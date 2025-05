Preghiamo per Papa Leone che non sia climatico

Sull’inoculo letale mRNA ha preso una cantonata pazzesca – in perfetta buona fede, certo – che non ha corretto, evidentemente perché non bene informato. Ora preghiamo intensamente perché non ne prenda una più fatale e sterminatrice, aderendo all’Impostura Climatica. Appoggerebbe con lasua autorità ilpiù terribile piano di esproprio dei poveri, visti come bocche inutili inquinanti dai miliardari.

Il programma è già in corso, come si vede:

E in passato, monsignor Prevost aveva già , ahimé, chiamato all’azione contro il “cambiamento climatico” douto allaattività dell’uomo.

Qui un suo tweet:

Il Pianeta ha bisogno di noi. Marcia organizzata oggi a Chiclayo.

Qui l’articolo:

https://www.ncronline.org/earthbeat/he-was-pope-leo-xiv-said-its-time-action-climate-change

“Gli ambientalisti, sia all’interno che all’esterno della Chiesa cattolica, sembrano ottimisti sulla base di quanto appreso finora sul Cardinale Robert Francis Prevost, frate agostiniano e primo successore di San Pietro negli Stati Uniti.

Ronald Moreno, leader peruviano del movimento di base e attivista ambientalista cattolico, conosceva Leone durante il suo mandato come vescovo di Chiclayo. Lo definì “un papa dal cuore peruviano”.

“Ha mostrato la sua preferenza per i più vulnerabili”, ha detto Moreno. “Sono convinto che la sua leadership ci ispirerà a continuare a lavorare per la giustizia e la cura della nostra casa comune”.

Quella frase – cura della nostra casa comune – è diventata sinonimo di Papa Francesco durante i suoi 12 anni di pontificato, offrendo un sottotitolo alla sua storica enciclica sociale sull’ambiente del 2015, Laudato Si’.

Non è ancora noto come Leone possa portare avanti l’enfasi di Francesco sulla preoccupazione ecologica, includendo l’azione della Chiesa e quella globale contro i cambiamenti climatici.

Ha trascorso due anni in missione a Trujillo, in Perù. È tornato in Perù nel 2014, quando Francesco lo ha nominato vescovo di Chiclayo, una diocesi missionaria nel nord del Paese. Vi è rimasto per nove anni, fino a quando Francesco non lo ha nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi.

In tale veste, Prevost ha partecipato a una conferenza in Vaticano sulle crisi ambientali nel novembre 2024. Ha affermato che la risposta a tali sfide deve basarsi sulla dottrina sociale della Chiesa.

“Il dominio sulla natura – il compito che Dio ha affidato all’umanità – non deve diventare ‘tirannico’. Deve essere un ‘rapporto di reciprocità’ con l’ambiente”, ha affermato Prevost durante l’evento, secondo quanto riportato da Vatican News.

Prevost, che è stato anche presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, ha espresso cautela riguardo ai costi dannosi che possono essere associati allo sviluppo tecnologico, menzionando anche le iniziative del Vaticano per l’installazione di pannelli solari e l’impiego di veicoli elettrici.

Era giunto il momento, ha detto durante l’evento, di passare “dalle parole ai fatti”.

“Non potremmo essere più d’accordo”, ha dichiarato Lorna Gold, direttrice esecutiva del Movimento Laudato Si’, una rete di oltre 900 organizzazioni cattoliche in tutto il mondo che lavorano per dare concretezza agli appelli di Francesco alla conversione e all’azione ecologica.

“Non vediamo l’ora di collaborare con Papa Leone XIV in questo decimo anniversario della Laudato Si'”, ha dichiarato a EarthBeat.

Gold, insieme ad altri ambientalisti cattolici e non cattolici, ha tratto speranza dai riferimenti di Leone a Francesco nel suo messaggio di apertura al mondo, come segno che continuerà a porre l’enfasi del Papa argentino sui poveri e gli emarginati del mondo, compresi coloro che affrontano impatti sproporzionati a causa dell’aumento delle temperature, dell’inquinamento e della deforestazione.

“Accogliamo Papa Leone XIV a braccia aperte e ci impegniamo a camminare al suo fianco e, come lui stesso ha detto, a costruire ponti, lavorare per la pace e vivere il Vangelo senza paura”, ha dichiarato Dan Misleh, direttore esecutivo del Catholic Climate Covenant, con sede a Washington, in una nota.

