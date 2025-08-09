Summit :  la UE  vuole entrarci… per continuare la guerra

Basta come delirio? Per fortuna, da come si stanno mettendo le cose fra Trump e Putin,
“L’Unione Europea non gioca più nella lega delle grandi potenze. L’interesse di Washington per gli affari intraeuropei si è notevolmente raffreddato, concentrandosi essenzialmente su due cose: un ritiro ordinato dagli impegni militari e la difesa degli interessi aziendali statunitensi nel mercato unico dell’UE.
All’insaputa di von den Pzizer, e della insipiente “diplomazia” UE, Stiamo assistendo a uno spostamento di potere dall’Atlantico al Pacifico. L’Europa sta perdendo il controllo Non è certo un segreto: Cina e Stati Uniti definiranno gli standard della politica internazionale in futuro.
La Russia, il paese più ricco di risorse al mondo, viene etichettata dagli europei come uno stato paria e un centro maligno di ogni male, ma ciò non cambia il fatto che l’era del dominio postcoloniale europeo sta finendo e Mosca non avrà problemi a giocare le sue carte del mercato delle risorse al di fuori della sfera d’influenza europea in contrazione. In questo spirito, il presidente russo Vladimir Putin si recherà il 15 agosto in “territorio esterno” in Alaska – un tempo parte della Russia – per negoziare preliminarmente i termini di pace in Ucraina con il presidente Trump. Trump vede progressi nel conflitto in stallo e sottolinea che i colloqui porteranno probabilmente a un accordo di scambio di territori “a vantaggio di entrambe le parti”.
Molti indizi lasciano supporre che Mosca non restituirà i territori occupati di Donbass, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, né la Crimea. La Russia detiene attualmente l’iniziativa militare e sta aumentando la pressione sull’Ucraina e sui suoi alleati affinché impongano una risoluzione. Per evitare di mettere in ombra l’incontro personale, la Casa Bianca ha rinviato al 27 agosto un ultimatum tariffario – originariamente previsto per il 9 agosto – che avrebbe imposto dazi del 100% sulle merci russe se la guerra fosse continuata. L’Alaska come segnale
Bisognerà vedere cosa accadrà nel frattempo e se potenziali interruzioni faranno fallire ancora una volta questo cauto riavvicinamento.
Basti ricordare la discussa visita dell’ex Primo Ministro britannico Boris Johnson, che, due mesi dopo lo scoppio della guerra, agì come una sorta di diplomatico ombra per respingere un accordo di pace proposto dalla Russia. Ciò che ora è di nuovo sul tavolo – uno scambio di territori e l’esclusione dell’Ucraina dalla NATO – fu respinto categoricamente all’epoca. Centinaia di migliaia di morti e feriti dopo, sembra esserci una rinnovata svolta diplomatica alla luce della desolante situazione militare.
Questa volta, tuttavia, sono gli americani a esercitare pressioni sulle parti in conflitto.
Dall’Europa si sente poco, a parte gli intensi sforzi di riarmo e la dichiarata volontà di “rimilitarizzare” la popolazione, come ha ripetutamente sottolineato il governo tedesco.
Il filo diplomatico verrà ora ripreso in Alaska. Fino al 1867, l’Alaska era territorio russo prima che gli Stati Uniti la acquistassero dallo zar Alessandro II per 7,2 milioni di dollari, dopo che la sconfitta della Russia nella guerra di Crimea aveva lasciato il suo tesoro impoverito. La geografia qui la dice lunga: l’Alaska si trova tra Russia e Stati Uniti, separata solo dallo Stretto di Bering, a simboleggiare la vicinanza immediata di due grandi potenze che potrebbero ora entrare in una nuova fase di riavvicinamento in un ordine mondiale in rapida evoluzione. Per i colloqui sull’Ucraina, la posizione indica che anche le divisioni geopolitiche più radicate possono essere superate attraverso accordi pragmatici.
Allo stesso tempo, l’Alaska ha un’importanza strategica per l’Artico, le cui rotte commerciali e risorse saranno probabilmente integrate nella futura architettura del potere globale. Ospitando il presidente russo in un luogo così nevralgico, Trump fonde la riconciliazione storica con le attuali politiche di potenza, creando un contesto simbolico che suggerisce la disponibilità al compromesso senza cedere la sovranità.
