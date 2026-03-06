DUGIN : OGGI L’IRAN, DOMANI LA RUSSIA

Alexander Dugin parla dell’Iran, del Katechon e della guerra che potrebbe cambiare il mondo.

Aleksandr Dugin, multipolarpress.com, 5 marzo 2026 — Traduzione a cura di Old Hunter

Conversazione con Alexander Dugin nel programma televisivo Escalation di Sputnik.

Presentatore: Cari amici, oggi affrontiamo un argomento ampio e serio. Tutti ne parlano in questo momento, e comprensibilmente, perché si sta verificando un evento storico. Permettetemi di ricordare ai nostri ascoltatori: il 28 febbraio 2026, le forze armate degli Stati Uniti d’America e di Israele hanno lanciato un’operazione congiunta. Sono stati effettuati attacchi contro l’Iran, a seguito dei quali è stata uccisa la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei. Inoltre, molte altre figure di alto rango sono state eliminate nell’attacco. L’Iran ha iniziato a rispondere con attacchi contro basi sia israeliane che americane e, mentre parliamo, sono in corso scontri militari. Ci sono molti interrogativi su quali saranno le conseguenze, chi soffrirà di più di questi sviluppi e se l’Iran sarà in grado di resistere alla pressione. Ma la prima cosa che bisogna capire è: dove sta portando tutto questo?

Alexander Dugin: Questo è davvero un evento estremamente importante. È del tutto possibile che possa segnare l’inizio della Terza Guerra Mondiale, perché ora sono coinvolte forze di portata enorme. Le azioni degli americani – Trump e Netanyahu – contro la leadership politica dell’Iran sono state straordinariamente brusche. Questo è già il secondo caso del genere. In primo luogo, gli Stati Uniti hanno rapito Maduro, stabilendo il controllo diretto sul Venezuela e occupando di fatto il Paese. Ora hanno distrutto l’intera leadership politico-militare e religiosa dell’Iran. In termini di significato, questo è paragonabile alla uccisione del Papa o di un Patriarca ortodosso, perché il leader spirituale degli sciiti – il Rahbar, l’Ayatollah Khamenei – era venerato non solo in Iran. Era di fatto il capo dell’intero mondo sciita, che comprende centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Prima di questo, Israele aveva eliminato la leadership di Hamas – un caso più limitato – e poi la leadership di Hezbollah, un caso già più grave.

Ora la leadership dell’Iran è stata distrutta direttamente e apertamente. Ciò significa che non ci sono più norme internazionali, né regole, e le Nazioni Unite di fatto non esistono più. Quell’organizzazione appartiene ormai al passato, come un arto fantasma di un mondo scomparso. Lo stesso Trump lo ha sostanzialmente affermato: non esiste alcun diritto internazionale; qualsiasi cosa io faccia è morale. Questo cambia tutto. Il precedente ordine mondiale è crollato. Ci stavamo muovendo gradualmente in questa direzione, ma ora il punto di non ritorno è stato superato. Se un Paese può distruggere la leadership militare-politica e religiosa di uno Stato sovrano senza alcuna giustificazione, allora viviamo in un mondo completamente diverso: un mondo in cui tutto è permesso, in cui la legge è sostituita dalla forza, in cui vige il principio: “Se posso farlo, lo farò”.

Il comportamento di Trump è particolarmente eclatante. Tutto ciò è accaduto durante i negoziati che hanno coinvolto Kushner e Witkoff e, secondo le informazioni disponibili, l’Iran aveva accettato quasi tutte le richieste americane – letteralmente quasi tutto. Ciononostante, un attacco del genere ha colpito direttamente la leadership del Paese. Innanzitutto, dobbiamo capire che in questa situazione [noi russi] siamo i prossimi. Venezuela, Iran e, prima ancora, Siria e Hezbollah: sono tutti regimi o sistemi politici attualmente presi di mira dagli Stati Uniti e sono nostri alleati.

