LE MASSE “MODERNE” E OSCURANTISTE – CREDONO DI OBBEDIRE ALLA “SCIENZA”.

Italia zona rossa? Il Comitato tecnico scientifico di Palazzo Chigi non l’ha mai consigliata. .

“In sintesi, ha messo le #zonerosse dove non era necessario e non ha messe dove invece lo era, imprigionandoci tutti con un #lockdown che ha causato MISERIA e MORTE e solo per salvare il suo governicchio di scappati di casa. Il male esiste e dimora in mezzo a noi” (@FaberVonCastell).



“C’hanno rotto il belino per mesi con la scienza e poi il lockdown c’è stato imposto da un deejay, uno steward, un clown, una con la terza media, un’altra che parla in arabo, un odontotecnico ed un avvocatuccio di Provincia. Sembra una barzelletta ma non lo è”. @RadioSavana.

Il governo spagnolo ha fatto meglio:

Madrid ha ordinato il lockdown su ordine di un Comitato Tecnico Scientifico… che non è mi esistito