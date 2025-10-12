USA “Dipendiamo dalla Cina anche per la difesa”

“Dobbiamo reindustrializzarci, fabbricare i nostri computer..”. Facile a dirsi.
L’ultima decisione della Cina di ampliare i controlli sulle esportazioni di terre rare, aggiungendo olmio, erbio, tulio, europio e itterbio alla lista delle terre rare solo pochi giorni fa, rappresenta un ulteriore campanello d’allarme per l’amministrazione Trump e Washington nel suo complesso.Gli Stati Uniti rimangono pericolosamente dipendenti dalla Cina, il più grande produttore mondiale di terre rare, per questi minerali essenziali che costituiscono input essenziali per la produzione di droni, robot umanoidi, veicoli elettrici e armamenti avanzati.
Il fondatore di Anduril Industries (tecnologie della difesa), Palmer Luckey, ha incontrato Bloomberg venerdì per discutere di come le catene di approvvigionamento della difesa americana dipendano pericolosamente dalla Cina.Ha affermato che gli Stati Uniti devono urgentemente “reindustrializzarsi” e ricostruire la propria capacità di produrre terre rare, semiconduttori e hardware informatico avanzato a livello nazionale se vogliono sopravvivere agli anni ’30. “Voglio dire, la realtà è che i nostri interessi sono relativamente divergenti a questo punto”, ha detto Luckey, riferendosi alle recenti minacce tariffarie del presidente Trump (leggi qui) contro Being.“Dobbiamo produrre i nostri chip, i nostri computer, i nostri prodotti a valle.
La Cina ha molta influenza in questo momento, e questo rende molto difficile negoziare. Hanno molta influenza in questo momento, e quindi è molto difficile concludere accordi con loro. Penso che sia in realtà salutare per le relazioni tra Stati Uniti e Cina non essere così dipendenti dalla Cina in questo momento.” Luckey ha osservato che Anduril, una delle startup di tecnologia della difesa in più rapida crescita negli Stati Uniti, è stata pesantemente sanzionata dalla Cina, costringendola a eliminare ogni esposizione alla catena di approvvigionamento in Cina.
“Ricordate che siamo sanzionati dalla Cina. Ricordate che i nostri dirigenti sono sanzionati personalmente dalla Cina. E quindi non possiamo… non lo stiamo facendo per voi per fare leva o per ragioni negoziali. Dobbiamo uscire dalla catena di approvvigionamento cinese e non solo da prodotti che sono letteralmente prodotti in Cina, ma anche da prodotti che dipendono dalla Cina”, ha affermato. Dato che la Cina detiene una notevole influenza nella guerra commerciale in corso, c’è il rischio costante che Pechino possa sanzionare improvvisamente un importante appaltatore della difesa statunitense, innescando interruzioni nella catena di approvvigionamento di armi critiche, come i sistemi missilistici anticarro guidati avanzati e trasportabili.
Un evento del genere potrebbe rivelarsi devastante per la posizione militare globale degli Stati Uniti e per le sue operazioni attive in tutto il mondo che dipendono da questi sistemi di difesa. “È l’economia in generale e forse anche altre aziende della difesa, se ci credete, ci sono molte aziende della difesa che non sono state sanzionate dalla Cina e quindi non hanno avuto la lungimiranza di andare a costruirlo”, ha detto Luckey.
Tuttavia, ci sono anche buone notizie: l’amministrazione Trump ha recentemente creato un altro colosso minerario, questa volta con progetti minerari in Alaska gestiti da Trilogy Metals, e ha seguito la sua nuova partecipazione in Lithium Americas Corp., che sta sviluppando il progetto di litio di Thacker Pass in Nevada.A luglio, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha concordato un investimento azionario di 400 milioni di dollari in MP Materials Corp. per finanziare un impianto per magneti in terre rare.Si prevede che farà lo stesso con USA Resources.
