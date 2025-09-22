Putin offre agli Stati Uniti un accordo temporaneo sul controllo nucleare “per prevenire una nuova corsa agli armamenti”

Mentre l’Estonia cerca di far scattare l’art.5….

Lunedì il presidente russo Vladimir Putin ha offerto al presidente Trump un accordo temporaneo sul controllo degli armamenti nucleari che estenderebbe lo status quo di un anno, in un momento in cui il futuro del Nuovo Trattato di Riduzione degli Armamenti Strategici, o Nuovo START, è appeso a un filo. Durante un incontro con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza russo, Putin si è detto pronto a estendere di un anno l’ultimo trattato sul controllo degli armamenti tra Washington e Mosca, riporta Reuters.

Ciò consentirebbe di negoziare un’ulteriore estensione, probabilmente di altri cinque anni. Questo avverrebbe “se gli Stati Uniti ricambieranno, per prevenire una nuova corsa agli armamenti”, ha precisato Putin. Ha dipinto un quadro fosco della sicurezza strategica nel mondo. “Purtroppo, continua a deteriorarsi, a causa dell’impatto combinato di una serie di fattori, anche negativi, che provocano l’aggravarsi dei rischi strategici esistenti e l’emergere di nuovi”, ha affermato Putin.

Ha descritto il problema centrale come il progressivo deterioramento e poi l’abbandono di molteplici accordi sugli armamenti risalenti alla Guerra Fredda tra Stati Uniti e Russia, mentre rimane solo il Nuovo START. “Passo dopo passo, il sistema di accordi sovietico-americani e russo-americani sul controllo dei missili nucleari e delle armi difensive strategiche è stato quasi completamente smantellato”, ha affermato il leader russo. “Associamo i molteplici problemi accumulatisi in ambito strategico dall’inizio del XXI secolo alle azioni distruttive dell’Occidente”.

Putin ha inoltre affermato che nessuno dovrebbe dubitare che la Russia sarà pronta a qualsiasi minaccia. “I nostri piani per rafforzare la capacità difensiva del Paese vengono sviluppati tenendo conto dell’evoluzione della situazione globale e vengono attuati in modo completo e tempestivo”, ha sottolineato, prima di aggiungere: “Sottolineo, e nessuno dovrebbe avere dubbi al riguardo, che la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia esistente o emergente”.

Ma il fatto che Putin offra una proroga di un anno del New START, mentre vengono negoziati i negoziati per il suo rinnovo, è un importante segnale positivo, a dimostrazione di un progresso nella fiducia verso gli sforzi di Trump per intrattenere colloqui bilaterali, nonostante la guerra in Ucraina infuriasse. Il New START scadrà a febbraio 2026, a meno che non si riesca a raggiungere una proroga di cinque anni.

Il New START scadrà a febbraio 2026, a meno che non si riesca a raggiungere una proroga di cinque anni. Il trattato mira a limitare e ridurre le armi nucleari da entrambe le parti, fissando un limite di non più di 1.550 testate dispiegate e 700 missili. START I è iniziato nel 1991, con il New START firmato sotto le amministrazioni Obama e Medvedev nel 2010 come accordo successore. Nell'agosto 2023 gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di aver violato il trattato non consentendo ispezioni in loco statunitensi in base alle sue disposizioni. In risposta, Washington ha bloccato la possibilità degli ispettori russi di fare lo stesso sul suolo americano.

