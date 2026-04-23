erché l’Occidente sta rimpiazzando la sua popolazione bianca: gli imperativi (e i difetti fatali) del post-fordismo

Questo eccellente articolo del sociologo canadese Ricardo Duchesne fa luce sulle conseguenze razziali delle dinamiche ideologiche ed economiche della democrazia di mercato occidentale. Ne consiglio una lettura attenta, soprattutto perché la destra evita (o è generalmente incapace di) formulare una critica rigorosa del sistema capitalistico da una prospettiva razziale.
Questa è la questione politica fondamentale del nostro tempo: mai prima d’ora le élite di una civiltà avanzata avevano organizzato deliberatamente la rapida sostituzione demografica e culturale della propria popolazione fondatrice.
Sono state proposte numerose spiegazioni per questa trasformazione. La mia tesi è che, sebbene alcune colgano fattori importanti, la forza motrice ultima sia la fusione autoalimentante del progressismo liberale e dell’ottimizzazione capitalista post-fordista.
L’Occidente è al contempo una civiltà capitalista e liberale. Questo sistema economico e questa ideologia si sono sviluppati insieme e ora sono fusi in un unico sistema che si autoalimenta. Nella fase fordista (all’incirca dal 1945 al 1975), questa fusione ha avvantaggiato soprattutto le popolazioni bianche autoctone, portando loro prosperità diffusa, salari reali in aumento, alti tassi di proprietà immobiliare e comunità stabili e orientate alla famiglia all’interno di nazioni relativamente omogenee ancora ancorate a norme pre-liberali. Tuttavia, la crisi del fordismo negli anni ’70 ha innescato una transizione verso un regime capitalista post-fordista multiculturale e limbico. In questo nuovo ordine, l’impulso universalista del liberalismo a emancipare la sfera pubblica dai legami etnici e dalle norme tradizionali opera in concerto con l’implacabile logica di ottimizzazione del capitalismo, che favorisce una forza lavoro non occidentale flessibile, economica e docile, consumatori sradicati e guadagni di efficienza a breve e medio termine. Il sistema mostra quindi una chiara preferenza per la diversità e, in ultima analisi, per tratti della personalità statisticamente più diffusi tra gli asiatici orientali e gli indiani. Eppure questo regime cela una profonda contraddizione strutturale: si fonda sulla psicologia storicamente specifica dei popoli europei, caratterizzata da un basso etnocentrismo, un’elevata fiducia impersonale e imparzialità, ma al contempo conferisce potere ai gruppi non occidentali che operano secondo una selezione parentale particolaristica e un nepotismo etnico. Il risultato è un sistema biologicamente e culturalmente incompatibile con la sopravvivenza a lungo termine e la creatività civilizzazionale dei popoli europei nelle loro terre ancestrali.
1. Le due logiche: il progressismo liberale e l’ottimizzazione capitalista
Il liberalismo aspira a una sfera politica e pubblica fondata su principi universali che si applichino equamente a tutti gli esseri umani, indipendentemente dall’origine etnica, dall’identità sessuale, dal background culturale o da altre caratteristiche. Il suo impegno fondamentale è l’estensione e la tutela dei pari diritti individuali, basandosi sul principio morale ultimo secondo cui ogni persona possiede l’inalienabile libertà di scegliere i propri valori, credenze, convinzioni religiose (o la loro assenza) e identità personale. Il ruolo del governo dovrebbe essere quello di proteggere ed estendere questi diritti, piuttosto che imporre una visione sostanziale della vita, uno stile di vita preferito o una particolare concezione metafisica. Come sosteneva John Rawls, il liberalismo mira a consentire a individui diversi di perseguire concezioni opposte del bene all’interno di un quadro di tolleranza e rispetto reciproco. Ciò richiede principi e istituzioni universalisti (o imparziali/neutrali), come lo stato di diritto, le carriere basate sul merito e le associazioni civiche volontarie.
Sebbene i principi liberali vengano presentati come applicabili agli esseri umani in quanto tali, la psicologia sottostante che rende funzionale questo ordine liberale è essa stessa culturalmente evoluta e storicamente specifica dei popoli europei. Questa ideologia non si basa sulla scoperta da parte degli scienziati di disposizioni naturali comuni alla specie umana. Tutte le società umane, comprese quelle occidentali pre-liberali, si fondavano su un’etica particolarista, basata sulla parentela (in cui i membri della famiglia sono trattati diversamente dagli estranei). Un quadro liberale presuppone quindi, come afferma Joseph Henrich, una popolazione con una psicologia “strana”: orientata alla fiducia impersonale e alla cooperazione con gli estranei, al pensiero analitico astratto piuttosto che al pensiero “pregiudizievole” del gruppo di appartenenza, all’identificazione con gruppi scelti autonomamente piuttosto che a legami di parentela o etnici, e a una prospettiva morale universalista che valuta gli individui in base ai loro attributi e intenzioni piuttosto che alla loro appartenenza ereditaria al gruppo.