C’è sicuramente una corsa contro il tempo per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento prima del 2030.1
Qualcuno avverta lUomo Primitivo Trump
Prof Michele Geraci, fmr Undersecretary of State
@michele_geraci
La Cina in serata ha risposto a Trump con contro-dazi su navi americane che attraccano in Cina.. Da aprile, la Cina ha adottato una strategia nuova che mi ha anche sorpreso a suo tempo
Occhio per occhio, dente per dente. Risposta politica ai dazi USA senza sconti (Anche se nella pratica, la Cina si mantiene sempre un tantino sotto e le misure non sono state mai state al 100% simmetriche)
Va ricordato che sono gli USA che hanno iniziato questa guerra commerciale e non la Cina, nel caso, qualcuno tirasse ancora un volta un’ampolla di gazzosa ,facendola passare per armi di distruzione di massa, come scusa per iniziare una guerra
La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina raggiunge un nuovo livello
La guerra dei dazi di Trump si è in qualche modo stabilizzata, ma per la Cina.
Trump ha, come il suo predecessore, limitato le esportazioni di chip di semiconduttori di fascia alta verso la Cina. Ha anche interrotto l’esportazione di macchine e prodotti chimici utilizzati per produrre chip in Cina. Queste misure sono extra-territoriali. La società olandese ASML è vietata a vendere le sue macchine di fascia alta per la produzione di chip in Cina perché parti di loro contengono merci o software realizzati negli Stati Uniti. S. di A.
Dopo che Trump ha imposto ulteriori alti dazi sulle merci dalla Cina, il paese ha reagito limitando le esportazioni di elementi delle terre rare. La Cina ha un quasi monopolio su questi elementi. Questi sono necessari per produrre motori elettrici moderni, magneti e vari sensori e semiconduttori di cui gli Stati Uniti hanno bisogno. La Cina ha anche fermato l’importazione di soia, uno dei principali prodotti da cui dipendono gli agricoltori del Mid-West degli Stati Uniti.
Trump si è dovuto tirare indietro e lo ha fatto. I dazi sono stati temporaneamente abbassati e i negoziati con la Cina sono continuati. Un nuovo accordo commerciale avrebbe dovuto firmare alla fine di questo mese quando il presidente Trump e il presidente Xi si sarebbero incontrati in Corea del Sud.
Ma i negoziatori statunitensi sotto il segretario al Commercio Howard Lutnick hanno cercato di giocare duro. Alla fine di settembre, durante i colloqui, hanno imposto ulteriori restrizioni alla Cina:
Il 29 settembre 2025, gli Stati Uniti Il Bureau of Industry and Security (BRI) del Dipartimento del Commercio ha pubblicato una regola finale ad interim (IFR) che si tradurrà nella più drammatica espansione delle normative statunitensi sul controllo delle esportazioni negli ultimi anni. L’IFR, “Espansione dei controlli degli utenti finali per coprire le affiliate di determinate entità quotate”, estende le restrizioni all’esportazione a qualsiasi società di proprietà del 50% o più, direttamente o indirettamente, da una delle migliaia di entità già designate in diversi elenchi del Dipartimento del Commercio e del Tesoro.
L’IFR imporrebbe inoltre un nuovo dovere agli esportatori di indagare sulla proprietà di un utente finale laddove vi sia motivo di credere che un’entità designata detenga una quota di minoranza, o sia affiliata all’utente finale, soggetto a un rigoroso standard di responsabilità per le violazioni.
Le nuove misure limiterebbero gravemente qualsiasi esportazione di beni high tech verso la Cina.
Il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) ha annunciato giovedì che, al fine di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali, il ministero imporrà controlli sulle esportazioni sulle tecnologie relative alle terre rare, tra cui l’estrazione delle terre rare, la fusione e la separazione, la produzione di materiali magnetici e il riciclaggio delle risorse secondarie delle terre rare.
…
Le tecnologie e la data pertinente relative all’estrazione, alla fusione e alla separazione delle terre rare, alla fusione dei metalli, alla produzione di materiali magnetici e al riciclaggio delle risorse secondarie delle terre rare, nonché all’assemblaggio, al debug, alla manutenzione, alla riparazione e all’aggiornamento delle relative linee di produzione sono vietate dall’esportazione senza permesso, afferma la dichiarazione.
Gli elementi delle terre rare sono utilizzati in molte armi statunitensi. Ogni caccia F-35 comprende circa 418 chilogrammi di elementi di terre rare, un cacciatorpediniere statunitense da 2.600 kg, un sottomarino nucleare da 4.800 kg. Gli Stati Uniti non hanno attualmente alcun mezzo per produrli da soli.