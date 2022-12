L’oro si sta spostando verso est in grande stile

DWN:

Sul mercato dell’oro si sta verificando un enorme sconvolgimento. Enormi quantità di lingotti scaricati dagli investitori occidentali stanno fluendo verso est. La logistica fa fatica a tenere il passo.

Attualmente si osserva una migrazione dell’oro sui mercati mondiali. Mentre gli investitori occidentali stanno scaricando l’oro fisico, gli acquirenti asiatici stanno sfruttando il calo dei prezzi in corso come un’opportunità per acquistare gioielli e lingotti a prezzi inferiori.

La zecca degli Stati Uniti continua a vedere una domanda debole per l’American Gold Eagle. Allo stesso tempo, tuttavia, la domanda globale di oro fisico rimane forte. Ciò mostra chiaramente che il metallo prezioso attualmente scorre da ovest a est.

La US Mint ha riferito di aver venduto 62.500 once di America Gold Eagles in vari tagli nel mese di ottobre. Le vendite di monete d’oro sono aumentate del 25% rispetto al minimo di settembre. Ma rispetto a ottobre dello scorso anno, la domanda è diminuita del 59%.

Durante i primi dieci mesi di quest’anno, la US Mint ha venduto 970.000 once d’oro. È quasi il 10% in meno rispetto alle 1,075 milioni di once di zecca americana vendute tra gennaio e ottobre 2021.

L’oro fisico viene sempre più acquistato di nuovo

A differenza della US Mint, la Perth Mint australiana ha registrato una domanda record per i suoi lingotti in ottobre. Nei suoi dati sulle vendite, la zecca ha affermato di aver venduto 183.102 once d’oro a ottobre, in aumento del 107% da settembre e del 206% da ottobre 2021.

Neil Vance, direttore generale dei prodotti coniati presso la Perth Mint, ha affermato che le vendite di oro fisico hanno iniziato ad aumentare già alla fine di settembre. “La domanda da parte dei clienti negli Stati Uniti e in Germania è stata incredibilmente forte”, ha affermato Vance in una dichiarazione della Perth Mint.

Mentre alcuni analisti hanno notato che la zecca degli Stati Uniti ha avuto alcuni problemi di produzione, il che ha limitato l’offerta e ha spinto i premi delle monete d’oro a livelli record. Ma c’è un’altra spiegazione per le maggiori vendite alla Perth Mint.

La domanda di oro dall’Asia sta aumentando rapidamente

Everett Millman, esperto di metalli preziosi presso Gainesville Coins, ha affermato che la disparità nei dati di vendita di US Mint e Perth Mint evidenzia la tendenza in crescita nel mercato dei metalli preziosi a cui i consumatori dei paesi orientali, in particolare Cina e India, si rivolgono per i fisici come i prezzi scendono comprare metallo. Millman ha aggiunto che questi paesi in Asia potrebbero trovare più facile importare i loro metalli preziosi dall’Australia poiché il continente è più vicino ai principali hub dell’oro dell’Asia orientale rispetto agli Stati Uniti.

Millman ha osservato che il flusso di oro dall’est è un modello visto in passato quando i prezzi dell’oro scendono. Mentre i prezzi in calo scoraggiano i compratori statunitensi, i compratori orientali stanno approfittando dei prezzi bassi per acquistare di più. Millman ricorda che dal 2013 al 2015 il mercato ha mostrato la stessa tendenza.

“I consumatori in India e Cina vedono l’oro come un bene fondamentale e una valuta globale. Man mano che aumentano le minacce all’economia globale, si stanno rivolgendo ai metalli preziosi per preservare la loro ricchezza “, ha affermato. “Penso che l’Occidente stia commettendo un errore ignorando queste tendenze di mercato più ampie.” Millman ha aggiunto che si aspetta che gli investitori di tutto il mondo prestino maggiore attenzione all’oro mentre il mondo vacilla sull’orlo di una recessione globale.

Il flusso d’oro verso est difficilmente può coprire la domanda

Phillip Newman, amministratore delegato di Metals Focus, ha affermato che la domanda di oro fisico è buona. L’aumento delle vendite di monete aiuterebbe a dare al prezzo dell’oro un livello importante nel mercato. “Se questo piano è ben difeso, potrebbe stimolare la domanda di nuovi investimenti”, ha affermato. “Tuttavia, i tassi di interesse reali e il dollaro USA stanno aumentando, il che crea ancora un ambiente difficile”.

L’aumento dei tassi di interesse è anche citato come motivo per cui l’oro è stato recentemente meno attraente come investimento in Occidente. Quest’anno grandi quantità di oro sono state prelevate dai caveau di centri finanziari come New York e trasferite ad alta velocità verso est per soddisfare la domanda nei mercati dell’oro di Shanghai o Istanbul. I fornitori stanno faticando a tenere il passo, con i metalli preziosi venduti a prezzi elevati rispetto al prezzo di riferimento globale in alcuni mercati asiatici.

