USA: Stop ai fondi pubblici per la ricerca che usa tessuti di bambini abortiti.

Il presidente Donald Trump ha sfruttato il suo primo anno dopo il ritorno alla Casa Bianca per dare il tono al suo secondo mandato e per influenzare in modo significativo sia la nazione che il mondo.

In patria, il presidente ha riorganizzato la politica interna con oltre 225 decreti e, contemporaneamente, ha implementato con coerenza il suo programma “America First”.

Sulla scena internazionale, Trump ha riallineato la politica commerciale globale, ha negoziato accordi di pace e ha schierato strategicamente l’esercito statunitense in diverse situazioni cruciali.

Di seguito sono riportati 30 esempi di come l’amministrazione Trump ha cambiato il Paese e il mondo.

1. Un grande e bellissimo disegno di legge

Nel luglio 2025, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la più importante iniziativa di politica interna di Trump : il One Big Beautiful Bill Act. La legge prevede profondi cambiamenti nelle politiche fiscali e sociali nei prossimi dieci anni.

Tra i punti chiave figurano l’attuazione permanente dei tagli fiscali del primo mandato di Trump, l’agevolazione fiscale per mance, straordinari e contributi previdenziali, il completamento del muro di confine e un aumento di 150 miliardi di dollari nella spesa per la difesa.

Altre misure includono l’ammortamento accelerato per incoraggiare gli investimenti aziendali e l’esenzione fiscale sugli interessi sui veicoli prodotti negli Stati Uniti.

2. Limitare l’immigrazione illegale

Dopo che il presidente ha emanato severe misure di sicurezza alle frontiere, il numero di immigrati entrati illegalmente nel Paese è sceso al livello più basso mai registrato.

Secondo il Dipartimento della Sicurezza Interna , a partire da maggio 2025, per otto mesi le guardie di frontiera non hanno più rilasciato immigrati clandestini all’interno del Paese e più di 2,5 milioni di immigrati sono stati deportati dagli Stati Uniti .

Il governo ha dato priorità alle espulsioni: membri noti di gang e criminali violenti hanno ricevuto la priorità. Allo stesso tempo, quasi 2 milioni di immigrati hanno scelto volontariamente di andarsene, alcuni utilizzando un’app fornita dall’agenzia di frontiera. Le misure per proteggere la frontiera includevano l’assunzione di migliaia di nuove guardie di frontiera e l’ampliamento dei centri di detenzione per gli espulsi.

Trump ha sottolineato che l’espulsione degli immigrati clandestini avvantaggia i cittadini americani, riducendo la criminalità e la competizione per posti di lavoro e alloggi.

3. Estensione dei divieti di ingresso

Trump ha invocato la sicurezza nazionale quando lo scorso anno ha vietato completamente i viaggi da dodici paesi, tra cui Afghanistan, Iran e Somalia. Nel dicembre 2025, ha esteso la politica ad altri cinque paesi. Restrizioni di viaggio parziali si applicano anche ad altri 19 paesi .

Il 21 gennaio, il Dipartimento di Stato ha sospeso l’elaborazione delle domande di visto per immigrati provenienti da 75 paesi . Questa decisione è stata presa per timore che gli immigrati provenienti da questi paesi potessero richiedere assistenza sociale o sussidi pubblici negli Stati Uniti.

4. “Cittadinanza per nascita”

Uno dei primi ordini esecutivi del secondo mandato di Trump ha messo in discussione la consueta interpretazione del XIV emendamento, abolendo il diritto alla cittadinanza statunitense per nascita per i figli di immigrati clandestini o di persone con visti temporanei .

Diversi stati e gruppi di interesse hanno intentato cause legali contro il governo e i tribunali di grado inferiore hanno inizialmente bloccato l’ordine esecutivo del presidente. Le contestazioni a questi blocchi sono arrivate alla Corte Suprema, che ha emesso una sentenza storica che limita l’uso di ingiunzioni a livello nazionale da parte dei tribunali.

La Corte Suprema non si è ancora pronunciata sulla costituzionalità del diritto noto come “cittadinanza per nascita”.

5. Modifiche al visto

Il governo ha aumentato le tariffe per i visti H-1B per i lavoratori stranieri qualificati a 100.000 dollari, esprimendo la speranza che ciò possa motivare le aziende ad assumere lavoratori americani.

