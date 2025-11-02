Quando la moneta muore

Ho appena finito di rileggere il libro di Adam Fergusson “When Money Dies” e vorrei condividere con voi alcuni dei paragrafi che ho sottolineato e che mostrano una strana somiglianza con ciò che sta accadendo oggi, con l’attuale reset globale della valuta. Penso che questo libro sia assolutamente da LEGGERE. È incredibile come la storia sia in grado di ripetersi con una tale duplicazione degli eventi. Non solo in termini di tragedia della morte della valuta, ma anche di tutte le reazioni politiche e sociali ad essa = ESATTO, ESATTAMENTE la stessa cosa. L’unica differenza che vedo con ciò che sta accadendo ora è la presenza della tecnologia e della valuta digitale, che può essere creata molto più velocemente e facilmente semplicemente aggiungendo cifre a uno schermo, senza la fatica di dover stampare tonnellate di carta. Il risultato è lo stesso, ma ora avviene molto più velocemente e su scala globale.

Continuate a leggere e scopriamolo insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.

Oro in cambio di ferro: panoramica del crollo della valuta.

POCO PRIMA della Prima Guerra Mondiale, nel 1913, il marco tedesco, lo scellino britannico, il franco francese e la lira italiana valevano tutti più o meno lo stesso valore, e quattro o cinque di ognuna valevano circa un dollaro. Alla fine del 1923, sarebbe stato possibile cambiare uno scellino, un franco o una lira per un massimo di 1.000.000.000.000 di marchi, anche se in pratica, a quel punto nessuno era più disposto a prendere marchi in cambio di qualcosa. Il marco era morto, un milionesimo di milionesimo di se stesso. Ci erano voluti quasi dieci anni per morire.

Il 1923 fu l’anno dell’inflazione galoppante, quando una sorta di follia attanagliò le autorità finanziarie tedesche e il disastro economico travolse milioni di persone. Fu l’anno di cifre astronomiche, di “inflazione a carriola”, di fenomeni finanziari mai osservati prima. La morte del marco nel novembre del 1923 giunse come una misericordiosa liberazione, poiché gli eventi degli otto mesi precedenti avevano fatto sì che il vecchio marco non potesse mai più riprendersi. Avevano anche fatto sì che la Germania dovesse sottoporsi a spaventosi rigori di ricostruzione finanziaria, a cui altrimenti avrebbe potuto sfuggire. Il ripristino della sanità monetaria, che mandò in bancarotta migliaia di persone, derubando milioni di persone dei loro mezzi di sussistenza e uccidendo le speranze di altri milioni, esigette indirettamente un prezzo ancora più terribile che il mondo intero dovette pagare.

L’inflazione del 1923 fu così assurda e la sua fine così improvvisa che la vicenda è stata spesso spacciata più per una curiosità storica, cosa che indubbiamente fu, che per il culmine di una catena di circostanze economiche, sociali e politiche di rilevanza permanente. La domanda da porsi – il pericolo da riconoscere – è come l’inflazione, indipendentemente dalle cause, influisca su una nazione: sul suo governo, sul suo popolo, sui suoi funzionari e sulla sua società. Quanto più materialista è una società, tanto più crudelmente arreca danno. Se ciò che accadde alle Potenze Centrali sconfitte all’inizio del 1923 è indicativo, allora il processo di crollo del mezzo di scambio riconosciuto, tradizionale e affidabile, la moneta con cui si misurano tutti i valori, con cui si garantisce lo status sociale, da cui dipende la sicurezza e in cui si accumulano i frutti del lavoro, scatena tale avidità, violenza, infelicità e odio, in gran parte generati dalla paura, poiché nessuna società può sopravvivere indenne e immutata.

In una lunga intervista rilasciata molti anni dopo a Pearl Buck, Erna von Pustau, il cui padre era un piccolo imprenditore di Amburgo che gestiva un mercato del pesce, espresse la stessa opinione: “Dicevamo ‘Il dollaro sta salendo di nuovo’, mentre in realtà il dollaro rimaneva stabile ma era invece il nostro marco che stava scendendo. Ma, vedete, non potevamo certo dire che il nostro marco stesse scendendo, dato che in cifre saliva costantemente – e così anche i prezzi – e questo era molto più evidente della consapevolezza che il valore della nostra moneta stava scendendo. Sembrava tutto una follia, e faceva infuriare la gente”. A loro dire, le cause del deprezzamento del marco, che certamente sfuggivano anche ai politici e ai banchieri tedeschi, avevano poco a che fare con il modo in cui la gente, individualmente o collettivamente, reagiva. La maggior parte di loro si aggrappava al marco, la valuta che conoscevano e in cui credevano, ben oltre l’ennesima ora. La maggior parte non aveva scelta; ma tutti erano incoraggiati o sconcertati dal credo della Reichsbank, «Mark gleich Mark»: carta o oro, un marco è un marco. Se i prezzi salivano, la gente non chiedeva un potere d’acquisto stabile per i marchi che possedeva, ma più marchi per acquistare ciò di cui aveva bisogno. Venivano stampati altri marchi, e sempre di più. L’inflazione, già al suo quarto anno quando la rivoluzione rovesciò il vecchio regime, aggiunse una nuova, schiacciante incertezza alle molte incertezze che accompagnarono la nascita della Repubblica di Weimar. Nel 1918, quando arrivò la pace e per anni a seguire, sembrerebbe screditare qualsiasi idea che l’inflazione tedesca sia iniziata con un espediente temporaneo. Tuttavia, sebbene le banconote fossero state a corso legale dal 1910, fu effettivamente così che ebbe inizio: in parte come conseguenza naturale di un esercito ostinato e desideroso di guerra e di un Parlamento federale che, pur con poteri limitati sugli stati costituenti del paese, doveva comunque trovare i fondi per finanziarla. Nell’agosto del 1914 furono intraprese azioni sia per finanziare la guerra sia per proteggere le riserve auree del paese. Quest’ultimo obiettivo fu raggiunto con il semplice espediente di sospendere il rimborso in oro delle banconote della Reichsbank.

La Germania cercò di far fronte ai colossali costi della guerra facendo appello allo spirito di sacrificio del popolo. “Ho dato l’oro in cambio del ferro” era lo slogan per la consegna di ornamenti e gioielli d’oro. “Investi nei prestiti di guerra” era l’appello al senso del dovere patriottico di tutte le classi. Un’emissione dopo l’altra di prestiti di guerra trasformò la maggior parte delle fortune private tedesche in crediti cartacei nei confronti dello Stato. I nostri nemici, soprattutto la Gran Bretagna, adottarono un’altra linea. Sopperirono ai costi della guerra con tasse rivolte principalmente a quelle industrie e gruppi per i quali la guerra significava prosperità. La politica fiscale britannica si dimostrò socialmente più equa della politica tedesca dei prestiti di guerra, che persero il loro valore dopo la fine della guerra…

L’inflazione stava mettendo a dura prova il morale nazionale.

In Austria, nel 1914 una sterlina valeva circa 25 corone. Nel maggio del 1922, quando la sterlina poteva ancora acquistare solo 1200 marchi, ne avrebbe acquistate 35.000. La pressione di tali condizioni sulla borghesia austriaca fu vividamente mostrata nel primo film di Greta Garbo, “La strada senza gioia”, girato a Vienna da Pabst nel 1925. Simbolo di purezza intoccabile in un ambiente di bisogno, avidità e corruzione, che trova finalmente verità e felicità tra le braccia di un volontario americano, il ruolo di Garbo potrebbe oggi mancare di persuasione; ma dall’odioso macellaio che insulta e schernisce le file per il cibo nel suo negozio, rifiutando la carne alle donne che trova poco attraenti o non disposte, alle scene di baldoria ghiotta e senza licenza della vita notturna dello speculatore e del profittatore, fino all’attacco finale da parte di una folla affamata e arrabbiata a un caffè pieno di festaioli, il film è stato un fedele riflesso dei tempi.

