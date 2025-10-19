Pechino: lotte di potere ai vertici. Xi in bilico?

Il 17 ottobre, il Partito Comunista Cinese (PCC) ha destituito ed espulso nove alti dirigenti militari, tra cui He Weidong, vicepresidente della Commissione Militare Centrale e membro del Politburo, una delle figure più influenti dell’esercito cinese. Ufficialmente, le motivazioni sono state addotte come corruzione, abuso di potere e gravi violazioni della disciplina di partito. He Weidong era considerato da anni uno stretto confidente di Xi Jinping e aveva svolto un ruolo centrale nell’attuazione della strategia militare di Pechino.

Tuttavia, i licenziamenti hanno una chiara impronta politica. Xi apparteneva alla cerchia ristretta del potere incaricata di garantire il controllo dell’Esercito Popolare di Liberazione. Il fatto che gli stessi confidenti di Xi stiano ora cadendo vittime della campagna anticorruzione indica crescenti tensioni all’interno del partito. Gli osservatori sospettano che la campagna venga sempre più utilizzata come mezzo per consolidare il potere e neutralizzare potenziali rivali. Alcuni analisti parlano già di una latente lotta di potere all’interno della Commissione Militare Centrale e del Politburo.

Un’ombra sulla pretesa di Xi di essere leader

Sin dal suo insediamento nel 2012, Xi Jinping ha portato avanti una campagna anticorruzione su larga scala. Ufficialmente, l’obiettivo è quello di “purificare” il partito e disciplinare l’esercito; ufficiosamente, è vista come un mezzo per rafforzare la base di potere di Xi. Inizialmente, la campagna aveva come obiettivo figure dell’opposizione o membri di fazioni rivali, ma ora prende sempre più di mira individui all’interno della cerchia di Xi. Ciò potrebbe indicare che lo stile di leadership di Xi e i controlli di lealtà all’interno dell’esercito stanno incontrando una crescente resistenza. Gli osservatori sottolineano che la stabilità interna del partito dipende non solo dalla lealtà dei singoli generali, ma anche dalla percezione di equità e trasparenza all’interno della gerarchia militare.

Oltre a He, secondo il Ministero della Difesa cinese, anche il generale Miao Hua, stretto alleato del presidente Xi, è stato espulso dal partito e dall’esercito. Miao era in precedenza responsabile della lealtà politica nell’Esercito Popolare di Liberazione, ma è stato sospeso nel novembre 2024 per presunta corruzione. Nel giugno 2025, ha perso definitivamente il suo seggio nel Comitato Militare Centrale (CMC).

Il Ministero ha inoltre riferito che He Hongjun, vice di Miao e vicedirettore esecutivo del Dipartimento Politico del Comitato Centrale, è anch’egli coinvolto in indagini anticorruzione. Secondo Zhang Xiaogang, portavoce del Ministero della Difesa Nazionale, questi individui hanno gravemente violato la disciplina del partito e sono sospettati di gravi illeciti che hanno coinvolto ingenti somme di denaro.

L’ammiraglio Miao Hua, direttore del Dipartimento per gli affari politici del Comitato militare centrale cinese, sbarca dal suo aereo dopo l’arrivo all’aeroporto internazionale di Pyongyang, in Corea del Nord, il 14 ottobre 2019. Foto: Kim Won Jin/AFP tramite Getty Images

I loro reati erano “di natura grave e hanno conseguenze estremamente dannose”, ha continuato Zhang. Tutti e nove sono già stati espulsi dall’esercito. I loro casi saranno ora affidati ai procuratori militari.

Tra i generali nominati da Pechino figurano:

Wang Xiubin , ex vicedirettore esecutivo della Joint Task Force del Comando militare centrale

Lin Xiangyang , ex comandante del Comando del Teatro Orientale

Qin Shutong , ex commissario politico delle forze terrestri

Yuan Huazhi , ex commissario politico della Marina

Wang Chunning , ex comandante della polizia armata

Wang Houbin , ex capo delle forze missilistiche responsabili delle armi nucleari cinesi.

Distorsioni strategiche prima del Quarto Plenum

La purga giunge in un momento politico delicato: avviene a pochi giorni dal Quarto Plenum del Comitato Centrale, dove sono attese la direzione del prossimo piano quinquennale e importanti decisioni sul personale. Gli osservatori politici sospettano che gli ultimi licenziamenti possano essere un tentativo di eliminare in anticipo potenziali oppositori o, al contrario, un segnale che lo stesso Xi sta perdendo influenza. Il Plenum è considerato una sede strategica per le decisioni sul futuro orientamento politico ed economico della Cina, nonché per le decisioni sul personale nelle posizioni chiave del partito.

Le epurazioni colpiscono strutture di comando chiave, dalla Forza Missilistica, che controlla le armi nucleari cinesi, all’Eastern Theater Command, responsabile delle potenziali operazioni contro Taiwan. La rimozione di così tanti alti ufficiali mette sotto esame non solo la politica del personale di Xi, ma anche la capacità operativa dell’esercito. Analisti taiwanesi e occidentali vedono questo come un segnale che i preparativi militari per una possibile invasione dell’isola nel 2027 potrebbero bloccarsi. L’improvviso ricambio di personale potrebbe anche influire sul morale delle truppe e sulla pianificazione strategica ai livelli più alti.

I delegati militari cinesi arrivano alla sessione conclusiva della 14a Assemblea nazionale del popolo presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, l’11 marzo 2024. Foto: Wang Zhao/AFP tramite Getty Images

L’ultima mossa “suggerisce ulteriormente che Xi Jinping potrebbe perdere potere nel prossimo quarto Plenum”, ha affermato Shen Ming-shih, ricercatore presso l’Institute for National Defense and Security Research (INDSR), un think tank finanziato dal governo taiwanese.

