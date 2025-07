la Plutocrazia come sistem auto-distruttivo

E’ lungo. Stampatelo, va letto

Spesso si sente parlare con noncuranza di “sistema”, “stato profondo” ,’ o “LORO” quando si descrive il mondo che ci circonda e si identificano i nemici, ma voglio fare un passo indietro e analizzarlo più dettagliatamente e letteralmente.

Non si tratta di cospirazioni; sono interessato a metodi oggettivi di comprensione e a un migliore coordinamento. Per me, le dinamiche del sistema sembrano ovvie, ma volevo analizzarle in modo approfondito, soprattutto per coloro che potrebbero non vedere la struttura più profonda in gioco.

1. Che cos’è il “sistema”?

In sostanza, il sistema si riferisce alla complessa rete di strutture e processi interconnessi che definiscono la civiltà umana. Include tutto, dalle istituzioni politiche, ai sistemi economici, ai quadri giuridici, alle infrastrutture tecnologiche, alle norme sociali e ai media. Queste strutture interagiscono tra loro, creando cicli di feedback che mantengono e riproducono lo status quo del sistema.

2. La civiltà umana come sistema complesso.

La civiltà umana è un sistema complesso, il che significa che è composta da molte parti che si influenzano e dipendono l’una dall’altra. Nessuna istituzione o settore opera in modo isolato; l’economia, la politica, i media, l’istruzione e persino le norme culturali si intersecano, creando un insieme dinamico e autosufficiente. Il sistema è adattivo, il che significa che si evolve in base a input mutevoli, che siano progressi tecnologici, cambiamenti di potere o cambiamenti nei valori sociali.

3. Potere e capitale sono strettamente interconnessi nel sistema.

Nel sistema capitalista globale, potere e capitale sono profondamente interconnessi. Il capitale, finanziario, intellettuale o tecnologico, guida il potere, e viceversa. Chi controlla il capitale può influenzare le politiche, plasmare l’opinione pubblica e dirigere il flusso di risorse. Il potere politico, le decisioni aziendali e le narrazioni mediatiche sono tutti plasmati da chi detiene il capitale, e il sistema rafforza costantemente questo nesso.

4. La concentrazione della ricchezza nello 0,1% più ricco.

lo 0,1% più ricco rappresenta un’estrema concentrazione di ricchezza, che supera di gran lunga persino l’1% più ricco. Questa concentrazione di ricchezza è determinata da fattori strutturali, tra cui il controllo delle grandi aziende, dei sistemi finanziari e dei mercati globali. I ricchi al vertice beneficiano di politiche e strutture che consentono loro di perpetuare la propria ricchezza, spesso attraverso pratiche monopolistiche, agevolazioni fiscali e la capacità di influenzare le politiche pubbliche a proprio vantaggio.

Il sistema premia chi dispone di capitale esistente, consentendo loro di accumulare ulteriormente ricchezza e potere, limitando al contempo le opportunità per gli altri.

5. Il divario di ricchezza e la sua crescita persistente.

Il divario di ricchezza continua ad aumentare e la tendenza sta accelerando. Negli ultimi decenni, la concentrazione della ricchezza è cambiata radicalmente. Secondo dati recenti, la ricchezza dell’1% più ricco è aumentata di oltre il 150% dal 1989, mentre il 90% più povero ha visto solo un aumento modesto, con la loro quota di ricchezza nazionale in calo.

Nel 2020, lo 0,1% più ricco possedeva quasi il 20% della ricchezza, mentre il 90% più povero ne controllava solo il 22%. Questo divario si è ulteriormente ampliato durante la pandemia di COVID-19, durante la quale i miliardari di tutto il mondo hanno visto la loro ricchezza complessiva aumentare di 3,9 trilioni di dollari solo nel 2020, mentre milioni di persone sono sprofondate nella povertà.

Il sistema è strutturato in modo da premiare chi detiene capitale, creando un ciclo in cui i più ricchi possono continuare ad espandere i propri beni attraverso investimenti e strumenti finanziari, mentre la maggioranza si ritrova con salari stagnanti e una mobilità economica limitata. I meccanismi, le politiche fiscali, i monopoli aziendali, le strutture finanziarie continuano a favorire i ricchi, rendendo più difficile il deflusso della ricchezza verso il basso. Il crescente divario di ricchezza non è solo una questione sociale; è una caratteristica strutturale del sistema, che peggiora da decenni e non accenna a rallentare .