Anche gli attivisti ambientalisti cattolici hanno applaudito la scelta del nuovo papa di chiamare Leone XIV, un evidente omaggio a Papa Leone XIII, che pose le basi della moderna dottrina sociale cattolica con la sua enciclica del 1891, Rerum Novarum. “Scegliendo Leone XIV, sta in realtà richiamando Papa Leone XIII, che ruppe gli schemi e spostò l’attenzione della Chiesa sulle questioni urgenti del tempo”, ha detto Gold a EarthBeat. “Ci aspettiamo che Leone XIV segua le orme di Papa Francesco nel cammino della sinodalità, della cura del creato e dei poveri, e soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, portando un messaggio di pace per tutta l’umanità e per tutto il creato.”

Alcuni indizi che potrebbero suggerire che potrebbe farlo si trovano sull’account X (ex Twitter) di Robert Prevost. Nel 2015, in vista del vertice delle Nazioni Unite sul clima a Parigi, Prevost twittò in maiuscolo “FIRMA LA PETIZIONE SUL CLIMA” e inserì un link alla petizione organizzata dal Movimento Laudato Si’ (all’epoca Movimento Cattolico Mondiale per il Clima) per raccogliere 1 milione di firme cattoliche a sostegno di un accordo globale sul clima che sarebbe poi diventato l’Accordo di Parigi.

All’inizio di quel mese, pubblicò una foto di cattolici che portavano uno striscione raffigurante Francesco e che faceva riferimento alla Laudato Si’ durante una marcia per il clima a Chiclayo, in Perù. Scrisse sul post “El planeta nos necesita” – “Il pianeta ha bisogno di noi”. Non è chiaro se anche Prevost abbia partecipato alla marcia.

Nel giugno 2017, l’account ha ritwittato un post del Movimento Laudato Si’ che esortava il presidente Donald Trump a leggere la Laudato Si’ – una copia della quale Trump aveva ricevuto da Francesco – mentre stava valutando un ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi, da cui alla fine si è ritirato pochi giorni dopo.

All’inizio di quell’anno, Prevost ha ritwittato un articolo del Catholic News Service sui Catholic Relief Services – l’agenzia per lo sviluppo internazionale dei vescovi statunitensi – esprimendo preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti non avrebbero raggiunto il loro obiettivo di emissioni di carbonio previsto dall’accordo di Parigi, dopo che Trump aveva emesso un ordine esecutivo per allentare i limiti alle emissioni delle centrali elettriche e ridurre i finanziamenti internazionali per il clima.

I post sui social media hanno riconosciuto l’invito di Francesco ai cattolici del 2015 a celebrare la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato e la Giornata della Terra (22 aprile) del 2019, dove ha condiviso nuovamente un post della Conferenza Episcopale Peruviana con un’immagine di Francesco mano nella mano con gli indigeni e il messaggio “Prendiamoci cura della nostra Madre Terra, proprio come diverse culture hanno fatto nel corso della storia e come fanno oggi”.

Ana Toni, Segretaria brasiliana per il clima, l’energia e l’ambiente e presidente entrante del vertice ONU sul clima COP30 che si terrà in Amazzonia a novembre, ha definito incoraggiante vedere alcuni primi segnali di un possibile allineamento di Leone con Francesco sulle sfide ambientali. Il suo commento – “passare dalle parole ai fatti” – è il motto del vertice di quest’anno.

“La presidenza della COP30 spera di accogliere Papa Leone XIV a Belém a novembre per aiutarci a raggiungere un accordo sul clima che segnerà una svolta nella creazione di un futuro più prospero, più sicuro, più equo e più sostenibile”, ha dichiarato in una nota.

Sulla piattaforma social X, il presidente brasiliano Lula Inácio Lula da Silva si è unito al gruppo dando il benvenuto a Leone, un secondo papa con profondi legami con l’America Latina.

“Spero che continui l’eredità di Papa Francesco, le cui principali virtù includono l’incessante ricerca della pace e della giustizia sociale, la difesa dell’ambiente, il dialogo tra tutti i popoli e le religioni e il rispetto per l’intera umanità”, ha scritto Lula.

Amenta i nostri timori questo:

PREVOST SULLA GUERRA AI CONFINI RUSSI, DICEVA: HA STATO PUTIN.

E sulla immigrazione,dà ragione allaBCE: