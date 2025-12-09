Le “idee sbagliate”, e il presepe senza volto.

Roberto PECCHIOLI

Cronache dal bosco. Qui in alto tutto bene: l’aria è pura, “si può vedere più vasta parte di

mondo che mai per l’innanzi” ( Così parlò Zarathustra). Le stelle sono più vicine e vano è il

chiacchiericcio di chi sta sotto. Si fanno strane riflessioni tra il serio e il faceto. Ad esempio

che sulla fisiognomica umana non aveva tutti i torti il positivista Cesare Lombroso.

Abbiamo acceso la TV e ci è capitato di vedere una signora di cui tutto, anche in assenza di

audio, dal taglio dei capelli all’abbigliamento sino a una certa impostata durezza del volto

atteggiato a sdegno moralistico, mostrava l’appartenenza alla tribù progressista,

sottospecie intellettuale. Pontificava su un tema imperdibile: la democrazia può ammettere

le idee sbagliate?

Esibiva il grottesco suprematismo di chi strologa pensoso di “idee sbagliate” senza

nemmeno un punto interrogativo, tanto dava per scontati i suoi postulati. Un esempio

dello sfacciato suprematismo etico di “color che sanno”. La loro scienza finisce sovente in

invettiva contro il fascismo eterno, epitome di ogni male del mondo. Chi trova un nemico

trova un tesoro. Le cui idee , specie se non ci si prende il disturbo di valutarle, sono sempre

“sbagliate”. Accusa, giudice, carceriere, tutto nella stessa persona. E tutto- va da sé- in

nome della democrazia e della libertà. Anche il febbrile Saint Just, il rivoluzionario più

coerente, sbraitava contro i nemici della libertà, a cui si doveva togliere la libertà in nome

della stessa. Finì anch’egli sotto la lama di Louisette, il nomignolo della ghigliottina. C’è

sempre qualcuno più puro che li epura. Nessuna minaccia, solo la constatazione della noia

ripetitiva di un pensiero in fase terminale. Parla per anatemi, sbava come il cane di Pavlov

al suono della campanella e si conoscono in anticipo i suoi frusti argomenti. Luoghi

comuni pronunciati con l’indice accusatore ed il volto atteggiato a cupo moralismo. O forse

è cattiva digestione.

Subito si è affacciata la libera associazione , la tecnica psicanalitica che invita a esprimere

senza censure pensieri, idee, immagini, sensazioni che affiorano alla mente. Abbiamo

pensato al rapporto del Censis di pochi giorni fa. Tre quarti degli italiani non crede più alla

politica né ad alcun principio o valore collettivo. Un popolo che non partecipa, indifferente,

che si astiene dalla partecipazione pubblica–la libertà dei moderni prescritta dal liberale

Constant- pacifista per paura e assenza di spirito comunitario, non per imperativo morale.

Tre italiani su dieci sembrano preferire un regime autoritario e la schiacciante

maggioranza, a dare retta al rapporto, si rifugia nella sessualità. Compulsiva, sganciata

dall’amore e dalla funzione sua propria, la possibilità di procreare. Secondo il Censis il

rapporto “restituisce l’immagine di un età selvaggia in cui si sgretolano i vecchi argini del

Novecento senza intravvedere un orizzonte condiviso. “

La pensiamo all’opposto: abitiamo da casuali contemporanei un’Italia non selvaggia,

piuttosto addomesticata, senza punti in comune, ridotta al culto del “ particulare” ,

rinchiusa nei fatti propri, capace di accettare tutto- anche la perdita della libertà- pur di

essere lasciata in pace. La stanchezza della vecchiaia. La domanda al ceto intellettuale è

spontanea: non pensate di avere gravi colpe? Da tre generazioni diffondete idee che

distruggono il tessuto sociale e revocano in dubbio ogni valore e credenza collettiva. Avete

decostruito , cioè smontato, tutto ciò che reggeva l’edificio. La vostra eredità sono le

macerie. Strologate di idee sbagliate senza mettere in discussione voi stessi. In realtà avete

vinto. Il vostro compito era precisamente quello: distruggere, cancellare. Le termiti non si

chiedono la ragione per la quale, in sciami, attaccano dal basso scavando gallerie nel

terreno o nel legno a partire dalle fondamenta, divorando le strutture dall'interno verso

l'esterno, lasciando solo un sottile strato superficiale che nasconde la devastazione sino

all’implosione finale. Lo fanno perché è l’istinto della specie. Le vostre “idee giuste” hanno

eroso una civiltà, l’hanno decomposta e adesso lavorano alla dissoluzione finale. Ben

scavato, vecchia talpa, scrisse Carlo Marx .

Il problema è che voi- quasi tutti di ascendenza marxista- avete lavorato per il re di

Prussia, ossia per il liberismo globalista. Conviene: cattedre, potere politico e culturale, agi,

prebende, perfino l’impagabile privilegio di chiamare idee sbagliate tutto ciò che vi

disturba. Conseguenza? L’assenza di norme condivise, l’anomia che Emile Durkheim

considerava il nemico mortale di ogni società. Il potere invertito in un mondo capovolto.