Contrariamente alla percezione comune che il liberalismo sia un’ideologia strettamente “relativistica” o “neutrale” che non cerca di imporre un particolare stile di vita, ma semplicemente di creare una sfera pubblica in cui gli individui siano liberi di scegliere il proprio stile di vita, questa ideologia è culturalmente o moralmente impegnata nell’espansione dei valori liberali. Proprio perché eleva l’individuo autonomo e i diritti universali al di sopra di ogni vincolo ereditario, entra necessariamente in conflitto con gli ordini tradizionalisti radicati nelle identità etniche, nelle norme patriarcali, negli obblighi di parentela o in qualsiasi visione del mondo che limiti la scelta personale in nome della consuetudine o della gerarchia collettiva.
Il liberalismo, dunque, contiene, in altre parole, una dinamica progressista intrinseca nel suo desiderio di “emancipare” la sfera pubblica da ciò che considera costumi “arretrati”, politiche discriminatorie o gerarchie di status ereditate. Cerca persino di emancipare gli individui da eventuali pregiudizi personali (xenofobici, sessisti, omofobi) che possano nutrire. Socializza i cittadini all’apertura mentale, alla tolleranza e al pluralismo dei valori, marginalizzando o relegando alla sfera privata quelle prospettive, come il nazionalismo etnico o il tradizionalismo culturale, ritenute incompatibili con l’uguaglianza dei diritti. In pratica, ciò significa che il liberalismo opera progressivamente per dissolvere le preferenze etniche, le affiliazioni culturali di gruppo e le differenze di genere nella vita pubblica, sostituendole con un regime di pluralismo razziale, culturale e degli stili di vita.
Il capitalismo, d’altro canto, appare genuinamente strumentale e neutrale rispetto ai valori. La sua logica è quella di un’ottimizzazione incessante: la combinazione più efficiente di fattori produttivi* per ottenere i massimi rendimenti sotto la pressione competitiva e tecnologica. Mercati, contratti e meritocrazia presuppongono la stessa psicologia di fondo, apparentemente neutralizzata, del liberalismo: un alto grado di fiducia impersonale, un giudizio analitico degli individui in termini di abilità e impegno piuttosto che di nascita o lealtà, e la disponibilità a intrattenere rapporti commerciali con estranei secondo regole astratte e universali. Lavoro, capitale e consumatori sono trattati come unità intercambiabili nel calcolo dei costi, dell’innovazione e dell’espansione del mercato. Non esiste una preferenza capitalistica intrinseca per alcun popolo, cultura o risultato di civiltà a lungo termine. Ciò che conta sono solo gli imperativi a breve e medio termine: ridurre i costi di transazione, ampliare la base di consumatori ed eliminare qualsiasi ostacolo alla crescita.
*input: un input è un elemento (materia prima, energia, lavoro, capitale, informazioni) introdotto in un processo di produzione per fabbricare un bene o un servizio, spesso nei settori dell’agricoltura o dell’industria.
Gli input agricoli comprendono fertilizzanti, pesticidi e sementi.
Tuttavia, proprio perché il capitalismo ottimizza attraverso lo scambio impersonale, la selezione basata sul merito e l’innovazione continua, esso mostra una forte affinità elettiva con le istituzioni liberali e produce risultati progressisti, sebbene la sua motivazione non sia mai etica ma puramente calcolativa. Privilegiando il talento individuale rispetto ai legami familiari o alle lealtà etniche, basandosi su regole universali piuttosto che sul favoritismo verso il proprio gruppo, ed eliminando sistematicamente costumi, credenze o istituzioni che aumentano i costi o ostacolano la mobilità, il capitalismo seleziona e rafforza la psicologia universalista e non tribale che il liberalismo promuove. Il capitalismo, in quanto tale, non mira all’emancipazione morale o all’espansione della libertà umana; si limita a richiedere le condizioni sociali e psicologiche che consentano alla razionalità calcolatrice di prosperare su scale sempre più ampie. In questo senso, le due logiche del progressismo liberale e dell’ottimizzazione capitalistica sono distinte ma si sostengono a vicenda.
2. La crisi del fordismo e la transizione al post-fordismo e al capitalismo multiculturale limbico
La sostituzione della popolazione bianca non può essere compresa senza un’adeguata analisi delle logiche di auto-rinforzo del liberalismo e del capitalismo, e della transizione da un regime capitalista fordista liberale a uno post-fordista. Durante la fase fordista dell’accumulazione capitalistica (all’incirca dagli anni ’40 agli anni ’70), entrambe le logiche operarono in modo da avvantaggiare notevolmente le popolazioni bianche autoctone dell’Ovest. Il fordismo era un regime di produzione di massa di beni standardizzati per i mercati interni, sostenuto da alti salari sindacali (incluso il “salario familiare maschile”), sindacati potenti, investimenti pubblici e politiche di gestione keynesiane volte a bilanciare domanda e offerta. All’interno di questo regime di accumulazione, la logica progressista del liberalismo portò prosperità diffusa tra i bianchi: reti di sicurezza sociale ampliate, maggiore accesso a un’istruzione universitaria relativamente economica, alti tassi di proprietà immobiliare e comunità stabili e orientate alla famiglia.
