidente, il cardinale Keeler ha cercato di limitare i danni sostenendo che il patto e la dichiarazione di missione rilasciati dal comitato USCCB non non costituisse alcuna posizione formale da parte dei vescovi statunitensi, ma

rappresentasse semplicemente “lo stato di pensiero tra i partecipanti” al dialogo “tra cattolici ed ebrei”. Come indicazione del consenso di Roma, il documento non fu mai promulgato come documento ufficiale della Conferenza episcopale degli Stati Uniti.

Crisi profonda

Ma il fatto stesso che sia stata scritta lasciava intendere che Nostra Aetate avesse portato a una profonda crisi nella Chiesa cattolica. Per partecipare al dialogo ecumenico con gli ebrei, gli “esperti” cattolici dovevano essere disposti a fare affermazioni eretiche che contraddicevano l’insegnamento della Chiesa cattolica. Dovevano essere disposti a negare principi fondamentali della teologia cattolica. La Chiesa si trovò improvvisamente nella posizione di non poter articolare una posizione coerente, perché la negazione del Vangelo era diventata la condizione sine qua non del dialogo con gli ebrei.

Per molti versi, questo problema è arrivato fino in cima. Esaminando la storia dei rapporti di Papa Giovanni Paolo II con gli ebrei, uno dei più estremisti commentatori cattolici americani è stato costretto a concludere che

“Persino Papa Giovanni Paolo.II… poteva occasionalmente dare l’impressione che la Chiesa, forse, fosse ora disposta a fare qualche sgarro nell’interesse di migliori relazioni” con gli ebrei. Nella “Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con l’Ebraismo”, pronunciata a un gruppo ebraico a Magonza, in Germania, nel 1980, “Giovanni Paolo II”, secondo lo stesso commentatore, “fece effettivamente l’osservazione che l’antica alleanza con gli ebrei non era di fatto ‘mai stata revocata da Dio'”. L’affermazione era teologicamente difendibile perché Dio non aveva mai revocato le alleanze con Noè o Abramo ma dava l’impressione che la “nuova ed eterna alleanza” stabilita da Cristo stesso non si applicasse agli ebrei.

I gesti di Papa Giovanni Paolo II furono ancora peggiori in questo senso. La sua preghiera al Muro del Pianto a Gerusalemme fu teatrale ma ambigua. Gli ebrei che pregano al Muro del Pianto pregano per la restaurazione del Tempio. Nessun papa avrebbe mai potuto contemplare di compiere quello che sarebbe stato un atto completamente malvagio, ma gli artisti ebrei non persero tempo a commemorare quell’atto e tutta l’ambiguità che incarnava come un modo per giustificare la loro richiesta di vietare ogni forma di “proselitismo”. Non c’è da stupirsi quindi che persone come Roy Schoeman siano confuse. Schoeman è un ebreo convertito al cattolicesimo che pensa che la fine dei tempi sia arrivata. Come cattolico Schoeman ora attende con ansia la restaurazione del Tempio senza comprendere che se ciò fosse accaduto sarebbe stato equivalente all’abominio della desolazione di cui si parla nell’Apocalisse e non alla seconda venuta.

L’idea che gli ebrei si convertano al culmine del loro potere terreno è inverosimile se non considerata da una prospettiva teologica, ma poiché la premessa della nostra argomentazione è che l’ebreo è un costrutto essenzialmente teologico, è proprio così che dovremmo considerare la questione. Per cominciare, la sinagoga di Satana deve essere vista come l’antitesi della Chiesa.

Quindi, se i cristiani, seguendo l’esempio di San Paolo, possono dire: “Quando sono debole, allora sono forte”, la sinagoga di Satana dovrebbe dire esattamente l’opposto, vale a dire: “Quando sono forte, allora sono debole”. E questa ammissione corrisponde in modo inquietante al fenomeno psicologico dell'”ebreo orgoglioso e che odia se stesso” di cui abbiamo parlato.