In effetti, se tali azioni possono essere intraprese contro i nostri alleati, se tutto questo rimane impunito, se Trump riesce in tutto ciò che tenta, allora nella fase successiva, forse anche durante i negoziati tra Kirill Dmitriev e Kushner e Witkoff, potrebbe verificarsi un’operazione simile volta a un cambio di regime nel nostro Paese. E cosa ci protegge da uno scenario del genere? Le armi nucleari? Anche in questo caso, la domanda rimane se le useremmo davvero. In una situazione estrema, l’Occidente nutre seri dubbi che saremmo disposti a fare un passo del genere: lanciamo minacce troppo spesso e non riusciamo a darne seguito. Allo stesso tempo, sono in corso tentativi di circondare e isolare il nostro presidente. Il nostro presidente, senza ombra di dubbio, è la figura su cui tutto poggia. Nel nostro Paese, e forse anche nel mondo, tutto dipende da lui. È lui che frena: è il Katechon, come lo descrive la nostra tradizione ortodossa. Oggi questo è semplicemente un fatto geopolitico, un fatto dell’ordine globale.

Ma se gli americani – Trump stesso – si convincessero che altri leader russi che potrebbero, Dio non voglia, sostituire il nostro presidente sarebbero più accomodanti nei confronti dell’Occidente – e questo è stato esattamente il calcolo fatto in Iran, quando i leader sovrani di quel paese sono stati fisicamente eliminati perché perseguivano politiche non in linea con gli interessi americani – allora cosa impedirebbe loro di tentare di attuare lo stesso scenario qui?

Trump sta conducendo una strategia geopolitica neoconservatrice del tutto coerente. Gli stati presi di mira dai globalisti sotto Biden, Obama e Clinton sono esattamente gli stessi stati presi di mira ora. Non è emerso nulla di fondamentalmente nuovo. Nonostante gli scandali e le controversie con gli alleati europei della NATO, alla fine questi alleati si schierano con gli Stati Uniti e adottano la stessa posizione. Per noi, quindi, questo è estremamente grave. È l’ultimo avvertimento.

Moderatore: Vorrei tornare alla questione della Terza Guerra Mondiale. Ricordo che l’anno scorso abbiamo discusso della situazione in Iran – c’è stata la cosiddetta “guerra dei dodici giorni” – e all’epoca avevamo anche detto che avrebbe potuto portare a una crisi globale. Eppure non è accaduto. Potrebbe essere che anche questa volta tutto durerà forse dodici o tredici giorni e poi finirà? O ci troviamo di fronte a una portata di eventi completamente diversa?

Alexander Dugin: In teoria, nessuno sa se questa diventerà la Terza Guerra Mondiale o no. Il problema è che quando diciamo troppo spesso – e l’ho sperimentato personalmente – “questa è la Terza Guerra Mondiale”, e poi si scopre che non è così, e più tardi diciamo di nuovo “ora la Terza Guerra Mondiale è iniziata”, alla fine nasce un sentimento opposto: l’impressione che una Terza Guerra Mondiale semplicemente non possa iniziare, che non inizierà mai, che tutto sia sotto controllo. Ed è proprio qui che risiede il pericolo. Quando lo dici troppo presto una volta, lo dici troppo presto due volte, poi quando inizia davvero potresti persino avere paura di dire apertamente ciò che si sta svolgendo davanti ai tuoi occhi. Pertanto, dobbiamo essere cauti nel valutare ciò che sta accadendo. Ciò a cui stiamo assistendo assomiglia all’inizio della Terza Guerra Mondiale, ma potrebbe non esserlo; forse questa crisi passerà. Lei ha formulato correttamente la domanda. In questo momento quasi tutto dipende – e persino il nostro destino, se vogliamo – da quanto a lungo l’Iran riuscirà a resistere. Perché se la coalizione americano-israeliana riuscirà a reprimere rapidamente la resistenza iraniana durante l’operazione che gli americani chiamano “Epic Fury”… anche se molti ora aggiungono l’espressione “Epic Fury di Epstein”. In effetti, è abbastanza ovvio che Trump abbia lanciato questa operazione in parte per distogliere l’attenzione dai dossier Epstein, dove appare senza dubbio in una luce estremamente compromettente. Molti osservatori ritengono che anche le pressioni e i ricatti israeliani giochino un ruolo in questa situazione.