Questo ordine capitalista fordista liberale non necessitava di una forza lavoro immigrata su larga scala. La generazione del dopoguerra dei baby boomer, con le sue famiglie numerose e i buoni redditi, forniva una classe lavoratrice e una popolazione di consumatori sufficienti all’interno di nazioni relativamente omogenee. Quest’ordine favoriva la coesione nazionale, l’identità culturale e un’ampia mobilità sociale, sostenendo al contempo progetti infrastrutturali pubblici su larga scala come autostrade, scuole e università. Durante questa fase, nello sviluppo della logica progressista del liberalismo, le società occidentali erano ancora regolate da alcune norme “pre-liberali”: la convinzione che la famiglia sia composta da un padre e una madre con figli, che i rapporti sessuali prematrimoniali debbano essere evitati, che il matrimonio sia sacro e il divorzio illegale, che l’uomo sia il principale responsabile del sostentamento della famiglia, che le società occidentali siano cristiane o fondate su valori cristiani e di origine europea, e che mostrino una certa deferenza e attaccamento alle gerarchie, alle istituzioni e ai governi costituiti.
A partire dai primi anni Settanta, tuttavia, il modello fordista iniziò a crollare. I tassi di fertilità subirono un forte calo, i mercati interni si stavano saturando e le economie occidentali si trovarono ad affrontare la stagflazione, la diminuzione della redditività e l’aumento della concorrenza globale da parte delle nazioni asiatiche di recente industrializzazione, in grado di produrre beni a costi del lavoro molto inferiori. L’eccessivo attivismo sindacale e le rigide strutture del lavoro minarono ulteriormente la competitività delle imprese occidentali. Con questa crisi strutturale, il multiculturalismo iniziò a radicarsi in Occidente. L’Occidente capitalista liberale si adattò passando a un regime multiculturale post-fordista (all’incirca dagli anni Ottanta in poi). Questo nuovo regime era ottimizzato per popolazioni sradicate e atomizzate, sostenute da una forza lavoro immigrata flessibile piuttosto che da famiglie bianche autoctone stabili.
Durante la fase post-fordista, la logica progressista del liberalismo ha progressivamente eroso queste norme pre-liberali residue. In un’economia sempre più flessibile, orientata ai servizi e globalmente competitiva, i persistenti legami con le strutture familiari tradizionali, la morale cristiana, la coesione etnica e il rispetto per le gerarchie ereditate sono stati percepiti come ostacoli all’autonomia individuale, alla mobilità lavorativa e all’apertura culturale. L’impulso universalista del liberalismo si è quindi spostato dalla redistribuzione economica e dall’equità di classe a una politica culturale dell’identità, della diversità e dello smantellamento attivo delle norme tradizionali “oppressive”, manifestandosi dapprima come il politicamente corretto degli anni ’80 e ’90 e successivamente come l’ideologia woke. Questo cambiamento culturale ha fornito la giustificazione ideologica e la disciplina sociale necessarie per l’accumulazione post-fordista: ha promosso identità personali fluide, celebrato la diversità come un bene intrinseco e patologizzato qualsiasi residuo particolarismo etnico, sessuale o culturale come razzismo, allineando così la sfera pubblica alle esigenze di una forza lavoro intercambiabile, dei mercati globali e dell’ottimizzazione perpetua.
Le aziende occidentali hanno cercato di ottenere input più economici, maggiore flessibilità e accesso a nuovi mercati costruendo catene di approvvigionamento globali, esternalizzando la produzione all’estero e orientandosi verso un’“accumulazione flessibile”. Le imprese si sono allontanate dal rigido lavoro sindacalizzato dalle 9 alle 5 per abbracciare impieghi part-time, temporanei e a contratto, inclusa la produzione decentralizzata che utilizza tecniche “just-in-time” e il subappalto. Durante gli anni ’90, la transizione economica dal settore manifatturiero a quello dei servizi, della finanza e dell’alta tecnologia si è intensificata, portando al predominio del capitalismo finanziario, in cui i profitti derivano sempre più dal trading di asset, dal debito e dalla speculazione piuttosto che dalla produzione materiale. Ciò è stato accompagnato da una forte dipendenza da tecnologie informatiche, automazione, microelettronica e strumenti digitali.
