e nel Sistema comincia una strana  paura

È un argomento usato da noi anti-sistema , che le élite del sistema usano la paura (paura CCovid, “paura dell’Altro”, paura della guerra, “paura di Putin” per rportare ordine nelle file delle gioiose masse democratiche e liberali. Non è quindi senza un certo discreto godimento constatare che la paura regna anche nelle fila delle suddette élite, vale a dire tra di loro, –

La crisi israelo-palestinese è senza dubbio la più forte, la più potente, la più viscosa e la più devastante .. ​​Dio! Stimo vedendo la rivolta di massa l’opposizione tra la sacrosanta gioventù studentesca e accademica, i figli di papà iscritti nelle uyniversità da 70 dollari di retta, i generatori dell’ideologia woke che forma il futuro del Sistema, e la super-sacrosanta Virtù della razza umana che è Israele?

Lo rivela la frase di Netanyahu descrive gli studenti che, negli USA, manifestano a favore dei palestinesi come “nazisti degli anni ’30” :

“Ciò ricorda ciò che accadde nelle università tedesche negli anni ’30. Questo è inaccettabile. Dobbiamo porre fine a tutto ciò. Deve essere condannato e condannato inequivocabilmente. »

Inoltre, come si nota nel titolo di un testo che citeremo,

“Le élite hanno paura di parlare della Palestina”, come osserva Vijay Prashad…

“Andrew Gilmour, ex segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha dichiarato alla BBC Newsnight che i palestinesi stanno subendo “punizioni collettive” e che quello a cui stiamo assistendo a Gaza è “probabilmente il più alto tasso di morte commesso da un esercito dai tempi del genocidio ruandese dei 1994”.

» Nel frattempo, in Cisgiordania, Human Rights Watch mostra che l’esercito israeliano ha partecipato all’espulsione di palestinesi da 20 comunità e ha sradicato almeno sette villaggi dall’ottobre 2023. Questi sono fatti provati.

» Eppure, secondo un memorandum trapelato, questi fatti non possono essere menzionati nel “giornale ufficiale” degli Stati Uniti, il New York Times. Ai giornalisti del giornale è stato chiesto di evitare i termini “genocidio”, “pulizia etnica” e “territori occupati”. Negli ultimi sei mesi, i giornali e i programmi televisivi negli Stati Uniti hanno parlato passivamente della violenza genocida: le bombe cadevano, la gente moriva. »

Le nostre élite sono straordinarie, senza esempio, senza precedenti, con una stupidità che finisce per darti una sorta di vertigine, quasi l’ebbrezza degli abissi senza fondo

“All’Università della California del Sud (USC), Asna Tabassum, un’americana di origini dell’Asia meridionale, avrebbe dovuto tenere un discorso nel campus davanti a 65.000 p ersone come valedictorian della classe del 2024. Coinvolta nel dibattito sulla guerra israeliana contro i palestinesi, Tabassum è stato preso di mira da attivisti filo-israeliani che affermavano di sentirsi minacciati.

» Sulla base di questo senso di minaccia, di cui l’università ha rifiutato di rivelare la fonte, l’USC ha deciso di annullare il suo discorso.

» In una risposta attentamente ponderata, la signora Tabassum, laureata in ingegneria biomedica e storia (con una specializzazione in resistenza al genocidio), ha invitato i suoi compagni di classe a “pensare fuori dagli schemi, a lavorare per un mondo in cui le richieste di uguaglianza e dignità umana non vengono manipolati per diventare espressioni di odio. Vi sfido a rispondere al malessere ideologico con il dialogo e la conoscenza, non con il bigottismo e la censura”.

» Asna Tabassum ha 21 anni. Il rettore della USC che ha cancellato il suo discorso, Andrew Guzman, ha 56 anni. Le ragioni che ha addotto per zittirla non hanno la maturità dell’appello al dialogo di Asna.

» Gli studenti di tutti gli Stati Uniti stanno cercando di aumentare la consapevolezza su ciò che sta accadendo a Gaza e stanno cercando di convincere i loro campus a disinvestire dalle società che investono in Israele e nei territori palestinesi occupati.

» Le proteste iniziali sono state tollerate, ma poi sono intervenuti i politici americani, organizzando dibattiti al Congresso e commentando affrettatamente il presunto finanziamento di questi studenti da parte di cinesi e russi [sic]. Gli amministratori universitari, temendo per i loro donatori e sotto pressione politica, cedettero e iniziarono a censurare gli studenti da un capo all’altro del paese (Columbia University) all’altro (Pomona University).

» I presidenti delle università hanno fatto intervenire la polizia locale nei loro campus, autorizzandola ad arrestare gli studenti e escludendo gli studenti dalle loro istituzioni. Ma i sindacati studenteschi di tutto il paese – da Rutgers a Davis – hanno votato per costringere le loro amministrazioni a disinvestire da Israele.

» Reazioni “rivoltanti”.

» Il 12 aprile, la polizia di Berlino ha vietato una conferenza sulla Palestina alla quale partecipavano tedeschi di tutto il paese per ascoltare relatori di altri paesi europei e della Palestina.

» All’aeroporto, la polizia ha arrestato e poi espulso il medico anglo-palestinese Ghassan Abu Sitta, che aveva fatto volontariato a Gaza ed era stato testimone in prima persona della guerra genocida. L’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis avrebbe dovuto tenere un discorso online alla conferenza.

