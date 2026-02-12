La Conferenza sulla sicurezza di Monaco come incontro di crisi del mondo

Dal 2008, anno in cui ha assunto per la prima volta la direzione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC), non si sono verificati contemporaneamente così tanti conflitti e guerre come adesso, ha affermato Wolfgang Ischinger, per esprimere la sua valutazione della situazione mondiale in vista della conferenza, che si terrà a Monaco dal 13 al 15 febbraio.

“Stiamo affrontando sfide serie, in alcuni casi sistemiche”, ha proseguito l’ex ambasciatore e presidente dell’MSC presso l’ edificio della Conferenza Stampa Federale a Berlino il 9 febbraio. Ha citato il ruolo mutevole degli Stati Uniti come una delle sfide principali. C’è una “significativa crisi di fiducia e credibilità” nelle relazioni con gli Stati Uniti, ha dichiarato Ischinger alla stampa. La sua valutazione si basa su un rapporto della Fondazione senza scopo di lucro Munich Security Conference.

La conferenza sulla sicurezza mira a contribuire a soluzioni pacifiche

La fondazione è attiva tutto l’anno e si dedica al monitoraggio delle crisi e delle guerre globali. Il suo obiettivo principale, tuttavia, è ospitare l’incontro annuale a Monaco di Baviera, che si tiene sempre a febbraio. Secondo le sue stesse dichiarazioni, l’MSC è “il principale forum mondiale per i dibattiti sulla politica di sicurezza internazionale”. Inoltre, l’MSC afferma di voler essere “una piattaforma per iniziative e approcci diplomatici volti ad affrontare i rischi per la sicurezza più urgenti a livello mondiale”.

Tuttavia, le prospettive di una de-escalation in Medio Oriente o di nuove iniziative per porre fine alla guerra in Ucraina sono probabilmente scarse. Ancora una volta, non è prevista la presenza di rappresentanti russi a Monaco. E, come riportato da Epoch Times, un invito all’Iran dalla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (MSC) è stato ritirato a metà gennaio. La motivazione addotta è stata la recente massiccia violenza contro i manifestanti del regime dei mullah.

Come riportato dal quotidiano locale bavarese “Münchner Merkur”, è stata annunciata una manifestazione di iraniani in esilio critici nei confronti del regime per il 14 febbraio, dalle 12:00 alle 17:00. Secondo il quotidiano, i manifestanti chiedono la libertà in Iran e la solidarietà internazionale con il popolo iraniano. Gli organizzatori hanno annunciato 100.000 partecipanti. Tuttavia, è dubbio che così tanti manifestanti si presenteranno effettivamente.

“Mercato delle idee”

Nonostante l’assenza di Iran e Russia, l’MSC è convinto di contribuire a “promuovere la fiducia e a favorire la risoluzione pacifica dei conflitti”. Inoltre, afferma: “L’MSC considera le sue conferenze come un ‘mercato di idee’ indipendente, dove si sviluppano proposte e soluzioni e si scambiano opinioni”.

L’esperienza passata ha infatti dimostrato che le conferenze annuali possono fungere anche da sede per iniziative diplomatiche non ufficiali e discrete. Questo perché, oltre alla conferenza ufficiale, l’MSC offre numerosi spazi privati ​​per incontri informali presso l’Hotel Bayerischer Hof.

Alla sua fondazione nel 1963 – allora denominata “Conferenza sulla Scienza della Difesa” – la conferenza si concentrava su questioni transatlantiche ed europee. Tuttavia, l’MSC ora mira, secondo la propria visione, ad “aumentare la sua diversificazione geografica e raggiungere tutti gli stakeholder rilevanti”. L’MSC intende “discutere le sfide più significative per la sicurezza”.

Secondo l’MSC, la conferenza di quest’anno affronterà “tra le altre cose, la politica europea di sicurezza e difesa, il futuro delle relazioni transatlantiche, la rinascita del multilateralismo, le visioni contrastanti dell’ordine globale, i conflitti regionali e le implicazioni dei progressi tecnologici sulla politica di sicurezza”.

L’MSC organizza inoltre forum di discussione e dialogo tra le sue conferenze annuali e pubblica ogni anno un rapporto prima della riunione principale, che, secondo l’MSC, ha lo scopo di fornire una “panoramica con cifre, mappe e risultati di ricerche pertinenti sulle principali sfide alla sicurezza”.