Il crollo definitivo della resistenza ebraica al Logos dovrà avvenire quando avranno raggiunto l’apice del potere mondano. Non abbiamo modo di sapere cosa ci riserverà il futuro, ma possiamo affermare con sicurezza che in nessun momento della storia degli ultimi 2000 anni gli ebrei hanno avuto più potere di quanto ne abbiano al momento attuale. Il fatto che gli ebrei siano ora in pieno

possesso di Gerusalemme e, secondo alcuni resoconti, stiano pianificando di ricostruire il tempio, rafforza la convinzione che si stia preparando il terreno per quell’ultima grande battaglia su chi governerà l’anima ebraica.

Padre Augustin Lemann, egli stesso ebreo convertito, ritiene certa la futura conversione del popolo ebraico. Basa questa convinzione sulla testimonianza di molti Padri della Chiesa. “C’è una tradizione ben nota e custodita dai fedeli”, scrive Sant’Agostino, “secondo cui negli ultimi giorni prima del Giudizio, il grande e ammirevole profeta Elia spiegherà la legge agli ebrei e li condurrà all’accettazione del vero Messia, il nostro Cristo” (Denis Fahey, The Kingship of Christ and the Conversion of the Jewish Nation, p. 101). Allora “questi Israeliti carnali”, continua Agostino, “che oggi rifiutano di credere in Gesù Cristo, un giorno crederanno in Lui. Osea predice la loro conversione nei seguenti termini: ‘I figli d’Israele siederanno per molti giorni senza re, senza principe, senza sacrificio, senza altare, senza efod e senza terafim'”. «Chi c’è», interviene Denis Fahey, «che non vede in questo un ritratto della condizione attuale del popolo ebraico» (p. 101-102).

Agostino non è il solo a credere che gli ebrei si convertiranno a un certo punto, verso il culmine della storia umana. San Tommaso d’Aquino afferma che “come con la caduta degli ebrei, i gentili che erano stati nemici furono riconciliati, così dopo la conversione degli ebrei, verso la fine del mondo, ci sarà una risurrezione generale mediante la quale gli uomini risorgeranno dai morti alla vita immortale” (p. 105).

Secondo Padre Augustin Lemann, il profeta Elia tornerà poi sulla terra per ricondurre gli ebrei al Salvatore. Il Signore stesso lo ha chiaramente affermato (Mt 17,2).

… I padri sono i patriarchi e tutti i pii antenati del popolo ebraico, i figli rappresentano la razza degenerata del tempo di Nostro Signore Gesù Cristo e dei secoli successivi. Tuttavia, solo qualche tempo prima della seconda venuta di Nostro Signore Gesù Cristo, prima che albeggi il giorno terribile del Giudizio Divino, il nostro Salvatore invierà il profeta Elia agli ebrei per convertirli e salvarli dal castigo.

San Paolo afferma che questa conversione avverrà solo alla fine dei tempi e che fino a quel momento gli ebrei continueranno “a colmare sempre i loro peccati, perché l’ira di Dio è giunta su di loro fino alla fine”.

Girolamo crede anche che gli ebrei si convertiranno alla fine del mondo quando “si troveranno in una luce abbagliante, come se Nostro Signore stesse tornando da loro dall’Egitto…”.

Secondo Suarez, “La conversione degli ebrei avverrà all’avvicinarsi del Giudizio Universale e al culmine della persecuzione che l’Anticristo infliggerà alla Chiesa”. Gli ebrei, secondo tutti i resoconti, continueranno a esprimere la loro ostilità a Cristo fino al momento della loro conversione. La conversione sarà drammatica e negli ultimi tempi i cristiani assomiglieranno

agli ebrei “a causa dei nostri peccati, anzi saranno peggiori”. A questo proposito, Origene sostiene la tesi di Yuri Slezkine nella sua affermazione che la modernità è ebraica. San Giovanni Crisostomo afferma che “Dio richiamerà gli ebrei una seconda volta”, quando i cristiani avranno abbandonato la fede. Gli ebrei diventeranno cristiani quando i cristiani saranno diventati ebrei.

