Trump e Putin, quasi allleati

USA: la Russia non è più una minaccia diretta

La NATO non può più contare su Washington…

Durante i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina in Florida, Trump ha pubblicato la sua Strategia per la sicurezza nazionale , in cui la Russia non viene più descritta come una “minaccia imminente”, come nei precedenti documenti del suo predecessore Joe Biden.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov è stato citato indirettamente dall’agenzia di stampa statale TASS il 7 dicembre , affermando che la Russia ha accolto con favore la decisione del governo statunitense di rivedere la propria strategia di sicurezza nazionale e di non designare più la Russia come una “minaccia diretta”. Peskov ha dichiarato alla TASS che il documento aggiornato non conteneva più alcuna dicitura che descrivesse la Russia come una minaccia diretta, ma invitava invece alla cooperazione con Mosca in materia di stabilità strategica. “Consideriamo questo un passo positivo”, ha affermato Peskov, secondo la TASS.

I ministri degli Esteri degli Stati membri della NATO hanno espresso un parere esattamente opposto al documento strategico di Trump durante la riunione del 3 dicembre. Al termine dell’incontro, il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha nuovamente denunciato la Russia in una dichiarazione : “Stiamo affrontando minacce reali e persistenti. La Russia sta continuando la sua brutale guerra contro l’Ucraina”, ha affermato Rutte.

La Russia sta inoltre mostrando “un comportamento sempre più sconsiderato nei confronti della NATO, ad esempio violando il nostro spazio aereo, effettuando attacchi informatici e utilizzando navi spia per mappare le infrastrutture sottomarine dei partner dell’alleanza. Questi incidenti sottolineano la necessità di una vigilanza costante”, ha affermato il Segretario Generale della NATO.

Gli Stati Uniti non vogliono interferire negli affari europei

La Strategia per la Sicurezza Nazionale Americana, pubblicata il 5 dicembre, sottolinea: “Concentrarsi su tutto significa concentrarsi su nulla”. Al contrario, “gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale americana” devono essere al centro dell’attenzione (p. 8). La politica estera americana sarà d’ora in poi descritta come “realismo flessibile” (p. 9).

Inoltre, Trump vuole far rivivere la Dottrina Monroe americana del XIX secolo. Questa dottrina, formulata nel 1823 dall’allora presidente degli Stati Uniti James Monroe, afferma, tra le altre cose, che gli Stati Uniti non dovrebbero interferire negli affari europei.

Il nuovo documento strategico ha inoltre avvertito che i problemi dell’Europa vanno oltre la semplice spesa militare insufficiente o la stagnazione economica. Tra i problemi più grandi dell’Europa figurano normative che soffocano la creatività e le prestazioni, politiche migratorie, calo delle nascite, restrizioni alla libertà di espressione e perdita di identità nazionale e di fiducia in se stessi. In questo contesto, il documento parla del pericolo di “annientamento della civiltà”.

Riguardo agli effetti della guerra in Ucraina, il documento strategico afferma: “La guerra in Ucraina ha avuto l’effetto perverso di aumentare la dipendenza dell’Europa, e in particolare della Germania, dai paesi stranieri. Oggi, le aziende chimiche tedesche stanno costruendo alcuni dei più grandi impianti di lavorazione del mondo in Cina, utilizzando il gas russo che non possono ottenere internamente”.

Il governo guidato dal presidente Trump è “in contrasto con i politici europei che nutrono aspettative irrealistiche sulla guerra e sono in governi di minoranza instabili, molti dei quali calpestano i principi fondamentali della democrazia per reprimere l’opposizione”, si legge a pagina 26.

Washington mira a una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina e vuole ripristinare la “stabilità strategica” con Mosca. Tuttavia, il governo degli Stati Uniti ha riconosciuto che “le azioni della Russia in Ucraina rimangono una questione di sicurezza chiave”, secondo il documento strategico.

Europei: consulenza indipendente sull’Ucraina a Londra

Gli europei intendono riprendere questa settimana i colloqui per una soluzione pacifica in Ucraina. Secondo quanto riportato dai media britannici, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha invitato il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz a Londra per delle consultazioni. Due settimane fa, lo stesso gruppo ha discusso l’invio di una forza di pace europea. Questa forza verrebbe dispiegata in Ucraina una volta raggiunto un cessate il fuoco.

I capi di Stato e di governo dell’Europa occidentale, insieme a Zelensky, avevano fortemente criticato il piano di pace in 28 punti di Trump per l’Ucraina, presentato il 21 novembre, definendolo troppo filo-russo. Il piano includeva: nessuna adesione dell’Ucraina alla NATO, un esercito significativamente ridotto e concessioni territoriali alla Russia nell’Ucraina sud-orientale.

Al contrario, gli europei occidentali, d’accordo con Kiev, vogliono ottenere un impegno giuridicamente vincolante a rispettare l’integrità territoriale dell’Ucraina. Inoltre, l’opzione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO dovrebbe rimanere aperta. Gli europei occidentali mirano anche a mantenere un esercito ucraino forte.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, tuttavia, sostiene il piano di Trump e ha incontrato Putin in persona a Mosca il 28 novembre. Orbán, che mantiene buoni rapporti sia con Trump che con Putin, ha nuovamente suggerito la capitale ungherese come possibile sede per un vertice tra Putin e Trump.