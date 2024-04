“I veggenti hanno rotto con padre Livio”

Ricevo da una lettrice e posto. Non ho conferme di quanto dice, ma nemmeno motivo di dubitare. Qualcuno ne sa di più? E’ un fatto che p. Livio ha “sequestrato” la Madonna e i suoi messaggi. E anche o sono rimasto colpito dai suoi sproloqui sul “modernismo” …

Caro direttore

Da quando padre Livio si è vaccinato è cambiato, nelle idee, nel linguaggio.

I rapporti con Medjugorje ovvero con i veggenti sono saltati.

Credo che loro non vogliano più avere rapporti con lui.

Sicuramente è stata Marja ( ascoltavo in diretta ) a sentirsi costretta a modificare il senso di un messaggio della Madonna in tempo di Covid-restrizioni:

” ….se vi mettono delle catene questo non è da Dio…” era appena stato introdotto il green pass.

Marja, in diretta era stata costretta a modificare <catene> in <legami>, ovvero secondo Padre Livio legami voleva dire peccati , tentazioni mondane. Tanto per non creare scomode connessioni, anche perché ho verificato che sul sito di Medjugorje il termine catene era rimasto immutato.

Da allora in poi Maria non ha più voluto commentare in diretta con lui i messaggi, adducendo “bisogno di preghiera e raccoglimento. E fine del discorso.

Rapporti con i veggenti non ce ne sono più da anni.

Viaggi a Medjugorje, dove lui si recava ad esempio per le ferie, con ampi rapporti fotografici e in voce, zero, finish.

Sulle benedizioni alle coppie gay ha detto che: ” al Papa si obbedisce sicut cadaver e non si discute”.

Fine del discorso che era stato avviato da ascoltatori via mail, ma lui ha risolto tagliando corto.

Ascoltatori? Non so, io ogni tanto mi sintonizzo alle 9 ma dopo 2 minuti, dopo aver verificato che i vaniloqui sullo zar e l’anticristo e Fatima e l’Apocalisse e i 10 Segreti proseguono in forma demenziale.

La più bella, si fa per dire……la sua interpretazione di modernismo ( che la Madonna nei messaggi indica come male assoluto) è questa: il modernismo è stato combattuto da santi Papi, come S. Pio X perché vedeva la rovina del mondo moderno e la perdita della fede e della morale. Da parte di chi? ma di noi poveri peccatori moderni.

Spero di averla fatta sorridere, anche se veramente dispiace veder dissolvere in malo modo un patrimonio prezioso.

Non credo che qualcuno possa chiudere la Radio perché è costituita come una società privata; certo può essere screditata dall’alto loco., e questo è quello che potrebbe temere.

Con immutata stima, la ringrazio sempre.

Giovanna D.B.