L’Anticristo sarà un ebreo

A quel punto di apostasia, apparirà l’Anticristo, e sarà un ebreo, che, secondo Suarez, troverà “il suo principale sostegno tra gli ebrei”. Inoltre, “restaurerà la città dei loro antenati e il suo tempio, di cui hanno sempre avuto un particolare orgoglio”, perché altrimenti non potrebbe “farsi accettare come Messia dagli ebrei che sognano la gloria terrena per Gerusalemme e immaginano che quella città diventerà la capitale del futuro regno messianico”. Se Suarez avesse potuto essere catapultato nel

futuro per contemplare la situazione dello Stato di Israele nel 2006, avrebbe potuto concludere che la fine dei tempi era vicina. Se avesse letto il sito web di Gilad Atzmon, avrebbe potuto concludere che anche la conversione degli ebrei era vicina. La forza senza precedenti degli ebrei, unita alla debolezza senza precedenti della Chiesa, non consente altro che spiegazioni apocalittiche.

Al culmine della storia, l’anticristo ebreo sarà forte, più forte di quanto non sia mai stato nella storia, e la Chiesa sarà debole, più debole di quanto non sia mai stata nella storia. In quel momento, il regno messianico dei cieli sulla terra, il regno della massima ricchezza e potere per gli ebrei (e della massima miseria per tutti gli altri) sarà a portata di mano e tutto ciò che la sinagoga di Satana ha desiderato per secoli sembrerà essere alla sua portata. A quel punto, gli ebrei saranno costretti a fare una scelta e, secondo la tradizione cristiana, molti sceglieranno Cristo. Perché lo facciano allora è abbastanza facile da spiegare. Il rabbino Dresner lo fa nel suo libro sulla difficile situazione della famiglia americana, che è in realtà un trattato sulla difficile situazione degli ebrei americani, che

nella loro ricerca di passione, piacere e potere, si sono persi nel regno di Cesare. Non è ironico che i discendenti di coloro che scrissero i Salmi e offrirono preghiere al mondo siano diventati, secondo tutti i resoconti, i meno degni di venerazione.

Il popolo eletto sembrò appiattirsi nella normalità, diventando ciò contro cui i profeti avevano messo in guardia: “come le nazioni”. Molti ebrei postmoderni hanno scoperto una verità sconcertante. Nessuna licenza ha sostituito la Legge; nessuna sinfonia, i Salmi; nessun lampadario,

le candele dello Shabbat; nessuna opera, lo Yom Kippur; nessun country club, la sinagoga; nessuna villa, la casa; nessuna Jaguar, un bambino; nessuna amante, una moglie; nessun banchetto, il seder di Pesach; nessuna metropoli imponente, Gerusalemme; nessun impulso, la gioia di compiere una mitzvah; nessun uomo, Dio. (p. 329).

Al centro del panegirico del rabbino Dresner sugli ebrei americani, scopriamo il meccanismo psicologico che porterà alla loro conversione. Quando sono forti, sono deboli. Alan Dershowitz ha detto qualcosa di simile sulla demografia ebraica in America nel suo libro The Vanishing American Jew. Più ricchezza e potere gli ebrei accumulano, più diventano deboli, perché diventare ricchi ha privato l’ebreo di una delle sue illusioni più durature, ovvero che Tevye sarebbe felice “se fossi un uomo ricco”. I nipoti di Tevye sono, come indica il rabbino Dresner, molto più ricchi di quanto Tevye avrebbe potuto immaginare, ma diventando ricchi e potenti hanno finito per essere “ebrei orgogliosi e pieni di odio per se stessi”. Il denaro è, per molti versi, la questione meno importante qui. Come indica cupamente il rabbino Dresner, “gli ebrei hanno provato tutto”. Dopo aver “esaurito la modernità”, gli ebrei ora “cercano il recupero del sacro” (p. 330).