Se prima della sessione plenaria venissero annunciati ulteriori licenziamenti di confidenti di Xi, ciò potrebbe indicare una crescente pressione affinché Xi si dimetta, ha detto Shen a The Epoch Times.

“Anche se Xi stesso rimanesse intatto, l’espulsione di così tanti generali da lui promossi dimostra una mancanza di giudizio nelle decisioni relative al personale”, ha affermato. Se i leader militari promossi da Xi fossero accusati di corruzione, “la responsabilità in ultima analisi ricade su Xi Jinping”, ha aggiunto Shen.

Il generale He Weidong, vicepresidente della Commissione militare centrale della Cina, partecipa alla cerimonia di apertura della Conferenza consultiva politica del popolo cinese a Pechino il 4 marzo 2025. Foto: Pedro Pardo/AFP tramite Getty Images

Un sistema in preda alla frenesia autopulente

Pechino sottolinea che le misure sono funzionali alla “disciplina e integrità” del partito. Dietro la retorica ufficiale, tuttavia, si cela un sistema autoritario sempre più caratterizzato da sfiducia, test di lealtà e paranoia interna. La rivelazione che numerosi generali non appaiono in pubblico da mesi suggerisce che l’ultima azione segna solo l’inizio di un più ampio sconvolgimento nella leadership militare. Le purghe rafforzeranno anche il controllo sulla lealtà politica nell’Esercito Popolare di Liberazione, il che potrebbe limitare la flessibilità delle forze armate a lungo termine.

Anche prima dell’annuncio ufficiale, He Weidong non aveva partecipato a diverse apparizioni pubbliche, tra cui la parata militare del 3 settembre. Il suo destino era un argomento caldo negli ambienti degli esperti, soprattutto a causa dei suoi stretti legami con Xi, che risalgono agli anni 2000 nella provincia del Fujian. La sua ultima apparizione pubblica risale a marzo, durante la sessione annuale dell’Assemblea Nazionale del Popolo. Il Ministero della Difesa aveva precedentemente dichiarato di non essere a conoscenza di segnalazioni secondo cui He fosse sotto sorveglianza.

Il capo dell’intelligence di Taiwan ha recentemente annunciato in parlamento che 16 dei 32 generali in servizio nell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) non sono apparsi in pubblico da dicembre dello scorso anno. Questo numero indica che “le purghe e le indagini all’interno della leadership dell’EPL sono tutt’altro che concluse”, ha dichiarato a The Epoch Times Hung Tzu-chieh, esperto militare dell’INDSR.

Annunciando pubblicamente i nove licenziamenti, Pechino sta inviando un segnale che è ora pronta a “risolvere ulteriori problemi di personale”, ha affermato Hung.

Il dilemma di Xi Jinping

Per Xi Jinping, la caduta del suo ex confidente He Weidong rappresenta più di un semplice scandalo di corruzione: simboleggia i limiti del suo potere. Quando anche i suoi più stretti collaboratori vengono presi di mira, la credibilità della sua filosofia di leadership, basata sulla lealtà assoluta, viene messa in discussione. Gli osservatori avvertono che la forte concentrazione del potere nelle mani di Xi pone rischi per la stabilità dell’esercito e del partito, poiché qualsiasi debolezza può innescare immediatamente rivalità interne.

Le purghe all’interno dell’Esercito Popolare di Liberazione potrebbero avere ripercussioni anche sulla sicurezza regionale. Analisti di Taiwan e Stati Uniti stanno monitorando attentamente la situazione, poiché le operazioni militari contro Taiwan potrebbero essere ritardate nei prossimi anni dall’instabilità interna. L’attuale strategia della Cina nei confronti di Taiwan – una combinazione di pressione militare e coercizione diplomatica – potrebbe diventare più imprevedibile a seguito delle purghe.

“Le epurazioni in corso ai vertici militari mettono in dubbio anche la capacità del Partito Comunista Cinese di dichiarare guerra a Taiwan”, ha affermato Kung Shan-son, esperto di relazioni tra le due sponde dello Stretto. Funzionari dell’intelligence e dell’esercito statunitensi ritengono che Xi volesse autorizzare l’Esercito Popolare di Liberazione a prendere il controllo militare di Taiwan entro il 2027, se necessario. Il partito considera l’isola autonoma una provincia ribelle e non ha escluso una conquista militare.

Negli ultimi anni, i timori di un’invasione cinese sono aumentati con l’intensificarsi delle provocazioni militari di Pechino contro Taiwan. Con voli giornalieri di caccia nei pressi dell’isola ed esercitazioni su larga scala nello Stretto di Taiwan, la Cina sta cercando di dimostrare la propria forza e di indebolire la capacità difensiva di Taiwan.

He Weidong, che ha prestato servizio presso il Centro di Comando delle Operazioni Congiunte prima della sua promozione a Vicepresidente del Comitato Militare Centrale nel 2022, sarebbe stato coinvolto nello sviluppo della strategia di Pechino per Taiwan. Secondo una valutazione del Pentagono, ha svolto un “ruolo chiave” nella pianificazione delle esercitazioni militari su larga scala a Taiwan in seguito alla visita dell’allora Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi nell’agosto 2022.

Considerate le epurazioni in corso all’interno della leadership militare cinese, la minaccia immediata del PCC potrebbe essere meno seria al momento, ha affermato Kung. “I generali appena nominati avranno bisogno di tempo per ambientarsi nei loro nuovi incarichi”.