L’adozione del multiculturalismo in tutto l’Occidente non è stata il prodotto di “marxisti culturali” che hanno preso il controllo della sfera pubblica, bensì la diretta espressione istituzionale della logica pluralista progressista del liberalismo. Il suo ideale centrale è che, così come lo Stato non dovrebbe imporre alcuna credenza religiosa ai propri cittadini, non dovrebbe imporre una cultura dominante, ma semplicemente garantire una sfera pubblica in cui gli individui di diversa provenienza godano di pari diritti di esprimere i propri valori in un clima di reciproco rispetto. L’obiettivo non è promuovere culture non occidentali orientate al collettivismo, bensì superare le discriminazioni passate nei confronti delle popolazioni non occidentali o non bianche, garantendo pari opportunità o creando maggiori possibilità (egualitarie) per le minoranze.
Il consolidamento del multiculturalismo liberale, l’ossessione di superare il “razzismo” e la “xenofobia” del passato, fornì la perfetta giustificazione ideologica alle esigenze dell’accumulazione post-fordista. Con il calo dei tassi di natalità tra le popolazioni autoctone e la percezione delle popolazioni europee come forza lavoro sempre più costosa e inflessibile, le imprese abbracciarono l’immigrazione di massa dai paesi del Terzo Mondo ad alto tasso di natalità. L’immigrazione venne quindi presentata sia come soluzione economica alla crisi del fordismo, sia come nuova fase nella marcia verso la realizzazione degli ideali progressisti .
3. Perché il capitalismo post-fordista predilige la manodopera asiatica
Il capitalismo si sforzerà di ottimizzare i risultati all’interno di qualsiasi quadro politico in cui gli sia consentito operare. Ciò potrebbe indurre alcuni a supporre che non abbia preferenze etniche intrinseche, che i mercati gravitino semplicemente verso i rendimenti più elevati e i fattori produttivi meno costosi per la crescita. Non c’è dubbio, tuttavia, che nell’era post-fordista il capitalismo liberale abbia mostrato una chiara preferenza sia per la diversità sia per certi tratti cognitivi e di personalità statisticamente più comuni tra gli asiatici orientali (in particolare i cinesi) e gli indiani. Non mi riferisco solo alla sua ovvia preferenza per la manodopera a basso costo presente nel mondo non occidentale. Nei cosiddetti paesi di immigrazione di massa – Canada, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti – ha mostrato anche una preferenza per i lavoratori altamente qualificati nel settore tecnologico, che sono “più orientati agli obiettivi” nelle loro motivazioni; più concentrati sul puro carrierismo, su compiti tecnici ripetitivi, su una forte conformità e su inclinazioni politiche o interessi intellettuali e culturali relativamente deboli al di là della loro specializzazione e dei requisiti lavorativi.
Egli considera gli asiatici orientali come “input a basso attrito” eccezionalmente efficienti per compiti tecnici post-fordisti come la programmazione, la progettazione di algoritmi, il lavoro di laboratorio e l’ottimizzazione incrementale. Le popolazioni bianche tendono a essere percepite come meno efficienti sotto questo aspetto perché mostrano una maggiore variabilità di personalità, interessi più ampi, una maggiore apertura alla sperimentazione e una più forte tendenza all’attivismo politico, filosofico e sociale. Sebbene queste caratteristiche dei bianchi siano state storicamente cruciali per favorire scoperte scientifiche rivoluzionarie, grandi innovazioni e grandi progetti sociali, sono spesso meno ottimali per le esigenze restrittive, ad alto ritmo di produzione e guidate dal conformismo dell’odierna economia dell’IA iper-specializzata e post-fordista. Il capitalismo liberale attualmente seleziona tratti che massimizzano i rendimenti economici a breve e medio termine a scapito della creatività civilizzazionale a lungo termine caratteristica dell’Occidente, e quindi della sua sopravvivenza culturale.
Ma qualcuno potrebbe legittimamente chiedersi: come può una nazione caotica e sporca come l’India produrre migranti altamente qualificati nel settore dell’alta tecnologia? Le affermazioni secondo cui gli indiani vengono importati come “arma biologica” per distruggere il patrimonio genetico delle nazioni occidentali fraintendono le dinamiche fondamentali dell’immigrazione indiana nell’era post-fordista. L’importazione di indiani non è guidata solo dalla logica multiculturale del liberalismo, ma anche dalla ricerca capitalistica di massimizzare i profitti economici; i mercati tendono a gravitare verso i rendimenti più elevati e i costi di produzione più bassi per la loro crescita. L’enorme popolazione indiana, innanzitutto, genera un vasto bacino di lavoratori tecnicamente qualificati, perfettamente adatti alle esigenze della nostra economia contemporanea. Il paese produce circa 2,5-2,6 milioni di laureati in discipline STEM ogni anno. Per confronto, il numero totale di laureati in discipline STEM a livello di laurea triennale o superiore in Canada è di soli 60.000-120.000 all’anno. Poiché in India i lavoratori qualificati con qualifiche equivalenti percepiscono salari pari a un terzo o un quinto di quelli canadesi o americani, le aziende li considerano un’ottima fonte di manodopera qualificata a basso costo, senza le elevate richieste salariali o il “bagaglio” familiare e comunitario che i lavoratori indigeni in genere si portano dietro. Gli indiani, infatti, dominano i percorsi di immigrazione per lavoratori altamente qualificati, rappresentando circa il 70-72% dei visti H-1B negli Stati Uniti. Occupano inoltre una quota sproporzionata (spesso dal 30 al 50% o più) di ruoli ingegneristici e tecnici presso importanti aziende tecnologiche come Amazon, Meta e Google [3]. In Canada, gli immigrati (con gli indiani particolarmente in evidenza) costituiscono il 35% dei programmatori informatici, il 43% degli ingegneri e il 55% degli ingegneri e progettisti di software.
