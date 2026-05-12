Quando il Ministro confonde la cultura con il potere: la lezione che Giuli non vuole imparare

Esiste un momento pericoloso nella parabola di ogni figura politica giunta ai vertici per una serie di congiunture favorevoli, più che per un reale radicamento nel pensiero: è il momento dell’ebbrezza del potere. È ciò che sembra accadere al Ministro Giuli, trasformatosi in breve tempo da figura di transizione a “problema” sistemico per il governo e per l’area culturale che dovrebbe rappresentare.

L’errore strategico del Ministro Giuli contro Buttafuoco

La recente e spropositata offensiva verso figure del calibro di Pietrangelo Buttafuoco non è solo uno sgarbo istituzionale, ma un errore strategico fatale. In un panorama dove il partito fatica a strutturare una vera egemonia culturale, Buttafuoco e Veneziani non sono semplici intellettuali: sono i custodi di un’identità che non può essere svenduta al miglior offerente del momento.

Attaccare Buttafuoco significa colpire l’unica “destra” capace di parlare un linguaggio universale. Se il Ministro pensa di guadagnare punti mostrandosi “muscolare”, ottiene l’effetto opposto: rivela la debolezza di una politica che, non avendo idee proprie da contrapporre, tenta di demolire quelle altrui per sentirsi, erroneamente, onnipotente.

Perché la dicotomia Occidente-Oriente è una trappola per la destra

Nell’articolo di Spartaco Pupo, si scorge un tentativo di difendere l’operato ministeriale incastrandolo in una rassicurante (ma limitata) dialettica tra Occidente e Oriente. Ma la vera sfida della Destra contemporanea non è scegliere tra il tramonto di un emisfero o l’alba dell’altro.

Noi rispondiamo che esiste un terzo polo, quello dell’Europa come faro. Non un’unione burocratica, ma il centro di una civiltà che non ha bisogno di chiedere il permesso né a Washington né a Mosca.

La dicotomia tra l’autoritarismo russo e il materialismo sfrenato degli USA è una trappola. Accettare questa logica significa condannarsi all’irrilevanza geopolitica e spirituale.

Comunitarismo: la via identitaria oltre atlantismo ed eurasismo

Mentre il Ministero sembra rincorrere una narrazione “metafisica” o, al contrario, puramente gestionale, la realtà richiede coraggio identitario. La risposta alle crisi della modernità non si trova nel conformismo atlantista né nelle fascinazioni eurasiatiche.

“La nostra è, e deve rimanere, la via del Comunitarismo. Una visione dell’uomo radicata nel territorio, nelle tradizioni e nella solidarietà organica, che si oppone radicalmente all’individualismo atomizzato delle metropoli americane e al dirigismo soffocante dei regimi orientali.”

Il governo non può permettersi un Ministro che confonde il ruolo istituzionale con un’arena per vendette personali o per esaltazioni egoiche. Se la politica estera e culturale non è un “racconto metafisico”, non deve nemmeno diventare il diario di bordo di un’ambizione fuori controllo. È tempo di tornare a dare forza alle idee, prima che il deserto culturale finisca per inghiottire anche chi pensa di esserne il sovrano.

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Fonti

Fabrizio Fratus

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