Il rapporto MSC critica la “politica della palla demolitrice”

I due autori principali, Tobias Bunde, professore di sicurezza internazionale alla Hertie School e direttore della ricerca e delle politiche presso l’MSC, e Sophie Eisentraut, responsabile della ricerca e delle pubblicazioni, hanno intitolato il loro rapporto in lingua inglese di quest’anno “Under Destruction”. Nell’introduzione, hanno lanciato l’allarme: “Il mondo è entrato in una fase di politica distruttiva”.

“Il motto della distruzione totale invece di riforme graduali e attente correzioni di rotta” è all’ordine del giorno. Gli autori hanno identificato gli Stati Uniti in particolare come un paese che, sotto la sua attuale amministrazione, vuole “liberarsi dai vincoli dell’ordine esistente”. Di conseguenza, “a più di 80 anni dalla sua istituzione, […] l’ordine del dopoguerra, plasmato principalmente dagli Stati Uniti, è in fase di distruzione”, affermano nella prefazione.

Accusa: Trump sta brandendo un’ascia contro la politica

Una conclusione del rapporto è particolarmente critica nei confronti della politica statunitense: “Il più potente tra gli attori che stanno minando le regole e le istituzioni esistenti è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump”.

Promette ai suoi sostenitori una “politica da bulldozer”. Tuttavia, persino gli autori del rapporto non sono chiari se questa interpretazione debba essere positiva o negativa. Riconoscono che le politiche di Trump hanno prodotto “svolte decisive negli obiettivi di spesa per la difesa della NATO e nel cessate il fuoco tra Israele e Hamas”.

Tuttavia, gli autori analizzano ulteriormente il fatto che non è chiaro se la “politica di distruzione” – presumibilmente riferita allo smantellamento dell’ordine internazionale esistente – “aprenda davvero la strada a misure che servono una maggioranza più ampia della popolazione”, e temono: “Attualmente, sta emergendo qualcos’altro: l’emergere di un mondo caratterizzato da accordi transazionali piuttosto che da una cooperazione basata su principi, in cui gli interessi privati ​​prevalgono su quelli pubblici e in cui la volontà delle grandi potenze, piuttosto che un insieme di regole internazionali, determina il destino delle regioni del mondo”, secondo il rapporto MSC.

Chi viene?

Oltre ai 60 capi di Stato e di governo annunciati da Ischinger, provenienti principalmente dall’Europa, a Monaco parteciperà anche una folta delegazione statunitense composta da circa 50 membri del governo e del Congresso, guidata dal ministro degli Esteri Marco Rubio.

A quanto pare, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo vicepresidente J.D. Vance non hanno intenzione di partecipare. Alla conferenza dello scorso anno, Vance ha indignato il pubblico europeo con un discorso in cui ha criticato duramente i governi europei in merito alle restrizioni alla libertà di espressione, alla censura e all’immigrazione, sostenendo che la minaccia per il continente proveniva “dall’interno”.

Il discorso del vicepresidente degli Stati Uniti a Monaco, poche settimane dopo l’inizio del secondo mandato di Trump, ha dato il tono a un turbolento 2025, in cui gli Stati Uniti hanno imposto dazi punitivi agli stretti alleati europei, hanno minacciato un’azione militare per sottrarre il territorio della Groenlandia alla Danimarca, alleata della NATO, e hanno ripetutamente reagito con moderazione – da una prospettiva europea – all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Conferenza sulla sicurezza di Monaco: impegni di 65 capi di Stato e quasi 100 ministri della Difesa

Merz incontrerà i più severi critici di Trump?

Anche il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato la sua presenza a Monaco. Secondo numerosi resoconti dei media, il cancelliere tedesco Friedrich Merz (CDU) prevede di incontrare non solo Rubio, ma anche Newsom a margine del vertice sulla sicurezza. Curiosamente, il governatore della California è considerato uno dei più accaniti critici di Trump e potrebbe candidarsi come candidato democratico alla presidenza alle elezioni statunitensi del 2029.

Sono proprio queste “discussioni marginali” che da anni rendono l’MSC più entusiasmante dei discorsi principali. Anche per questo, il Presidente dell’MSC Ischinger è convinto che l’MSC 2026 sarà “una piattaforma centrale per il dialogo globale sulle questioni più importanti della politica di sicurezza internazionale”.