Gli stessi israeliani operano lungo una linea ideologica completamente diversa. Qui abbiamo a che fare con un progetto escatologico: la costruzione di un “Grande Israele”, l’attesa degli ultimi giorni e la venuta del Messia. Questa è una motivazione molto seria all’interno della guerra che Israele chiama “Lo Scudo di Giuda”. E gli iraniani – gli iraniani sono ora entrati in quella che considerano la battaglia finale. Era già chiaro durante la fase precedente, durante la guerra dei dodici giorni, che non si trattava di una guerra pienamente sviluppata; assomigliava a una preparazione. L’Iran non si è impegnato pienamente in quel momento. Forse anche ora l’Iran non sarebbe entrato pienamente nel conflitto se gli stessi americani non avessero adottato misure così radicali. Ora l’Iran non ha altra scelta che combattere fino alla fine: attaccare ogni possibile obiettivo, chiudere lo Stretto di Hormuz alle navi americane o occidentali e alle navi appartenenti ai paesi che hanno agito contro di esso, colpire basi militari e qualsiasi altro obiettivo possa raggiungere, innescare rivolte sciite in tutto il Medio Oriente e ovunque possa arrivare la sua influenza, e condurre questa lotta – la battaglia finale – fino alla fine.

In precedenza, l’Iran era stato disposto a evitare un simile scontro, ma questa possibilità ora è stata eliminata. Gli iraniani hanno chiamato la loro operazione – e questo è importante sottolinearlo – “La fine del Diluvio”. Ricordiamo che l’operazione di Hamas da cui tutto ebbe inizio – gli eventi di Gaza, il genocidio a Gaza e, prima ancora, l’attacco di Hamas a Israele – si chiamava “Il Diluvio” o “Il Diluvio di Al-Aqsa”. Al-Aqsa è il secondo luogo più sacro del mondo musulmano. È la moschea situata a Gerusalemme sul Monte del Tempio. I palestinesi hanno lanciato la loro rivolta per difendere questo luogo sacro. Perché credevano che fosse necessario difenderlo? Perché Netanyahu e i suoi più stretti collaboratori – Ben-Gvir e Smotrich – hanno discusso apertamente i piani per demolire la Moschea di Al-Aqsa per fare spazio alla costruzione del Terzo Tempio, un evento che segnerebbe l’inizio dell’era messianica. In effetti, tutti i preparativi per il progetto del “Grande Israele” puntano in ultima analisi verso questo obiettivo. Il movimento palestinese Hamas ha quindi cercato di difendere la moschea di Al-Aqsa, che Ben-Gvir ha personalmente e ripetutamente promesso di far saltare in aria e radere al suolo. Ciò che è seguito è stata invece la devastazione e la distruzione di Gaza.

Ora, l’operazione iraniana chiamata “La fine del Diluvio” rappresenta quella che loro considerano la battaglia finale. Nella filosofia sciita iraniana – e più in generale nell’escatologia islamica – la fine dei tempi porterà a uno scontro finale tra le forze dell’Islam, guidate dal Mahdi – l’Imam Nascosto che gli sciiti credono tornerà – e il Dajjal, la figura spesso descritta come l’Anticristo islamico. La battaglia tra il Mahdi e il Dajjal è intesa come il dramma centrale della fine dei tempi. Secondo queste tradizioni, avrà luogo in Siria e in Terra Santa. Nelle interpretazioni teologiche islamiche, sia gli studiosi sciiti che quelli sunniti identificano comunemente le forze associate al Dajjal con gli Stati Uniti – visti come il “Grande Satana” – e Israele. Per questo motivo, la posta in gioco è percepita come assoluta.

Tuttavia, parlando in termini più strategici e analitici, la questione centrale rimane: quanto a lungo l’Iran sarà in grado di resistere? Con ogni giorno che l’Iran continua a resistere e a difendere la propria sovranità, la situazione strategica potrebbe iniziare a cambiare. Trump si aspettava chiaramente una guerra molto breve. Dava per scontato che, dopo la distruzione della leadership militare-religiosa e militare-politica dell’Iran, la situazione interna sarebbe crollata rapidamente. In altre parole, contava su una “quinta colonna”.

Moderatore: Passiamo alla questione della possibilità di mantenere la stabilità in Iran. Dopo eventi come questi – la distruzione della guida suprema e di una parte significativa dell’élite – è stato possibile ripristinare rapidamente la gerarchia e nominare nuovi leader, oppure c’è il rischio che il sistema possa “rompersi”, che a un certo punto si possa verificare una brusca inversione di tendenza, ad esempio se i missili finissero improvvisamente puntati su Teheran?

