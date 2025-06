Il riarmo di Merz – un caso di atlantismo psichiatrico

Thomas Fazi stralci dal suo articolo:

L’altro giorno, Reuters ha riferito su un documento strategico della Bundeswehr trapelato che descrive la Russia come un “rischio esistenziale” e delineando i preparativi del Cremlino per un conflitto su larga scala con la NATO “alla fine del decennio”. L’idea che la Russia possa lanciare un attacco su vasta scala all’Europa nel giro di pochi anni è diventata un punto di discussione ufficiale tra i leader dell’UE e della NATO, nonostante il fatto che Mosca non abbia né la capacità né l’interesse strategico per una tale mossa.

Merz ha rapidamente abbracciato un approccio conflittuale nei confronti della Russia, facendo eco ad alcune delle voci più falchi della NATO. Ha avvertito che la Russia sta “perseguendo una guerra ibrida aggressiva ogni giorno” e ha dichiarato che “c’è una minaccia per tutti noi dalla Russia”. In vista del vertice della NATO, ha detto che “dobbiamo temere che la Russia continui la guerra oltre l’Ucraina”, implicando che la Russia rappresenta una minaccia militare diretta per l’Europa nel quasi-medio termine.

Subito dopo, Merz ha lanciato una campagna di politica estera attiva. Ha girato le capitali europee per coordinare la politica verso Mosca e Kiev. Uno dei suoi primi atti è stato quello di viaggiare a Kiev insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia – uno spettacolo simbolico di unità con l’Ucraina e un segnale di sfida nei confronti di Trump, che aveva sostenuto pubblicamente un accordo negoziato con la Russia. A Berlino, Merz ha ospitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha lanciato la consegna di missili Taurus di fabbricazione tedesca, che hanno una portata di oltre 500 chilometri. Sebbene l’opposizione interna lo abbia costretto a ritirarsi parzialmente, si è rapidamente orientato verso una nuova strategia: un accordo da 5 miliardi di euro per co-produrre missili a lungo raggio sul territorio ucraino utilizzando la tecnologia tedesca.

Merz ha annunciato che le armi fornite dall’Occidente non sono più soggette a restrizioni di portata. “L’Ucraina può ora difendersi anche attaccando le posizioni militari in Russia”, ha dichiarato – dando effettivamente il via libera agli attacchi in profondità nel territorio russo con attrezzature occidentali. Per la prima volta dal 1945, la Germania non solo si riproducono su larga scala, ma incoraggiano attivamente l’impegno militare diretto con la Russia, una potenza nucleare. Per sottolineare questo cambiamento, Merz ha anche confermato che i nuovi sistemi di difesa aerea tedeschi saranno consegnati all’Ucraina nell’ambito di un piano pluriennale a lungo termine.

Ciò che rende questa campagna di riarmo particolarmente significativa è che non si limita alla sfera militare. La visione di Merz è quella della mobilitazione totale – un approccio “intera della società” che cerca di preparare non solo le forze armate, ma l’intera economia tedesca e le infrastrutture civili per il confronto con la Russia. I media, l’istruzione, la politica industriale e la protezione civile sono tutti allineati per sostenere questa nuova base di guerra. Il dissenso – sia politico, giornalistico o accademico – è sempre più stigmatizzato come sovversivo o addirittura come una minaccia per la sicurezza nazionale. Rinomati giornalisti e intellettuali come Ulrike Guérot, Gabriele Krone-Schmalz e Patrik Baab sono stati attaccati ed emarginati professionalmente per aver sollecitato soluzioni diplomatiche al conflitto ucraino.

La buona notizia è che le ambizioni militariste della Germania si scontrano con una realtà inflessibile: la Bundeswehr non riesce a trovare abbastanza giovani per combattere le sue guerre. L’esercito è a corto di 30.000 persone e una recluta su quattro si dimette entro sei mesi. La Nato ha chiesto a Berlino di allevare sette nuove brigate – che richiedono altri 60.000 soldati – un obiettivo che anche il ministro della Difesa Boris Pistorius chiama irrealistico.

Pistorius dice che per ora la coscrizione è “fuori tavola”, non per mancanza di volontà ma perché è logisticamente impossibile. “Non abbiamo la capacità – non nelle caserme, non in formazione”, ha detto al Parlamento. Tuttavia, ha lasciato intendere che questa potrebbe essere solo una fase transitoria, soggetta all’esercito trovando abbastanza volontari.