Ciò che il rabbino Dresner non riuscì a comprendere è che il sacro non può essere recuperato celebrando riti antiquati. Gli ebrei non possono trovare il sacro tra i morti. Possono trovarlo solo tra i vivi. La Chiesa può capitalizzare su questo momento e salvare il mondo da Masada con armi nucleari, ma solo se riafferma la sua posizione tradizionale sugli ebrei.

Ciò significa “Sicut Iudaeis non …”, che afferma che nessuno può danneggiare l’ebreo o disturbare il suo culto, ma che i cristiani hanno l’altrettanto solenne dovere di impedire la sovversione ebraica della fede e della morale. Ciò significa che la Chiesa dovrebbe condannare l’antisemitismo, che significa “odio per gli ebrei come razza”, ma, allo stesso tempo, la Chiesa non dovrebbe permettere agli ebrei di definire il termine per sé, perché in tal caso gli ebrei userebbero “la parola per designare qualsiasi forma di opposizione a se stessi” e al loro infernale progetto di sovversione culturale. Secondo la definizione ebraica del termine, “chiunque si opponga alle pretese ebraiche è più o meno mentalmente squilibrato”.

Atto di equilibrio

La Chiesa non è mai stata antisemita nella sua storia. L’insegnamento cattolico tradizionale sugli ebrei ha sempre comportato un delicato atto di equilibrio : Da un lato, la Chiesa si è espressa a favore degli ebrei affinché proteggano le loro persone e il loro culto da attacchi ingiusti.

D’altra parte, la Chiesa si è pronunciata contro gli ebrei, quando hanno voluto imporre il loro

giogo ai fedeli e provocare l’apostasia. Si è sempre sforzata di proteggere i fedeli dalla loro contaminazione. Come ha dimostrato l’esperienza dei secoli passati, se gli ebrei fossero riusciti a raggiungere alte cariche dello Stato avrebbero abusato del loro potere a scapito dei cattolici; la Chiesa si è sempre sforzata di impedire che i cattolici cadessero sotto il loro giogo.

Era loro proibito fare proselitismo e non era loro permesso avere cristiani come schiavi o servi” (Fahey, p. 80).

Nel momento più buio della persecuzione nazista, negli anni ’30, Papa Pio XI difese gli ebrei dai loro persecutori proclamando che “l’antisemitismo è inammissibile. Siamo spiritualmente semiti”. Meno noto è il resto delle sue parole. Dopo aver affermato che era “impossibile per i cristiani essere antisemiti”, Papa Pio XI proseguì affermando che “riconosciamo che ognuno ha il diritto di difendersi, cioè di prendere le precauzioni necessarie per la propria protezione contro tutto ciò che

minaccia i suoi legittimi interessi”.

Nel commentare il discorso di Pio XI, Denis Fahey si limita a ribadire ciò che la Chiesa ha sempre proclamato nelle dichiarazioni sugli ebrei note come “Sicut Iudeis non . . .”:

Da un lato, i Sommi Pontefici si sforzano di proteggere gli ebrei dalla violenza fisica e di garantire il rispetto della loro vita familiare e del loro culto, in quanto vita e culto di persone umane. Dall’altro, mirano incessantemente a proteggere i cristiani dalla contaminazione del naturalismo ebraico e cercano di impedire che gli ebrei ottengano il controllo sui cristiani.

L’esistenza del secondo deve essere fortemente sottolineata perché in qualche misura è stata persa di vista negli ultimi tempi. I cattolici devono essere informati non solo sulle ripetute condanne papali del Talmud, ma anche sulle misure adottate dai Sommi Pontefici per preservare la società dalle

incursioni del naturalismo ebraico. Altrimenti saranno esposti al rischio di parlare di Papa San Pio V e Papa Benedetto XIV, ad esempio, come di antisemiti.