6. Incentivi a breve termine e comportamenti narcisistici al vertice.

L’élite dello 0,1% più ricco opera spesso con incentivi a breve termine che privilegiano i rendimenti immediati, sia attraverso la manipolazione del mercato, le acquisizioni aziendali o lo sfruttamento del lavoro. Questi incentivi rafforzano comportamenti narcisistici e psicopatici come la ricerca del predominio, la mancanza di empatia e l’assunzione di rischi a spese degli altri. La struttura del sistema premia questi tratti, rafforzando comportamenti che perpetuano la disuguaglianza e consentendo ai ricchi di sfruttare il potere per accumulare ancora più ricchezza. I comportamenti che portano al successo in questo gruppo elitario sono spesso visti come necessari e razionali nel quadro del capitalismo globale, anche se minano il benessere sociale.

7. La difficoltà di accettare questa realtà e la filosofia machiavellica.

Riconoscere la concentrazione del potere e della ricchezza al vertice, così come i comportamenti che la determinano, è difficile per molti perché contraddice direttamente le narrazioni che sono state loro insegnate durante la crescita, narrazioni sul duro lavoro, l’integrità e i valori occidentali. La dissonanza tra questi valori e la realtà di come funziona il potere in un sistema capitalista globale rende difficile accettarlo.

È qui che entra in gioco la filosofia machiavellica: chi è al vertice opera con una mentalità pragmatica e orientata al potere, credendo che il fine giustifichi i mezzi. Le azioni che intraprendono, manipolando i mercati, consolidando il potere e sfruttando gli altri, vengono razionalizzate attraverso questa lente.

In settori come lo sport o l’intrattenimento, idealizziamo figure che si distinguono per integrità e carattere. Tuttavia, al vertice del sistema capitalista globale, l’etica è spesso sostituita da manipolazione, controllo e interesse personale strategico. La consapevolezza che i veri motori della ricchezza e del potere non si basano sull’integrità, ma su strategie machiavelliche di sfruttamento e controllo, è una dura verità che mette in discussione le nostre convinzioni fondamentali su equità e successo.

8. Chi sono effettivamente i giocatori che rientrano nello 0,1% più ricco?

Lo 0,1% più ricco è composto da una serie di figure influenti in vari settori. Nel mondo finanziario, accanto a miliardari della tecnologia come Bezos, Musk e Zuckerberg, ci sono anche i giganti bancari europei, famiglie come i Rothschild, i Morgan e altri attori di spicco che hanno controllato i sistemi finanziari per secoli. Queste dinastie bancarie hanno a lungo dominato i mercati globali, influenzando tutto, dalle politiche governative alle transazioni aziendali.

Insieme a investitori istituzionali come BlackRock e Vanguard, controllano enormi quantità di capitale, plasmando non solo i mercati, ma l’infrastruttura stessa della finanza globale. Oltre all’Occidente, anche l’ascesa dei miliardari cinesi e dei magnati del petrolio mediorientali gioca un ruolo significativo nelle dinamiche di potere globali, rafforzando questa rete di ricchezza.

Insieme, questi attori operano in un ecosistema transnazionale, perpetuando un sistema che consolida ricchezza e potere, garantendo che chi è al vertice mantenga il predominio.

9. L’illusione di omogeneità razziale o religiosa.

La concentrazione della ricchezza ai vertici non è una questione di razza o religione, ma di sistemi di potere. Mentre alcuni potrebbero cercare di associare i ricchi a un gruppo specifico, la realtà è che molte di queste élite sono laiche o agnostiche. Il vero elemento comune è il controllo sul capitale e gli incentivi condivisi. Questi individui provengono da contesti diversi, ma operano tutti all’interno dello stesso sistema che premia l’accumulo di ricchezza e mantiene la disuguaglianza.

I tentativi di trovare capri espiatori o di etichettare gruppi specifici come cattivi, che si basino su razza, religione o ideologia, possono far parte di una strategia machiavellica. Servono come strumento per mantenere il controllo della narrazione creando distrazioni e divisioni. Concentrandosi su questi nemici artificiali, il sistema distoglie l’attenzione dai veri meccanismi del potere e della disuguaglianza. Questa tattica garantisce che l’attenzione rimanga sulle minacce esterne, piuttosto che sulle dinamiche interne che realmente perpetuano il sistema. Questa manipolazione della narrazione è un modo fondamentale per l’élite di mantenere il controllo ed evitare il controllo.