Un resoconto contemporaneo più eloquente del flagello dell’inflazione nella Vienna del dopoguerra è fornito nel diario di Anna Eisenmenger, notevolmente sovraccaricato di traduzioni esplicative per i lettori di lingua inglese. Mentre l’ex esercito imperiale tornava a casa, armato e in vena di rivoluzione, e mentre la carenza di cibo degli anni della guerra si trasformava in carestia, questa vedova della classe media si ritrovò progressivamente a ricorrere a pratiche illegali per mantenere la sua famiglia: un figlio cieco dalla guerra, una figlia tubercolotica, un genero con le gambe amputate, un nipote affamato e un altro figlio che era diventato comunista. Iniziò a ricorrere, a spese enormi, ai contrabbandieri per i generi alimentari più basilari che, nonostante le tessere annonarie, lo Stato non poteva più fornire. L’accaparramento, sebbene fosse un reato perseguibile penalmente, divenne nient’altro che buon senso. Pur essendo profondamente consapevole del calo del tenore di vita e dello status sociale della sua famiglia, la signora Eisenmenger fu tuttavia fortunata ad avere investimenti che nel 1914 le fruttarono quasi 5.000 corone all’anno, pari a circa 200 sterline. ‘Lo Stato è stato costretto a mettere in circolazione banconote da 10.000 corone, ciascuna equivalente a due anni di rendita del mio capitale. Un abito costa circa sei volte di più rispetto al 1913, ma alcune cose come il cibo costano cento o duecento volte tanto… Si vendono vestiti di carta. Non avrei mai immaginato che si potesse acquistare così poco per 10.000 corone… Gelosia e invidia prosperano in quest’atmosfera, e se ci si è procurati qualche innocuo articolo di cibo, si fa attenzione a nasconderlo ai propri simili. La fame regna inesorabile e sceglie le sue vittime mute e indifferenti soprattutto tra le classi medie’…

I polli del finanziamento a deficit illimitato si precipitarono nel pollaio a fare le uova. Il bilancio tedesco era a malapena in pareggio, senza lasciare nulla per le indennità di guerra. Per raccogliere abbastanza denaro per coprire il livello di riparazioni discusso a giugno, sarebbero state necessarie quasi il doppio delle entrate previste dalle ultime proposte fiscali. “È del tutto impossibile concepire che si potesse imporre il doppio della nuova aliquota fiscale”, scrisse Lord D’Abernon, “senza provocare una rivoluzione”. L’inflazione fornì la risposta all’equazione. Se un bilancio non era in pareggio, il deficit doveva essere compensato in qualche modo. Nell’ottobre del 1920 il debito nazionale tedesco ammontava a 287.800 milioni di marchi. Alle vecchie parità del 1914, questa somma equivaleva a 14.400 milioni di sterline; ma alle nuove rappresentava solo 1.200 milioni di sterline. Il debito nazionale della Gran Bretagna ammontava allora a 8.075 milioni di sterline. Un anno prima che si pensasse che la grande inflazione tedesca avesse inizio, il debito nazionale tedesco era stato praticamente azzerato.

Delirio di miliardi

Il “delirio di miliardi” era un’espressione coniata da Rathenau.

La maggior parte degli statisti e dei finanzieri “pensa in termini di carta”, aveva scritto. (Berliner Tageblatt, 9 febbraio 1921). Seduti nei loro uffici, guardano i documenti che hanno davanti, e su quei documenti sono scritte cifre che a loro volta rappresentano documenti… Scrivono zeri, e nove zeri significano un miliardo. Un miliardo viene facilmente e con facilità alla lingua, ma nessuno riesce a immaginarlo.

Cos’è un miliardo? Un bosco contiene un miliardo di foglie? Ci sono un miliardo di fili d’erba in un prato? Chi lo sa? Se il Tiergarten venisse disboscato e seminato grano sulla sua superficie, quanti steli crescerebbero? Due miliardi!

Il 20 settembre 1921, il signor Joseph Addison (in seguito Sir Joseph Addison. Fu incaricato d’affari a Berlino in diverse occasioni. Nato nel 1879, morto nel 1953) e consigliere presso l’ambasciata britannica a Berlino, riferì al Ministero degli Esteri: “La creazione quotidiana di nuova carta moneta di cui il governo ha bisogno per far fronte ai propri obblighi sia in patria che all’estero (servizi e beni che è tenuto a fornire e consegnare) diminuisce inevitabilmente il valore d’acquisto del marco e porta a nuove richieste, che a loro volta determinano un ulteriore declino, e così via all’infinito. Nemmeno gli aumenti progressivi delle tasse riuscirono a far fronte completamente alla situazione, poiché le nuove imposizioni comportarono un aumento del costo della vita, che ridusse automaticamente il valore d’acquisto del marco e, a sua volta, determinò maggiore inflazione e instabilità di bilancio.

Il crollo del marco, continuava il memorandum, stava gradualmente annientando le classi medie, il cui valore degli investimenti stava rapidamente scomparendo. Un prestito di guerra tedesco, che al momento dell’acquisto corrispondeva a circa 45.000 sterline di milioni di marchi britannici in prestiti di guerra, ora aveva un valore in sterline di circa 1.000 sterline, “e persino il suo potere d’acquisto interno non supera le 3.000 sterline e sta rapidamente diminuendo”. Un pensionato tedesco con un reddito di 10.000 marchi, prima della guerra reggeva bene il confronto con un pensionato inglese con un reddito di 500 sterline. Ora, il valore in sterline della sua pensione era di 10 sterline e il suo potere d’acquisto inferiore a 30 sterline. Inoltre, le polizze assicurative valevano meno per il titolare o per la sua vedova del premio annuale che aveva accantonato ogni anno con i suoi risparmi duramente guadagnati.

Il Console Generale britannico a Colonia, il signor Paget Thurstan, scrivendo il 23 novembre 1921, osservò che i negozi erano quotidianamente affollati da folle di acquirenti e che, per autodifesa, molti di loro chiudevano i battenti per gran parte della giornata. Non è raro vedere code di potenziali acquirenti in fila fuori dai negozi in attesa della riapertura. In queste circostanze, è evidente che le scorte al dettaglio saranno presto esaurite e la loro sostituzione causerà un aumento considerevole dei prezzi. In effetti, mi risulta che esista l’insolito fenomeno per cui i prezzi all’ingrosso sono ora spesso notevolmente superiori ai prezzi al dettaglio, con una differenza per alcuni articoli che sfiora il 100%. Chiaramente, finché persistono tali condizioni, non può esserci limite all’aumento del costo della vita misurato in marchi, e la risoluzione delle controversie salariali è solo effimera.

L’accoglienza da parte dell’Austria di una concatenazione di crisi finanziarie durata quattro anni era stata finora relativamente mite. La classe media era di gran lunga la più colpita e non aveva intrapreso alcuna azione pubblica efficace per migliorare la propria situazione. In effetti, le rivolte di dicembre sembravano temporaneamente alleviare gli animi della maggior parte dei viennesi. Con la corona a oltre 2.000 per sterlina, l’Austria tornò rapidamente al suo consueto stato di letargia. L’Università di Vienna chiuse per l’inverno a causa del freddo. La Borsa entrò in sciopero a causa di una tassa sui suoi membri. Le tariffe ferroviarie aumentarono del 300%. E mentre la vita notturna dei ricchi si faceva sempre più frenetica, avvocati in pensione ed ex generali si potevano trovare a spaccare pietre lungo il Danubio.

La discesa verso l’iperinflazione – I disordini sociali furono uno dei sintomi più evidenti dell’inflazione.

La valuta tedesca è ovviamente stigmatizzata come carta straccia e senza valore. Tuttavia, è sempre stato un fatto sorprendente che i tedeschi delle classi più modeste ne abbiano sempre avuto a sufficienza da spendere in beni di lusso come teatri, cinema, piste di pattinaggio, escursioni in campagna e così via. La cifra spesa durante la mania degli acquisti deve essere stata molto elevata. La spiegazione solitamente fornita è che il denaro proveniva da capitale e risparmi.