Il filo diplomatico verrà ora ripreso in Alaska.
Fino al 1867, l’Alaska era territorio russo prima che gli Stati Uniti la acquistassero dallo zar Alessandro II – lo zar che abolì la servitù della gleba – per 7,2 milioni di dollari, dopo che la sconfitta della Russia nella guerra di Crimea aveva lasciato il suo tesoro impoverito. La geografia qui la dice lunga: l’Alaska si trova tra Russia e Stati Uniti, separata solo dallo Stretto di Bering, a simboleggiare la vicinanza immediata di due grandi potenze che potrebbero ora entrare in una nuova fase di riavvicinamento in un ordine mondiale in rapida evoluzione
La mossa di Trump
Quello che potrebbe sembrare un colpo di stato in prima pagina è in realtà una mossa ai massimi livelli della geopolitica. Invitando Putin sul suolo statunitense, Trump rompe apertamente con la dottrina prevalente di mantenere la Russia isolata.
Il mandato d’arresto su Putin della CPI, il regime di sanzioni, anni di immagini del nemico accuratamente coltivate: tutto questo, se l’incontro avesse luogo, svanirebbe di significato in una singola fotografia.
Il messaggio: le regole che l’establishment della politica estera considera intoccabili sono negoziabili, non scolpite nella pietra, almeno se il Presidente degli Stati Uniti lo decide. A porte chiuse, l’attenzione sarà probabilmente rivolta alla ridefinizione delle sfere di influenza: una possibile conclusione dell’Ucraina in cambio di concessioni russe – energia, passaggio nell’Artico, forse anche un graduale allontanamento da Pechino.
Per Trump, l’incontro offre l’opportunità di attrarre la Russia, magari attraverso il commercio, nell’orbita geostrategica americana. Ciò sarebbe in linea con l’accordo sulle materie prime firmato con l’Ucraina ad aprile, che garantisce agli Stati Uniti l’accesso esclusivo alle terre rare del Paese e ad alcune riserve di petrolio e gas.
Ma il vero banco di prova legato a questo incontro risiede nei meccanismi interni della macchina di potere americana: Trump riuscirà a portare a termine un’operazione così non convenzionale senza essere sabotato dal suo stesso apparato di sicurezza? Se riuscisse ad avviare un solido processo di pace, avrebbe dimostrato di aver assunto il pieno controllo della strategia di politica estera statunitense.
Questo rappresenterebbe un colpo decisivo contro i neoconservatori che spingono per l’escalation in Ucraina e un ulteriore passo verso la pace.
Sull’autore: Thomas Kolbe è un economista tedesco laureato. Come pubblicista, si concentra sui processi economici e osserva gli eventi geopolitici dal punto di vista dei mercati dei capitali. Le sue pubblicazioni seguono una filosofia incentrata sull’individuo e sul suo diritto all’autodeterminazione.
|
https://korybko.substack.com/
Spie russe avvertono che il Regno Unito sta cercando di sabotare la “nuova distensione” con Trump
Trump 2.0 deve prendere coscienza della minaccia che il Regno Unito rappresenta per i suoi piani e reagire di conseguenza per difendere gli interessi degli Stati Uniti.
Il Servizio di intelligence estero russo (SVR) ha accusato il Regno Unito di cercare di sabotare la nascent russa–statunitense
Il rapporto dell’SVR non contiene alcuna rivelazione sensazionale, poiché tutto ciò che ha rivelato era già evidente agli osservatori più attenti, ma è comunque importante che abbia dato credito a ciò che altri prima di loro avevano già notato e che lo abbia fatto in questo momento. “Francia, Germania e Polonia in competizione per la leadership dell’Europa post-conflitto”, mentre il Regno Unito intende dividere e governare il continente come al solito, per cui si prevede che farà maggiore affidamento sulla Polonia e/o sull’Ucraina, con cui collude dal febbraio 2022.