La nuova “Trump Gold Card”, acquistabile al costo di 1 milione di dollari per i privati ​​e di 2 milioni di dollari per le aziende , velocizzerà l’elaborazione delle domande di residenza per i candidati qualificati che superano i controlli dei precedenti.

Il governo ha inoltre sospeso il programma della Green Card Lottery in seguito alla sparatoria di massa avvenuta alla Brown University nel dicembre 2025. La Diversity Visa Lottery aveva assegnato circa 50.000 Green Card all’anno a persone provenienti da Paesi con una rappresentanza limitata negli Stati Uniti.

6. Dispiegamento della Guardia Nazionale

Inizialmente il presidente dispiegò la Guardia Nazionale a Los Angeles per sedare i disordini scoppiati nel giugno 2025 in seguito alle proteste contro i funzionari dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Trump ha poi inviato truppe a Washington per combattere la criminalità violenta nella capitale. In ulteriori operazioni, membri della Guardia Nazionale sono stati dispiegati a Portland, Oregon; Memphis, Tennessee; e Chicago.

Importanti politici democratici hanno contestato gli schieramenti e, nel dicembre 2025, la Corte Suprema ha emesso una sentenza preliminare secondo cui il governo non poteva inviare truppe della Guardia Nazionale a Chicago per proteggere gli ufficiali dell’ICE. Successivamente, Trump ha ritirato le truppe della Guardia Nazionale da Chicago, Portland e Los Angeles.

7. DOGE

Il primo giorno del suo secondo mandato, Trump ha istituito il Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE) per indagare ed eliminare sprechi, frodi e abusi nelle agenzie governative.

La task force per i tagli alla spesa pubblica era originariamente guidata dal CEO di Tesla, Elon Musk. DOGE afferma sul suo sito web che 215 miliardi di dollari di denaro pubblico sono stati risparmiati grazie alla risoluzione di contratti, alla cancellazione di contratti di leasing, all’eliminazione di pagamenti doppi e alla prevenzione di attività fraudolente.

Tra gli enti maggiormente interessati dal DOGE ci sono il Dipartimento della Salute, la General Services Administration (paragonabile all’Ufficio federale dell’amministrazione) e la Social Security Administration.

Le misure includevano anche il licenziamento di circa 317.000 dipendenti statali, di cui circa il 92 percento si è dimesso volontariamente dopo aver accettato un’indennità di buonuscita.

8. Perdono per gli imputati del 6 gennaio

Il primo giorno, Trump ha graziato quasi 1.600 persone accusate di vari reati per la loro partecipazione alle proteste e alle rivolte al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021.

Ha inoltre commutato le condanne di 14 persone incarcerate, anziché concedere loro una grazia completa e incondizionata, in modo che le condanne penali rimanessero in vigore per alcuni degli accusati di cospirazione sediziosa, tra cui il fondatore degli Oath Keepers Stewart Rhodes e i membri dei Proud Boys Ethan Nordean, Joseph Biggs e altri.

9. Il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi sul clima

Il 20 gennaio 2025, Trump ha avviato il secondo ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi sul clima, dopo il primo ritiro avvenuto durante il suo primo mandato. Nel gennaio 2026, gli Stati Uniti si sono ritirati anche dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal Fondo verde per il clima, che finanzia gran parte delle iniziative delle Nazioni Unite sul clima.

A livello nazionale, il governo ha adottato misure per rivedere le normative relative al clima, tra cui l’ eliminazione dei requisiti statali per i veicoli elettrici, la sospensione dei progetti eolici offshore e l’ abrogazione di una disposizione sul clima che aprirebbe la strada a una deregolamentazione completa.

10. Abolizione della DEI

Le linee guida su Diversità, Equilibrio e Inclusione (DEI) per le agenzie federali sono state abolite il primo giorno dell’insediamento di Trump. La politica ha posto fine ai programmi di formazione, ai requisiti e alle posizioni relative alla DEI, riorientando l’attenzione su pratiche di assunzione basate sul merito.

Citando le leggi sulle libertà civili, il governo ha anche tentato di vietare la DEI nelle università e nelle scuole pubbliche che ricevono finanziamenti federali. Queste misure sono state adottate in seguito al ridimensionamento delle politiche DEI da parte di aziende come Amazon, McDonald’s e Meta.