» Non solo non ha potuto farlo, ma gli è stato inflitto un “Betätigungsverbot”, vale a dire il divieto di ogni attività politica in Germania ( divieto di entrare nel territorio tedesco e divieto di partecipare a un evento online ). Varoufakis ha commentato questa è essenzialmente “la campana a morto per le prospettive di democrazia nella Repubblica federale di Germania”.

» Pochi giorni prima della conferenza di Berlino, la professoressa Jodi Dean ha pubblicato un saggio sul blog Verso intitolato “La Palestina parla per tutti”. Questo saggio si basa sull’idea semplice, e non riprovevole, che le persone oppresse hanno il diritto di lottare per la propria emancipazione.

»Censurare il dibattito

» Questa è la base della Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo, citata spesso anche da Varoufakis. Il giorno dopo il divieto della conferenza sulla Palestina di Berlino, Mark Gearan, presidente dei college Hobart e William Smith negli Stati Uniti, datore di lavoro della suddetta docente, ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che la professoressa Dean non avrebbe più tenuto lezioni in questo trimestre.

Il signor Gearan ha scritto che non solo è “totalmente in disaccordo” con la signora Dean, ma ha anche trovato i suoi commenti “disgustosi”.

» È interessante notare che da ottobre Gearan ha parlato pubblicamente solo una volta, per condannare Hamas ….

» Cosa ha potuto scrivere la signora Dean di così “disgustoso”? Il signor Gearan si è concentrato sul termine “esilarante” che la signora Dean ha usato per descrivere la sua reazione ai parapendii dei supposti “terroristiu islamici” che sfondavano la barriera di occupazione israeliana intorno a Gaza.

» Non ha celebrato gli attentati del 7 ottobre, ma ha semplicemente utilizzato i parapendii come metafora per considerare la politica di speranza e liberazione da una prospettiva palestinese (citando l’ultima poesia di Refaat Alareer, ucciso da Israele il 6 dicembre 2023, con la sua meditazione sugli aquiloni per sottolineare l’idea di elevarsi al di sopra dell’oppressione).

» Il signor Gearan non voleva un dibattito sull’occupazione o sul genocidio. Come i redattori e gli editori del New York Times, come il governo tedesco e altri rettori universitari americani, il signor Gearan voleva censurare il dibattito.

» L’appello di Asna Tabassum per “dialogo e conoscenza” è stato messo a tacere. Troppo spaventati per parlare della Palestina, persone come Gearan sono a favore del “bigottismo e della censura”. »

situazione particolarmente interessante, se la confrontiamo con quella precedente che vedeva una unanimità (più o meno costretta e forzata) delle élite americaniste-occidentaliste contro i russi. L’interesse risiede in questa brutale rottura dell’unanimità delle élite americaniste-occidentaliste. Questa volta si tratta di due sante trinità della stessa religione americanista-occidentalista che devono quindi necessariamente essere d’accordo, e invece no! Chi si oppone! Fondamentalmente, intendo in termini crudi, antisemitismo contro antirazzismo

… La loro intesa, fra queste élite del Sistema si basava su “regole” come dicono gli ‘yankees’, vale a dire principi marmorei che noi europei imitavamo e rifacevamo in gomma o gomma da masticare. e che distorciamo e deformiamo a nostro piacimento secondo le esigenze delle nostre varie ipocrisie, dei nostri interessi, della nostra incoscienza, delle nostre bombe che lanciamo. Ma siamo rimasti nell’illusione che il fondamento fosse quello dei principi, cioè delle cose immutabili; credevamo di esserci… E poi, all’improvviso, tutto va in frantumi Gomma e gomma da masticare si disperdono in regole-valori che vanno da una parte e dall’altra, insultandosi, censurandosi a vicenda, con maestri del gioco dotati di grazia, di eleganza e finezza di un Netanyahu che paragona i piccoli e coraggiosi studenti ”svegliati” (woke) che erano ieri, nemici giurati dell’antisemitismo e dell’antirazzismo, ai famosi “teppisti” nazisti degli anni

Ancora una volta, su questo, lo ripeto perché tutto ciò ne consegue: cosa facciamo con il wakenismo, con queste gioiose miscele di antirazzismo, femminismo, genere e inclusività in tutte le accezioni, di africanismo e africanità, dell’antiantisemitismo, di tutte queste formidabili ideologie morali che univano senza dirlo troppo i sostenitori del santo Israele e della Palestina martire?

Basti allora, amici miei, ripetere la conclusione che ne ha tratta Orbvan, la mente più lucida nell’abisso della stupidità occidentale:

L’ordine mondiale liberale potrebbe finire già quest’anno – Orban

L’egemonia liberale occidentale è fallita e deve essere distrutta, ha dichiarato giovedì il primo ministro ungherese Viktor Orban, suggerendo che potrebbe finire già quest’anno.

Rivolgendosi alla Conservative Political Action Conference (CPAC Hungary) di Budapest, Orban ha criticato l’attuale “ordine mondiale basato sull’egemonia liberale progressista”, affermando che ha generato numerose figure che “non sono adatte ad essere leader”, con persino “concorsi di bellezza” che ne sanno di più sulla pace.

Ha accusato i politici liberali di costruire “un controllo ideologico egemonico a cui tutti devono sottomettersi” invece di governare davvero, trasformando “gli organi statali in strumenti di oppressione”. Queste forze sono un nemico pericoloso il cui tempo sta per finire, ha affermato Orban.

E come ha reagito la UE? Con libertà e democrazia e le “regole” che sostiene?