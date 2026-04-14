La destra e il bacio della morte

Roberto Pecchioli

L’annus horribilis continua. La folle guerra di Usrael contro l’Iran sta forse per imboccare

la strada del non ritorno e siamo tutti spettatori sgomenti di una corsa inspiegabile verso

l’abisso. Guardavamo con speranza a Trump per la sua battaglia contro l’establishment

progressista, unipolare e globalista, ma l’anno corrente ci ha inflitto prima l’aggressione al

Venezuela con il rapimento del suo presidente, trascinato in catene in un carcere

statunitense, poi l’assassinio della guida suprema iraniana Khamenei e la guerra all’Iran,

con tutto ciò che significa in termini geopolitici, energetici, economici e di devastanti costi

umani. Speravamo nel graduale riconoscimento americano della fine dell’unipolarismo e

siamo spettatori sgomenti dell’assalto al mondo del duo Israele- Usa con il tacito consenso

dell’occidente. L’Europa impotente guarda senza toccare palla. Il prezzo dell’energia

schizza in alto e raggiunge la cassa del supermercato, mentre cresce il rischio del peggio.

Madamina, il catalogo è questo. Tra le vittime collaterali c’è anche la destra dei princìpi.

Aveva sperato che la presidenza Trump significasse l’avvio di una battaglia culturale a

lungo termine contro la visione del mondo globalista, materialista, liberalprogressista.

Credeva che fosse giunto l’altolà , finalmente, alle mattane del gender, del woke, del

“dirittismo” nichilista. Ma non si raddrizzano le gambe ai cani e una volta di più si deve

prendere atto che il sistema non si può cambiare dall’interno. Nel romanzo Il richiamo

della foresta, Jack London – evoluzionista e teorico del colonialismo anglosassone ( “il

fardello dell’uomo bianco”) – racconta la storia di Buck, un grosso cane che vive nella ricca

villa di un magistrato, venduto come animale da slitta al tempo della corsa all’oro tra

Alaska e Canada. Il cane, strappato alle comodità, vive esperienze drammatiche nel duro

ambiente dei ghiacci, riscopre i suoi istinti ancestrali sino a diventare il capo di un branco

di lupi.

Il richiamo della foresta della destra politica è sempre uguale: si schiera dalla parte dei

potenti dimenticando l’immenso bagaglio di principi spirituali, etici e comunitari riassunti

nella triade Dio, Patria, famiglia. La plutocrazia non ha partito, la volontà di potenza

neppure, ma l’istinto dei capi politici destri, al momento decisivo, non ha dubbi: sempre

dalla parte dell’imperialismo Usa, del suprematismo israeliano, degli interessi della cupola

industriale, finanziaria, tecnologica. In nome di un’ idea di libertà sussunta dal Mercato,

unico dio rimasto nel pantheon deserto della destra reale. Ben poco somigliante alla sua

sorellastra minore – lo specchietto per le allodole- la destra culturale, morale e civile.

Poiché viviamo tempi in cui tutto cambia dalla sera alla mattina, le speranze si sono

dissolte molto rapidamente. In attesa di comprendere la strategia di Trump- se esiste –la

destra dei principi inguaribilmente ingenua si è risvegliata dal sogno, trasportata

nell’incubo. Applaudiva Donald in nome della legge naturale, del ritorno a una visione

della vita non ristretta al denaro e al dominio, interprete delle ragioni dei popoli contro il

grumo finanziario e tecnocratico padrone del cosiddetto occidente. Oggi è un’altra volta

orfana. Sconfitta, silenziosa, imbambolata, mentre gigantesche masse umane nel mondo –

e anche in casa nostra- esprimono ripulsa verso l’America, la guerra, Israele, l’occidente, la

brutalità senza la maschera dei vecchi alibi. Il richiamo della foresta.

Mentre il senso comune dei popoli ascolta un americano vestito di bianco, Papa Leone, che

invoca una pacificazione realistica, forte, responsabile perché basata sul rispetto reciproco,

il suo connazionale dal ciuffo arancione minaccia tutti, bombarda, posta grottesche

immagini di se stesso guaritore, taumaturgo del mondo. In Italia il bacio della morte della

vicinanza a Trump e Israele ha già messo in difficoltà il governo, incapace di smarcarsi

dalla sottomissione. Giorgia Meloni, l’amicona di Donald, ha perduto rovinosamente un

referendum già vinto anche come punizione per la politica estera, il silenzio complice di

fronte alle avventure di Donald & Bibi unito a quello in sede UE. In più sta attaccando il

libero pensiero con la legge che equipara l’antisionismo all’antisemitismo, ossia vieta le

critiche allo Stato di Israele.

Alla gente non sfugge che il conto della guerra e del gas lo pagano il suo portafogli e il suo

futuro. L’ungherese Orbàn ha sperimentato- insieme alla vendetta prezzolata della cricca

di Bruxelles e degli ascari di Soros- quanto male faccia la vicinanza all’imperialismo. Il vice

presidente americano Vance ha trascorso giorni nella nazione magiara a supportare Orbàn,

pesantemente sconfitto dopo un dominio quasi ventennale. Ora il pel di carota di Mar-a-

Lago attacca pure il papa, non solo sui temi della pace. Un applauso dagli evangelici Usa,

ma un autogol presso la crescente comunità cattolica americana, che aveva dato per la

prima volta fiducia al partito repubblicano. Da noi sarà anche peggio. Che cosa deve

ancora accadere perché la destra politica ascolti la voce dei suoi intellettuali, dei militanti

di sempre, del popolo di cui si proclama interprete ? Non cambierà nulla, oggi come ieri.

Addirittura c’è chi subisce la fascinazione per l’oscura tecno destra transumana di Elon

Musk e Peter Thiel, la tirannia delle macchine.

A chi ha dedicato decenni a separare la propria via dalla destra del denaro, degli interessi e

del dominio, non resta che seguire il richiamo della coscienza e dichiarare chiusa ogni

residua possibilità di dialogo con i messia della violenza suprematista, con chi impone la

propria volontà con la violenza bruta e si vanta di riportare una civiltà millenaria all’età

della pietra. E con i loro sostenitori, sinceri o servili. Scendiamo dalla nave; ci abbiamo

provato, abbiamo sbagliato. Nessun rancore: siamo noi a non aver capito, siamo noi ad

essere saliti a bordo senza riconoscere la rotta. Forse fu sopravvalutazione di sé, eccesso di

speranza, vanità. Resta l’orgoglio di avere combattuto, lo stesso di Ezra Pound nei Canti

Pisani. “ Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere, con

discrezione, bussato perché un Blunt aprisse. Aver raccolto dal vento una tradizione viva o

da un bell'occhio antico la fiamma inviolata questa non è vanità. Qui l'errore è in ciò che

non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare. “