In secondo luogo, i migranti indiani sono particolarmente attraenti perché sono più docili e geograficamente mobili rispetto ai bianchi nativi con livelli di istruzione comparabili. Non avendo profonde radici comunitarie o legami familiari consolidati in Occidente, sono più disposti ad accettare orari di lavoro irregolari e intensi. Non ci sono mutui consolidati, scuole locali o sindacati associati all’arrivo di nuovi migranti indiani. Ciò si traduce in minori ripercussioni politiche o sociali quando le aziende si adattano ai nuovi segnali del mercato o sostituiscono i lavoratori con l’intelligenza artificiale. Il risparmio sui costi è considerevole: le aziende possono assumere uno sviluppatore indiano senior negli Stati Uniti o in Canada con un visto di lavoro per 30.000-50.000 dollari all’anno, rispetto ai 150.000-200.000 dollari per un lavoratore statunitense con qualifiche simili. La loro formazione specifica, la totale concentrazione su lauree STEM, la docilità e il desiderio unidimensionale di denaro li hanno resi dipendenti molto utili in settori del capitalismo limbico come i social media, l’e-commerce, i videogiochi, lo streaming e l’interazione basata sull’intelligenza artificiale.
Gli immigrati cinesi e indiani dimostrano anche livelli più elevati di istruzione nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Ciò non dovrebbe sorprendere: gli immigrati indiani e cinesi negli Stati Uniti vengono in gran parte selezionati tramite visti H-1B, che consentono loro di trovare lavoro. Non “perdono tempo” con lauree in discipline umanistiche, ma si concentrano invece su settori ben remunerati come informatica, medicina, ingegneria e finanza. In Australia, Canada e Nuova Zelanda, i cinesi e gli asiatici meridionali di seconda generazione mostrano analogamente redditi familiari mediani più elevati e una maggiore rappresentanza nelle professioni ad alta tecnologia.
Chi ne trae vantaggio? Chi ci perde? Un difetto strutturale nell’ordine capitalista liberale post-fordista.
Una valutazione esaustiva dei vantaggi e degli svantaggi associati al regime post-fordista esula dagli scopi di questo articolo. È innegabile che milioni di immigrati ne abbiano beneficiato e che dipendenti pubblici e accademici siano stati incentivati (attraverso molteplici percorsi di carriera) a mantenere ed espandere questo ordine multiculturale. La crisi del fordismo è stata superata, da un punto di vista economico. L’immigrazione è stata un fattore determinante per l’espansione della forza lavoro e la crescita economica complessiva. Il PIL nominale del Canada è più che decuplicato, passando da 275 miliardi di dollari nel 1980 a oltre 2.200 miliardi di dollari negli ultimi anni (in dollari statunitensi correnti). Modelli simili si stanno manifestando in tutto l’Occidente. Negli Stati Uniti, proprio nel momento in cui l’immigrazione si stava intensificando, il PIL nominale è aumentato vertiginosamente, passando da circa 2.800 miliardi di dollari nel 1980 a circa 29-31.000 miliardi di dollari entro la metà degli anni 2020.
In un’economia capitalista ottimizzata, la crescita complessiva del PIL, i rendimenti per gli investitori e il crescente arricchimento dei grandi detentori di capitale sono i parametri decisivi per il successo. Negli Stati Uniti, la quota di ricchezza detenuta dall’1% più ricco della popolazione è aumentata sostanzialmente, passando da circa il 23% nel 1989 a quasi il 31% nel 2024. In Canada, la quota di reddito di mercato goduta dall’1% più ricco è aumentata considerevolmente, da circa l’8% all’inizio degli anni ’80 al 13-14% a metà degli anni 2000 (stabilizzandosi intorno al 10-12% negli ultimi anni). Il 10% più ricco ha visto un aumento di cinque punti percentuali nella sua quota di reddito di mercato tra gli anni ’70 e il 2021. Nel Regno Unito, il PIL nominale è passato da circa 565 miliardi di dollari nel 1980 a oltre 3.300 miliardi di dollari negli ultimi anni, accompagnato da un notevole aumento della quota di reddito dell’1% più ricco dall’inizio degli anni ’80.
