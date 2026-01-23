L’ebreo Fink di BlacRock: “Moneta digitale globale”

#WEF2026
Mentre a #Davos il mainstream globale dileggia #Trump e la sua amministrazione per la critica alla globalizzazione e a quello che ha prodotto, viene celebrato il discorso del padrone di #BlackRock che propone una soluzione ancor più globalizzante e autoritaria.
Il CEO di BlackRock, #LarryFink, ha dichiarato al World Economic Forum che il mondo deve procedere più rapidamente verso valute digitalizzate sotto un’unica blockchain unificata per “ridurre la corruzione”.
Delinea una visione in cui ogni asset è inserito in un unico sistema, tra cui azioni, obbligazioni, immobili, fondi del mercato monetario e liquidità.
In tale sistema, la proprietà sarebbe tokenizzata, frazionata, programmabile e immediatamente trasferibile su un unico registro blockchain onnicomprensivo.
Il sacerdote di BlackRock ha appena tenuto il suo sermone.
Non in una cattedrale.
Ma a Davos.
Dal pulpito della tua nuova prigione.
Lui parla di trasparenza.
Intende la sorveglianza.
Lui dice: “ridurre la corruzione”.
Intende ridurre la privacy.
Lui dice “blockchain unificata”.
Intende un solo anello per rintracciarli tutti.
Questa non è innovazione.
È consolidamento.
Non vogliono migliorare l’economia.
Vogliono finire di digitalizzare il tuo guinzaglio.
Risorse programmabili.
Proprietà frazionata.
Proprietà tokenizzata.
Sembra libertà.
Finché non ti rendi conto che la chiave backdoor appartiene ancora a chi l’ha emessa.
In questo sistema, niente è veramente tuo.
Non è casa tua.
Non sono i tuoi soldi.
Nemmeno il tuo voto.
Solo punti di accesso su un registro da cui potresti essere escluso per volontà di chi detiene il controllo di tutto.