L’opposizione all’ambizione ebraica di “imporre il proprio dominio sulle altre nazioni” non

è antisemitismo, anche se gli ebrei vogliono presentarlo in questo modo. Il cristiano deve opporsi all’antisemitismo, definito come odio per la razza ebraica, ma deve anche opporsi al programma ebraico di opposizione al Logos. Come molti cattolici hanno fatto in passato, il cattolico deve opporsi al programma dell’ebreo rivoluzionario, anche ora – anzi, soprattutto ora – che gli ebrei hanno adottato gli stereotipi del conservatorismo per mascherare i loro veri obiettivi.

San Papa Pio X sentiva che la fine dei tempi era arrivata nel 1903. E in un certo senso aveva ragione: quando la polvere si fu depositata dopo la Prima Guerra Mondiale, tutti gli imperi cattolici rimasti in Europa erano stati rovesciati e l’anticristo comunista ebraico era stato posto sul trono vacante dello zar cristiano di Russia. Forse Pio X aveva una visione del futuro quando scrisse il 4 ottobre 1903:

“Chiunque ponderi queste cose ha certamente motivo di temere che tale perversione della mente possa comunicare i mali annunciati per la fine dei tempi e quasi l’inizio di quelle calamità e che il figlio della perdizione di cui parla l’Apostolo possa aver già fatto la sua comparsa quaggiù. Così grandi sono la furia e l’odio con cui la religione è ovunque assalita, che sembra esserci uno sforzo determinato per distruggere ogni traccia della relazione tra Dio e l’uomo. D’altra parte – e questa è, secondo lo stesso Apostolo, la caratteristica speciale dell’Anticristo – con spaventosa presunzione l’uomo sta tentando di usurpare il posto del suo Creatore e si sta elevando al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio. … sta dedicando il mondo visibile a se stesso come a un tempio, nel quale ha la pretesa di ricevere l’adorazione dei suoi simili. ‘Così che egli siede nel tempio di Dio mostrandosi come se fosse Dio’” (II Tess, II, 4). (p. 177).

Come ha scritto Giovanni Evangelista, ci sono «molti Anticristi» (1 Giovanni II, 18), e gli ebrei li hanno accolti tutti. «Nel corso dei secoli», scrive padre Lemann, «gli ebrei hanno accolti tutti i nemici di Gesù Cristo e della sua Chiesa e si sono costituiti loro ausiliari.

Nel Gran Sinedrio, riunito a Parigi nel 1807, attribuirono a Napoleone i titoli biblici, riservati esclusivamente al Messia, sebbene Napoleone non fosse di sangue ebraico.

Accolsero persino i principi della Rivoluzione francese come Messia: “Il Messia venne a prenderci il 28 febbraio 1790, con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” (p. 187).

Ispirato dalla dichiarazione di Pio X, Mons. Robert Hugh Benson scrisse Lord of the World,

un romanzo apparso nel 1907 ma ambientato all’inizio del XXI secolo, circa 100 anni dopo, vale a dire nel 2007. In quel romanzo un papa inglese indebolito affronta un anticristo con l’iconico nome di Julian Felsenburgh nelle pianure di Megiddo.

Nel giugno del 2006, Papa Benedetto XVI annunciò che si sarebbe recato a Megiddo nel 2007. Megiddo è un altro termine per Armageddon. L’aura apocalittica della sua visita fu oscurata dalla natura apocalittica dell’epoca. George Bush, come l’anticristo Giuliano l’Apostata, era impegnato in una guerra impossibile da vincere in Iraq e minacciava di estenderla a est sganciando armi nucleari sull’Iran. A giudicare dalle apparenze, la conversione degli ebrei non sembrava imminente. Gli ebrei non erano mai stati così potenti; la Chiesa era debole. Ma le apparenze possono ingannare. Benedetto XVI era l’autore della Dominus Iesus e aveva affermato, ancor prima di diventare papa, di attendere con ansia la conversione degli ebrei. Un’inversione di rotta era nell’aria.

Continua…