11. Scioglimento del Ministero dell’Istruzione

Trump sta spingendo il Congresso ad abolire il Dipartimento dell’Istruzione, con la Segretaria Linda McMahon a guidare il suo graduale smantellamento. Più della metà dei dipendenti del dipartimento è stata licenziata e molte responsabilità vengono trasferite ad altri dipartimenti.

Il governo intende che gli stati assumano la responsabilità amministrativa dei propri sistemi educativi.

12. Studio delle università

L’amministrazione Trump ha trattenuto miliardi di dollari di finanziamenti da college e università recentemente accusati di violazioni dei diritti civili e di proteste pro-palestinesi violente o dirompenti. Questa mossa ha dato luogo a controversie legali.

Fu raggiunto un accordo con Brown, Columbia, Cornell e altri . La Columbia accettò di pagare una multa di 200 milioni di dollari. 21 milioni di dollari furono pagati ai dipendenti ebrei che erano stati molestati da colleghi e studenti.

Il governo è attualmente coinvolto in una controversia legale con Harvard, con miliardi di dollari di fondi federali congelati.

13. Agenda MAHA

La nomina di Robert F. Kennedy Jr. a Segretario della Salute e dei Servizi Umani portò a un riallineamento del modo in cui le autorità statunitensi avrebbero regolamentato in futuro alimenti e medicinali.

Nell’ambito dell’iniziativa “Make America Healthy Again”, Kennedy ha invitato gli stati a eliminare il cibo spazzatura dai programmi di buoni pasto. Finora, diciotto stati lo hanno fatto.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha pubblicato di recente una nuova piramide alimentare invertita che pone l’accento su proteine ​​sane (carne, pesce e uova), latticini, grassi e oli, frutta e verdura.

“Le nuove linee guida tengono conto del fatto che alimenti sani e ricchi di nutrienti rappresentano il modo più efficace per raggiungere una salute migliore e ridurre i costi sanitari”, ha affermato Kennedy presentando le nuove linee guida.

14. Riduzione dei prezzi dei farmaci

Il governo è riuscito, sotto la minaccia dei dazi, a modificare la consolidata pratica delle grandi aziende farmaceutiche di far pagare ai clienti statunitensi fino al 400 percento in più per i farmaci di marca rispetto ai clienti all’estero.

Finora, più di una dozzina di aziende farmaceutiche hanno stipulato accordi in tal senso con il governo degli Stati Uniti. Trump ha chiesto al Congresso di sancire questa politica di prezzo per legge.

Le riduzioni di prezzo concordate in questi accordi includono il farmaco ipocolesterolemizzante Repatha di Amgen, il cui prezzo è sceso da 573 a 239 dollari; il farmaco anti-HIV Reyataz di Bristol Myers Squibb, il cui prezzo è stato ridotto da 1.449 a 217 dollari; e il farmaco anti-epatite C Epclusa di Gilead Sciences, il cui prezzo è sceso da 24.920 a 2.425 dollari. Queste misure mirano anche a facilitare l’accesso ai farmaci essenziali.

15. Solo due generi

Nel suo primo giorno in carica, Trump ha stabilito la posizione della sua amministrazione in materia di genere con un ordine esecutivo che dichiara che gli Stati Uniti riconoscono “due generi, maschile e femminile”. “Questi generi sono immutabili e si basano su una realtà fondamentale e inconfutabile”, afferma l’ordine .

In seguito Trump ha vietato l’ erogazione di finanziamenti federali alle scuole e ad altre istituzioni che consentono agli uomini di partecipare ad attività sportive femminili.

L’Università della Pennsylvania, sanzionata per aver permesso a un uomo di unirsi alla squadra di nuoto femminile, ha accettato di privare quell’atleta, Lia Thomas, di tutti i premi, incluso il titolo di campione NCAA del 2022, e di inviare lettere di scuse a tutte le nuotatrici che avevano gareggiato contro di lui.

16. Nuovi confini delle circoscrizioni

La spinta di Trump nel persuadere il Texas a ridisegnare i suoi distretti congressuali ha dato il via a un’iniziativa nazionale volta a sfruttarla per ottenere vantaggi politici di parte.