10. Come lo 0,1% più ricco guadagna davvero e mantiene l’illusione.

Lo 0,1% più ricco non si arricchisce per caso fortunato, ma attraverso manovre finanziarie strategiche su larga scala. Controlla o influenza pesantemente il flusso di capitali nei mercati, facendo leva su enormi transazioni che coinvolgono obbligazioni, valute, azioni e materie prime. Per fare ciò, supporta anche programmi militari e aziendali allineati ai loro interessi finanziari.

Il vero profitto deriva dalla manipolazione dei mercati e dalla creazione di condizioni che consentono loro di capitalizzare sulla paura e sulla volatilità. Generando crisi, sia attraverso narrazioni mediatiche come il COVID o l’instabilità economica, creano la volatilità necessaria per eseguire transazioni di grandi dimensioni con margini elevati.

Possono agire rapidamente, utilizzando il margine degli operatori al dettaglio e più piccoli come liquidità, posizionandosi per acquistare asset sottovalutati quando altri sono costretti a vendere. Questo permette loro di mantenere l’illusione di successo finanziario, mentre la vera ricchezza è concentrata nelle loro mani.

. Il divario tra i messaggi pubblici dei politici e il flusso di capitali.

Le narrazioni presentate dai politici spesso non sono in linea con i flussi reali di denaro. In TV, i politici affermano di agire nel migliore interesse pubblico, promuovendo politiche su sanità, tasse o relazioni estere. Ma quando si osserva dove si muove effettivamente il capitale, attraverso obbligazioni, investimenti globali, accordi aziendali e contratti militari, le loro politiche raramente corrispondono agli interessi finanziari in gioco.

I politici possono sembrare reagire a problemi economici o sociali, ma spesso operano all’interno di quadri che servono l’élite, assicurandosi che le loro azioni sostengano lo status quo della concentrazione della ricchezza.

Il sistema non si occupa di risolvere i problemi; si tratta di rafforzare i meccanismi che consentono allo 0,1% più ricco di mantenere ed espandere il proprio dominio.

12. L’inquadramento della realtà e le narrazioni binarie precostituite.

La stragrande maggioranza delle persone viene tenuta all’oscuro, alimentata da narrazioni semplificate e binarie che servono a dividere e distrarre. Invece di comprendere la complessa rete di finanza, politica e potere globali, vengono fornite loro storie facilmente digeribili e alimentate dalla paura. Il sistema vi propina nemici, immigrati, ideologie “woke”, gruppi non vaccinati o altri capri espiatori, mentre i veri meccanismi dell’estrazione e del controllo della ricchezza rimangono nascosti.

Queste narrazioni sono progettate per scatenare indignazione, alimentando spirali negative di paura e divisione. Le identità delle persone sono cognitivamente ancorate a questi gruppi polarizzati e il loro comportamento è condizionato dall’indignazione che consumano. Questo non è solo ideologico, è anche un metodo per ottimizzare l’attenzione e il coinvolgimento, soprattutto attraverso gli introiti pubblicitari. Le aziende mediatiche sanno che l’indignazione spinge le persone a tornare, cliccare e condividere. Più il contenuto è carico emotivamente, più diventa redditizio.

Questo sistema massimizza i ricavi pubblicitari garantendo un coinvolgimento costante, utilizzando rabbia e divisione come motori principali. Il sistema fa affidamento su questo, impedendo alle persone di vedere il quadro generale. Il vero sistema di ricchezza, potere e controllo opera dietro le quinte, ma finché le persone sono distratte da questi stimoli emotivi, rimangono inconsapevoli delle vere dinamiche in gioco. La vera struttura di potere rimane nascosta e il ciclo di divisione e manipolazione continua.

