Trump Caccia dalla Casa Bianca un’Eroina Cattolica. Diceva: AntiSi0nism0 non è Antisemitismo

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da LifeSite News, che ringraziamo per la cortesia. Ne consigliamo la lettura soprattutto ai catto-sionisti che seguono il nostro sito, e che ne possono trarre utili insegnamenti Buona lettura e condivisione..

§§§

Come riportato da Zeale News, testata giornalistica di CatholicVote, Carrie Prejean Boller, membro cattolico della Commissione per la Libertà Religiosa della Casa Bianca, “ha citato numerosi studiosi cattolici, passi delle Scritture e leader ebrei per sostenere che l’opposizione al sionismo politico e le critiche alle azioni di Israele a Gaza non dovrebbero essere etichettate come antisemitismo” questa settimana durante una riunione della Commissione. Ora, solo tre giorni dopo – e come a dimostrazione della sua tesi – è stata rimossa dal comitato.

Rivediamo.

Nonostante si fosse presa la briga di basare le sue domande su fonti note e autorevoli, i relatori e i testimoni a cui Prejean Boller si era rivolta in Commissione hanno trattato la sua linea di indagine come bizzarra e inaspettata. Peggio ancora, le sue domande intelligenti, ben documentate e serie erano oggetto di disprezzo per loro.

LEGGI: ​​Una donna cattolica estromessa dalla Commissione per la libertà religiosa di Trump dopo aver denunciato il sionismo

Hanno risposto con spunti di discussione così palesemente preconfezionati da non corrispondere nemmeno direttamente alle sue domande. “L’unico genocidio mai compiuto è stato quello di Hamas il 7 ottobre”, ha detto l’attivista Shabbos Kestenbaum quando gli ha chiesto se avrebbe condannato lo spargimento di sangue di Israele a Gaza. Hanno risposto con battute goffe e religiosamente insensibili – ancora una volta, preconfezionate e insensibili alla sostanza delle sue domande. “Adoriamo un ebreo!” ha esclamato Seth Dillon, CEO di Babylon Bee, ridicolizzando alcune concettualizzazioni degli antisemiti cristiani in generale, anziché rispondere direttamente all’incisiva domanda di Prejean Boller su uno specifico passo delle Scritture.

Il loro finto sconcerto tradiva l’incapacità di difendere la propria posizione con franchezza e onestà intellettuale. È chiaro che hanno l’abitudine di affidarsi pigramente agli altri per onorare una regola tacita – la regola che permette ai sionisti di calpestare le obiezioni e diffamare i dissenzienti. L’offesa di Prejean Boller è stata proprio quella di trattare il sionismo come qualcosa da esaminare piuttosto che come un articolo di fede universalmente vincolante. Dopotutto, non siamo una teocrazia – e in nessun luogo questo punto dovrebbe essere insistito più liberamente che in una commissione per la libertà religiosa nominata dal governo degli Stati Uniti.

Sionismo woke contro libertà religiosa

La furia scatenata online contro Prejean Boller dopo l’udienza, e la prima rimozione in assoluto di un commissario per la libertà religiosa che ne è derivata, sono state ancora più eloquenti.

In effetti, Prejean Boller ci ha mostrato questa settimana che esiste un evidente ostacolo alla libertà religiosa che si è insinuato proprio in quello che dovrebbe essere l’ultimo posto in cui dovrebbe mai essere trovato: una Commissione per la libertà religiosa istituita per consigliare la Casa Bianca sulle minacce alla libertà religiosa.

Ha affrontato un’oscena setta ideologica e l’ha costretta a rivelarsi. E ciò che ha rivelato di sé dovrebbe allarmarci tutti: il fatto che operi con tutti i metodi che associamo al famigerato comportamento della massa “woke”:

Conflazione: non viene presa in considerazione o affrontata alcuna sfida alla narrativa approvata, ma viene semplicemente liquidata come vile e razzista.

Test di purezza: ripeti la liturgia, usa le frasi approvate, condanna i cattivi approvati, altrimenti sei fuori.

Distruzione: non è solo “Hai torto”, ma “Sei squalificato”. Non solo “Ah, vedo che non sei d’accordo”, ma “A questa persona non dovrebbe mai più essere concessa alcuna influenza”, “Le convinzioni di questa persona sono fuori luogo e non dovrebbero essere ben accette in buona compagnia” e “Il passato di questa persona dovrebbe essere esposto al pubblico scherno e alla condanna”.

In altre parole, il familiare rituale woke che abbiamo visto divorare reputazioni e mezzi di sussistenza nel panorama digitale nell’ultimo decennio ha ora trovato la sua strada nel mondo del MAGA. Solo che questa volta non si presenta sotto forma di bandiere arcobaleno e promemoria delle risorse umane, bensì nel linguaggio pio della campagna di pubbliche relazioni statunitense ben finanziata dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu per rafforzare la reputazione di un regime ormai quasi universalmente odiato per i suoi crimini contro il popolo palestinese.