Purtroppo, per attuare le sue riforme, il governo socialista si affidava in modo assoluto alle classi ufficiali più reazionarie, la cui benevolenza si era affievolita insieme ai loro risparmi e redditi. Il risultato fu che si faceva sempre meno e che il governo stava perdendo il sostegno dei lavoratori, che smisero persino di andare a votare. Per loro, la politica stava diventando irrilevante: nel Natale del 1921, l’aumento del costo della vita e come affrontarlo erano diventati la loro unica preoccupazione.

Era abbastanza significativo che le rivendicazioni sindacali fossero ancora rivolte a salari più alti per far fronte all’aumento dei prezzi, piuttosto che, prima di tutto, a prezzi stabili e a una moneta stabile. Alcuni esperti di finanza potevano essere sentiti incolpare il governo, e in particolare il Ministro delle Finanze, ma un’opinione diffusa era che i prezzi salissero perché il tasso di cambio aumentava, che il tasso di cambio aumentava a causa della speculazione in Borsa e che la colpa fosse ovviamente degli ebrei. Sebbene il prezzo del dollaro fosse oggetto di discussione pressoché universale, alla maggior parte dei tedeschi sembrava ancora che il dollaro stesse salendo, non che il marco stesse scendendo; che il prezzo del cibo e dell’abbigliamento venisse aumentato forzatamente ogni giorno, non che il valore del denaro stesse crollando permanentemente, poiché l’ondata di marchi cartacei diluiva il potere d’acquisto della quantità di denaro già in circolazione.

Quando una nazione sta andando in pezzi, i suoi vecchi valori vengono messi in discussione da nuove condizioni. L’inflazione pose fine al processo di decadenza morale iniziato dalla guerra. Fu un processo lento, durato più di un decennio: così lento che in realtà sapeva di morte lenta… Nel frattempo, ci furono momenti in cui il marco sembrò smettere di svalutarsi, e ogni volta noi cittadini ci sentivamo un po’ speranzosi. La gente diceva: “Il peggio sembra passato”. In un momento simile, una madre vendette le sue case [affittate]. Sembrava che avesse fatto un buon affare, perché ottenne il doppio dei soldi che aveva pagato. Ma i mobili che aveva comprato erano aumentati di cinque volte e… il peggio non era passato. Presto l’inflazione ricominciò con nuovo vigore, inghiottendo a poco a poco i conti di risparmio della madre e di milioni di altre persone. Tutti vedevano un nemico in tutti gli altri.

“Grave sensazione di inquietudine qui”, scrisse D’Abernon a Berlino nel suo diario del 10 luglio 1922. Il cielo è coperto e cupo. Il marco continua a scendere: oggi è a 2.430, ovvero circa la metà del prezzo di un mese fa. I prezzi stanno aumentando e presto raddoppieranno rispetto al 1° giugno; salari e stipendi devono essere adeguati. Adeguati a cosa?

Un uovo che una volta costava 4 pfennig ora costa 7,20 marchi, un aumento di 180 volte. Solo nella prima settimana di luglio, il minimo settimanale per una famiglia di quattro persone (poco più di 1 sterlina in dollari londinesi, o 5 dollari a New York) è salito da 2.300 a 2.800 marchi. Lo stipendio annuo di un impiegato di banca sarebbe quindi bastato a mantenere la sua famiglia per circa un mese.

Le banche private non riuscivano a soddisfare la domanda e dovettero razionare l’incasso degli assegni. Così, gli assegni non incassati rimasero congelati, mentre il loro potere d’acquisto si esauriva.

I francesi non potevano venire a comprare tutti i beni a basso costo che volevano. Ma potevano venire a mangiare. Questo miracolo di scambio creò uno spettacolo sudicio, in cui i giovani della città di Strasburgo si accalcavano nelle pasticcerie tedesche per mangiare fino a vomitare e ingozzarsi di soffici fette di torta tedesca ripiene di crema a 5 marchi la fetta. Il contenuto di una pasticceria venne svuotato in mezz’ora. Il proprietario e il suo aiutante erano scontrosi e non sembravano particolarmente contenti quando tutti i dolci furono venduti. Il marco stava crollando più velocemente di quanto potessero sfornare.

Il Cancelliere non voleva accettare alcun collegamento tra la stampa di moneta e il suo deprezzamento. La Vossische Zeitung del 16 agosto dichiarò che l’opinione che l’ondata di carta fosse la vera origine del deprezzamento non solo era sbagliata, ma pericolosamente sbagliata. Ma la vera tragedia del deprezzamento può essere descritta come “l’effetto morale”. Un calo apparentemente infinito del valore del marco previsto all’estero causerà in patria un insopportabile aumento dell’incertezza. Nessuna discussione economica calmerà le masse o nasconderà loro il prezzo del pane.

Lo stesso D’Abernon paragonò l’atteggiamento di Poincaré a quello di un insegnante che picchietta continuamente sulle nocche di un allievo senza rendersi conto che l’allievo è un moribondo. Eppure la catastrofe dell’Austria fu una lezione evidente per tutti. “È probabile che il panico nel marco continui”, scrisse l’ambasciatore, “a meno che non si ponga fine alla causa immediata della sua caduta, ovvero la continua effusione di banconote dalla stampa. Ci vorrà un’operazione chirurgica per far entrare questo nella testa delle autorità qui: solo una trapanazione potrà farlo”.

Autunno – Caccia alla carta.

In Germania, solo la gente di campagna sopravviveva con qualche agio: chiunque vivesse dei frutti della terra aveva più facile accesso ai valori reali. Non sorprendeva che, anche quando si assicuravano che le ricevute in denaro per i loro beni non fossero più che equivalenti in termini di potere d’acquisto a quello a cui erano abituati, venissero accusati di estorsione, tanto più se ritardavano la vendita dei prodotti, sapendo che i prezzi sarebbero aumentati con l’aumentare dell’attesa. Si trattava di semplice commercio: l’unica cosa da fare con il denaro contante a quel tempo era trasformarlo in qualcos’altro il più rapidamente possibile. Risparmiare era una follia. Ogni aspetto della vita aziendale era viziato.

Il lavoro, interamente o parzialmente istruito, ha già iniziato a dominare in Germania, e non c’è richiesta di cervelli: vale a dire, i cervelli non hanno più valore commerciale. Il risultato non può che essere una catastrofe per la Germania e la caduta della civiltà nell’Europa centrale, se non addirittura del mondo intero.

Un litro di latte, che costava 7 marchi nell’aprile del 1922 e 16 in agosto, a metà settembre costava 26 marchi. La birra era salita da 5,60 marchi al litro a 18, a 30. Un singolo uovo, 3,60 in aprile, ora costava 9 marchi. In soli nove mesi, la spesa settimanale dell’autista del signor Seeds per un identico paniere alimentare era salita da 370 a 2.615 marchi.

L’aumento di quasi il 100 per cento nelle ultime quattro settimane [ha riferito il console] è avvenuto a passi da gigante così improvvisi che non è possibile elaborare alcun piano per un aumento simultaneo dei salari per affrontarlo: un aumento dei salari concesso alla fine di una settimana non basterebbe a compensare l’aumento dei prezzi entro il martedì successivo, ad esempio, e le classi lavoratrici e salariate hanno sofferto gravemente nonostante la loro retribuzione in continuo aumento… La situazione salariale è attualmente irrimediabilmente dislocata.

Quella sofferenza fu acuta e, sebbene il peggio dovesse ancora venire, fu solo il culmine di molti mesi di crescente miseria. Le condizioni a Berlino potrebbero non essere state tipiche di ogni comunità urbana del paese, ma erano almeno indicative del disagio generale. I dati pubblicati dal borgomastro di Pankow per il 1922 mostravano che quasi il 25% dei bambini che lasciavano la scuola era al di sotto della normale distribuzione di peso e altezza, e il 30% non era idoneo al lavoro per motivi di salute. A Schöneberg, dove nel 1913 l’8% dei bambini che abbandonavano la scuola era tubercolotico, la percentuale era del 15%. “La mancanza”, si leggeva nel rapporto del borgomastro, “sta gradualmente soffocando ogni senso di ordine, pulizia e decenza, lasciando spazio solo al pensiero della lotta contro la fame e il freddo.