I costi maggiori sono stati sostenuti principalmente da ampi segmenti della popolazione bianca autoctona. Questi costi includono un PIL reale pro capite pressoché stagnante o in calo (nonostante i forti aumenti del PIL), salari reali mediani stabili o in diminuzione, costi abitativi alle stelle, ospedali, scuole e infrastrutture sovraffollati, congestione del traffico, perdita di terreni agricoli e spazi verdi e un massiccio aumento della spesa pubblica per le prestazioni assistenziali agli immigrati. In Norvegia, ad esempio, gli immigrati rappresentavano il 56% di tutti i beneficiari di assistenza sociale nel 2024, pur costituendo solo il 17-21% circa della popolazione. Disparità simili esistono in altre nazioni occidentali. Inoltre, esistono ormai ricerche empiriche ben documentate che mostrano costantemente un’associazione negativa tra una maggiore diversità etnica e indicatori chiave di coesione sociale, come la fiducia sociale diffusa, il volontariato/l’impegno civico e la cooperazione comunitaria.
L’ho già detto e lo ripeterò:
Quando verranno pubblicati i risultati del prossimo censimento della popolazione in Canada, la gente rimarrà sbalordita.
La trasformazione del Canada è molto più avanzata di quanto immaginiamo.
https://x.com/KirkLubimov/status/2046988484867686492?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2046988484867686492%7Ctwgr%5E9101a35c296680728964a5334766400abc249e11%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.online%2Fpourquoi-loccident-remplace-sa-population-blanche-les-imperatifs-et-les-failles-fatales-du-post-fordisme%2F
Questo orientamento è quello che sostiene i diritti individuali occidentali, il pluralismo dei valori e la logica stessa del progressismo liberale. Ma c’è una debolezza intrinseca in questo orientamento: questi principi sono stati formulati come applicabili agli esseri umani in quanto tali, come diritti appartenenti a tutti gli esseri umani ovunque, mentre la psicologia sottostante che li rende funzionali è una conquista culturalmente evoluta e storicamente specifica dei bianchi. Solo i bianchi sono psicologicamente predisposti a considerare il nepotismo moralmente corrotto, a fidarsi più facilmente degli estranei, a basarsi su regole imparziali nei loro giudizi sui meriti altrui e a trattare la sfera pubblica come un quadro in cui tutti, indipendentemente dall’etnia o dal paese di origine, dovrebbero avere pari diritti. Questo è il motivo per cui la fusione liberal-capitalista ha funzionato così bene tra gli europei autoctoni durante la fase fordista: ognuno poteva agire partendo dal presupposto che tutti gli altri avrebbero ricambiato in termini di individualismo e imparzialità.
La stragrande maggioranza dei milioni di migranti non occidentali che continuano ad arrivare in Occidente non condivide questa mentalità. La maggior parte proviene da culture in cui il favoritismo verso il proprio gruppo è la norma e la via per il successo. Il nepotismo non è disprezzato, ma considerato un obbligo naturale. Sfruttare la cittadinanza per diritto di nascita, incoraggiare la migrazione a catena, creare enclavi etniche ed economie parallele per i membri del proprio gruppo, comprese le assunzioni preferenziali all’interno di reti co-etniche, sono visti come comportamenti appropriati.
Una cosa è vedere un grafico che afferma: “12 milioni di migranti illegali sono entrati in Europa dal 2008”.
Vederlo di persona è tutta un’altra storia.
Ogni punto in questa animazione rappresenta 100 persone.
https://x.com/NeoptolemusX/status/2047023347465437376?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2047023347465437376%7Ctwgr%5E9101a35c296680728964a5334766400abc249e11%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.online%2Fpourquoi-loccident-remplace-sa-population-blanche-les-imperatifs-et-les-failles-fatales-du-post-fordisme%2F
Un esempio concreto di questa dinamica si trova in un recente video in cui un’immigrata nigeriana in Canada spiega al suo gruppo etnico come ottenere cibo gratuito, trasporti gratuiti, mobili gratuiti, istruzione gratuita, assistenza all’infanzia gratuita, cure dentistiche gratuite e altri servizi sociali. Si tratta di una trasmissione deliberata di conoscenze interne al gruppo, finalizzata a estrarre il massimo delle risorse dallo stesso sistema che li ha accolti, partendo dal presupposto di un individualismo neutrale. Il quadro liberale presuppone l’assimilazione a norme neutrali e individualistiche. Molti gruppi, tuttavia, considerano il sistema come un’opportunità di estrazione a beneficio del proprio gruppo. L’impegno unilaterale della popolazione ospitante verso un’equità “daltonica” impedisce qualsiasi reazione o difesa.