In Valle d’Aosta cinquanta persone sono indagate per avere inseguito un rapinatore.

Delinquenti (stranieri) sono assolti o condannati a pene irrisorie per stupro, alla faccia del

consenso di cui parla la stupida legge che sta passando. Sputare sulla polizia e insultare chi

è in uniforme sono “fatti tenui” da non portare a giudizio. E’ assolto un gentiluomo – non è

di Cuneo e neppure di Agrigento- che ha staccato la falange a una conduttrice ferroviaria.

Le famiglie dei rapinatori ottengono risarcimenti dai derubati che hanno reagito; catturare

chi commette reati può costare caro a chi lo deve fare per professione. Tutte idee giuste,

migliori di quelle sbagliate nel paradiso artificiale della società aperta a testa in giù.

Nel mondo al contrario perché la gente dovrebbe credere in qualcosa- qualunque cosa- se

si insegna da innumerevoli cattedre che l’unica verità è l’assenza di verità e la sola vera

legge è l’assenza di legge (Foucault), se “noi” siamo colpevoli e tutti gli altri vittime da

risarcire? L’ immagine della terra desolata è il simil presepe organizzato dal municipio di

Bruxelles, capitale del pantano europoide. I liberissimi liberali, liberisti, libertari, inclusivi

e tolleranti hanno allestito figure senza volto. Zombie privi di direzione, simili a quelli

descritti da Emmanuel Todd ne La sconfitta dell’Occidente. Un mondo accecato in cui

l’individuo è privato dei valori fondamentali, solo, incapace di azione collettiva, condotto al

nichilismo, la tensione che spinge verso il nulla, veleno dell’anima e del corpo. L’angoscia

del vuoto si rovescia nella sua deificazione. Emerge la passione per la distruzione delle

cose, delle persone, della realtà stessa.

L’attuale stato psicologico dell’Occidente è questo: figurine di paglia incolori, senza volto,

che una cultura al capolinea spinge al cupio dissolvi , l’insano desiderio di autodistruzione,

il rifiuto esistenziale capitolo terminale di una civiltà esanime. Il suo ultimo desiderio è

includere, ossia assorbire tutto come una spugna, non distinguere bene e male, non

esprimere giudizi di merito, se non il rifiuto ossessivo di se stessa. Tutto si equivale, tranne

le “idee sbagliate”, ossia il bagaglio immenso accumulato nei millenni. In questo periodo

dell’anno, inclusivo è escludere la dimensione religiosa del Natale, sino a obliterarne il

significato letterale. Chi nacque, di grazia? Inclusivo è l’albero, che non significa nulla;

sgradito, ingombrante è il presepe, che rappresenta, ossia richiama, ricorda la narrazione

da cui siamo nati. Si arriva a vietare nelle feste scolastiche il nome di Gesù ( un’altra “idea

sbagliata” ?) mentre nessuno dei maestrini arcobaleno contesta i centri commerciali,

tempio della postmodernità ridotta a mercato.

Abbiamo osservato senza meraviglia l’assembramento nei negozi di un marchio italiano

che vende a caro prezzo esclusivamente gadget, oggetti privi di funzione, inestetici e

anestetici, pressoché informi. Trionfano l’inutile, il superfluo, il brutto, disputati a caro

prezzo. Affermarlo è un’altra “idea sbagliata”. Usciti da noi stessi, senza volto e senza

luogo, vaghiamo in attesa della fine meritata, che non sembra interessare alcuno, tanto

meno gli intellettuali. Tra due generazioni al massimo, il mondo in sfacelo che chiamiamo

libero, avanzato, progressista, sarà scomparso per sterilità demografica e vuoto di principi.

Le idee non saranno più giuste o sbagliate, bensì cancellate da chi non avrà neppure fatto

lo sforzo di conquistarci. Saremo semplicemente sostituiti. I morti non si conquistano, si

seppelliscono.

Le civiltà muoiono per indifferenza verso i valori peculiari che le fondano, scrisse Nicolàs

Gòmez Dàvila. Mentre dibattiamo di idee sbagliate, l’ UE approva nuove forme di censura.

Poco se ne parla. Meglio affermare senza arrossire, come un giornalone italiano, in

riferimento alle polemiche intorno a Più libri, più liberi, che la censura difende la libertà.

Orwell fu un dilettante nell’inventare il bispensiero, l’arte di esprimere palesi

contraddizioni: la pace è guerra, l’ignoranza è forza, la libertà è schiavitù. Ora la censura è

libertà. Una massa ottusa non pensante si adegua sbadigliando. Ancora Dàvila: nessuno

può ribellarsi all’oscurantismo progressista e democratico sperando di vincere, ma

incombe il dovere di rendere testimonianza.