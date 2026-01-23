L’ebreo Fink di BlacRock: “Moneta digitale globale”

#WEF2026

Mentre a #Davos il mainstream globale dileggia #Trump e la sua amministrazione per la critica alla globalizzazione e a quello che ha prodotto, viene celebrato il discorso del padrone di #BlackRock che propone una soluzione ancor più globalizzante e autoritaria.

Il CEO di BlackRock, #LarryFink, ha dichiarato al World Economic Forum che il mondo deve procedere più rapidamente verso valute digitalizzate sotto un’unica blockchain unificata per “ridurre la corruzione”.

Delinea una visione in cui ogni asset è inserito in un unico sistema, tra cui azioni, obbligazioni, immobili, fondi del mercato monetario e liquidità.

In tale sistema, la proprietà sarebbe tokenizzata, frazionata, programmabile e immediatamente trasferibile su un unico registro blockchain onnicomprensivo.

Il sacerdote di BlackRock ha appena tenuto il suo sermone.

Non in una cattedrale.

Ma a Davos.

Dal pulpito della tua nuova prigione.

Lui parla di trasparenza.

Intende la sorveglianza.

Lui dice: “ridurre la corruzione”.

Intende ridurre la privacy.

Lui dice “blockchain unificata”.

Intende un solo anello per rintracciarli tutti.

Questa non è innovazione.

È consolidamento.

Non vogliono migliorare l’economia.

Vogliono finire di digitalizzare il tuo guinzaglio.

Risorse programmabili.

Proprietà frazionata.

Proprietà tokenizzata.

Sembra libertà.

Finché non ti rendi conto che la chiave backdoor appartiene ancora a chi l’ha emessa.

In questo sistema, niente è veramente tuo.

Non è casa tua.

Non sono i tuoi soldi.

Nemmeno il tuo voto.

Solo punti di accesso su un registro da cui potresti essere escluso per volontà di chi detiene il controllo di tutto.

