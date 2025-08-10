Con quali obblighi la Scienzah ci liberò dal contagio

Di Alberto Congiu su FB.segnalato da Sabrina F.

Cartabellotta (Gimbe): “Schillaci nomina 2 no vax nel comitato vaccini nazionale”

“Il Ministro Schillaci nomina 2 #novax nel comitato vaccini nazionale. Atto di grave irresponsabilità politica e professionale che annienta la credibilità delle Istituzioni, svilisce la scienza e legittima la disinformazione. Atto di mera obbedienza politica”.

Il CTS di Conte e Speranza ci riesce alla grande, la scienza è scienza mica cazzi!

Vi do qualche esempio: per Pasqua e Pasquetta si può andare a trovare i parenti solo una volta, andando due volte potrebbe essere letale. Padre e madre possono portare solo due figli, se ne hanno più di due gli altri restano a casa…il virus vigila dentro la macchina più zelante di un carabiniere. In un negozio di calzature potrai comprare solo scarpe sportive, evitando quelle classiche eleganti e neppure due stupide ciabatte, la Polizia locale potrebbe essere in agguato e d alleggerirti all’istante di 400 euro.

Stesso dicasi se ti rechi in un centro commerciale: puoi acquistare solo generi alimentari, se a pochi metri ci sono dei casalinghi non ti ci puoi neppure avvicinare, tutto perimetrato col nastro bianco e rosso, bisogna bardarsi come nei film catastrofistici con doppia mascherina, visiera cuffia e camice, padelle e stoviglie potrebbero spedirti in terapia intensiva. È vietato uscire dalla propria regione, a meno che tu non lo faccia con bici sportiva e abbigliamento da ciclista professionista, è notorio, il virus odia dilettanti ed amatori.

In Veneto, dulcis in fundo, sono vietati i barbecue all’aperto o nei giardini, il maledetto covid verrebbe attirato dal profumo della carne arrosto e potrebbe provocare una strage fra i commensali. Al mare, ogni ombrellone deve fruire di 10 metri quadri, se sbagli di un centimetro potresti finire intubato. Si può andare in piscina ma non si può nuotare, in discoteca non si può ballare però fra una musica e l’altra ci si può vaccinare, come chiesto dal “Figliuolo” prodigo. Con questi criteri altamente scientifici, se esistessero le case chiuse ci si potrebbe andare ma non per scopare.

Secondo Pregliasco, si può trombare senza rischi per 15 minuti, gli stessi 15 minuti in cui è consentito ballare ai matrimoni, se poi mascherine e distanziamento si debbono tenere fino al 15 luglio, se ne deduce che il 15 sia “virologicamente satanico”. C’è un altra demenziale regola da tenere nei mesi estivi, ai fidanzatini è “concesso” di tenersi solamente per mano, se lei ha la patonza in fiamme e lui non riesce a tenere a bada il mostro dentro i pantaloni niente da fare, la scienza è scienza, A. Gassman potrebbe telefonare al CTS con le nefaste conseguenze per i trasgressori. Dulcis in fundo, i ristoranti saranno si riaperti al pubblico, ma fra una pietanza e l’altra si dovrà indossare la mascherina, le virostar del CTS, hanno stabilito e senza tema di smentite, che mentre si mastica, il virus entra in pausa pranzo.

Ma la “chicca” scientifica è stata elaborata dalla D.ssa Roberta Rossi, sessuologa, con un vademecum sui comportamenti sessuali anti contagio: accurata pulizia personale e del luogo, fare questo “strano sesso” in ambienti ampi e ventilati (pensate che lo ha detto nel mese di ottobre), possibile avere contatti, ma il meno possibile ravvicinati e fare sesso rigorosamente con la mascherina…me cojoni, certo che l’educazione sessuale ha visto tempi migliori. Per fortuna questi luminari li abbiamo solo noi in Italia, teniamoceli stretti, gli altri si arrangino…