Alexander Dugin: La storia è aperta. Non sappiamo esattamente cosa stia succedendo in Iran in questo momento: internet è stato completamente bloccato. Secondo le mie fonti, al momento non ci sono proteste di alcun tipo contro il regime. Persino coloro che in precedenza si opponevano al regime di Velayat-e Faqih – dopo la brutale uccisione di circa duecento studentesse innocenti da parte di un missile israeliano – hanno espresso il loro parere radicalmente contro gli Stati Uniti e Israele. Di conseguenza, non c’è assolutamente alcun motivo, a mio avviso, per aspettarsi che il potere venga semplicemente consegnato a Trump. In altre parole, l’Iran è probabilmente più unito ora che in qualsiasi altro momento dopo la morte di tutta la sua leadership e dopo questo brutale attacco alla scuola. Questo ha cambiato la coscienza di molte persone. Il popolo iraniano è molto orgoglioso e molto forte, e forse ad alcuni non piaceva il regime di Velayat-e Faqih – sebbene anche questo sia stato esagerato in Occidente dai servizi segreti israeliani – ma ciononostante ora tutti si uniranno all’Iran sotto l’egida dell’idea nazionale. Inoltre, credo che gli attuali leader capiranno la necessità di avvicinarsi in qualche modo ai circoli laici della società iraniana, tra i quali non c’è praticamente alcun liberale. Ci sono nazionalisti iraniani che non sono così strettamente religiosi come il regime politico, ma sono pur sempre nazionalisti, sono patrioti dell’Iran. Se la loro energia e la loro volontà saranno indirizzate a resistere all’aggressione sionista-americana, allora la resistenza potrebbe durare a lungo, perché anche Gaza ha resistito a lungo, e l’Iran non è Gaza: è un paese enorme.

Gli sciiti costituiscono una parte significativa della popolazione del Medio Oriente. Le élite di questi regimi filoamericani e filoarabi sono profondamente corrotte; è semplicemente un’estensione dell’”Isola di Epstein”: tutti questi Qatar, Dubai e Bahrein. In Bahrein, ad esempio, la popolazione stessa è in gran parte sciita. Credo che rivolte e rivoluzioni sciite potrebbero ora scoppiare ovunque. In linea di principio, se l’Iran resiste, è del tutto sconosciuto chi uscirà vittorioso da questa guerra. Soprattutto perché vediamo che il conflitto afghano-pakistano si sta intensificando. E non è ancora chiaro chi – il Pakistan o l’Afghanistan – potrebbe schierarsi a sostegno di Teheran. Israele, tra l’altro, non ama nessuno dei due, né i pakistani né gli afghani. Di conseguenza, tutto questo potrebbe alla fine sfociare in una catastrofe per Trump, per gli Stati Uniti e per Israele. Il vasto mondo musulmano potrebbe semplicemente cancellarlo dalla faccia della terra. La “Cupola di Ferro” è già stata violata, Tel Aviv è in fiamme e alcune immagini già ricordano Gaza. La gente fugge da lì e molti dicono che finirà così: l’Iran vincerà sicuramente.

Per ora non è ancora chiaro. Ma l’Iran non si è arreso il primo giorno; non si è arreso dopo questo attacco terribile – esattamente ciò su cui Trump contava. Ora Trump parla di diverse settimane, forse un mese. Legalmente parlando, ha la possibilità di condurre una guerra per circa tre mesi senza l’approvazione del Congresso, e il Congresso potrebbe anche sostenerlo. Ma se questa guerra si prolunga, se l’Iran resiste disperatamente e ha sufficiente forza, energia interna, potenziale e potere, allora l’esito di questa battaglia è tutt’altro che predeterminato. Soprattutto perché, a ben guardare, la scommessa sull’operazione “Scudo di Giuda” potrebbe essere il punto più debole e vulnerabile per la coalizione americano-israeliana. Che tipo di scudo è questo, quando hanno attaccato e ucciso la leadership di un paese che, di fatto, non era nemmeno in guerra con loro? Questo è un attacco – è l’attacco di Giuda, un attacco a tradimento portato avanti durante i negoziati. C’è molto Giuda qui, ma molto poco scudo. Se gli eventi continueranno in un certo modo, i cambiamenti nel mondo potrebbero essere davvero radicali.