https://x.com/dobsky33/status/1594691057329254400?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1594691057329254400%7Ctwgr%5E9101a35c296680728964a5334766400abc249e11%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbfmtv.online%2Fpourquoi-loccident-remplace-sa-population-blanche-les-imperatifs-et-les-failles-fatales-du-post-fordisme%2F
L’approccio di Mamdani non è “comunismo razziale”, bensì una logica estensione del progressismo liberale. Esso riorienta l’impegno liberale classico per l’uguaglianza dei diritti verso l’appianamento delle disparità di gruppo attraverso l’intervento statale. Mentre il liberalismo classico (un’ideologia nata tra i bianchi) vieta ai bianchi di perseguire i propri interessi di gruppo come popolo, il progressismo liberale esige simultaneamente soluzioni per i non bianchi. Questo crea una situazione in cui i bianchi si sono unilateralmente disarmati (culturalmente, psicologicamente e legalmente) mentre armano altri per promuovere rivendicazioni di gruppo particolaristiche sotto la bandiera della “giustizia correttiva”.
Il modello post-fordista commette anche un grave errore nel giudicare i lavoratori bianchi autoctoni meno efficienti dei lavoratori asiatici importati. Premiando tratti “asiatici” come la diligente concentrazione su compiti ripetitivi, la docilità e la mancanza di interessi al di fuori del loro ruolo iperspecializzato, ottimizza i rendimenti a breve e medio termine. I bianchi, con la loro maggiore diversità di personalità, la loro maggiore apertura alle nuove idee, il loro gusto per la sperimentazione e l’avventurismo, sono più adatti all’innovazione di frontiera a lungo termine e al pensiero dirompente: proprio le qualità che hanno costruito e sostenuto la civiltà occidentale. Svalutando queste più ampie forze creative e civilizzatrici dei bianchi, il regime privilegia l’accumulazione immediata a scapito di obiettivi a lungo termine come la continuità culturale e un’ambiziosa visione tecnologica.
In definitiva, il vero costo della fusione limbica post-fordista tra capitalismo e progressismo liberale è la creazione di un sistema biologicamente e culturalmente incompatibile con la sopravvivenza a lungo termine dei popoli europei nelle loro terre ancestrali.
Conclusione: Riconquistare la sovranità statale di fronte ai mercati liberali
Superare questa logica autodistruttiva richiede una rottura fondamentale con la neutralità liberale. Lo Stato deve essere riorganizzato: deve cessare di essere un facilitatore del capitale globale e dei principi universalisti e diventare l’esplicito custode del patrimonio etnoculturale della nazione e della sua integrità demografica.
In un sistema capitalista liberale, le grandi imprese tendono a subordinare lo Stato agli imperativi economici dell’accumulazione. Come aveva intuito Carl Schmitt, il liberalismo produce élite politiche deboli, ridotte a funzioni manageriali per il capitale globale e le organizzazioni sovranazionali. Nel sistema liberale post-fordista, gli interessi privati spesso dettano i flussi migratori, con i politici che agiscono su ordine delle lobby aziendali.
Abbiamo bisogno di uno Stato veramente sovrano, esplicitamente non neutrale, che rivendichi il diritto di decidere sull'”eccezione” e che sia quindi pronto ad applicare la distinzione amico-nemico: uno Stato pronto a dichiarare che “l’amico” sono i popoli europei nelle loro terre ancestrali e che “il nemico” è qualsiasi gruppo, qualsiasi politica o qualsiasi idea che promuova la loro sostituzione e il loro etnocidio.
Un simile stato perseguirebbe un programma globale di ricostruzione nazionale:
In primo luogo, abolirebbe il multiculturalismo in tutte le istituzioni e lo sostituirebbe con un vasto programma nazionale di rinnovamento culturale volto a ripristinare le identità specifiche delle nazioni europee e la coscienza di civiltà occidentale.
In secondo luogo, si introdurrebbe una moratoria immediata sull’immigrazione extraoccidentale, seguita dal rimpatrio sistematico dei migranti irregolari, degli elementi criminali, dei richiedenti asilo respinti e degli immigrati non integrati. L’immigrazione futura sarebbe rigorosamente limitata, selettiva ed esplicitamente finalizzata a preservare il carattere europeo della popolazione.
In terzo luogo, guiderebbe un’ambiziosa rivoluzione pronatalista incentrata sulla popolazione autoctona europea, che includerebbe consistenti sussidi per i figli, esenzioni fiscali a vita per le madri con tre o più figli, sussidi per l’edilizia abitativa e campagne culturali che esaltino il matrimonio, la maternità e la formazione della famiglia, contrastando al contempo l’individualismo carrieristico.
In quarto luogo, si passerebbe da una globalizzazione neoliberale a un modello di capitalismo di stato “autoritario” che privilegia l’identità nazionale. Ciò comporterebbe ingenti investimenti in automazione, robotica e tecnologie per l’aumento della produttività, al fine di sostituire la manodopera straniera anziché importarla, e darebbe priorità al potere nazionale a lungo termine (in un mondo paneuropeo) rispetto ai guadagni privati a breve termine.