Dopo che il Texas ha approvato nuovi confini distrettuali che avrebbero dato ai Repubblicani cinque seggi aggiuntivi alla Camera dei Rappresentanti, la California ha risposto con un referendum approvato dagli elettori per ridisegnare i confini distrettuali. Questo mirava anche a dare ai Democratici cinque seggi alla Camera.

Missouri, Ohio e Carolina del Nord hanno ridisegnato i loro distretti elettorali a favore dei Repubblicani, mentre lo Utah ha appoggiato i Democratici. Altri stati, tra cui la Florida, stanno ridisegnando i loro distretti o stanno valutando opzioni alternative.

17. Vista della Groenlandia

A gennaio, Trump ha alzato la posta in gioco nella sua offerta per l’acquisizione della Groenlandia. Ciò ha spinto il Ministro degli Esteri danese e il Ministro degli Esteri groenlandese a incontrare il Vicepresidente J.D. Vance e il Segretario di Stato americano Marco Rubio alla Casa Bianca il 14 gennaio .

Inizialmente Trump aveva dichiarato che stava valutando l’acquisto dell’isola insieme ad altre opzioni, tra cui l’uso della forza militare.

Danimarca, Groenlandia e i leader europei hanno respinto le dichiarazioni di Trump. Il presidente ha ripetutamente sottolineato che l’isola è cruciale per la sicurezza nazionale e internazionale. “La Danimarca non può fare nulla se la Russia o la Cina vogliono occupare la Groenlandia, ma noi possiamo fare qualsiasi cosa”, ha dichiarato Trump il 14 gennaio.

Il 21 gennaio, dopo un incontro con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, Trump ha dichiarato che non avrebbe occupato la Groenlandia con la forza e si sarebbe astenuto dall’imporre i dazi annunciati a diversi paesi europei. Lui e Rutte avevano discusso le modalità con cui la NATO avrebbe potuto proteggere l’intero Artico e concordato un “quadro per un futuro accordo”.

18. Risolti i conflitti globali

Trump ha utilizzato la leva economica e la minaccia di tariffe doganali per risolvere otto conflitti internazionali, alcuni dei quali duravano decenni.

Tra i cessate il fuoco negoziati rientrano quelli tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda e tra la Thailandia e la Cambogia.

Il presidente ha dato priorità alle soluzioni diplomatiche, utilizzando i dazi come strumento di negoziazione e sottolineando i risultati basati sullo sviluppo e sulle opportunità finanziarie.

19. Porre fine al conflitto tra Israele e Hamas

L’amministrazione Trump ha avviato un accordo di pace rivoluzionario tra Israele e l’organizzazione terroristica Hamas, il cosiddetto piano di pace in 20 punti, che ha consentito il rilascio di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas, sia vivi che morti.

Il presidente degli Stati Uniti ha descritto questo momento come “l’alba storica di un nuovo Medio Oriente” e ha sottolineato l’opportunità di aprire la strada alla pace in una regione tormentata da millenni di conflitti. L’Egitto ha conferito a Trump la sua più alta onorificenza, l’Ordine del Nilo, e Israele lo ha nominato il primo non cittadino a ricevere il Premio Israele per i suoi sforzi di pace.

20. Cambiata la politica ucraina

Trump ha aumentato la pressione su Ucraina e Russia affinché pongano fine al conflitto tra i due paesi, suggerendo che l’Ucraina dovrà cedere alla Russia i territori già persi.

Trump ha posto fine alla politica dell’amministrazione Biden di fornire all’Ucraina un ampio e gratuito aiuto militare. Ha invece congelato gli aiuti e ha fatto presente che il sostegno sarebbe stato condizionato, ad esempio tramite concessioni economiche o vendite di armi.

Trump ha ripetutamente espresso la sua delusione nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del presidente russo Vladimir Putin per non aver cercato una soluzione pacifica, pur sottolineando che i colloqui stavano proseguendo e si stavano rivelando produttivi.

21. L’Iran attacca

Dieci giorni dopo l’inizio del conflitto tra Israele e Iran, nel giugno 2025, Trump dimostrò la potenza militare americana. Durante un’operazione top secret chiamata “Midnight Hammer”, gli impianti nucleari iraniani furono distrutti .