Pertanto ora la domanda forse non è tanto chi vincerà. I primi giorni sono stati sopportati, il primo colpo è stato incassato, almeno dagli iraniani. La loro leadership politica, che ora si è fatta avanti per sostituire Rahbar Khamenei e la sua famiglia – anche loro uccisi, tra l’altro… Una cosa mostruosa: una nipote, una bambina di quattordici mesi – solo un anno e due mesi. Figli, nipoti… tutti.

Come al solito, lo abbiamo visto a Gaza: la crudeltà dell’aggressione e dell’egemonia americano-israeliana è così mostruosa, le loro menzogne ​​e il loro tradimento così immensi, che l’umanità avrebbe dovuto inorridire di fronte a ciò che stiamo affrontando. Ma non ha indietreggiato, perché alla gente verranno raccontate altre storie; diranno che la colpa è dell’Iran stesso, che si è suicidato da solo. Quanto alle menzogne ​​provenienti dal regime americano, dall’Occidente in generale, dai sionisti, ci siamo già abituati; le abbiamo già sentite. Pertanto l’Iran non può contare sull’indignazione dell’opinione pubblica mondiale. L’Iran può contare solo su se stesso e sulle forze che potrebbero sostenerlo. Se l’Iran ora si riorganizza e riesce a condurre questa guerra per un periodo sufficientemente lungo, a qualsiasi costo, allora ovviamente Israele tenterà di trasformare l’Iran in Gaza. In effetti, ha già iniziato a farlo. Ma l’Iran è ancora un paese molto grande. Inoltre, i missili iraniani stanno raggiungendo il territorio israeliano e colpendo importanti obiettivi strategici. Dopo un po’ di tempo con questo tipo di bombardamenti e scambi missilistici, credo che Israele inizierà a sentirsi un po’ a disagio.

E di conseguenza gli americani lo sentiranno, e lo sentiranno anche gli europei. Affondare quelle corazzate ora – lo sappiamo noi stessi, perché abbiamo subito pesanti perdite nel Mar Nero durante la guerra con il regime nazista di Kiev: affondare una nave da guerra oggi è incredibilmente facile. Con i droni moderni – subacquei e di superficie – è un compito tecnologico molto semplice mandare a fondo questa flotta tanto decantata. Viviamo già in un’era tecnologica di guerra completamente diversa. Tutta quella potenza di fuoco è, in realtà, qualcosa di esagerato; sono semplicemente belle immagini.

Gli elicotteri, data la velocità con cui sono volati in Venezuela, potrebbero sopravvivere forse trenta secondi se si trovassero di fronte a persone normali armate di fucili, o di veri e propri droni, o del tipo di armi che le nostre unità ordinarie hanno lungo la linea del fronte in Ucraina. In tali condizioni, un elicottero non durerebbe a lungo: trenta secondi. In realtà, non sanno ancora cosa sia la guerra. Né gli americani né gli israeliani lo sanno. Ora lo scopriranno.

Se l’Iran resiste, tutto è possibile. Non sto dicendo che siano destinati a vincere. Non sto dicendo che la vittoria sia garantita per nessuno. Ma se la vittoria non è garantita, e se non è rapida nel caso di Trump e Israele, questo di per sé rappresenterebbe già una vittoria colossale per tutti i sostenitori di un mondo multipolare. In realtà, questa guerra è diretta anche contro di noi. Dobbiamo capire che i prossimi siamo noi. L’Iran in questo momento cosa è? Uno scudo. Lo scudo del Katechon. Questo è ciò che l’Iran è. In un certo senso, si sono fatti carico di un colpo che in ultima analisi era destinato a tutti noi. Se resisteranno, sarà un enorme successo, anche per noi.

Presentatore: Parliamo di cooperazione, in particolare da parte russa. Mosca sta rilasciando dichiarazioni in questo momento: Dmitrij Peskov afferma che Mosca è in costante contatto con la leadership iraniana. La Russia rimane impegnata a raggiungere una soluzione politica e diplomatica anche dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran. Vladimir Putin ha tenuto oggi delle conversazioni telefoniche internazionali sulla situazione in Iran. Il presidente incontrerà oggi anche il governatore della regione dell’Amur, anche se questo è un altro discorso. Cosa ne pensa: quali azioni dovremmo intraprendere ora? Dovremmo adottare misure più severe o dovremmo assumere una posizione attendista? Ma francamente, non è chiaro cosa dovremmo aspettare esattamente.

