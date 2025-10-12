USA “Dipendiamo dalla Cina anche per la difesa”

“Dobbiamo reindustrializzarci, fabbricare i nostri computer..”. Facile a dirsi.

L’ultima decisione della Cina di ampliare i controlli sulle esportazioni di terre rare, aggiungendo olmio, erbio, tulio, europio e itterbio alla lista delle terre rare solo pochi giorni fa, rappresenta un ulteriore campanello d’allarme per l’amministrazione Trump e Washington nel suo complesso. Gli Stati Uniti rimangono pericolosamente dipendenti dalla Cina, il più grande produttore mondiale di terre rare, per questi minerali essenziali che costituiscono input essenziali per la produzione di droni, robot umanoidi, veicoli elettrici e armamenti avanzati.

Il fondatore di Anduril Industries (tecnologie della difesa), Palmer Luckey, ha incontrato Bloomberg venerdì per discutere di come le catene di approvvigionamento della difesa americana dipendano pericolosamente dalla Cina. Ha affermato che gli Stati Uniti devono urgentemente “reindustrializzarsi” e ricostruire la propria capacità di produrre terre rare, semiconduttori e hardware informatico avanzato a livello nazionale se vogliono sopravvivere agli anni ’30. “Voglio dire, la realtà è che i nostri interessi sono relativamente divergenti a questo punto”, ha detto Luckey, riferendosi alle recenti minacce tariffarie del presidente Trump (leggi qui) contro Being. “Dobbiamo produrre i nostri chip, i nostri computer, i nostri prodotti a valle.

La Cina ha molta influenza in questo momento, e questo rende molto difficile negoziare. Hanno molta influenza in questo momento, e quindi è molto difficile concludere accordi con loro. Penso che sia in realtà salutare per le relazioni tra Stati Uniti e Cina non essere così dipendenti dalla Cina in questo momento.” Luckey ha osservato che Anduril, una delle startup di tecnologia della difesa in più rapida crescita negli Stati Uniti, è stata pesantemente sanzionata dalla Cina, costringendola a eliminare ogni esposizione alla catena di approvvigionamento in Cina.

“Ricordate che siamo sanzionati dalla Cina. Ricordate che i nostri dirigenti sono sanzionati personalmente dalla Cina. E quindi non possiamo… non lo stiamo facendo per voi per fare leva o per ragioni negoziali. Dobbiamo uscire dalla catena di approvvigionamento cinese e non solo da prodotti che sono letteralmente prodotti in Cina, ma anche da prodotti che dipendono dalla Cina”, ha affermato. Dato che la Cina detiene una notevole influenza nella guerra commerciale in corso, c’è il rischio costante che Pechino possa sanzionare improvvisamente un importante appaltatore della difesa statunitense, innescando interruzioni nella catena di approvvigionamento di armi critiche, come i sistemi missilistici anticarro guidati avanzati e trasportabili.

Un evento del genere potrebbe rivelarsi devastante per la posizione militare globale degli Stati Uniti e per le sue operazioni attive in tutto il mondo che dipendono da questi sistemi di difesa. “È l’economia in generale e forse anche altre aziende della difesa, se ci credete, ci sono molte aziende della difesa che non sono state sanzionate dalla Cina e quindi non hanno avuto la lungimiranza di andare a costruirlo”, ha detto Luckey.

Tuttavia, ci sono anche buone notizie: l’amministrazione Trump ha recentemente creato un altro colosso minerario, questa volta con progetti minerari in Alaska gestiti da Trilogy Metals, e ha seguito la sua nuova partecipazione in Lithium Americas Corp., che sta sviluppando il progetto di litio di Thacker Pass in Nevada. A luglio, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha concordato un investimento azionario di 400 milioni di dollari in MP Materials Corp. per finanziare un impianto per magneti in terre rare. Si prevede che farà lo stesso con USA Resources.

C’è sicuramente una corsa contro il tempo per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento prima del 2030.1

Qualcuno avverta lUomo Primitivo Trump