In questo senso, il Giappone ha molto da imparare. A differenza dell’Occidente, il Giappone ha affrontato la crisi del fordismo negli anni ’70 senza ricorrere all’immigrazione di massa. Ha invece risposto con investimenti aggressivi nell’automazione e nella robotica, graduali adeguamenti alle pratiche di impiego a vita e una politica industriale guidata dallo Stato che ha privilegiato le capacità tecnologiche interne a lungo termine rispetto ai costi del lavoro a breve termine. Rifiutando l’immigrazione di massa per la sostituzione della popolazione, il Giappone è rimasto etnicamente omogeneo al 97%.
Si può affermare che la sua economia segua un modello decisamente schmittiano: un’economia di mercato coordinata, guidata da uno stato interventista che prevede una supervisione burocratica, reti commerciali interconnesse, relazioni a lungo termine con le parti interessate e una fluida circolazione tra funzionari governativi e industria. Come spiega Hiroaki Richard Watanabe in *The Japanese Economy * (2020), anche in un contesto di pressioni dovute alla globalizzazione, a bassi tassi di natalità e all’invecchiamento della popolazione, il governo giapponese ha continuato a destinare risorse alle priorità nazionali, mantenendo stabili le condizioni occupazionali nelle imprese chiave e concentrandosi sugli interessi nazionali a lungo termine piuttosto che sui profitti a breve termine.
Questo approccio ha permesso al Giappone di affrontare la carenza di manodopera principalmente attraverso l’automazione e la propria popolazione, salvaguardando al contempo la coesione sociale ed evitando la frammentazione prevalente nelle società occidentali odierne. Si pone in netto contrasto con l’economia di mercato liberale anglo-americana, dove gli interessi privati plasmano in larga misura il mercato del lavoro, l’immigrazione e le norme culturali. Inoltre, anziché soccombere al multiculturalismo progressista, lo Stato giapponese promuove attivamente il patrimonio, le tradizioni e l’identità collettiva della nazione. Di conseguenza, l’imprenditorialità giapponese rimane tra le più elevate al mondo, con il Paese che si classifica al quarto posto a livello mondiale per PIL nominale, al secondo per installazioni di robot industriali (producendo il 46% dei robot industriali mondiali) e come uno dei principali esportatori globali.
Solo il ripristino di un’autentica sovranità statale, subordinando sia l’universalismo liberale che l’ottimizzazione capitalistica alla sopravvivenza e alla prosperità dei popoli europei, può invertire la traiettoria attuale. Senza un tale riorientamento decisivo, i popoli ancestrali dell’Occidente cesseranno di essere protagonisti nella storia del mondo.
Note bibliografiche
[1] Le migliori fonti sulla transizione dal fordismo al post-fordismo sono: David Harvey, *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change* (1989); Bob Jessop, “Fordism and Post-Fordism: A Critical Reformulation” in AJ Scott & M. Storper (eds.), *Pathways to Industrialization and Regional Development* (1992); ed Erica Schoenberger, “From Fordism to Flexible Accumulation: Technology, Competitive Strategies, and International Location,” *Environment and Planning D: Society and Space* (1988, vol. 6, n. 3). Nessuno di questi autori di sinistra/marxisti incorpora l’immigrazione (o il multiculturalismo) nella loro analisi del post-fordismo, il che è comprensibile dato che scrivevano in un periodo in cui l’Occidente stava aprendo i suoi confini (un aspetto di questo regime che probabilmente accoglievano con favore).
[2] Inutile dire che il capitalismo post-fordista non ha sempre trovato nel progressismo liberale un partner piacevole, soprattutto quando quest’ultimo prende una piega “estremista” nel perseguimento dei valori “woke”. Iniziative come la DEI hanno innegabilmente imposto quote di assunzione e regolamenti burocratici che sono in conflitto con l’ottimizzazione basata sul merito che il capitalismo predilige.
[3] I seguenti articoli spiegano la flessibilità della forza lavoro indiana, i vantaggi in termini di costi e perché le aziende preferiscono la manodopera indiana: Gaurav Khanna e Nicolas Morales, “The IT Boom and Other Unintended Consequences of Chasing the American Dream” (2021); William F. Lincoln, “The Supply Side of Innovation: H-1B Visa Reforms and US Ethnic Invention,” Journal of Labor Economics, 2010; e John Bound, Gaurav Khanna e Nicolas Morales, “Understanding the Economic Impact of the H-1B Program on the US,” NBER Working Paper No. 23153, 2017.
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(Trad. di https://bfmtv.online/pourquoi-loccident-remplace-sa-population-blanche-les-imperatifs-et-les-failles-fatales-du-post-fordisme/)