Guerra all’Iran: – I sauditi incolpano Israele

Due articoli degni di nota sono apparsi negli ultimi giorni. Sono collegati tra loro poiché entrambi gli autori sono strateghi di destra di lungo corso, profondamente coinvolti nell’amministrazione di George W. Bush e nella sua guerra in Iraq.

Il primo articolo è di Turki Al-Faisal:

È nipote del fondatore dell’Arabia Saudita, Re Abdulaziz, e figlio di Re Faisal. È presidente del Centro di Ricerca e Studi Islamici della Fondazione Re Faisal.

Dal 1979 al 2001, il Principe Turki è stato direttore generale di Al Mukhabarat Al ‘Ammah, l’agenzia di intelligence saudita, dimettendosi dall’incarico il 1° settembre 2001, dieci giorni prima degli attentati dell’11 settembre in cui 15 cittadini sauditi dirottarono aerei di linea americani.

Successivamente, il Principe Turki ha ricoperto la carica di ambasciatore presso la Corte di St. James e negli Stati Uniti.

In un editoriale pubblicato sabato sul semi-ufficiale Arab News, Faisal svela la principale cospirazione dietro la guerra degli Stati Uniti contro l’Iran.

Sebbene i sauditi siano irritati dall’Iran, riconoscono che non è lui il vero colpevole del caos in cui versa ora l’intera regione del Golfo:

Quando l’Iran e altri hanno cercato di trascinare il Regno nel baratro della distruzione, la nostra leadership ha scelto di sopportare le sofferenze causate da un vicino per proteggere la vita e i beni dei suoi cittadini. Se il Regno avesse voluto, e ne fosse in grado, rispondere per le rime all’Iran distruggendo infrastrutture e interessi iraniani, il risultato avrebbe potuto essere la distruzione di impianti petroliferi e di desalinizzazione sauditi lungo la costa del Golfo Persico, e persino in profondità nel territorio del Regno.

Se il piano israeliano di scatenare una guerra tra noi e l’Iran fosse andato a buon fine, la regione sarebbe precipitata nella rovina e nella distruzione. Migliaia dei nostri figli e delle nostre figlie sarebbero morti in una battaglia in cui non avevamo alcun interesse. Israele sarebbe riuscito a imporre la propria volontà nella regione e sarebbe rimasto l’unico attore in gioco nel nostro territorio.

Grazie alla saggezza e alla lungimiranza del Principe ereditario Mohammed bin Salman, il Regno ha evitato gli orrori della guerra e le sue devastanti ripercussioni. Anzi, insieme al Pakistan, sta ora spegnendo le fiamme del conflitto, contribuendo a prevenire un’escalation e offrendo ai fautori della pace la speranza di poter stare tranquilli riguardo alla vita dei propri cari e alla sicurezza dei propri interessi.

L’articolo di opinione smentisce tutte le voci diffuse dai propagandisti sionisti, secondo i quali i sauditi stavano spingendo per un’estensione del conflitto.

Da quando la moderazione cinese di tre anni fa ha portato a un accordo politico tra Iran e Arabia Saudita, non si sono verificati scontri di rilievo tra i due Paesi. Nonostante la guerra, l’Arabia Saudita accoglie i pellegrini iraniani per l’Hajj. Sebbene l’Iran abbia colpito installazioni statunitensi in Arabia Saudita, si è astenuto dall’attaccare i principali interessi petroliferi sauditi. Di conseguenza, la Saudi Aramco, la compagnia petrolifera statale, sta registrando profitti record.

La posizione saudita è uno dei tanti segnali che indicano come gli Stati Uniti abbiano perso il loro ruolo egemonico nel Golfo.

Un secondo editoriale, a firma dell’ultra-neoconservatore Robert Kagan sull’Atlantic, testata notoriamente favorevole alla guerra, conferma questa tesi. Kagan, che aveva spinto l’amministrazione Bush/Cheney verso la guerra contro l’Iran, ammette che gli Stati Uniti hanno perso la guerra contro l’Iran:

Scacco matto in Iran: Washington non può invertire o controllare le conseguenze della sconfitta in questa guerra. (archiviato) – Atlantic

È difficile ricordare un’epoca in cui gli Stati Uniti abbiano subito una sconfitta totale in un conflitto, una battuta d’arresto così decisiva da non poter essere né riparata né ignorata.

… La sconfitta nell’attuale confronto con l’Iran avrà una natura completamente diversa. Non potrà essere né riparata né ignorata. Non ci sarà alcun ritorno allo status quo ante, nessun trionfo americano definitivo che possa annullare o superare il danno arrecato. Lo Stretto di Hormuz non sarà più “aperto”, come un tempo. Con il controllo dello stretto, l’Iran emerge come attore chiave nella regione e uno dei principali attori a livello mondiale. Il ruolo di Cina e Russia, in quanto alleate dell’Iran, si rafforza; quello degli Stati Uniti, invece, si riduce drasticamente. Lungi dal dimostrare la superiorità americana, come i sostenitori della guerra hanno ripetutamente affermato, il conflitto ha rivelato un’America inaffidabile e incapace di portare a termine ciò che ha iniziato. Questo innescherà una reazione a catena in tutto il mondo, mentre amici e nemici si adatteranno al fallimento americano.

Kagan riconosce che gli Stati Uniti non hanno via d’uscita dal loro dilemma:

Anche se Trump dovesse mettere in atto la sua minaccia di distruggere la “civiltà” iraniana con ulteriori bombardamenti, l’Iran sarebbe comunque in grado di lanciare molti missili e droni prima che il suo regime crolli – ammesso che crolli. Anche solo pochi attacchi andati a buon fine potrebbero paralizzare le infrastrutture petrolifere e del gas della regione per anni, se non per decenni, gettando il mondo, e gli Stati Uniti, in una prolungata crisi economica. Anche se Trump volesse bombardare l’Iran come parte di una strategia di uscita, mostrandosi duro per mascherare la sua ritirata, non può farlo senza rischiare

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