Pochi lo hanno notato all’epoca o lo ricordano ancora, ma il Regno Unito ha stretto un’alleanza trilaterale informale con la Polonia e l’Ucraina esattamente una settimana prima dell’inizio dell’operazione speciale, che è stata sfruttata poco dopo per convincere Zelensky ad abbandonare i colloqui di pace con la Russia della primavera 2022, come spiegato qui. Nei tre anni successivi, la Polonia e gli Stati Uniti hanno assunto posizioni più dure nei confronti dell’Ucraina, la primainizialmente per ragioni di politica interna e la seconda a causa della fretta di Trump di “ritornare (di nuovo) in Asia”.
I suddetti sviluppi hanno lasciato il Regno Unito come principale sostenitore dell’Ucraina, posizione che intende mantenere il più a lungo possibile, poiché l’ex repubblica sovietica è il perno della strategia regionale di contenimento anti-russo di Londra, ma gli eventi potrebbero alla fine costringerlo ad abbandonare questo progetto. Fino a quel momento, tuttavia, il Regno Unito sta facendo tutto il possibile, entro i limiti realistici, per complicare e persino sabotare la nascente “nuova distensione” russo-statunitense e l’accordo sull’Ucraina ad essa associato.
Se dovesse fallire, cosa che sembra inevitabile, il piano di riserva potrebbe essere quello di concentrarsi nuovamente sulla Polonia come nucleo di una nuova coalizione regionale di contenimento, di portata più ridotta ma comunque formidabile. La Polonia ha la più grande economia dei membri orientali dell’UE, vanta ora il terzo esercito più grande della NATO e aspira a ripristinare la sua “sfera di influenza” perduta a scapito degli interessi di sicurezza della Russia. Questi fattori potrebbero convergere per rendere la Polonia il partner preferito del Regno Unito nell’Europa post-conflitto.
L’unico problema di questi piani è che gli Stati Uniti sono pronti a fare della Polonia il loro principale partner nel continente, quindi il Regno Unito potrebbe dover competere con il suo alleato americano o accettare lo status di partner minore rispetto a Washington in qualsiasi accordo trilaterale che potrebbe formarsi tra loro. Allo stesso tempo, però, il ministro degli Esteri Radek Sikorski è un accanito anglofilo che ha persino avuto la cittadinanza britannica fino al 2006, quando ha rinunciato per entrare nel governo, in modo da poter operare come “agente di influenza” del Regno Unito per promuovere la sua agenda.
Dal punto di vista del Regno Unito, lo scenario migliore è che: la nascente “nuova distensione” tra Russia e Stati Uniti fallisca per qualsiasi motivo; gli Stati Uniti si sentano quindi costretti a riprendere il sostegno militare su larga scala all’Ucraina per dare una lezione alla Russia, come potrebbe vedere Trump; ma il Regno Unito riesca a manipolare con successo l’opinione pubblica occidentale per soppiantare gli Stati Uniti come “leader del mondo libero” grazie alla sua posizione costantemente anti-russa, che non ha mai vacillato, nonostante le difficoltà incontrate dall’Ucraina in passato.
D’altro canto, lo scenario peggiore dal punto di vista del Regno Unito è il seguente: la nascente “nuova distensione” tra Russia e Stati Uniti ha successo; segue un compromesso pragmatico in Ucraina che la trasforma in un protettorato informale congiunto tra Russia e Stati Uniti; gli Stati Uniti trasformano quindi la Polonia nel loro principale partner nell’Europa post-conflitto; e gli Stati Uniti, non il Regno Unito, guidano la Polonia nel ripristino di parte della sua “sfera di influenza” perduta e poi utilizzano questa rete geopolitica per dividere e governare l’Europa mantenendo separate Germania e Russia.
È proprio questa sequenza di eventi che si sta attualmente verificando e che potrebbe di conseguenza spingere il Regno Unito a compiere un gesto drammatico per sabotare questo processo per disperazione. La Russia ha chiaramente interesse a impedirlo, ecco perché il SVR ha scelto questo momento per dare credito a ciò che altri prima di loro avevano già intuito riguardo agli interessi del Regno Unito in questo contesto. Trump 2.0 deve prendere coscienza della minaccia che il Regno Unito rappresenta per i suoi piani e reagire di conseguenza per difendere gli interessi degli Stati Uniti.
————————————