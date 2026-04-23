erché l’Occidente sta rimpiazzando la sua popolazione bianca: gli imperativi (e i difetti fatali) del post-fordismo

Questo eccellente articolo del sociologo canadese Ricardo Duchesne fa luce sulle conseguenze razziali delle dinamiche ideologiche ed economiche della democrazia di mercato occidentale. Ne consiglio una lettura attenta, soprattutto perché la destra evita (o è generalmente incapace di) formulare una critica rigorosa del sistema capitalistico da una prospettiva razziale.

Questa è la questione politica fondamentale del nostro tempo: mai prima d’ora le élite di una civiltà avanzata avevano organizzato deliberatamente la rapida sostituzione demografica e culturale della propria popolazione fondatrice.

Sono state proposte numerose spiegazioni per questa trasformazione. La mia tesi è che, sebbene alcune colgano fattori importanti, la forza motrice ultima sia la fusione autoalimentante del progressismo liberale e dell’ottimizzazione capitalista post-fordista.

L’Occidente è al contempo una civiltà capitalista e liberale. Questo sistema economico e questa ideologia si sono sviluppati insieme e ora sono fusi in un unico sistema che si autoalimenta. Nella fase fordista (all’incirca dal 1945 al 1975), questa fusione ha avvantaggiato soprattutto le popolazioni bianche autoctone, portando loro prosperità diffusa, salari reali in aumento, alti tassi di proprietà immobiliare e comunità stabili e orientate alla famiglia all’interno di nazioni relativamente omogenee ancora ancorate a norme pre-liberali. Tuttavia, la crisi del fordismo negli anni ’70 ha innescato una transizione verso un regime capitalista post-fordista multiculturale e limbico. In questo nuovo ordine, l’impulso universalista del liberalismo a emancipare la sfera pubblica dai legami etnici e dalle norme tradizionali opera in concerto con l’implacabile logica di ottimizzazione del capitalismo, che favorisce una forza lavoro non occidentale flessibile, economica e docile, consumatori sradicati e guadagni di efficienza a breve e medio termine. Il sistema mostra quindi una chiara preferenza per la diversità e, in ultima analisi, per tratti della personalità statisticamente più diffusi tra gli asiatici orientali e gli indiani. Eppure questo regime cela una profonda contraddizione strutturale: si fonda sulla psicologia storicamente specifica dei popoli europei, caratterizzata da un basso etnocentrismo, un’elevata fiducia impersonale e imparzialità, ma al contempo conferisce potere ai gruppi non occidentali che operano secondo una selezione parentale particolaristica e un nepotismo etnico. Il risultato è un sistema biologicamente e culturalmente incompatibile con la sopravvivenza a lungo termine e la creatività civilizzazionale dei popoli europei nelle loro terre ancestrali.

1. Le due logiche: il progressismo liberale e l’ottimizzazione capitalista

Il liberalismo aspira a una sfera politica e pubblica fondata su principi universali che si applichino equamente a tutti gli esseri umani, indipendentemente dall’origine etnica, dall’identità sessuale, dal background culturale o da altre caratteristiche. Il suo impegno fondamentale è l’estensione e la tutela dei pari diritti individuali, basandosi sul principio morale ultimo secondo cui ogni persona possiede l’inalienabile libertà di scegliere i propri valori, credenze, convinzioni religiose (o la loro assenza) e identità personale. Il ruolo del governo dovrebbe essere quello di proteggere ed estendere questi diritti, piuttosto che imporre una visione sostanziale della vita, uno stile di vita preferito o una particolare concezione metafisica. Come sosteneva John Rawls, il liberalismo mira a consentire a individui diversi di perseguire concezioni opposte del bene all’interno di un quadro di tolleranza e rispetto reciproco. Ciò richiede principi e istituzioni universalisti (o imparziali/neutrali), come lo stato di diritto, le carriere basate sul merito e le associazioni civiche volontarie.

Sebbene i principi liberali vengano presentati come applicabili agli esseri umani in quanto tali, la psicologia sottostante che rende funzionale questo ordine liberale è essa stessa culturalmente evoluta e storicamente specifica dei popoli europei. Questa ideologia non si basa sulla scoperta da parte degli scienziati di disposizioni naturali comuni alla specie umana. Tutte le società umane, comprese quelle occidentali pre-liberali, si fondavano su un’etica particolarista, basata sulla parentela (in cui i membri della famiglia sono trattati diversamente dagli estranei). Un quadro liberale presuppone quindi, come afferma Joseph Henrich, una popolazione con una psicologia “strana”: orientata alla fiducia impersonale e alla cooperazione con gli estranei, al pensiero analitico astratto piuttosto che al pensiero “pregiudizievole” del gruppo di appartenenza, all’identificazione con gruppi scelti autonomamente piuttosto che a legami di parentela o etnici, e a una prospettiva morale universalista che valuta gli individui in base ai loro attributi e intenzioni piuttosto che alla loro appartenenza ereditaria al gruppo.

Contrariamente alla percezione comune che il liberalismo sia un’ideologia strettamente “relativistica” o “neutrale” che non cerca di imporre un particolare stile di vita, ma semplicemente di creare una sfera pubblica in cui gli individui siano liberi di scegliere il proprio stile di vita, questa ideologia è culturalmente o moralmente impegnata nell’espansione dei valori liberali. Proprio perché eleva l’individuo autonomo e i diritti universali al di sopra di ogni vincolo ereditario, entra necessariamente in conflitto con gli ordini tradizionalisti radicati nelle identità etniche, nelle norme patriarcali, negli obblighi di parentela o in qualsiasi visione del mondo che limiti la scelta personale in nome della consuetudine o della gerarchia collettiva.