Alexander Dugin: Se adottiamo semplicemente una posizione attendista, ciò significa aspettare il crollo dell’Iran e poi i prossimi attacchi saranno diretti contro la nostra leadership militare e politica.

Presentatore: In che modo?

Alexander Dugin: In Ucraina è in corso una guerra contro di noi, ed è piuttosto intensa. Ma dopo l’ascesa al potere di Trump – con quella che inizialmente sembrava una strategia e una politica piuttosto razionali – nel nostro Paese, tra i nostri leader, è emersa l’impressione che Trump potesse ritirarsi da questo confronto e che fosse quindi necessario negoziare con lui attraverso figure come Witkoff e Kushner, o altri, per ridurre l’escalation, almeno con l’America. L’idea era che stessimo combattendo contro l’Ucraina, ci stessimo confrontando con l’Unione Europea, ma Trump avrebbe potuto tirarsi indietro perché aveva una posizione diversa. In effetti, aveva una posizione diversa fino a un certo punto. Eppure, dopo solo un paio di mesi alla Casa Bianca come presidente, ha improvvisamente cambiato rotta ed è diventato un neoconservatore ancora più radicale, perseguendo le stesse politiche globaliste ed egemoniche, ma ora in modo più aperto, più brutale e più schietto.

Questo momento di trasformazione di Trump – dalla posizione MAGA, che di fatto ha reso possibile l’incontro di Anchorage, a un diktat egemonico radicale, soprattutto quando sembra produrre risultati piuttosto rapidi in altre operazioni – è forse qualcosa che non abbiamo pienamente recepito in tempo. Trump è cambiato. Si è rivelato un tramite per una volontà che non gli appartiene. Ha completamente abbandonato il suo elettorato di riferimento. È diventato di fatto ostaggio delle stesse forze che hanno scatenato la guerra contro di noi in Ucraina.

In questa situazione, a mio avviso, l’attacco all’Iran pone fine all’idea che Trump possa ancora essere visto come un portatore dell’ideologia MAGA – l’idea che gli Stati Uniti si concentrino sui propri problemi interni, smettano di interferire negli affari internazionali e affrontino i propri enormi fallimenti in politica, economia e cultura, che era in effetti il ​​programma originale di Trump. Niente di tutto questo accadrà. Trump continuerà a perseguire le politiche dei neoconservatori. Per noi questo è un momento estremamente importante. Sta attaccando i nostri alleati. Infatti, se l’Iran cadesse – o meglio, se l’Iran cadesse davvero e quando l’Iran cadesse – ci troveremmo di fronte a forze molto più forti di quelle che già affrontiamo oggi. Trump, come un toro che carica verso il suo bersaglio, inebriato di sangue e convinto che tutto vada per il verso giusto e che tutto gli venga facile, potrebbe interpretare la nostra razionalità e moderazione, la nostra coerenza e la nostra adesione ai principi semplicemente come debolezza. E allora non avrebbe altri termini o concetti con cui interpretare la nostra politica.

Presentatore: Come dovremmo comportarci adesso?

Alexander Dugin: Credo che dobbiamo agire con grande decisione, ma questa decisione spetta al presidente. Sa, ora ci sono molti consiglieri e tutti noi, dai tassisti agli esperti, sia militari che civili, gli stiamo dicendo all’unanimità che un attacco è necessario. Innanzitutto, è chiaro che il diritto internazionale non esiste più; possiamo fare ciò che vogliamo, perché la vittoria giustificherà tutto. Indubbiamente, la leadership politico-militare dell’Ucraina deve essere eliminata. Questo è assolutamente certo. Loro hanno fatto questo al nostro alleato, e secondo le regole del grande gioco siamo semplicemente obbligati a fare lo stesso con i loro mandatari, con quelle strutture che ci stanno muovendo guerra.

