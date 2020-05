IN ITALIA NON SUCCEDEREBBE

Tutti i media starebbero zitti. L’opinione pubblica anche.

Anzi: probabilmente già ora i “ricchi di Stato” con stipendi pubblici da 250 mila euro, i ministri, i loro magistrati-pretoriani di corte, e i loro “esperti” e i loro dirigenti della Protezziona Civila, ridono di voi, delle nostre mascherine che ci hanno imposto insieme alle altre restrizioni, mentre mangiano gomito a gomito nei loro ristoranti riservati, visitano le (i) loro amanti con le loro auto-blu dai vetri oscurati, in attesa di renderci obbligatorio il vaccino.

Qui si deve constatare la superiorità civile e politica britannica.

Neil Ferguson è quello che sono da noi i Ricciardi, i Burioni, gli Arcuri, gli Speranza e i loro “comitati ascientifici”: gli addetti a tenere nella paura e sotto il tallone delle angherie delle limitazioni più arbitrarie un popolo sottomesso per imporgli una quarta rivoluzione industriale decisa da sopra, che contempla l’obbligo di una “vaccinazione universale” che stanno preparando.

Ferguson è stato quello che ha avvertito Boris Johnson che la ricerca di” immunità da gregge “[lasciare che le persone vivano all’aperto nel Regno Unito] poteva costare 510.000 vite, provocando una brusca inversione a U [lockdown]. Le sue simulazioni sono state influenti anche in altri paesi, citate dalle autorità di Stati Uniti, Germania e Francia “.

Mezzo milione di morti. Anzi, precisamente 510 mila. E’ a causa di Ferguson che “Il 23 marzo, il Regno Unito ha rigettato ” l’immunità del gregge “a favore di una strategia di repressione, come quella italiana, francese, tedesca, americana… e il paese ha preparato i preparativi per settimane di blocco. Lockdownn totale, come noi.

Ferguson, istigatore di LOCKDOWN. Eliminazione delle libertà fondamentali. Devastazione economica.

Ferguson aveva asceso il rango di “autorità” suprema mediatico-scientifica, nonostante il suoi precedenti di idiota allarmista:

“Ferguson è stato responsabile dell’eccessivo abbattimento di animali durante l’epidemia di afta epizootica del 2001 “, ha ricordato il professor ” Michael Thrusfield, docente di epidemiologia veterinaria all’Università di Edimburgo. Anche allora Ferguson ha avvertito il governo che potevano morire 150.000 persone. Sei milioni di animali sono stati macellati per precauzione, costando miliardi al paese in entrate agricole. Alla fine, sono morte 200 persone in tutto.”

“Allo stesso modo, [Ferguson] creò il panico sopravvalutando e bilancio delle vittime durante l’epidemia di influenza aviaria del 2005. Ha stimato che 200 milioni potrebbero morire. Il numero reale fu limitato alle centinaia”

“Nel 2009, uno dei modelli di Ferguson prevedeva che 65.000 persone sarebbero morte per l’epidemia di influenza suina nel Regno Unito – il dato finale fu inferiore a 500”.

Anche adesso, dopo aver avvertito che sarebbero morti 510 mila britannici, a corretto il totale a “più o meno ventimila”.

Come ha potuto un personaggio simile raggiungere l’autorità di scienziato esperto,a tal punto da far cambiare la politica del premier inglese?

Non occorre cercare molto. Un articolo di Business Insider ci informa:

“Ferguson ha co-fondato il Centro MRC per l’analisi globale delle malattie infettive (e Medical Research Council (MRC) Centre for Global Infectious Disease Analysis presso l’ImperialCollegedi Londra nel n 2008. . È l’organo leader che fornisce consulenza ai governi nazionali sugli scoppi di agenti patogeni”.

“Riceve decine di milioni di dollari in finanziamenti annuali dalla Fondazione Bill & Melinda Gates e collabora con il Servizio sanitario nazionale del Regno Unito, i Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) e ha il compito di fornire all’Organizzazione mondiale della Sanità “analisi rapide di problemi urgenti di malattie infettive”. “

Ecco dunque spiegato.

Però almeno, nel Regno Unito, l’opinione pubblica reagisce quando scopre che qualcuno ha giocato il gioco sleale.

“Ferguson è stato colto mentre andava a scopare con un’attivista di sinistra, madre di due figli, colmarito connivente in un “matrimonio aperto”, proprietaria di una mansion da 1,9 milioni di sterline (Paolo Borgognone). Ed ha dovuto dimettersi.

In Italia, non sarebbe possibile. I media complici, il partito dì appartenenza, lo difenderebbero dalle “calunnie”. La gente (non diciamo l’opinione pubblica) lo tratterebbe con l’indulgenza furbesca con cui ha già trattato, per esempio, Berlusconi.

Questa indulgenza e benevolenza verso chi gioca sleale, è uno dei motivi per cui l’Italia è messa peggio degli altri paesi europei. Il governo Conte-Gualtieri è cattivo. Ma a renderlo peggiore, è che dietro ha apparati di carriera che sono non solo ricchi di Stato, ma incompetenti, parassitari, inadempienti; hanno raggiunto quei posti e quegli stipendi senza alcuna capacità, e non hanno mai nemmeno imparato a far funzionare il meccanismo dello Stato. E’ per questo che la gente non riceve nemmeno i miseri 600euro, e ancor meno i 25 mila euro; che da noi la sola ad essere efficiente è la polizia che multa gli innocenti.

La Germania per esempio ha provveduto in anticipo ad arruolare romeni e polacchi per i suoi raccolti agricoli. Evidentemente c’è un apparato dello Stato che prevede e provvede anche a questo. In Italia, i raccolti stanno per andare a male, e la ministra “competente” che approfitta del problema per forzare la legalizzazione di 600 mila clandestini; come se i nigeriani di Castel Volturno andassero a raccogliere le fragole…

Questa gente è priva di ogni intelligenza, perché non ha mai dovuto esercitarla. Sicché ora non è nemmeno in grado di proporre al cattivo governo europeista, un piano B dopo la sentenza della corte tedesca, che distrugge l’eurozona e l’Italia.

Ora sono ammutoliti per la sentenza della corte tedesca. Temono per i loro stipendi giganteschi in valuta forte, che estraggono da un popolo di poveri che hanno reso in miseria e disoccupazione di massa, e non sanno pesnare ad altro che ad una patrimoniale, che nella loro incompetenza non capiscono sarà rovinosa e metterà in pericolo i loro stipendi – che da gran tempo avremmo dovuto pagargli in minibot, in lire. E tagliarli in rapporto al calo del Pil: così almeno avrebbero avuto un motivo per collegare il proprio al destino del Paese. Invece sonod ivenatti più ricchi mentre hanno reso noi più poveri, in obbedienza agli ordini ricevuti – che dovrebbero forzare la Quarta Rivoluzione Industriale : ma l’Italia, per la loro incompetenza e inadempienza, perderà quella rinascita per cui viene fatta soffrire.

Macron dov’è finito?

Anche se nemmeno la petite kulandre de l’Elisée sembra avere un piano B. I media francesi tacciono, come quelli della Corea del Nord.