Il liberalismo, dunque, contiene, in altre parole, una dinamica progressista intrinseca nel suo desiderio di “emancipare” la sfera pubblica da ciò che considera costumi “arretrati”, politiche discriminatorie o gerarchie di status ereditate. Cerca persino di emancipare gli individui da eventuali pregiudizi personali (xenofobici, sessisti, omofobi) che possano nutrire. Socializza i cittadini all’apertura mentale, alla tolleranza e al pluralismo dei valori, marginalizzando o relegando alla sfera privata quelle prospettive, come il nazionalismo etnico o il tradizionalismo culturale, ritenute incompatibili con l’uguaglianza dei diritti. In pratica, ciò significa che il liberalismo opera progressivamente per dissolvere le preferenze etniche, le affiliazioni culturali di gruppo e le differenze di genere nella vita pubblica, sostituendole con un regime di pluralismo razziale, culturale e degli stili di vita.

Il capitalismo, d’altro canto, appare genuinamente strumentale e neutrale rispetto ai valori. La sua logica è quella di un’ottimizzazione incessante: la combinazione più efficiente di fattori produttivi* per ottenere i massimi rendimenti sotto la pressione competitiva e tecnologica. Mercati, contratti e meritocrazia presuppongono la stessa psicologia di fondo, apparentemente neutralizzata, del liberalismo: un alto grado di fiducia impersonale, un giudizio analitico degli individui in termini di abilità e impegno piuttosto che di nascita o lealtà, e la disponibilità a intrattenere rapporti commerciali con estranei secondo regole astratte e universali. Lavoro, capitale e consumatori sono trattati come unità intercambiabili nel calcolo dei costi, dell’innovazione e dell’espansione del mercato. Non esiste una preferenza capitalistica intrinseca per alcun popolo, cultura o risultato di civiltà a lungo termine. Ciò che conta sono solo gli imperativi a breve e medio termine: ridurre i costi di transazione, ampliare la base di consumatori ed eliminare qualsiasi ostacolo alla crescita.

*input: un input è un elemento (materia prima, energia, lavoro, capitale, informazioni) introdotto in un processo di produzione per fabbricare un bene o un servizio, spesso nei settori dell’agricoltura o dell’industria.

Gli input agricoli comprendono fertilizzanti, pesticidi e sementi.

Tuttavia, proprio perché il capitalismo ottimizza attraverso lo scambio impersonale, la selezione basata sul merito e l’innovazione continua, esso mostra una forte affinità elettiva con le istituzioni liberali e produce risultati progressisti, sebbene la sua motivazione non sia mai etica ma puramente calcolativa. Privilegiando il talento individuale rispetto ai legami familiari o alle lealtà etniche, basandosi su regole universali piuttosto che sul favoritismo verso il proprio gruppo, ed eliminando sistematicamente costumi, credenze o istituzioni che aumentano i costi o ostacolano la mobilità, il capitalismo seleziona e rafforza la psicologia universalista e non tribale che il liberalismo promuove. Il capitalismo, in quanto tale, non mira all’emancipazione morale o all’espansione della libertà umana; si limita a richiedere le condizioni sociali e psicologiche che consentano alla razionalità calcolatrice di prosperare su scale sempre più ampie. In questo senso, le due logiche del progressismo liberale e dell’ottimizzazione capitalistica sono distinte ma si sostengono a vicenda.

2. La crisi del fordismo e la transizione al post-fordismo e al capitalismo multiculturale limbico

La sostituzione della popolazione bianca non può essere compresa senza un’adeguata analisi delle logiche di auto-rinforzo del liberalismo e del capitalismo, e della transizione da un regime capitalista fordista liberale a uno post-fordista. Durante la fase fordista dell’accumulazione capitalistica (all’incirca dagli anni ’40 agli anni ’70), entrambe le logiche operarono in modo da avvantaggiare notevolmente le popolazioni bianche autoctone dell’Ovest. Il fordismo era un regime di produzione di massa di beni standardizzati per i mercati interni, sostenuto da alti salari sindacali (incluso il “salario familiare maschile”), sindacati potenti, investimenti pubblici e politiche di gestione keynesiane volte a bilanciare domanda e offerta. All’interno di questo regime di accumulazione, la logica progressista del liberalismo portò prosperità diffusa tra i bianchi: reti di sicurezza sociale ampliate, maggiore accesso a un’istruzione universitaria relativamente economica, alti tassi di proprietà immobiliare e comunità stabili e orientate alla famiglia.

Questo ordine capitalista fordista liberale non necessitava di una forza lavoro immigrata su larga scala. La generazione del dopoguerra dei baby boomer, con le sue famiglie numerose e i buoni redditi, forniva una classe lavoratrice e una popolazione di consumatori sufficienti all’interno di nazioni relativamente omogenee. Quest’ordine favoriva la coesione nazionale, l’identità culturale e un’ampia mobilità sociale, sostenendo al contempo progetti infrastrutturali pubblici su larga scala come autostrade, scuole e università. Durante questa fase, nello sviluppo della logica progressista del liberalismo, le società occidentali erano ancora regolate da alcune norme “pre-liberali”: la convinzione che la famiglia sia composta da un padre e una madre con figli, che i rapporti sessuali prematrimoniali debbano essere evitati, che il matrimonio sia sacro e il divorzio illegale, che l’uomo sia il principale responsabile del sostentamento della famiglia, che le società occidentali siano cristiane o fondate su valori cristiani e di origine europea, e che mostrino una certa deferenza e attaccamento alle gerarchie, alle istituzioni e ai governi costituiti.