Chiamiamo questa ideologia feroce con il suo nome: sionismo woke: le stesse tattiche, la stessa crudeltà, la stessa richiesta di sottomissione che ci siamo sempre aspettati dalla sinistra woke, ma ora ridistribuite nel cuore del partito repubblicano per difendere un’ortodossia di politica estera che (secondo ogni sondaggio d’opinione pubblica) è agli sgoccioli.

I cattolici più di chiunque altro dovrebbero chiamare per nome il sionismo woke. Perché stiamo assistendo alla stessa macchina woke – la stessa vendetta, lo stesso teatrino morale – riproposta e impostaci dalla destra politica. E non solo dalla destra, ma da un comitato specificamente incaricato di proteggere gli americani credenti da prove decisive come quella per cui Prejean Boller viene punito.

Ma invece, dopo l’udienza, un gruppo di cattolici di Washington ben introdotti si è affrettato a prendere le distanze da Prejean Boller e a sostenere la campagna sionista woke per cancellarla.

Vale la pena documentare una rapida carrellata dei profili di codardia cattolica di questa settimana. Il mio scopo non è quello di cancellare queste persone, ma di sottolineare che hanno dichiarato, direttamente e indirettamente, di poter contare su di loro per cancellare altri – persino i loro confratelli cattolici – quando il sionismo “woke” li invita a farlo.

Mary Rice Hasson dell’Ethics and Public Policy Center ha risposto rapidamente a un post su X che diffamava Prejean Boller definendolo una delle “tante” persone che “si convertono al cattolicesimo e poi perdono la testa per gli ebrei”. “Non rappresentano i cattolici”, ha scritto Rice Hasson. “Sono una piccola rete di persone squilibrate che si avvelenano a vicenda”.

Il dottor Jay Richards della Heritage Foundation e del Discovery Institute ha scritto che Prejean Boller è solo “qualcuno che cerca di aumentare i propri follower su X”.

Tim Carney del Washington Examiner ha scritto in modo simile che “Carrie Prejean non parla a nome dei cattolici”, suggerendo che “l’economia degli influencer sembra premiare l’antisemitismo di destra in questi giorni…”.

Lila Rose di LiveAction ha rimproverato con sufficienza Prejean Boller, dicendole che “non è vittima di persecuzione religiosa” e sottolineando che ci sono “cristiani che muoiono per la loro fede per mano degli islamisti, proprio mentre parliamo in Nigeria”. Rose ha anche insinuato che Prejean Boller non sia d’accordo con il Vaticano riguardo a Israele. Tutto questo come se Prejean Boller non avesse appena prestato la sua voce a una delle cause più care a Papa Leone, unendosi a lui nel sostenere i cristiani perseguitati a Gaza e in Cisgiordania – cosa che Lila Rose e molti altri eminenti cattolici americani si sono dimostrati palesemente restii a fare.

L’elenco potrebbe continuare. L’autrice cattolica Leah Libresco Sargeant . Terry Schilling dell’American Principles Project. Matthew Schmitz di Compact Mag. Marc Thiessen dell’American Enterprise Institute, un assiduo commentatore di Fox News.

LEGGI: ​​”Cristo è Re”: cattolico cacciato La Commissione per la libertà religiosa risponde alla petizione di LifeSite

I cattolici devono smettere di incoraggiare l’anti-cattolicesimo

Se sei un cattolico conservatore, probabilmente hai detto la stessa cosa che ho detto io numerose volte in risposta ai tentativi delle folle woke di “cancellare” i dissidenti: che è un tradimento quando i cattolici collaborano e che sono come il proverbiale abitante del villaggio che dà in pasto i suoi vicini al coccodrillo, sperando che la bestia lo mangi per ultimo.

Ci si aspetterebbe che i cattolici intervenissero in difesa della sorella, soprattutto considerando il disprezzo e persino le palesi espressioni di anti-cattolicesimo rivoltele da persone e istituzioni influenti, il che comporta l’ulteriore danno di normalizzare le espressioni pubbliche di intolleranza contro la nostra Chiesa.

In effetti, la dice lunga sui suoi aggressori cattolici il fatto che trattino Seth Dillon come un personaggio ineccepibile in tutta la vicenda. Uno dei suoi principali interlocutori durante l’udienza, Dillon dirige il sito “umoristico” sempre più privo di senso dell’umorismo The Babylon Bee. Ancora, da Zeale News di CatholicVote:

La pubblicazione di Dillon è stata sottoposta a critiche per aver contrapposto gli interessi israeliani ai leader cattolici di Gaza e della Terra Santa. Come riportato da Zeale News nel luglio 2025, “Joel Berry, caporedattore di Babylon Bee, ha accusato la comunità cristiana di Gaza di aiutare Hamas, pochi giorni dopo l’uccisione di tre cattolici in un attacco israeliano del 17 luglio alla chiesa della Sacra Famiglia, l’unica parrocchia cattolica di Gaza”. Berry affermò all’epoca che i cattolici di Gaza “sostengono tutti Hamas” e “aiutano… il regime terroristico”.

