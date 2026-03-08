Putin sta per infliggere il tanto atteso colpo di grazia all’economia dell’UE?

Autore: Andrew Korybko

Ha appena ordinato che alcune delle esportazioni russe di GNL verso l’UE vengano reindirizzate verso l’Asia e, se l’UE non costringerà Zelensky a dargli di più di ciò che desidera in Ucraina, non ci sarà motivo per cui non debba interrompere completamente le esportazioni russe verso l’Ucraina, innescando una crisi a tutti gli effetti.

L’UE ha concordato alla fine dello scorso anno di porre fine alle importazioni russe di GNL entro il 31 dicembre 2026 e alle importazioni di gas tramite gasdotto entro il 30 settembre 2027, con la possibilità di prorogare la scadenza fino al 31 ottobre 2027 nel caso in cui i livelli di stoccaggio siano inferiori ai livelli di riempimento richiesti. Ciò è stato fatto perché “gli Stati Uniti hanno armato la paranoia russofoba e la geopolitica energetica per prendere il controllo dell’Europa”, e quindi hanno incoraggiato questa decisione per poi monopolizzare il mercato energetico del blocco insieme al loro alleato, il Qatar, un’altra superpotenza del GNL.

Tutto è cambiato con la Terza Guerra del Golfo, iniziata con attacchi congiunti USA-Israele contro l’Iran e che da allora ha visto l’Iran reagire contro tutti i Regni del Golfo, sostenendo che le infrastrutture statunitensi sui loro territori venivano utilizzate in attacchi contro la Repubblica Islamica. Lo Stretto di Hormuz è ora di fatto chiuso e i Regni del Golfo stanno riducendo la produzione di energia a causa del quasi raggiungimento della loro capacità di stoccaggio. È importante sottolineare che anche il Qatar sta interrompendo la liquefazione del gas, la cui ripresa richiederà settimane.

È per questi motivi che ci si aspetta una crisi energetica che potrebbe superare quella del COVID e persino l’embargo petrolifero arabo del 1973 in termini di impatto globale. Con il petrolio e il gas del Golfo ormai praticamente fuori dai giochi, l’unica soluzione realistica per stabilizzare il mercato è restituire le risorse russe, il che spiega perché gli Stati Uniti hanno appena revocato temporaneamente le sanzioni all’acquisto di petrolio russo da parte dell’India. Anche l’UE potrebbe aumentare le importazioni di gas dalla Russia prima delle scadenze autoimposte.

Considerando l’imminente crisi energetica globale, Putin ha annunciato la scorsa settimana di aver ordinato al suo governo di valutare la possibilità di reindirizzare le esportazioni energetiche europee verso l’Asia, poiché sono più redditizie e non smetteranno presto di importare energia russa come farà l’UE. Il vice primo ministro Alexander Novak ha poi confermato poco dopo che la decisione di reindirizzare alcune esportazioni di GNL (parola chiave) dall’Europa verso paesi amici come India e Cina era stata presa di recente.

Lo scenario in cui la Russia interrompa le esportazioni di gas verso l’UE prima che l’UE interrompa le importazioni di gas dalla Russia è ancora sul tavolo, ma Putin sembra più interessato a sfruttare questa possibilità per promuovere i suoi obiettivi strategici piuttosto che a rinunciare a tale opportunità solo per punire i suoi avversari occidentali. A tal fine, la conferma di Novak di aver deciso di reindirizzare alcune esportazioni di GNL dall’Europa all’Asia può essere vista come una prova dell’intenzione di Putin, ma sta anche segnalando l’interesse a riconsiderare la decisione se saranno soddisfatte determinate condizioni.

Questi sono il raggiungimento dei suoi obiettivi in ​​Ucraina: il controllo della Russia sull’intera regione contesa, la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, il ripristino della sua neutralità costituzionale e l’assenza di truppe straniere al termine del conflitto. Vuole anche avviare negoziati per riformare l’architettura di sicurezza europea in modo che sia meno minacciosa per la Russia ed è sospettato di volere che Zelensky non si candidi alle prossime elezioni ucraine. Non tutti gli obiettivi potrebbero essere raggiunti, ma alcuni probabilmente sì.

È in questo momento, mentre l’UE si trova ad affrontare una crisi economica causata dalla Terza Guerra del Golfo, che ha bloccato le esportazioni energetiche della regione, che l’Unione deve decidere se costringere Zelensky a concedere a Putin almeno una parte di ciò che desidera in cambio del suo rifiuto di reindirizzare le esportazioni di GNL verso l’Asia. Anche gli Stati Uniti potrebbero aiutarli in questo, per preservare il potere d’acquisto di uno dei suoi mercati più grandi. Se non ci riuscissero, tuttavia, Putin potrebbe finalmente infliggere il tanto atteso colpo di grazia all’economia dell’UE.