L’impianto di arricchimento sotterraneo di Fordow, insieme ad altri due impianti, fu attaccato da una flotta di bombardieri stealth B-2. Questi sganciarono 14 bombe anti-bunker e furono supportati da una salva di missili Tomahawk lanciati da sottomarini.

Due giorni dopo il conflitto terminò con un cessate il fuoco.

22. Sostegno ai manifestanti iraniani

Trump ha criticato le azioni violente delle autorità iraniane contro le persone che protestavano contro il regime islamico.

Il presidente ha ripetutamente espresso il suo sostegno ai manifestanti, esortandoli in un post su Truth Social a “prendere il controllo delle istituzioni” e promettendo loro che “gli aiuti sono in arrivo”.

Secondo il Sunday Times, dall’inizio delle proteste e dei disordini sono state uccise fino a 18.000 persone. Il regime rivendica almeno 5.000 morti, tra cui 500 membri delle forze di sicurezza.

Il 16 gennaio il presidente ha dichiarato che la decisione del regime di non effettuare le esecuzioni programmate dei manifestanti aveva influenzato la sua decisione di non attaccare l’Iran.

23. Arresto di Maduro

In una mossa di politica estera che potrebbe segnare la sua eredità, Trump ordinò una rischiosa operazione militare statunitense in Venezuela il 3 gennaio, durante la quale l’allora leader Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores furono catturati dalle forze speciali statunitensi a Caracas e condotti negli Stati Uniti. Entrambi furono incriminati da un tribunale federale di New York con accuse che includevano cospirazione per commettere terrorismo di droga e altri gravi reati. Si dichiararono non colpevoli.

Il ministro degli Esteri Marco Rubio ha dichiarato che Maduro ha avuto diverse opportunità di evitare l’arresto.

Nel dicembre 2025, gli Stati Uniti hanno designato il “Cartel de Los Soles” come organizzazione terroristica straniera, guidata da Maduro. “Los Soles” è un termine generico per indicare i funzionari del governo venezuelano coinvolti nel traffico di droga.

Il 7 gennaio Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno un piano in tre fasi per il Venezuela: stabilizzazione, ricostruzione e transizione.

24. Attacchi alle navi della droga

Da settembre 2025, l’esercito statunitense combatte il narcotraffico nei Caraibi attaccando imbarcazioni sospettate di contrabbando di droga dal Venezuela. Gli Stati Uniti hanno inoltre radunato una flotta di dimensioni senza precedenti nei Caraibi.

Il primo attacco terrestre noto in Venezuela è stato effettuato nel dicembre dello scorso anno presso una struttura portuale presumibilmente utilizzata per il carico di spedizioni illegali.

Da dicembre, le forze statunitensi hanno sequestrato petroliere che hanno tentato di eludere le sanzioni disattivando i transponder e navigando sotto falsa bandiera per evitare di essere individuate.

25. Focus sull’America Latina

Trump ha ripreso la Dottrina Monroe del XIX secolo e l’ha ridefinita come “Dottrina Donroe”. Ciò è stato fatto per garantire il predominio strategico degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale, ovvero in Sud e Nord America. La strategia è culminata negli attacchi alle navi della droga e nella rimozione di Maduro da parte delle forze statunitensi nella seconda metà del primo anno di mandato di Trump, ma la regione era stata al centro dell’attenzione dell’amministrazione fin dall’inizio.

All’inizio del 2025, il presidente lanciò una campagna per fare pressione su Panama, minacciando di riprendere il controllo del Canale di Panama se l’influenza cinese nella regione non fosse stata frenata. Nel febbraio 2025, Panama annunciò che non avrebbe rinnovato un progetto infrastrutturale con Pechino nell’ambito della Belt and Road Initiative.

26. Guerra commerciale, cessate il fuoco con la Cina

Trump ha imposto due tipi di dazi alla Cina: dazi sul fentanyl a causa del ruolo del Paese nella fornitura di precursori chimici ai cartelli messicani, che poi contrabbandano la droga negli Stati Uniti. Ha anche imposto dazi di ritorsione a causa di decenni di pratiche commerciali sleali da parte di Pechino che danneggiano gli Stati Uniti.

