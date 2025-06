La leggendaria superiorità aerea USA svanisce in Iran

Necessità strategica e di narrativa assoluta , improvvisamente scade in Iran

Tre #F_35 israeliani abbattuti. Due piloti catturati.

In meno di 48 ore, i sistemi di difesa iraniani hanno colpito tre caccia di quinta generazione, mitologico simbolo della supremazia tecnologica occidentale. Due ieri, uno oggi. La pilota di uno dei jet abbattuti ieri è stata catturata viva da un’unità speciale dei Pasdaran. E oggi, secondo fonti iraniane, anche il pilota del terzo F-35 sarebbe stato fatto prigioniero.

Un fatto senza precedenti. L’invulnerabilità dell’F-35 non è più una certezza.

I Genocidi sono allarmati :

Secondo fonti di intelligence, le squadre di manutenzione delle IDF hanno fatto miracoli per mantenere in volo i complessi jet.

“A differenza delle passate generazioni di robusti caccia, l’F35 ha bisogno di cure e attenzioni costanti.”

✈️ L’F35 SI ROMPE

Secondo fonti altamente riservate, i funzionari dell’IDF stanno lanciando l’allarme per la mancanza di “robustezza” dell’aereo.

“Dopo solo un paio di sortite, dobbiamo praticamente revisionare ogni aereo.”

✈️ L’OPERAZIONE RISING LION A RISCHIO PER IL MALFUNZIONAMENTO DEGLI F35

Fonti di intelligence affermano che i comandanti delle IDF sono preoccupati per i frequenti guasti del principale aereo da combattimento dell’aeronautica militare. “Per ora la battaglia più grande non è l’Iran, ma far sì che gli F35 continuino a volare”.

✈️ Fonti sul campo in Israele lamentano che gli F35 necessitano di un flusso continuo di pezzi di ricambio solo per restare operativi.

“Il ciclo di vita di alcuni componenti chiave è ridicolmente breve…

IL TACCHINO VOLANTE – e scandalo esemplare

Quanto si fa pagare la Lockhhed ?

90-135 milioni di dollari per velivolo per le versioni base dell’US Air Force .

L’F-35 Lightning II è stato il peggiore progetto di aereo militare nella storia dell’umanità.

Spacciato come aereo multiruolo e mutifunzione è stato sin dall’inizio un fallimento per difetti, rotture e problemi tecnici. Aereo di V generazione, in teoria antiradar, si è rivelato lento in velocità e in manovra, difficile da mantenere e da far stare in volo. Il suo sviluppo è stato costellato di incidenti e disastri. Si usura alla velocità della luce.

Gli addetti ai lavori lo chiamano “il tacchino volante” perché brutto, crasso e non vola.

Ed è l’aereo più costoso al mondo del suo ruolo.

Pare che l’Iran ne abbia abbattuti tre, pare, e la cosa non ci stupirebbe. IDF smentisce, ovviamente.

Ovviamente l’Italia ne ha comprati 131 per servilismo senza considerare il fatto che sono legati al software e che in qualunque momento gli Usa potrebbero non farci avere gli aggiornamenti o bloccarne l’uso cambiando i codici software di utilizzo.

Geniale.

MB:

Ecco cosa succede a forza di delocalizzare saperi per tagliare ”i costi” alias al personale tecnico le paghe di colossi dell’armamento che l’ideologia liberista vuole “privati” ossia quotati a Wall Street – dove devono esibire profitti a breve – in base al mito che “privato è efficiente”: mito assolutamnente fallace in questo caso, perché questi “privati” (Lockheed, Boeing, Starlink) non competono offrendo i loro protti sui “mercati”, ma hanno un solo cliente, un ente pubblico chiamato il Pentagono, che può spendere trioni delle tasse ed è corrottissimo .

In vista di una guerra americana contro la Cina, ma anche la Russia che ha una aviazione più avanzata di questa, sarebbe consigliabile una revisione del F.35…

La valutazione dei russi:

L’esperto militare dell’Istituto di Diritto e Sicurezza nazionale Stepanov sul fatto che l’Iran abbia sistemi di difesa aerea in grado di colpire gli F-35: L’Iran possiede sistemi di difesa aerea potenzialmente in grado di colpire, di fatto, l’intera gamma di equipaggiamenti in servizio presso l’aeronautica militare israeliana, compresi i caccia F-35 di quinta generazione prodotti dalla Lockheed Martin.

In particolare, il sistema missilistico antiaereo “Bavar-373”, entrato in servizio di recente, è in grado, in primo luogo, di monitorare la situazione a una distanza fino a 450 km e, inoltre, utilizzando il missile antiaereo guidato “Sayad-4”, di abbattere bersagli ad altitudini fino a 27 km e a una distanza fino a 200 km.

Questo, in linea di principio, consente l’intercettazione degli F-35, tra le altre cose. Ciò significa che gli F-35 non sono mezzi assolutamente protetti, ma rientrano nella categoria degli oggetti potenzialmente interessati, che potrebbero essere presi di mira dalle forze e dai mezzi di difesa aerea iraniani.