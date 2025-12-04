“Dobbiamo proteggere Volodymyr”: una telefonata trapelata mostra i leader europei cospirare contro il piano di pace di Trump

In uno sviluppo non sorprendente, i leader europei affermano che Washington sta cercando di “tradire” l’Ucraina e il presidente Zelensky durante potenziali negoziati di pace formali con la Russia. “C’è la possibilità che gli Stati Uniti abbandonino l’Ucraina sulle questioni territoriali senza fornire chiarezza sulle garanzie di sicurezza”, avrebbe dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, secondo quanto riportato da una conversazione telefonica “trapelata” con altri leader europei.

Probabilmente si è trattato di una fuga di notizie intenzionale e di un forte segnale all’amministrazione Trump, poiché l’Europa non ha aderito fin dall’inizio al piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti. “C’è la possibilità che gli Stati Uniti tradiscano l’Ucraina sulla questione territoriale senza fornire chiarezza sulle garanzie di sicurezza”, ha continuato Macron, esprimendo la sua opinione che ci sia “un grande pericolo” per Zelensky. Tuttavia, l’ufficio di Macron ha successivamente cercato di chiarire che “il presidente non ha usato quelle parole”.

Via Reuters La trascrizione trapelata della chiamata tra i leader europei che discutevano strategie su come proteggere il governo Zelensky e gli interessi di Kiev è stata pubblicata giovedì dalla rivista tedesca Der Spiegel. Secondo quanto riferito, alla linea erano presenti anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il Segretario generale della NATO Mark Rutte, il presidente finlandese Alexander Stubb e, naturalmente, Zelensky. Nel dialogo, Merz aveva concordato che Zelensky avrebbe dovuto essere “estremamente cauto nei prossimi giorni” e aveva avvertito il leader ucraino che “stanno giocando con voi e con noi”. Il presidente finlandese Stubb ha proseguito: “Non dobbiamo lasciare l’Ucraina e Volodymyr soli con queste persone”, dopo che il Segretario generale della NATO Rutte era intervenuto: “Sono d’accordo con Alexander. Dobbiamo proteggere Volodymyr”.

L’ipotesi di fondo sembra essere che Zelensky si trovi in ​​una posizione di debolezza e sia intimidito dai funzionari statunitensi più potenti e influenti. Il contesto di questa parte della conversazione è particolarmente interessante, dato che sembra concentrarsi sugli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, che si trovavano di recente a Mosca per incontrare Putin e stanno guidando gli sforzi per far sì che il piano di pace di Trump in 28 punti (o 19 punti, secondo quanto riportato da una versione rivista) vada oltre il traguardo.

Politico presenta la sezione della trascrizione come segue: Secondo la trascrizione, il finlandese Stubb sembrava concordare con Merz. “Non possiamo lasciare l’Ucraina e Volodymyr da soli con questi ragazzi”, ha detto, apparentemente riferendosi a Witkoff e Kushner, il che ha suscitato l’approvazione di Rutte. “Sono d’accordo con Alexander: dobbiamo proteggere Volodymyr [Zelensky]”, ha affermato il capo della NATO. La NATO ha rifiutato di commentare quando contattata da POLITICO.

Boris Johnson esorta l’Ucraina a continuare la guerra

La proposta di Trump per la pace in Ucraina è stata accolta con una condanna schiacciante dai neoconservatori di tutto il mondo. L’ex Primo Ministro britannico Boris Johnson riemerge dall’ombra ogni volta che sente dire che una guerra potrebbe essere in fase di conclusione. Ha avuto un ruolo determinante nel persuadere Zelensky a non negoziare un trattato di pace con la Russia quando era evidente che l’Ucraina non avrebbe potuto vincere facilmente, e ora Johnson sta esortando l’Ucraina a continuare la guerra.

“Immaginate di essere Vladimir V. Putin e di trascorrere un tranquillo sabato al Cremlino… Guardate distrattamente il telegiornale e non potete fare a meno di sorridere per l’incompetenza dei vostri avversari, per la sorprendente debolezza dell’Occidente. Avete perso più di un milione di soldati, tra morti e feriti, nei vostri tentativi di sottomettere l’Ucraina. Non siete ancora riusciti a conquistare più del 20% del territorio del Paese. La vostra economia sta vacillando. E ora si parla di un nuovo piano in 28 punti per porre fine alla guerra, che avrebbe potuto essere scritto interamente dal Cremlino”, avvertì Johnson.

La Turchia ha espresso preoccupazione all’ambasciatore ucraino per gli attacchi nel Mar Nero.

La Turchia ha espresso preoccupazione all’ambasciatore ucraino per gli attacchi delle Forze Armate ucraine alle navi nel Mar Nero, ha riferito una fonte a RIA Novosti.

” All’inizio di questa settimana si è svolto ad Ankara un incontro con l’ambasciatore ucraino (Neriman Celal – ndr) durante il quale sono state espresse le preoccupazioni della Turchia in merito ai recenti incidenti nel Mar Nero”, ha affermato la fonte dell’agenzia.

Martedì, l’amministrazione marittima del Paese ha riferito che la petroliera russa MIDVOLGA-2, che trasportava olio di semi di girasole, era stata attaccata. Non è stato necessario alcun intervento.

Venerdì scorso, la petroliera Kairos, battente bandiera gambiana, in rotta verso Novorossijsk, ha preso fuoco a 28 miglia dalla Turchia, nel Mar Nero. Venticinque membri dell’equipaggio sono stati evacuati. L’incendio è stato spento solo dopo quasi due giorni.

Lo stesso giorno, la petroliera Virat, situata a 35 miglia dalla costa turca, è stata attaccata. L’equipaggio di 20 persone si è rifiutato di abbandonare la nave. Sabato, è stata nuovamente attaccata da imbarcazioni senza equipaggio.

Il quotidiano The Guardian, citando una fonte dei servizi segreti ucraini, ha riferito che Kiev ha confermato il suo coinvolgimento negli attacchi con droni navali contro due petroliere al largo delle coste della Turchia.

Come ha osservato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , il regime di Kiev ha schierato in questi attacchi terroristici le stesse forze che avevano già interrotto il dialogo per un accordo e ora stanno nuovamente cercando un’escalation armata. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov , da parte sua, ha definito gli attacchi ucraini un attacco alla sovranità della Turchia.