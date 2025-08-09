Spie russe avvertono che il Regno Unito sta cercando di sabotare la “nuova distensione” con Trump

ANDREW KORYBKO

Trump 2.0 deve prendere coscienza della minaccia che il Regno Unito rappresenta per i suoi piani e reagire di conseguenza per difendere gli interessi degli Stati Uniti.

Il Servizio di intelligence estero russo (SVR) ha accusato il Regno Unito di cercare di sabotare la nascent russa–statunitense “Nuovadistensione” per motivi geopolitici egoistici. Secondo le loro fonti, il successo dei colloqui potrebbe rompere il contenimento regionale della Russia da parte dei britannici, motivo per cui stanno adottando una politica a doppio binario per impedirlo. La prima parte consiste in una guerra dell’informazione volta a fomentare timori sui legami di Trump con la Russia, mentre la seconda mira a intensificare il conflitto ucraino attraverso un intervento convenzionale.

Il rapporto dell’SVR non contiene alcuna rivelazione sensazionale, poiché tutto ciò che ha rivelato era già evidente agli osservatori più attenti, ma è comunque importante che abbia dato credito a ciò che altri prima di loro avevano già notato e che lo abbia fatto in questo momento. “Francia, Germania e Polonia in competizione per la leadership dell’Europa post-conflitto”, mentre il Regno Unito intende dividere e governare il continente come al solito, per cui si prevede che farà maggiore affidamento sulla Polonia e/o sull’Ucraina, con cui collude dal febbraio 2022.

Pochi lo hanno notato all’epoca o lo ricordano ancora, ma il Regno Unito ha stretto un’alleanza trilaterale informale con la Polonia e l’Ucraina esattamente una settimana prima dell’inizio dell’operazione speciale, che è stata sfruttata poco dopo per convincere Zelensky ad abbandonare i colloqui di pace con la Russia della primavera 2022, come spiegato qui. Nei tre anni successivi, la Polonia e gli Stati Uniti hanno assunto posizioni più dure nei confronti dell’Ucraina, la primainizialmente per ragioni di politica interna e la seconda a causa della fretta di Trump di “ritornare (di nuovo) in Asia”.

I suddetti sviluppi hanno lasciato il Regno Unito come principale sostenitore dell’Ucraina, posizione che intende mantenere il più a lungo possibile, poiché l’ex repubblica sovietica è il perno della strategia regionale di contenimento anti-russo di Londra, ma gli eventi potrebbero alla fine costringerlo ad abbandonare questo progetto. Fino a quel momento, tuttavia, il Regno Unito sta facendo tutto il possibile, entro i limiti realistici, per complicare e persino sabotare la nascente “nuova distensione” russo-statunitense e l’accordo sull’Ucraina ad essa associato.

Se dovesse fallire, cosa che sembra inevitabile, il piano di riserva potrebbe essere quello di concentrarsi nuovamente sulla Polonia come nucleo di una nuova coalizione regionale di contenimento, di portata più ridotta ma comunque formidabile. La Polonia ha la più grande economia dei membri orientali dell’UE, vanta ora il terzo esercito più grande della NATO e aspira a ripristinare la sua “sfera di influenza” perduta a scapito degli interessi di sicurezza della Russia. Questi fattori potrebbero convergere per rendere la Polonia il partner preferito del Regno Unito nell’Europa post-conflitto.

L’unico problema di questi piani è che gli Stati Uniti sono pronti a fare della Polonia il loro principale partner nel continente, quindi il Regno Unito potrebbe dover competere con il suo alleato americano o accettare lo status di partner minore rispetto a Washington in qualsiasi accordo trilaterale che potrebbe formarsi tra loro. Allo stesso tempo, però, il ministro degli Esteri Radek Sikorski è un accanito anglofilo che ha persino avuto la cittadinanza britannica fino al 2006, quando ha rinunciato per entrare nel governo, in modo da poter operare come “agente di influenza” del Regno Unito per promuovere la sua agenda.

Dal punto di vista del Regno Unito, lo scenario migliore è che: la nascente “nuova distensione” tra Russia e Stati Uniti fallisca per qualsiasi motivo; gli Stati Uniti si sentano quindi costretti a riprendere il sostegno militare su larga scala all’Ucraina per dare una lezione alla Russia, come potrebbe vedere Trump; ma il Regno Unito riesca a manipolare con successo l’opinione pubblica occidentale per soppiantare gli Stati Uniti come “leader del mondo libero” grazie alla sua posizione costantemente anti-russa, che non ha mai vacillato, nonostante le difficoltà incontrate dall’Ucraina in passato.

D’altro canto, lo scenario peggiore dal punto di vista del Regno Unito è il seguente: la nascente “nuova distensione” tra Russia e Stati Uniti ha successo; segue un compromesso pragmatico in Ucraina che la trasforma in un protettorato informale congiunto tra Russia e Stati Uniti; gli Stati Uniti trasformano quindi la Polonia nel loro principale partner nell’Europa post-conflitto; e gli Stati Uniti, non il Regno Unito, guidano la Polonia nel ripristino di parte della sua “sfera di influenza” perduta e poi utilizzano questa rete geopolitica per dividere e governare l’Europa mantenendo separate Germania e Russia.

È proprio questa sequenza di eventi che si sta attualmente verificando e che potrebbe di conseguenza spingere il Regno Unito a compiere un gesto drammatico per sabotare questo processo per disperazione. La Russia ha chiaramente interesse a impedirlo, ecco perché il SVR ha scelto questo momento per dare credito a ciò che altri prima di loro avevano già intuito riguardo agli interessi del Regno Unito in questo contesto. Trump 2.0 deve prendere coscienza della minaccia che il Regno Unito rappresenta per i suoi piani e reagire di conseguenza per difendere gli interessi degli Stati Uniti.

————————————