E il palese anticattolicesimo della squadra di Dillon non si ferma qui. Dopo l’udienza, il giornalista del Bee, Mikale Olson, ha scritto pubblicamente in risposta a Prejean Boller: “È questo il momento giusto per ricordare a tutti che il cattolicesimo romano, in realtà, non è cristiano?”

E questo era un insulto lieve in confronto ad altri insulti che aveva ricevuto per la sua fede cattolica.

L’attivista pro-Israele Laura Loomer ha scritto che Prejean Boller sarebbe stata estromessa dalla Commissione, poi “svergognata come merita”, aggiungendo: “Poi potrai andare in chiesa e piangere in un confessionale per i tuoi peccati…”. Altrove, Loomer ha ripescato dolorose prove del suo passato nel tentativo di metterla in imbarazzo e screditarla, poi ha invocato sacrilegamente la Madre di Dio, prendendo in giro Prejean Boller come una “aspirante Vergine Maria” (un esempio di crudeltà esplicitamente anticattolica troppo orribile per essere collegato).

Quando l’autore conservatore filo-israeliano James Lindsay scrisse di essere “stanco degli integralisti radicali (di destra e di sinistra), degli occultisti (per lo più di destra) e dei comunisti (di sinistra) che si nascondono dietro il cattolicesimo”, non vidi nessuno dei principali critici cattolici di Prejean Boller denunciare l’anti-cattolicesimo della sua affermazione.

E non hanno parlato quando la conduttrice conservatrice filo-israeliana Jenna Ellis ha detto, in risposta alle osservazioni di Prajean Boller: “Sono sempre i cattolici…”.

O quando Natalie Jean Beisner, celebrità della campagna repubblicana “Walkaway”, scrisse che esiste un “canale che collega i cattolici agli ebrei che odiano”.

LEGGI: ​​Il silenzio cattolico sui pericoli del “sionismo cristiano” è imperdonabile

È il momento che i cattolici scelgano: consapevolezza o libertà?

Contro ogni affermazione secondo cui gli attacchi a Prejean Boller fossero semplicemente espressioni organiche e innocue di disaccordo, vorrei sottolineare innanzitutto il fatto che culminarono nel suo esilio dalla sua posizione di influenza, un’impresa politica di grande portata.

Ma si consideri anche il fatto che, nel giro di poche ore dal suo intervento in difesa dei palestinesi e dall’affermazione del suo diritto a rifiutare il sionismo politico durante l’udienza, l’intero comitato editoriale del Wall Street Journal ha pubblicato una condanna generale della sua appartenenza alla Commissione per la libertà religiosa.

Quanto alla sostanza dell’editoriale vero e proprio, non ce n’era davvero alcuna. Anzi, ha solo dimostrato ulteriormente che i sionisti di Washington non hanno argomenti seri a sostegno della loro abituale intimidazione dei dissidenti, e che invece si affidano al metodo woke di “cancellare” i loro oppositori. L’editoriale era superficiale e artificioso, privo anche solo di una frazione della persuasione del ragionamento attento di Prejean Boller all’udienza, e privo di coraggio morale. È una “sciocca”, ha scritto il comitato editoriale nel suo insultantemente pigro saggio di 425 parole.

E naturalmente numerosi cattolici hanno condiviso con approvazione questo attacco alla loro correligionaria. Dopotutto, proveniva da una pubblicazione “rispettabile”.

È sorprendente vedere una frenesia così sconsiderata tra alcuni dei nostri più importanti leader laici legati al potere politico e culturale. Tutti cattolici. Tutti impegnati in una frenesia online contro un altro cattolico in nome del “sionismo cristiano”, che i Patriarchi e i Capi delle Chiese di Gerusalemme hanno recentemente denunciato come “ideologia dannosa”.

Se solo qualcuno di questi cattolici americani mostrasse almeno la metà di questo zelo nel condannare – come fanno il loro Papa e i leader cattolici a Gaza e a Gerusalemme – i crimini di Israele contro il Corpo di Cristo.

E tutta questa codardia per cosa? Per far rispettare il copione approvato che Prejean Boller si rifiutava di leggere: i punti di discussione preferiti del sionismo woke, che non è altro che una setta marginale in rapida contrazione, per quanto favorita da pochi anziani ricchi.

Beh, questi cattolici sono liberi di cercare l’approvazione di quei pochi potenti. Ma temo che abbiano già ricevuto la loro ricompensa.

Ma per quanto riguarda il resto di noi, dico che dobbiamo cercare prima il Regno di Dio.

Dico che dobbiamo stare con Carrie Prejean Boller. Fino alla fine.