Il valore in oro della moneta in circolazione, pari a quasi 300 milioni di sterline prima della guerra e a 83 milioni di sterline nel luglio 1922, era sceso a 20 milioni di sterline a novembre. Più banconote venivano stampate, più il valore diminuiva, a dimostrazione della tesi copernicana esposta da re Sigismondo di Polonia nel 1526 secondo cui “il denaro perde il suo valore quando è diventato troppo moltiplicato”. Come si potessero portare avanti gli affari del paese con una quantità così ridotta di valuta reale lasciava perplessi molti osservatori e spiegava le crescenti pressioni sulla banca affinché continuasse a stampare. Il fatto che gli scambi continuassero nonostante tutto veniva solitamente spiegato con il riferimento alla crescente velocità con cui il denaro circolava. Le banconote venivano conservate per il minor tempo possibile.

Gli assegni di conto privato erano difficilmente accettati. Chiunque ricevesse denaro in cambio di merci lo convertiva rapidamente in altri beni, e il denaro non si fermava mai, svolgendo il lavoro di una quantità dieci volte superiore a un decimo della velocità.

1923: L’ANNO DELLA CARRIOLA

Era praticamente impossibile preventivare i prezzi e i clienti stessi non si assumevano il rischio di impegnarsi nella cosiddetta “clausola di svincolo” in un contratto: altrimenti, dopo il pagamento di un acconto non rimborsabile, il conto finale poteva essere pressoché illimitato, a seconda della data di consegna.

L’inflazione è come una droga sotto più di un aspetto, osservò Lord D’Abernon. Alla fine è fatale, ma aiuta i suoi sostenitori a superare molti momenti difficili. Irrimediabilmente dipendente, la Reichsbank continuò a lottare.

C’erano però alcuni che se la cavavano meglio che mai. Uno speculatore valutario che il 1° gennaio 1933 avesse preso in prestito dalla Reichsbank abbastanza marchi cartacei (circa 1.980 milioni) per acquistare 100.000 dollari, e il 1° aprile avesse venduto abbastanza dollari (circa 80.000) per ripagare la banca, e che avesse nuovamente preso in prestito l’equivalente di 100.000 dollari e avesse continuato così fino alla fine di maggio, avrebbe potuto guadagnare l’equivalente di un quarto di milione di dollari a spese di chi accettava marchi puri. Il suo problema, allora, ovviamente, era in che forma conservare i suoi profitti: se fossero stati in marchi, sarebbero evaporati sotto i suoi occhi.

Il Ministro degli Interni autorizzò la sostituzione delle bare di legno con quelle di cartone, soprattutto per far fronte al crescente numero di funerali di poveri. Per il resto, il Governo si accontentò di misure volte a rinviare l’inevitabile.

Tornò il Medioevo. Le comunità stamparono la propria moneta, basata sui beni, su una certa quantità di patate o di segale, ad esempio. I calzaturifici pagavano i loro operai in obbligazioni per le scarpe, che potevano scambiare al panificio con il pane o al mercato della carne con la carne. Tutti cercavano ancora di salvare le apparenze: all’inizio, la gente si guardava intorno per vedere quali economie potevano realizzare, da quali circoli dimettersi, a quali lussi rinunciare. In seguito si trattò di considerare a quali beni di prima necessità rinunciare.

La ricostruzione dell’Austria fu paragonata all’esperimento fatto dallo zingaro per insegnare al suo cavallo a fare a meno del cibo. Quando arrivò a mangiare solo una pagliuzza al giorno, il cavallo morì.

Nella zona belga, i saccheggi dei raccolti minacciavano il raccolto. A ovest di Colonia, dove saccheggi, scioperi e rivolte aumentavano di giorno in giorno, enormi bande di manifestanti iniziarono a vagare per le campagne, distruggendo raccolti e fabbricati agricoli. Ad Aquisgrana, 12 dimostranti furono uccisi e 80 feriti in disordini locali causati da rivendicazioni salariali.

Le scorte di cibo scomparvero completamente in molte comunità.

Tutto ciò che si poteva dire della moneta era che era ancora in corso, non essendo stata sostituita da nulla: ma non era una misura di valore seria e difficilmente un mezzo di scambio.

Le complicazioni della vita quotidiana in città a quel tempo erano tali da richiedere una conoscenza matematica approfondita anche solo per tenere in piedi il corpo e l’anima. Ogni mattina sulla stampa veniva pubblicato un elenco dei prezzi del giorno:

Tariffa tramvia 50.000 Abbonamento mensile tramviario per una linea 4 milioni per tutte le linee 12 milioni Taxi: moltiplicare la tariffa ordinaria per 600.000 Carrozze a cavalli: moltiplicare la tariffa ordinaria per 1.400.000 Librerie: moltiplicare il prezzo ordinario per 300.000 Bagni pubblici: moltiplicare il prezzo ordinario per 115.000 Assistenza medica: moltiplicare il prezzo ordinario per 80.000

Esisteva un indice o moltiplicatore diverso per ogni attività e per ogni categoria di beni in ogni settore. L’acquisto più comune in un negozio richiedeva tre o quattro minuti di calcolo, e una volta accertato il prezzo, di solito erano necessari diversi minuti in più per contare le banconote in pagamento. Le code si facevano sempre più lunghe. Lord D’Abernon scrisse: “Non c’è da stupirsi che prevalga un profondo malcontento. È già abbastanza irritante che a uno straniero venga chiesto un milione di marchi per la green fee di un campo da golf, ma può consolarsi pensando che nel suo caso ammonta a circa uno scellino. La sfortunata casalinga che applica tariffe simili per gli articoli per la casa non può fare simili riflessioni. Per fare la spesa, deve fare la coda per diverse ore per ottenere alcuni articoli come il burro”.

In nessun dipartimento governativo c’era la minima speranza di pareggiare il bilancio mentre si continuava a stampare banconote. Il Ministro degli Esteri, Dr. Rosenberg: “La capitolazione significherebbe il caos”. Se le cose andranno avanti ancora a lungo senza aiuti, avremo un caos senza capitolazione. In definitiva: l’alternativa è il caos con onore o il caos con disonore”.

Si potevano vedere postini per le strade con sacchi in spalla o che spingevano carrozzine per bambini, carichi di banconote che sarebbero state svalutate il giorno dopo, disse Erna von Pustau. La vita era follia, incubo, disperazione, caos.

Il 1° settembre la Reichsbank emise una banconota del valore nominale di 500 milioni di marchi; fu coniata la nuova parola “biliardo”, aggiungendo altri tre zeri al vecchio miliardo; e 50 milioni di marchi erano necessari per acquistare una sterlina.

Finanziariamente e costituzionalmente, nel frattempo, nuove misure venivano adottate in fretta, troppo poche e troppo tardi, per far fronte a eventi su cui nessuno aveva il controllo.

Dovreste vedere le lunghe file di persone in piedi per ore e ore davanti ai negozi di alimentari. La casalinga non può pulire la casa o badare ai figli se deve stare in piedi dalle 8 del mattino alle 13 del pomeriggio per un pezzo di salsiccia che alla fine non ottiene. La pazienza della gente è meravigliosa, ma una folla tedesca arrabbiata è brutta.

Addison si era recato personalmente in Baviera per verificare di persona la situazione, dove il cibo scarseggiava nelle città ma abbondava in campagna. Tuttavia, non riuscì a comprare un uovo da una fattoria con i marchi di carta, perché un contadino gli aveva detto: “Wir wollen keine Judenfetzen von Berlin” (”Non vogliamo coriandoli ebrei da Berlino”, la descrizione popolare delle banconote del Reich). La Baviera rimpiangeva il caro vecchio tallero, ceduto nel 1870, la moneta da cui il dollaro stesso prese il nome.