Ma la vera barriera può essere culturale, non logistica. Un sondaggio YouGov ha rilevato che il 63% dei tedeschi di età compresa tra i 18 e i 29 anni si oppone alla coscrizione; solo il 19% si batterebbe se la Germania venisse attaccata. Tra gli over 60 – l’età del progetto di bozza lunga – il sostegno è più forte. Come hanno detto i ricercatori Chris Reiter e Will Wilkes: “Questa divergenza generazionale è più di un semplice cambiamento attitudinale. Essa riflette due realtà molto diverse. I tedeschi del dopoguerra raggiunsero la maggiore età in un mondo della Guerra Fredda con una missione civica condivisa: difendere la democrazia contro l’espansionismo sovietico. In cambio, lo stato offriva posti di lavoro stabili, alloggi a prezzi accessibili e un senso di scopo nazionale.

Secondo una certa narrazione, la Germania sta cogliendo il momento di riaffermare il suo dominio sul continente, usando il vuoto lasciato dal ridimensionamento americano per reclamare un ruolo egemonico – questa volta non solo attraverso una leva economica, ma attraverso una postura militare assertiva, e facendo così con una fiducia che ricorda capitoli molto più oscuri del XX secolo.

Ma questa interpretazione, a mio avviso, è sbagliata. Quello a cui stiamo assistendo non è un ritorno del nazionalismo tedesco, ma il suo contrario. Le politiche ora attuate – dal massiccio riarmo all’escalation del conflitto con la Russia – non sono radicate in una fredda ricerca degli interessi nazionali tedeschi, ma nella loro negazione. Sono l’espressione di una classe politica che ha interiorizzato l’ideologia atlantica così a fondo che non può più distinguere tra strategia nazionale e lealtà transatlantica.

Aggiungiamo qui un articolo di Arnaud Bertrand di un anno fa:

Gli europei non si rendono conto di quanto siano gravemente nei guai dal punto di vista geopolitico.

Una misura affascinante di ciò è il "Critical Technology Tracker" compilato dall'Australian Strategic Policy Institute (ASPI): Che tra l'altro è l'unico risultato interessante mai uscito da quell'istituto, ma non è questo il punto…

Il tracker ASPI esamina le 64 tecnologie critiche del futuro e cerca di capire come i paesi si classificano l’uno rispetto all’altro per ciascuna tecnologia, in base alla quantità di ricerca ad alto impatto che producono. Quindi, per quante di queste 64 tecnologie i paesi dell’UE sono al primo posto? Risposta: zero, nemmeno una.

La Cina è leader in 53 tecnologie (!) e gli Stati Uniti nelle altre 11. Passiamo al secondo posto, quindi: ci deve essere almeno una tecnologia per cui l’UE arriva seconda, giusto?

No, ancora una volta, la risposta è zero. Bisogna arrivare al terzo posto per trovare finalmente i paesi dell’UE in classifica per 14 tecnologie… E tutto sommato i paesi dell’UE sono tra i primi 5 paesi solo per 37 tecnologie, il che significa che per quasi la metà delle tecnologie critiche del futuro non sono nemmeno in gara, figuriamoci in testa…

Le conseguenze concrete di tutto questo si possono vedere nelle aziende tecnologiche europee. La più grande creata nell’era post-internet (diciamo dopo gli anni ’90) è Spotify, che vale 59 miliardi di dollari. Un valore irrisorio rispetto alle aziende tecnologiche statunitensi (Apple, ad esempio, vale 2,8 trilioni di dollari, Google 2,1 trilioni di dollari) o cinesi. Inoltre, possiamo chiederci se sia ancora davvero un’azienda europea, visto che è quotata alla Borsa di New York e ha più dipendenti negli Stati Uniti che in qualsiasi altro posto al mondo ( https://statista.com/statistics/813906/spotify-number-employees-by-region/… )… La tecnologia è assolutamente cruciale in termini geopolitici.

