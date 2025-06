Perché Londra ci ha voluto italiani

Lamberto Rimondini

Cosa si legge in questo libro.

Il Regno delle Due Sicilie “arretrato e bigotto” fabbrica la prima nave a vapore in ferro con propulsione a elica (1847)

Primo transatlantico a vapore, tratta Napoli-New York (1854)

Aumento delle esprtazioni verso l’Atlantico, il Mar Nerto e il Baltico. Fra gli stati pe-unitari, la flotta mercantile borbonica è quella numericamente più rilevante dal 1847 in poi. Tra il 1850 3 il 1859 nei cantieri della penisola sorrentinma sono costruiti i primi bastimenti da mille tonnellate per attraccare in tuto il mondo.

Prima del 1860, le regioni più industrializzate d’ Italia sono: la Campania, la Calabria e la Puglia. In Calabria sono famose le acciaierie di Mongiana, con due alti-forni per la ghisa, due forni Wilkinson per il ferro, che nel’’insieme occupano 2500 operai-

Laa più grande fabbrica metalmeccanica è quella di Pietrarsa, fra Napoli e Portici, con oltre 1200 addetti (al secondo posto c’era allora la Ansaldo di Genova con 400 addetti) che produce motori navali e locomotive, precedendo di 44 anni la Breda e la Fiat.

Insomma lo stato dei Borbone è il primo concorrente della Corona britannica, e va eliminato. prima che l’apertira del Canale di Suez ne faccia una potenza mondiale globale… Londra lancia la epopea patriottica di Garibaldi, che ci hanno insegnato a scuola. Per questo questo libro si dirige ai ragazzi giovani,,