La lettera di Addison aveva un poscritto:

Da quando ho scritto quanto sopra, la sterlina è scesa a 500 milioni, con un calo di 200 milioni in meno di 24 ore.

QUI, forse, c’era la mano forte che i tedeschi moderati desideravano da mesi. L’avevano ottenuta a un costo che andava oltre l’immaginabile perdita di dignità internazionale. Ora potevano esserci restrizioni alla libertà personale, alla libertà di espressione, alla libertà di stampa e alla libertà di associazione. L’esercito e la polizia potevano interferire a piacimento con i servizi postali, telegrafici e telefonici, concedersi perquisizioni domiciliari e confiscare proprietà. L’incitamento alla disobbedienza poteva essere punito con la reclusione o una multa fino a 15.000 marchi oro.

Il grande vantaggio per qualsiasi paese la cui moneta fosse andata in pezzi era quello di poter ripartire da zero, con debiti pubblici e comunali azzerati. Le chiacchiere continuavano mentre il marco precipitava inesorabilmente da inutile a molto inutile, mentre povertà, fame e ora freddo attanagliavano la nazione. Le classi lavoratrici stavano finalmente subendo ciò che le classi medie avevano sofferto per tre anni.

Il 15 ottobre, il tasso di cambio del marco rispetto alla sterlina superò i 18 miliardi. Il 21 ottobre, dopo che il marco era passato in tre giorni da 24 a 80 miliardi per sterlina, Lord D’Abernon notò con un certo giubilo statistico che (a 60 miliardi) questo era “approssimativamente pari a un marco per ogni secondo trascorso dalla nascita di Cristo”. Alla fine del mese, la circolazione delle banconote ammontava a 2.496.822.909.038.000.000 di marchi, e tutti continuavano a chiederne di più. Il 26 ottobre, la Reichsbank di Berlino (dove non c’era pane da alcuni giorni perché i fornai erano a corto di farina) fu circondata da una folla che chiedeva banconote da un miliardo di marchi, che furono portate via in ceste e carretti non appena stampate. Le prime banconote da biliardo, da 5 e da 10 biliardi sarebbero state pronte il 1° novembre.

Il prezzo massimo fu abolito.

L’inflazione è alleata dell’estremismo politico, l’antitesi dell’ordine. In altri periodi – nella Russia post-rivoluzionaria, nell’Ungheria di Kadar – potrebbe essere stata deliberatamente generata per distruggere l’ordine sociale, poiché il caos è la materia stessa della rivoluzione. In Germania, a quel tempo, tuttavia, la politica inflazionistica era la conseguenza dell’ignoranza finanziaria, dell’avidità industriale e, in una certa misura, della codardia politica.

La prima banconota da 100 miliardi (il taglio più alto mai stampato: 100.000.000.000.000 di marchi, denominati in Germania (come in Gran Bretagna) cento miliardi) era già uscita. Le tipografie del Dr. Havenstein distribuivano la loro generosità alla cifra record di quasi 74 milioni di milioni di marchi a settimana, quadruplicando in sei giorni la precedente circolazione totale. L’indice del costo della vita, considerando il 1914 pari a 1, era salito dalla media di settembre di 15 milioni a 3.657 milioni di ottobre e ora, il 12 novembre, era a 218.000 milioni.

Le donne di Colonia, dove c’erano quasi 100.000 disoccupate, inviarono un appello emotivo ma tutt’altro che esagerato, indirizzato alle Donne dell’Impero Britannico:

“Durante i periodi di resistenza passiva, sopravvivevamo non grazie all’industria, ma grazie ai sussidi cartacei inviati dalle campagne non occupate. Ora questi sono cessati e affrontiamo la fame. L’industria non può riprendersi e ci sono milioni di persone, letteralmente, senza lavoro… decine di migliaia dei nostri cittadini più influenti sono stati banditi o imprigionati… i nostri giornali sono stati soppressi… orde armate di avventurieri sono state ora scatenate contro la nostra popolazione disarmata e indifesa in nome del separatismo e del repubblicanesimo… L’inverno è alle porte e non abbiamo carbone.

Schacht si trovò di fronte a un disordine incredibile. Nei dieci giorni precedenti le spese avevano superato le entrate di 1.000 volte. Il debito pubblico era aumentato di quindici volte. Il governo non sarebbe stato presto in grado di pagare gli stipendi in contanti all’esercito, alla polizia o ai propri funzionari. Già gli ufficiali del Ministero delle Finanze venivano pagati in parte in patate. Le stime di bilancio includevano in ogni pagina l’oltraggioso promemoria, tra parentesi, che tutte le cifre erano in quadrilioni. (notazione statunitense, con 15 zeri. La spesa pubblica in quel momento ammontava a 6 quintilioni (notazione statunitense, con 18 zeri), a cui le entrate avevano contribuito con appena un quadrilione, un millesimo.)

Anche all’epoca, gli osservatori esterni si stupivano che la classe media tedesca, così come le parti più organizzate come le casse di risparmio o i sindacati, accettassero impassibili un rimedio, per quanto efficace, “che consacrava la loro spoliazione estinguendo tutti i debiti e annientando i risparmi della grande maggioranza. Il sigillo di permanenza era stato apposto sulle perdite del popolo; come la descrisse Bresciani-Turroni, “la più vasta espropriazione di alcune classi sociali che fosse mai stata effettuata in tempo di pace”. Queste classi, scrisse Addison da Berlino nel 1924, “accettarono sia la rovina imminente che quella compiuta con non meno stoicismo dei primi dolorosi sintomi della convalescenza: tasse pesanti e disoccupazione diffusa”.

Forse lo fecero perché la loro disperazione era totale; ma più probabilmente perché la maggior parte di loro semplicemente non capiva cosa stesse succedendo. Il Rentenmark era, nel suo senso letterale, un inganno.

La posizione del Rentenmark era anomala. Non era una moneta a corso legale, ma piuttosto “un mezzo di pagamento legale”. Non era convertibile in oro, tanto meno nei beni agricoli o industriali che avrebbero dovuto garantirlo, sebbene 500 Rentenmark potessero essere convertiti in un’obbligazione del valore nominale di 500 marchi oro. La moneta a corso legale era pur sempre il marco, morto ma mummificato, e negoziabile perché la sua costanza a un milionesimo del suo valore nominale era garantita, nella mente delle persone, dal Rentenmark, a sua volta solo un altro pezzo di carta con una promessa. La riduzione legale del marco cartaceo a questa frazione estrema non fu sancita fino alla legge monetaria del 30 agosto 1924, che consentì la conversione della banconota recante la scritta “Eine Billion Mark” (con l’aggiunta, per maggiore chiarezza, dell’ulteriore scritta 1.000 Milliarden) in un Reichsmark.

La base immediata della stabilizzazione, quindi, non fu tanto la chiusura delle tipografie, quanto piuttosto la rigorosa disciplina della spesa statale attraverso il rifiuto di ulteriori crediti al governo e il ritorno da un marco fluttuante a una parità fissa con l’oro e il dollaro.

Così com’era, il trucco funzionò. Il Rentenmark, divenne l’arma che tenne testa alla banconota da un miliardo di marchi fino all’introduzione del Reichsmark, avvenuta un anno dopo. “Sulla base”, disse Bresciani-Turroni, “del semplice fatto che la nuova carta moneta aveva un nome diverso dalla vecchia, il pubblico pensò che fosse qualcosa di diverso. La nuova moneta fu accettata, nonostante fosse una carta moneta non convertibile. Fu trattenuta e non spesa con la stessa rapidità.

In una turbolenta riunione a Colonia, il 25 novembre, il Commissario Nazionale per la Valuta resistette alle suppliche e alle minacce di una numerosa assemblea di industriali e funzionari comunali, tutti volti a ripristinare l’accettazione del Notgeld, e dichiarò che la decisione era valida e che avrebbero dovuto riabituarsi a un bilancio con cifre stabili. Il giorno della resa dei conti era giunto. Con ogni motivo di apprensione, la Germania ora scrutava con timore il buio di dicembre. Il Dottor Schacht sedeva in un’unica stanza che un tempo era stata usata come ripostiglio per una donna delle pulizie, con vista su un cortile del Ministero delle Finanze. Da questo incarico, trasformò il sistema finanziario tedesco dal caos alla stabilità in meno di una settimana. Alla sua segretaria, Fräulein Steffeck, fu poi chiesto di descrivere il suo lavoro come commissario: «Cosa faceva? Si sedeva sulla sua sedia e fumava nella sua piccola stanza buia che odorava ancora di vecchi stracci. Leggeva lettere? No, non leggeva lettere. Scriveva lettere? No, non scriveva lettere. Telefonava moltissimo: telefonava in ogni direzione e a ogni luogo tedesco o straniero che avesse a che fare con denaro e cambi, così come con la Reichsbank e il Ministro delle Finanze. E fumava. Non mangiavamo molto in quel periodo. Di solito tornavamo a casa tardi, spesso con l’ultimo treno suburbano, viaggiando in terza classe. A parte questo, non faceva nulla».

Le arcane e astruse manipolazioni finanziarie del Ministero delle Finanze passarono in gran parte inosservate alla maggior parte della popolazione, le cui preoccupazioni il 15 novembre erano la fame, il freddo e il crescente malcontento sociale e la miseria. Tutt’intorno a Berlino si verificavano rivolte e rapine.

L’improvviso shock della stabilizzazione portò una tensione quasi intollerabile.

Il cibo, tuttavia, stava ricominciando a comparire nelle città a metà dicembre; e questo sviluppo era dovuto solo al Rentenmark. Nel 1923, prima di novembre, l’unico aumento degli animali macellati per uso alimentare si era verificato nei cani:(Utilizzati principalmente per sopperire alla carenza di carne di maiale.) Dopo la stabilizzazione, il consumo di ogni bene di prima necessità – birra, carne di maiale, caffè, zucchero, tabacco, aumentò regolarmente, ad eccezione della carne di cane. Il giorno di Natale del 1923, Lord D’Abernon scrisse della “bacchetta magica della stabilità valutaria”: «Nemmeno il più fanatico sostenitore della stabilizzazione – e non cedo questo titolo a nessuno – avrebbe potuto prevedere risultati più straordinari dal suo raggiungimento di quelli che ora si manifestano».

La notizia dell’euforia dei mesi immediatamente successivi alla stabilizzazione arrivò a Bresciani-Turroni, che sei anni dopo scrisse dell’influenza benefica della riforma: il commercio riprese vigore, la situazione alimentare nelle città migliorò, il potere d’acquisto di molte classi aumentò, le fabbriche riaprirono, la disoccupazione diminuì rapidamente e un’ondata rinfrescante di fiducia rianimò le energie della gente.

La sanità mentale era tornata nelle finanze tedesche; e senza dubbio il 1924, un periodo di rigore monetario spesso estremo, consolidò la ripresa finanziaria. Ma era troppo sperare, dopo l’adozione del Piano Dawes in agosto e il calo incoraggiante della disoccupazione per tutta l’estate e l’autunno, che anni di sperpero sconsiderato potessero essere pagati così facilmente, altrimenti ciò che il Paese aveva attraversato non avrebbe avuto effetti duraturi sulla mente della gente. L’indigenza delle classi medie, di cui i resilienti si sarebbero ripresi a tempo debito, era solo una parte del prezzo. La resa dei conti economica doveva ancora arrivare. Alcuni direbbero che la resa dei conti politica non arrivò fino al 1933, quando la ripresa economica dovette ricominciare.

Scoppia la disoccupazione

Il Dott. Schacht, l’autore della riforma, non si faceva illusioni sulle sue carenze. Era consapevole che il Rentenmark avrebbe potuto reggere il confronto solo per un certo periodo, che nuovi crediti dall’estero erano essenziali e che per questo motivo non si poteva derogare (nonostante le suppliche del governo, alla disperata ricerca di denaro) alla più rigorosa disciplina. Non si poteva fare nulla che mettesse a rischio la stabilità monetaria o l’equilibrio di bilancio. “Dopo una lunga svalutazione”, affermò Schacht il 24 gennaio 1924, “la stabilità può essere ripristinata solo a costo di una grave crisi. Siamo nel mezzo di questa crisi. Il commercio estero è in stallo. La bilancia commerciale è attiva [cioè a favore della Germania] solo perché le importazioni sono cessate, poiché gli importatori non hanno mezzi di pagamento. L’industria vive di vecchie scorte”.

Nonostante i prezzi bassi, i beni rimanevano invenduti, perché la massa della popolazione semplicemente non era in grado di acquistare. C’era, infatti, molta sofferenza.

Chi viveva di risparmi, pensioni, sussidi di invalidità di guerra, indennità di assicurazione o comunque di redditi fissi, doveva continuare ad arrangiarsi con il ricavato di ciò che riusciva a vendere o con il piccolo lavoro insolito che riusciva a trovare. Spesso le mense comunali dovevano provvedere al loro sostentamento. Il loro numero ammontava a milioni, e nessuno figurava nella lista dei beneficiari di sussidi di disoccupazione o di cassa integrazione. Erano loro che avevano visto la loro ricchezza dilapidata dalla guerra, senza saperlo. Cercarono invano la carità, ma le istituzioni caritatevoli e le società religiose, così come le fondazioni letterarie e scientifiche e molte università e ospedali, avevano visto le loro fonti di reddito ridotte a un rivolo o anche meno. Chiunque avesse detenuto obbligazioni industriali aveva perso il proprio capitale, a vantaggio delle industrie che avevano riscattato quei debiti con titoli senza valore. Chiunque avesse detenuto azioni industriali nel 1913 avrebbe visto il proprio capitale ridotto di tre quarti e una miseria pagata in dividendi totali nel corso degli anni, ma in pratica la maggior parte delle persone era andata nel panico da tempo e aveva venduto la maggior parte delle proprie azioni per quello che poteva ricavarne ai profittatori e agli speculatori industriali che avevano accumulato la ricchezza della nazione, pagandosi non dividendi, ma “commissioni”. Il capitale della Germania era stato ridistribuito nel modo più crudele, non più distribuito in modo ragionevolmente uniforme tra milioni di persone, ma in gran parte in grumi coagulati tra la nuova plutocrazia.

Fu ampiamente osservato che la miseria inflitta dal processo inflazionistico non era generale. La stessa evidenza, infatti, di una grande ricchezza ostentata dai nuovi ricchi che la possedevano indusse molti osservatori, compresi i francesi, a supporre che il rifiuto della Germania di pagare le riparazioni di guerra fosse una furfanteria teutonica. L’esistenza, fino all’invasione della Ruhr, di una piena occupazione, di una classe operaia evidentemente prospera, di un’economia vivace, di un mercato interno in forte espansione, di una posizione fortemente competitiva sui mercati esteri, di fabbriche che traboccavano di produzione – il tutto reso possibile dall’enorme portata dell’indebitamento tedesco – avrebbe potuto ingannare chiunque. Ma l’inflazione riversò la sua pioggia mortale in modo discriminatorio, tanto che per alcuni la realtà dell’impoverimento rimase a malapena nascosta.

Le classi rentier, ovvero le persone il cui sostentamento dipendeva dai risparmi, dalle rendite o dalle pensioni, sono già state menzionate. Tra queste, rientravano le professioni mal pagate – giudici, ufficiali dell’esercito, deputati parlamentari e simili – la cui posizione e dignità erano state tradizionalmente integrate da risorse private. C’erano altri gruppi, principalmente professionisti, i cui servizi si rivelarono sacrificabili in quello che i loro clienti avrebbero considerato un periodo di breve termine. Il contenzioso civile, ad esempio, divenne un lusso. Chi avrebbe comprato libri? Chi aveva fretta di una consulenza architettonica? L’arte e le lezioni private potevano aspettare. Non c’era fretta di ricevere cure mediche d’urgenza, e anche queste non sempre potevano essere pagate con la rapidità o l’importo desiderato dai medici: i pazienti privati ​​tardavano a farsi avanti e le compagnie di assicurazione sanitaria non potevano pagare l’intero importo a causa dell’inflazione che aveva minato i loro fondi. Nessuno poteva dire quanti familiari di questi professionisti fossero rimasti senza lavoro a causa di una simile recessione economica.

L’opinione comune secondo cui a essere lasciata indigente fosse la classe media è solo una parte della storia. Certamente avevano risparmi da perdere, e li persero, sia sotto forma di carta, sia sotto forma di gioielli, argenteria, mobili, quadri o altri beni preziosi di cui furono costretti a separarsi. Certamente i proprietari d immobili furono ridotti, se non avevano altre fonti di sostentamento, alla mendicità a causa della limitazione degli affitti a somme simboliche o perché costretti a vendere le loro proprietà a prezzi stracciati semplicemente per sopravvivere. Alcuni capifamiglia sopravvissero affittando appartamenti a prezzi ragionevoli.

La stabilizzazione portò altrettanto scarso sollievo alle classi medie dipendenti da redditi fissi quanto alle classi lavoratrici che non riuscivano a trovare lavoro. Un anno di stabilità in Austria, si osservò, aveva contribuito ampiamente a dimostrare che l’inflazione aveva imposto un cambiamento sociale più profondo e devastante di qualsiasi cosa la rivoluzione avesse realizzato. Le ultime annotazioni del diario di Frau Eisenmenger danno un’idea di ciò che aveva subito: “I generi alimentari che tre anni prima erano completamente introvabili a Vienna e nel resto dell’Austria [scrisse nel dicembre 1923], ora si possono acquistare ovunque. Ma chi può comprarli? Quali redditi hanno tenuto il passo con l’instancabile attività della tipografia di banconote?” Sebbene il mio patrimonio azionario valga, alla quotazione odierna, più di 10 milioni di corone, non so proprio dove trovare i soldi per comprare cibo. Il valore della nostra corona a Zurigo è di 0,00705 centesimi. Il 2 gennaio 1924 comprese appieno le implicazioni delle riforme monetarie austriache: le corone e gli heller furono trasformati in scellini e groschen. (La loro emissione in monete d’argento e di rame, anziché in banconote, aveva lo scopo di incoraggiare il risparmio e ripristinare la fiducia. Il cambio di stile aveva lo scopo di eliminare le cifre elevate). È un cambiamento drastico. Per 15.000 corone otteniamo uno scellino! Migliaia di austriaci sono stati ridotti negli ultimi giorni alla mendicità. Tutti coloro che non sono stati abbastanza intelligenti da accumulare le valute stabili proibite o l’oro, lo hanno fatto, senza eccezioni. Una coppia di anziani coniugi, con cui sono amica da anni, possedeva azioni governative per un valore di 2 milioni di corone prebelliche, che fruttavano loro interessi pari a 80.000 corone prebelliche all’anno [oltre 3.200 sterline]. Erano ricchi. Oggi le loro azioni fruttano loro 8 nuovi scellini all’anno. Il panico ha preso il sopravvento sulla Borsa. I miei milioni si sono ridotti a circa mille nuovi scellini. Apparteniamo ai nuovi poveri. La classe media è stata ridotta al proletariato. Ogni giorno si susseguono lotte, ripetute, esasperate, demoralizzanti, offensive e difensive, dell’uomo contro l’uomo. Sento che le forze mi stanno abbandonando. Non posso andare più avanti così.

Gli agricoltori avevano da tempo smesso di accumulare denaro e ora accumulavano grano e bestiame, con grande disperazione degli abitanti delle città.

In Germania, alcune delle vittime dell’inflazione ottennero addirittura un risarcimento minimo. Nel 1922, l’ingiustizia con cui ricchezza e redditi venivano ridistribuiti era diventata estremamente evidente, tanto più che i diritti dei creditori venivano clamorosamente usurpati dall’assurda distinzione tra valore nominale e valore di mercato: il valore reale di un immobile ipotecato, ad esempio, non era di alcun conforto per un creditore che doveva accettare carta anziché oro, mentre l’immobile stesso rimaneva saldamente nelle mani del debitore.

Ci fu ancora una volta un immediato ritorno di fiducia, con il successo del prestito Dawes seguito da altri prestiti esteri. Tutto ciò contribuì a rilanciare il commercio, a far salire le azioni e a far scendere i dati sulla disoccupazione. Nel dicembre 1924, il numero dei disoccupati registrati, circa la metà del numero reale, era sceso a 436.000. Fino all’arrivo di Hitler al potere a Berlino, non ci sarebbero mai stati così pochi disoccupati.

Ancora una volta, tuttavia, si trattava di un falso allarme. Il problema della Germania era che il boom inflazionistico non era mai stato liquidato. La stabilizzazione aveva posto fine al periodo in cui gli imprenditori potevano indebitarsi quanto desideravano a spese di tutti gli altri. Un gran numero di imprese, fondate o ampliate durante periodi di abbondanza monetaria, divennero rapidamente improduttive quando il capitale si esaurì. Prezzi più realistici dei trasporti, del carburante e dei prodotti alimentari, e il ritorno degli affitti ai livelli economici, significarono che anche i salari dovettero essere aumentati sostanzialmente in termini reali.

Una volta bloccata la domanda di beni e bloccato il flusso di denaro, il destino dell’apparato produttivo era segnato. Persino nel 1924, aziende di indubbia solidità e con un patrimonio consistente non erano in grado di erogare somme di denaro irrisorie. Nel 1926 quell’apparato era ancora troppo grande in relazione al capitale circolante e alla capacità di consumo della nazione. Così, mentre nel 1913 si registrarono 7.700 fallimenti e nel 1924 solo 5.700, nel 1925 la cifra fu di 10.800; e tra il terzo trimestre del 1925 e il secondo del 1927, i fallimenti furono 31.000, con un tasso di 15.000 all’anno. Nella pratica, inoltre, moltissimi fallimenti furono respinti dai tribunali in assenza di un patrimonio con cui soddisfare i crediti. Tra maggio e novembre del 1925, il numero di cambiali protestate a settimana raddoppiò, passando da 2.691 a 5.406. Molte banche erano bloccate dall’aver dovuto prestare denaro ai loro clienti industriali, che avevano dovuto essere mantenuti in vita, ma trovavano proibitivamente difficile e poco remunerativo liquidare i titoli, e in base a questi non potevano più rimborsarli. Le condizioni non consentivano di rilevare fabbriche fallite in cambio di denaro. Con le azioni ormai a un valore ben al di sotto di quello attuale in un mercato azionario moribondo, c’erano infiniti venditori e nessun acquirente.

Durante i mesi di inflazione, tutti passavano il tempo a cercare beni materiali in cui reinvestire i propri risparmi. La gente non capiva cosa significasse l’inflazione. Non si affrettavano a sbarazzarsi dei propri soldi e pensavano che si sarebbe fermata la settimana successiva, e continuavano a pensarlo. Si svegliavano molto tardi. Iniziavano a vendere i loro oggetti di valore perché non riuscivano a comprare cibo.

Mentre le antiche virtù della parsimonia, dell’onestà e del duro lavoro perdevano il loro fascino, tutti erano intenzionati ad arricchirsi rapidamente, soprattutto perché la speculazione sulle valute o sulle azioni poteva palesemente produrre ricompense ben maggiori del lavoro. Con il declino di quella posizione, anche il patriottismo, gli obblighi sociali e la morale si sgretolarono. L’etica si incrinò. La volontà di infrangere le regole rifletteva l’atteggiamento comune. Non essere in grado di aggrapparsi a ciò che si aveva, o a ciò che si era risparmiato, per quanto poco preoccupasse chi non aveva nulla, era una base molto concreta della disperazione umana da cui gelosia, paura e indignazione non erano poi così lontane.

L’aria di corruzione nel mondo degli affari, della politica e della pubblica amministrazione era allora generalizzata. Gli abusi del capitale azionario, diventati comuni con la crescente concentrazione di azioni nelle mani dei profittatori, non erano altro che un esempio, seppur grave, del deterioramento morale causato dall’inflazione.

