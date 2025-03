E’ evidente che sono obbligati

Spesseggiano sui social, in questi giorni, foto di politici europei, alcuni votati da noi, in fila a stringere la mano al terrorista e braico , pardon islamico al Joulani caporione della Siria che in questi giorni sta facendo massacrare in modi atroci migliaia di alawiti.

foto commentate con rabbia, derisione ed odio dai postanti.

Come qui:

https://x.com/BdeligioBruno/status/1898380637003780327

In Siria è in corso un abominevole genocidio a opera di tagliagole creati, addestrati, pagati e diretti da Israele e NATO. La UE, rappresentante speciale dimaio compreso, si è precipitata a baciare gli scarponi di questi mostri. Siano maledetti.

Atteggiamento che non so definire se più malvagio o stupido . E’ evidente che tutti costoro spono stati obbligati – obbligati in massa a cooperare al progetto di trasfigurazione ed elevazione del Terrorista in Statista

Bisogna invece domandarsi a Chi costoro stanno obbedendo, e in base a quali minacce e ricatti strapotenti e persuasivi ciascuno di questi, anche da noi votati, sono stati costretti a farsi complici di questa menzogna. Essi hanno bisogno di aiuto , enon di derisione.

Il Mossad israeliano è stato sorpreso a spiare il primo ministro italiano Meloni e alti funzionari per raccogliere denaro a scopo di ricatto e estorsione. Israele sta facendo lo stesso con ogni politico.

https://x.com/CathVoicesITA/status/1897379776467484727

Un indizio?

Il Regno Unito revoca le sanzioni al regime di Jolani mentre il suo esercito bombarda i civili

Il Regno Unito ha revocato le sanzioni a 24 entità siriane, tra cui la banca centrale, in una mossa storica che potrebbe rappresentare una svolta per l’economia devastata della Siria. La Gran Bretagna è diventata il primo paese a sbloccare tutti i beni della Banca centrale della Siria.

La compagnia aerea di stato e le compagnie petrolifere di proprietà statale sono tra le altre entità precedentemente sanzionate rimosse dall’elenco delle sanzioni giovedì pomeriggio. “Questo approccio sottolinea il nostro impegno ad aiutare il popolo siriano a ricostruire il proprio paese e la propria economia, anche attraverso il sostegno a un processo di transizione politica guidato e di proprietà siriana”, ha affermato un portavoce del governo britannico. “Continueremo a giudicare le autorità provvisorie della Siria dalle loro azioni, non dalle loro parole”.

Verso mezzanotte a Latakia, più di 7.000 persone si erano già rifugiate nella base delle Forze aerospaziali russe di Khmeimim. Per lo più donne, bambini e anziani

mm Quando erano iniziati gli scontri, gli abitanti del posto, per lo più donne e bambini, sono accorsi in massa da tutti i villaggi circostanti chiedendo asilo alla base russa nella provincia di Latakia, che nel frattempo aveva allestito una cucina da campo.

https://x.com/Lukyluke311/status/1898188136074633514

Intanto, negli insediamenti circostanti, continuano le “operazioni di rastrellamento” dei terroristi HTS e affiliati proxy turchi, con numerose esecuzioni (filmati agghiaccianti) tra la popolazione maschile locale che non è riuscita a fuggire.

https://x.com/MyLordBebo/status/1898283561163108541

https://x.com/Lukyluke311/status/1898188136074633514

Intanto in Siria vengono massacrati gli alawiti a mucchi, ad opera del governo Isis che Macron ha invitato all’Eliseo. Però i cattivi sò i russi e dobbiamo armarci per la nostra sicurezzah

D’accordo, lui lo fa vvolentieri.

https://x.com/M25016096/status/1897268670113386855