Secondo CME Group e la London Bullion Market Association, solo da fine aprile a fine settembre, più di 527 tonnellate di oro sono state drenate dai caveau di New York e Londra , che coprono i due maggiori mercati occidentali. Allo stesso tempo, le spedizioni sono aumentate verso i principali consumatori asiatici di oro come la Cina, dove le importazioni di oro hanno raggiunto il massimo da quattro anni ad agosto. E anche se l’oro scorre verso est in enormi quantità, non è ancora sufficiente per soddisfare la domanda. Di conseguenza, i premi rispetto al benchmark di Londra sono più alti di quanto non siano stati negli anni.

La Cina sta buttando dollari e acquistando massicciamente oro

Secondo l’associazione di settore World Gold Council, le banche centrali del mondo hanno acquistato la maggior parte dell’oro nel terzo trimestre , per un totale di quasi 400 tonnellate. Tuttavia, l’acquirente o gli acquirenti di oltre tre quarti di questo oro sono rimasti anonimi. Quindi quali paesi sono dietro la storica corsa all’oro?

I maggiori acquisti di oro dichiarati ufficialmente provenivano dalle banche centrali di Turchia, Uzbekistan e India, che ammontavano rispettivamente a 31,2 tonnellate, 26,1 tonnellate e 17,5 tonnellate. In totale, la somma degli acquisti di oro dichiarati dalle banche centrali ammonta a circa 90 tonnellate. Non è chiaro chi abbia acquistato le restanti circa 300 tonnellate nette.

A novembre, la rivista con sede a Tokyo Nikkei Asia ha pubblicato un rapporto secondo cui la banca centrale cinese è attualmente uno dei principali acquirenti di oro ed era probabilmente dietro gli acquisti storicamente elevati nel terzo trimestre. Perché non solo la Cina ha i mezzi per acquistare una quantità così grande di oro, ma ha anche ottime ragioni per farlo.

Gli analisti sospettano che le sanzioni finanziarie occidentali di quest’anno contro la Russia abbiano svolto un ruolo cruciale in questo contesto. Perché nell’ambito di queste sanzioni, l’Occidente ha immediatamente confiscato o “congelato”, come è stato ufficialmente chiamato, riserve di valuta estera russa per circa 300 miliardi di dollari.

Altro sull’argomento: la Cina segnala un forte aumento delle sue riserve auree

L’Occidente, d’altra parte, non è stato in grado di confiscare le ingenti riserve auree russe, che il paese aveva costantemente accumulato negli ultimi anni e che, con saggia lungimiranza, erano tutte immagazzinate sul suolo russo. La Cina ovviamente vuole evitare un furto così estremo come è stato inflitto alla Russia dall’Occidente. La speculazione sugli acquirenti di oro sconosciuti tra le banche centrali è alta. “Dato che le attività estere della Russia sono state congelate dopo l’invasione dell’Ucraina, i paesi anti-occidentali sono desiderosi di accumulare riserve auree”, ha affermato Emin Yurumazu, un economista turco residente in Giappone.

“La Cina ha probabilmente acquistato una quantità significativa di oro dalla Russia”, ha affermato l’analista di mercato giapponese Itsuo Toshima. È probabile che la Banca popolare cinese abbia acquistato parte delle riserve auree della Banca centrale russa per un totale di oltre 2.000 tonnellate, ha affermato Toshima. Il fatto che il misterioso acquirente di oro nel terzo trimestre sia stata la Cina è supportato anche dalle azioni non trasparenti del paese in passato. Nel 2015, ad esempio, la Cina ha annunciato a sorpresa di aver aumentato le proprie riserve auree di circa 600 tonnellate, dopo aver mantenuto un basso profilo dal 2009.

Inoltre, la Cina si è recentemente separata dai titoli di stato statunitensi su larga scala . Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tra la fine di febbraio – subito dopo il primo attacco della Russia all’Ucraina – e la fine di settembre, ha venduto 121,2 miliardi di dollari di buoni del Tesoro USA, equivalenti a circa 2.200 tonnellate d’oro.

Gli eventi insoliti dell’anno in corso mostrano quanto l’oro continui ad essere importante e quale valore possa avere per un Paese nei momenti di bisogno e sconvolgimento. Pertanto, come riportiamo in questa rivista, nuovi sistemi monetari basati sull’oro sono attualmente in preparazione sia in Europa che negli Stati Uniti.

Per molti anni, le banche centrali del mondo hanno continuato ad accumulare le proprie riserve auree, in parte perché la fiducia nei buoni del Tesoro USA e in altri asset denominati in dollari è stata gravemente scossa dalla crisi finanziaria del 2008. Le sanzioni finanziarie contro la Russia hanno finalmente distrutto ciò che restava della fiducia.