La falsa prosperità della Germania post-inflazione, il secondo episodio di massiccia autoillusione economica nel corso del decennio, ma in questo caso esplosa su un’elevata disoccupazione, fu un misero preludio psicologico alle condizioni di crisi che sarebbero seguite. In effetti, l’esperienza inflazionistica stessa aveva fatto sì che le emergenze umane di una depressione economica non potessero essere affrontate da nessun governo tedesco con un minimo di flessibilità monetaria. “È abbastanza facile capire perché il bilancio dei tristi anni 1919-1923 pesi sempre come un incubo sul popolo tedesco”, si leggeva nel riassunto di Bresciani-Turroni.

La perdita più grande subita dalla Germania fu la rovina della sua classe media.

Nel Toronto Star Weekly del dicembre 1923, Ernest Hemingway descrisse un’asta di strada di banconote inflazionistiche – marchi tedeschi, corone austriache, rubli russi – che i cittadini di Toronto erano stati spinti ad acquistare nella speranza, di cui tedeschi, austriaci e russi erano stati da tempo brutalmente derubati, che una volta tornata la ragione, anche le banconote avrebbero recuperato il loro vecchio valore: Nessuno spiegò agli ascoltatori che la moneta russa, apparentemente a buon mercato, era stata stampata in tagli da milioni di rubli il più velocemente possibile, al fine di azzerare il valore della vecchia moneta imperiale e di conseguenza la classe monetaria. Ora il Soviet ha emesso rubli garantiti dall’oro. Nessuno di questi è nelle mani degli imbonitori.

Giorno dopo giorno, nel 1920, 1921 e 1922, la resa dei conti fu rinviata, tanto più (non meno) facilmente quanto più spaventose diventavano le conseguenze previste dell’inflazione. Più lungo era il ritardo, più feroce era la cura.

La stabilità arrivò solo quando il fondo fu toccato, quando il limite credibile non poté più scendere, quando tutto ciò che quattro anni di codardia finanziaria, ostinazione e cattiva gestione erano stati concepiti per evitare, si era effettivamente verificato, quando l’inconcepibile era ineluttabilmente arrivato.

Il denaro non è altro che un mezzo di scambio: solo quando ha un valore riconosciuto da più persone può essere utilizzato in questo modo. Più il riconoscimento è generale, più è utile. Una volta che nessuno lo riconosceva, i tedeschi impararono che la loro carta moneta non aveva più valore né utilità se non quella di tappezzare muri o fabbricare aeroplanini. La scoperta che mandò in frantumi la loro società fu che il tradizionale potere d’acquisto era scomparso e che non esisteva più alcun mezzo per misurare il valore di alcunché. Per molti, la vita divenne una ricerca ossessiva di “Sachverte”, cose di “valore reale e costante”: Stinnes comprava le sue fabbriche, miniere, giornali. Il più umile ferroviere comprava cianfrusaglie. Per la maggior parte, il grado di necessità divenne l’unico criterio di valore, la base di tutto, dal baratto al comportamento.

I valori dell’uomo divennero valori animali. Contrariamente a qualsiasi presupposto filosofico, non fu un’esperienza salutare. Ciò che è prezioso è ciò che sostiene la vita. Quando la vita è sicura, la società riconosce il valore del lusso, di quegli oggetti, materiali, servizi o piaceri, civili o semplicemente stravaganti, senza i quali la vita può procedere perfettamente bene, rendendola tuttavia molto più piacevole. Quando la vita è insicura o le condizioni sono dure, i valori cambiano. Senza calore, senza un tetto, senza vestiti adeguati, può essere difficile sopravvivere per più di qualche settimana. Senza cibo, la vita può essere ancora più breve. Al vertice della scala, i beni più preziosi sono forse l’acqua e poi, la più preziosa di tutte, l’aria, in assenza della quale la vita durerà solo pochi minuti.

Per i poveri in Germania e Austria, il cui denaro non aveva più valore di scambio, l’esistenza si avvicinava molto a queste concezioni metafisiche. Era stato così durante la guerra. In «Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale», Müller morì «e mi lasciò in eredità i suoi stivali, gli stessi che aveva ereditato da Kemmerick. Li indosso, perché mi andavano benissimo. Dopo di me, li riceverà Tjaden: glieli ho promessi».

In guerra, gli stivali; durante una fuga per la salvezza, un posto su una barca o un sedile su un camion possono essere la cosa più vitale al mondo, più desiderabile di milioni incalcolabili. Nell’iperinflazione, un chilo di patate valeva, per alcuni, più dell’argenteria di famiglia; una fetta di maiale più di un pianoforte a coda. Una prostituta in famiglia era meglio del cadavere di un neonato; il furto era preferibile alla fame; il calore era più prezioso dell’onore, l’abbigliamento più essenziale della democrazia, il cibo più necessario della libertà.

Nell’ottobre del 1923, presso l’ambasciata britannica a Berlino, si osservò che il rapporto tra marchi e sterlina equivaleva al rapporto tra metri ed il sole. Il dottor Schacht, Commissario Nazionale per la Valuta della Germania, spiegò che alla fine della Grande Guerra si sarebbero potuti teoricamente acquistare 500.000.000.000 di uova allo stesso prezzo a cui, cinque anni dopo, si sarebbe potuto acquistare un solo uovo. Quando la situazione tornò stabile, la somma di marchi cartacei necessari per acquistare un marco/oro era esattamente uguale alla quantità di millimetri quadrati in un chilometro quadrato. È tutt’altro che certo che tali calcoli aiutassero a capire cosa stesse succedendo.

È stato più difficile, nella letteratura, trovare epiteti sufficientemente semplici per descrivere senza ripetizioni la continua e crescente successione di sventure che colpirono il popolo tedesco in quel periodo. Fu una difficoltà notata e sottolineata da Lloyd George, scrivendo nel 1932, il quale affermò che parole come “disastro”, “rovina” e “catastrofe” avevano cessato di suscitare qualsiasi senso di genuina apprensione, tanto erano diventate di uso comune. Il termine stesso “disastro” era stato svalutato: nei documenti contemporanei il termine veniva usato anno dopo anno per descrivere situazioni incalcolabilmente più gravi della volta precedente. Quando il marco scomparve definitivamente e la rovina fu ovunque, si sentivano ancora tedeschi predire una nuova catastrofe per il futuro.

____________________________________________________________________________

Questa è la fine dei paragrafi che ho selezionato per questo trattato. Li ho copiati originariamente dal libro, senza il mio commento. Fatene l’uso che desiderate. E fatevi un favore acquistando e leggendo l’intero libro.

Concluderò questa lunghissima newsletter con un breve commento su ciò che ho personalmente ricavato da questo libro che ho letto per la prima volta all’indomani della crisi dei mutui subprime del 2008. All’epoca lavoravo ancora in banca. Questo libro mi ha aperto gli occhi e mi ha confermato la follia che era appena iniziata, ovvero il Quantitative Easing con il presidente della Fed Ben Bernanke che chiedeva una stampa di moneta ‘open ended’, ovvero senza fondo. Dopo aver letto questo libro, ho capito per certo cosa succede quando si verifica una stampa di moneta illimitata e ho iniziato a dire ai miei clienti di comprare oro. L’ultima goccia nel mare è arrivata con la crisi dei REPO e la Scam-demic del 2020. Ho lasciato il mio lavoro in banca nel 2021 e sono entrato a far parte come socio di Moneta Aurea Investimenti Spa, un dealer italiano di oro fisico da investimento. Ho pubblicato due libri sull’oro. Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo, perché gli eventi economici e politici che hanno caratterizzato i terribili anni dell’iperinflazione tedesca sono di nuovo sotto i nostri occhi e la situazione non si preannuncia affatto rosea.

Siate prudenti e lasciate che la Storia ci guidi negli anni a venire. Armati di saggezza e conoscenza, sarà molto più facile superare la tempesta.

Siate prudenti, amici miei.

Andrea Cecchi