È così che l’Occidente ha raggiunto il successo, con la rivoluzione industriale iniziata nel Regno Unito. La loro superiorità tecnologica, unita a una cultura di conquista e proselitismo, è il motivo per cui sono riusciti a sottomettere il resto del mondo. La Cina comprese fin troppo bene questa lezione. Durante la dinastia Qing, divenne compiacente e arrogante. Ciò è ben illustrato dalla famosa lettera dell’imperatore Qianlong a re Giorgio III, in cui Qianlong scrisse: “Il nostro Celeste Impero possiede ogni cosa in abbondanza e non manca di alcun prodotto entro i suoi confini” (l’intera lettera merita di essere letta: https://china.usc.edu/emperor-qianlong-letter-george-iii-1793… ). Pochi decenni dopo, iniziò il “secolo dell’umiliazione” della Cina… Ecco perché oggi investono così tante energie per essere al top della tecnologia. Il fatto che l’Europa sia oggi molto indietro nella corsa tecnologica, dopo Cina e Stati Uniti, è di pessimo auspicio per il futuro.

L’UE potrebbe essere la versione odierna della dinastia Qing cinese. Oltre alla superiorità tecnologica, gli altri 4 aspetti chiave del potere in termini geopolitici sono: militare, economico, politico e culturale. Diamo un’occhiata a ciascuno di questi aspetti per l’UE. Parlare di potere militare è semplice: l’UE è in gran parte “protetta” (virgolette di proposito) dalla NATO, un’organizzazione guidata dagli Stati Uniti. Pertanto, ad oggi, non dispone di un potere militare indipendente di cui parlare. Per molto tempo, fino al presidente Sarkozy nel 2007, la Francia è rimasta fuori dalla NATO, e in quanto tale l’Europa poteva vantare una qualche sovranità militare, ma ora è finita. Ora siamo sotto la tutela militare pressoché totale.

Per quanto riguarda l’economia, l’UE è passata dall’essere la prima potenza economica mondiale 30 anni fa, nel 1994, con quasi il 21% del PIL mondiale a parità di potere d’acquisto (contro il 20% degli Stati Uniti e il 5% della Cina), al 14% di oggi, inferiore al 15,5% degli Stati Uniti e significativamente inferiore al 19% della Cina ( https://imf.org/external/datamapper/PPPSH@WEO/EU/CHN/USA… ). In altre parole, è passata dall’essere la prima potenza economica mondiale a una terza, sempre più distante.

E dato quanto le performance economiche siano legate allo sviluppo tecnologico, le prospettive di miglioramento sono, nella migliore delle ipotesi, scarse… Politicamente parlando, l’Europa ha ancora una propria voce? Dato che l’attuale dibattito nell’UE verte sull'”autonomia strategica”, ovvero sulla necessità che l’Europa abbia effettivamente una propria voce, la risposta è chiaramente no. Lo possiamo vedere con Gaza, o con le più importanti questioni geopolitiche del momento: esiste una posizione europea chiara e distinta su questioni cruciali? No. All’inizio del secolo l’Europa osava ancora avere una propria voce, come quando Chirac si oppose notoriamente alla guerra in Iraq, ma oggi è finita.

Infine, la sfera culturale. Quando è stata l’ultima volta che avete visto un film contemporaneo francese, tedesco o, per esempio, italiano? O ascoltato una canzone contemporanea di uno di questi paesi? O letto un articolo sui media di questi paesi? Sospetto che per la stragrande maggioranza del mondo la risposta a queste domande sia “è passato un po’ di tempo”. Cavolo, sono francese e non guardo un film francese da circa 4 o 5 anni (e guardo forse un film a settimana), il che la dice lunga… L’Europa sta diventando culturalmente irrilevante. Quindi sì, il quadro non è affatto roseo…

Questo post è già fin troppo lungo, quindi non entrerò nei dettagli delle ragioni di questo evidente declino. Dirò solo che molti europei si sentono giustamente profondamente traditi dall’UE, che ci è sempre stata presentata come un modo per rimanere in gara contro i giganti che sono Stati Uniti e Cina… ma che ci ha offerto l’esatto contrario.

E temo che ribaltare la situazione richiederà una leadership straordinaria, che sembra essere proprio ciò che manca all’UE in questo momento Ci piace dare lezioni al resto del mondo, ma temo che, se fossimo obiettivi, ci troveremmo a dover affrontare un caso disperato a livello globale, visto quanto male abbiamo gestito le straordinarie carte con cui avevamo iniziato solo pochi decenni fa. Si dice spesso che gli Stati Uniti siano sull’orlo del collasso e, sebbene anche la loro situazione sia tutt’altro che rosea, noi oggettivamente abbiamo combinato guai ben più gravi dei loro, il che è un’impresa notevole…