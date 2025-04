Espansione dei BRICS: altri 44 vogliono aderire all’alleanza nel 2025

L’espansione dei BRICS sarà l’ argomento primo di discussione, dato che il numero totale di paesi interessati ad aderire all’alleanza è in crescita nel 2025. Il 17° vertice si terrà il 7 e 8 luglio a Rio de Janeiro, in Brasile. Il blocco degli attuali 10 membri deciderà il futuro dell’alleanza e tutte le decisioni saranno basate sul consenso.

Il Vietnam è il 44° paese che ha espresso interesse ad aderire all’alleanza questo mese. Cina, Russia e Iran stanno valutando l’espansione dei BRICS nel 2025, mentre gli altri membri stanno facendo un passo indietro. Russia e Iran sono in difficoltà a causa delle sanzioni statunitensi, che mettono le loro economie sotto pressione e causano la perdita di accordi commerciali. Dei 44 paesi, 23 hanno formalmente presentato la loro candidatura, mentre 21 hanno espresso informalmente il loro interesse ad aderire.

D’altra parte, la Cina vuole utilizzare il blocco come trampolino di lancio per smantellare il predominio del dollaro statunitense. Pertanto, l’espansione dei BRICS nel 2025 non farà che aiutare Cina, Russia e Iran, poiché altri paesi aderiranno al programma di de-dollarizzazione. La decisione di aggiungere altri paesi sarà presa durante il prossimo vertice di Rio de Janeiro.

“Il Vietnam persegue costantemente la sua politica estera di indipendenza, autosufficienza, multilateralizzazione e diversificazione delle relazioni internazionali, dimostrandosi un amico fidato e un membro responsabile della comunità internazionale”, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri vietnamita in merito all’interesse del Paese a partecipare all’espansione dei BRICS nel 2025.

Un’espansione dei BRICS nel 2025 potrebbe anche accelerare la de-dollarizzazione, poiché sempre più paesi cercano di porre fine alla dipendenza dal dollaro statunitense. Oltre alle sanzioni, anche i recenti dazi di Trump stanno facendo sì che le economie emergenti diffidino delle politiche della Casa Bianca.

I BRICS : i paesi non membri possono regolare gli scambi commerciali tramite un nuovo sistema di pagamento

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha annunciato che il Brasile, che presiederà il prossimo vertice a luglio, ha proposto di creare un nuovo sistema di pagamento in cui i membri non BRICS potranno regolare le transazioni commerciali e transfrontaliere senza dover utilizzare il dollaro statunitense per i pagamenti.

Lavrov ha confermato che la prossima iniziativa dei BRICS permetterà ai paesi non membri di regolare gli scambi commerciali tramite il nuovo sistema di pagamento. “Ci sono diverse altre iniziative attualmente in fase di valutazione. Una di queste è la proposta del Brasile di creare una piattaforma di pagamento alternativa, e i lavori in corso in tal senso. Sono fiducioso che i paesi, anche quelli al di fuori dei BRICS, avranno accesso a tali meccanismi una volta creati.”

Ha aggiunto che il nuovo sistema di pagamento dei BRICS sarà indipendente e non si baserà sui meccanismi finanziari occidentali. La piattaforma non dipenderà da SWIFT, dal dollaro statunitense, dall’euro e dalla sterlina, ma sarà un sistema indipendente. “Esiste l’opportunità di creare piattaforme di pagamento indipendenti da influenze esterne. Un esempio è il sistema di messaggistica finanziaria della Banca di Russia.

Se sietre tentati di dare lacolpa alla sola Giorgia, guardate cosa fa la UE per inchiodarci alla Cosca Perdente:

“QUESTA NON È PACE. È UN ASSEGNO IN BIANCO PER UNA GUERRA SENZA FINE”, – ha detto il Primo Pinistro ungherese Viktor Orbán, riferendosi al programma diBruxelles di accogliere l’Ucraina nell’Unione Europea il prima possibile. “Afrettare l’ingresso dell’Ucraina nell’UE? Questo è il piano di Bruxelles, non nostro. Vogliono accettare un Paese in cui:

Non ci sono confini netti;

Non esiste un’economia funzionante;

Non c’è sovranità.

E si aspettano che i contribuenti dell’UE finanzino un esercito composto da un milione di uomini per decenni.

Questa non è pace. Questo è un assegno in bianco per una guerra senza fine.” – Infodefense

https://x.com/Gitro77/status/1913922373172015192