13. La natura autodistruttiva e autosabotante del sistema.

Le caratteristiche strutturali del sistema lo spingono intrinsecamente verso l’autodistruzione. Con l’aumento del divario di ricchezza, aumentano le tensioni sociali, in particolare tra gli individui di status inferiore che si sentono alienati dal sistema. La criminalità, soprattutto quella violenta, è sempre più correlata a questi crescenti divari. Gli uomini di status inferiore, frustrati dalla percepita ingiustizia nelle opportunità, in particolare in termini di accesso economico, mobilità sociale e selezione del partner, diventano più inclini alla rabbia e a comportamenti violenti

. Con il persistere della disuguaglianza, a questi gruppi si aprono meno opportunità di avanzamento economico e sociale, e questa frustrazione genera rabbia e instabilità. Il sistema ha integrato meccanismi che premiano i potenti e puniscono coloro che restano indietro, innescando un circolo vizioso di rabbia, ribellione e, in ultima analisi, violenza.

Il crescente divario di ricchezza non è solo un problema sociale, è una bomba a orologeria per il sistema stesso, dove instabilità interna, frustrazione e disperazione sono destinate ad aumentare.

14. Il ruolo della tecnologia nell’amplificazione dell’instabilità

La tecnologia, pur essendo una forza di progresso, è diventata anche uno strumento per esacerbare l’instabilità. La crescente accessibilità a tecnologie distruttive, che si tratti di guerra informatica, hacking o persino armi, fa sì che le persone disilluse dal sistema abbiano i mezzi per causare danni maggiori. Quello che un tempo era un sistema che controllava il potere attraverso strutture centralizzate ora si trova ad affrontare il caos dell’influenza decentralizzata, che lo destabilizza ulteriormente.

15. Il sistema come superorganismo autodistruttivo

Da una prospettiva divina, il sistema assomiglia a un superorganismo autosufficiente, come un corpo divenuto incapace di autoriflessione. Opera con la stessa logica di un narcisista: egocentrico, egoico e guidato da un insaziabile bisogno di espandere e mantenere il proprio controllo. Il sistema consuma le proprie risorse, senza comprendere le conseguenze a lungo termine delle proprie azioni.

È come un cancro all’interno del corpo, dove le cellule destinate a sostenere la vita iniziano a distruggere quelle sane perseguendo un programma mal concepito. Si può pensare a questo come a un modello di tirannia e schiavitù, che è sempre fragile. Ecco perché i cosiddetti leader del sistema, quelli che si vedono in TV, non sbagliano mai. Sono moralmente immuni, sono eroi o vittime sotto attacco.

È questo modello ipocrita che smaschera la loro mancanza di autenticità e, ironicamente, ne garantisce il collasso. Questa mentalità, che non li mette mai in discussione, manca del vero discernimento necessario per affrontare problemi complessi e in continua evoluzione. Non riuscendo ad affrontare la realtà, assicurano la propria rovina, poiché sono incapaci di adattarsi alle complessità più profonde del mondo.

16. Quando si ha a che fare con psicopatici narcisisti

Quando si ha a che fare con psicopatici narcisisti, la prima regola è non lasciare che siano loro a stabilire la cornice. È facile lasciarsi trascinare nel loro mondo di manipolazione, dove vogliono che tu interagisca alle loro condizioni, trasformando ogni conversazione in una battaglia ideologica.

Ma ecco il punto cruciale: la vera battaglia non è “delirio contro delirio”. È tra realtà e delirio.

I narcisisti cercheranno sempre di impostare la discussione in modo da favorire i loro interessi, ma non è necessario assecondarli. Riconoscere questo cambiamento di cornice è il primo passo per disimpegnarsi dalla loro narrazione e concentrarsi su ciò che è realmente reale.

Elon non è qui per salvare l’America, è qui per accrescere la ricchezza dello 0,1% più ricco. La narrazione “MAGA vs. Woke” è una distrazione, pensata per dividere e tenerti emotivamente agganciato, mentre il vero obiettivo è la manipolazione e l’estrazione di ricchezza. Elon non ha mai avuto intenzione di affrontare il problema dello “spreco di denaro pubblico” o della “frode”. Per lui, questi non sono veri problemi, sono solo uncini per ancorare la tua identità a un lato, in modo che le grandi istituzioni finanziarie possano prevedere facilmente il tuo comportamento. Se non sei disposto o incapace di vedere il paradosso e la tensione nella realtà, crollerai, non a causa della sinistra o di un nuovo cattivo, ma perché stai usando strumenti semplicistici progettati per il conforto emotivo, non per una comprensione reale, per navigare in un mondo complesso.