Nell’aprile 2025, il governo degli Stati Uniti ha imposto dazi di ritorsione fino al 245% su alcuni prodotti cinesi . Dopo diverse escalation e de-escalation, entrambe le parti hanno concordato una tregua commerciale di un anno durante un incontro tra Trump e il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud a ottobre.

Come parte dell’accordo , Pechino ha accettato di riprendere gli acquisti di soia dagli Stati Uniti, di consentire le esportazioni di elementi delle terre rare e di adottare misure per ridurre il flusso di precursori del fentanil negli Stati Uniti.

27. Dazi doganali e accordi commerciali

Con la sua politica tariffaria, il presidente sta tentando di ristrutturare il commercio globale e riportare la produzione negli Stati Uniti. Si tratta di una correzione di ciò che Trump ha descritto come decenni di pratiche commerciali sleali ai danni degli Stati Uniti.

I dazi di ritorsione, annunciati il ​​2 aprile, giorno della cosiddetta “Festa della Liberazione”, hanno segnato l’inizio di negoziati commerciali con decine di paesi. Questi negoziati hanno portato ad accordi con diverse nazioni, tra cui Regno Unito, Unione Europea, Giappone e Corea del Sud.

Tuttavia, sarà la Corte Suprema a decidere se i dazi globali di Trump siano legali. Funzionari governativi hanno dichiarato che, anche se i dazi venissero revocati, l’amministrazione avrebbe altri poteri per continuare a imporli.

28. Investimenti nell’ordine dei trilioni

I negoziati commerciali hanno portato a investimenti record nello sviluppo e nell’ampliamento degli impianti produttivi in ​​tutto il Paese.

La visita di Trump negli Stati del Golfo nel maggio 2025 ha portato a oltre 2.000 miliardi di dollari di accordi con Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita. Gli accordi commerciali con Regno Unito, Unione Europea, Giappone e Corea del Sud hanno portato ad acquisti e impegni di investimento negli Stati Uniti per un valore di oltre 2.000 miliardi di dollari.

A gennaio , gli Stati Uniti e Taiwan hanno annunciato un accordo da 500 miliardi di dollari volto a riportare la produzione americana di semiconduttori negli Stati Uniti.

Trump ha affermato di recente che “l’incredibile successo” dei dazi avrebbe portato a una ripresa economica negli Stati Uniti.

29. Chiusura dell’USAID

La ristrutturazione amministrativa ha incluso anche lo scioglimento dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). L’amministrazione Trump ha annullato circa il 94% dei suoi contratti, per un valore di circa 54 miliardi di dollari.

Rubio ha affermato che l’organizzazione si è “allontanata dalla sua missione originaria di rappresentare responsabilmente gli interessi americani all’estero”.

Da dicembre, gli Stati Uniti hanno firmato accordi sanitari con più di una dozzina di paesi africani secondo un nuovo modello denominato “America First Global Health Strategy “. Gli Stati Uniti hanno promesso miliardi di dollari per migliorare i sistemi sanitari, in relazione agli impegni corrispondenti dei paesi partecipanti.

30. Proteggere la catena di approvvigionamento delle terre rare

Alla luce della posizione dominante della Cina nel mercato dell’estrazione di terre rare, il governo degli Stati Uniti ha effettuato una serie di investimenti nazionali e internazionali per creare una catena di approvvigionamento alternativa per le materie prime essenziali.

Gli elementi delle terre rare sono essenziali per la produzione moderna, ad esempio per automobili, elettronica e sistemi d’arma.

Nel luglio 2025, il Pentagono ha stretto una partnership rivoluzionaria con MP Materials, il più grande produttore di terre rare del Paese. Ha investito miliardi di dollari nell’azienda, diventandone il maggiore azionista. MP Materials e il Pentagono hanno inoltre costituito una joint venture con un’azienda statale saudita per costruire una raffineria di terre rare nello Stato del Golfo.

Nell’ottobre 2025, gli Stati Uniti e l’Australia hanno concordato di investire 3 miliardi di dollari in progetti sulle terre rare.

L’articolo è apparso originariamente su theepochtimes.com con il titolo “30 modi in cui Trump ha avuto un impatto sugli Stati Uniti e sul mondo nel primo anno” . (Adattamento tedesco di vm)

(Con materiale proveniente dalle agenzie di stampa)