Credo sia estremamente importante utilizzare armi molto potenti, così potenti da non poter essere ignorate o trascurate. Non escludo inoltre che possa essere necessario allineare alcuni Paesi, Paesi che sostengono la guerra in Ucraina pur sentendosi completamente immuni dalle conseguenze e interpretando la nostra cortesia e coerenza come debolezza. La Russia non può più permettersi di apparire debole. Non lo siamo, ma lo appariamo. Ci vedono deboli, indecisi, esitanti, insicuri di noi stessi, privi di potenziale sufficiente. L’aggressione di qualsiasi potenza egemone può essere contrastata se c’è volontà e forza, e una potenza nucleare è certamente in grado di farlo. La Grande Russia ne è in grado. Ma credono che ci manchi la volontà.

Credo che questo sia un errore: la volontà ce l’abbiamo; l’abbiamo semplicemente nascosta con cura, confezionandola con cura all’interno del processo negoziale. Ora questo approccio sta iniziando a ritorcersi contro di noi, e molto rapidamente. Ma tutti stanno consigliando il presidente in questa direzione – questa è la mia impressione, anche se forse qualcuno la pensa diversamente.

Si è ormai formato un consenso sul fatto che la Russia debba riconsiderare radicalmente la sua strategia per condurre la guerra contro l’Ucraina. Dobbiamo intraprendere azioni decisive e incondizionate che non possano essere interpretate in altro modo. In altre parole: uno sciopero, e via Bankova se ne va, la leadership se ne va, Zelensky se ne va, non rimane nessuno e diventa poco chiaro con chi proseguire i negoziati. Possiamo quindi proporre che siano loro stessi a nominare persone con cui saremmo disposti a dialogare. Questo è ovvio.

Presentatore: Alexander Gelyevich, d’altra parte, potrebbe succedere che, una volta eliminata la loro leadership, ne scelgano di nuove, magari ancora più radicali, come è successo in Iran, dove la leadership è stata sostituita quasi all’istante. E qui la sua visione dello scenario iraniano è interessante: cosa succederebbe se adottassimo misure severe a suo sostegno? Supponiamo che la Russia, insieme alla Cina, inviasse la sua flotta nel Golfo Persico. Cosa pensa che ciò porterebbe?

Alexander Dugin: Saremmo rispettati. E saremmo temuti. Questo è ciò che accadrebbe, se parlassimo onestamente. Tutto qui.

Presentatore: Questo non porterebbe a uno scontro diretto?

Alexander Dugin: Il confronto diretto è già in corso. Loro credono semplicemente di controllarci e dirigerci, mentre noi continuiamo a credere di stare conducendo negoziati tra partner. C’è una divergenza fondamentale di prospettive, una differenza nel modo in cui interpretiamo la trama stessa di ciò che sta accadendo. Tuttavia, non consiglio al nostro presidente di fare nulla; lui stesso capisce tutto perfettamente.

Quanto alla preoccupazione che l’eliminazione della leadership a Kiev porterebbe al potere forze ancora più radicali: non ce ne sono più di radicali lì. Potrebbero portare figure simili. Ma se anche loro non ci vanno bene, dobbiamo fare lo stesso con loro, e con quelli successivi, e ancora con quelli successivi, rimuovendoli strato dopo strato. Soprattutto perché l’Ucraina non è l’Iran. Se entriamo davvero in questo confronto ora, avremo non solo una possibilità di vittoria, ma anche l’opportunità di fermare l’escalation e prevenire la Terza Guerra Mondiale. Trump sta dimostrando che la politica della forza è iniziata, e la forza non riconosce le parole. Si ferma solo dove incontra una forza contraria. Quella forza deve essere dimostrata. Parliamo costantemente del nostro potenziale nucleare e dell’”Oreshnik”, ma è giunto il momento non solo di parlare, ma di mostrare questa forza. Questo è ciò che ci si aspetta da noi. Solo allora Trump capirà che i russi sono davvero arrabbiati e che ha esagerato.

Ciò di cui abbiamo bisogno ora è un attacco massiccio che non possa essere ignorato o liquidato come una vanteria o come un attacco a obiettivi secondari. Dove e come ciò avverrà non spetta a noi deciderlo, ma il corso della storia e l’umore dei nostri soldati al fronte, in qualche modo demoralizzati dai negoziati di pace, richiedono risolutezza. Quando ogni giorno viene trasmesso il messaggio che “tutto finirà presto”, combattere diventa psicologicamente impossibile; nasce la falsa sensazione che basti semplicemente aspettare ancora un po’. Dobbiamo riconoscere onestamente che la guerra non finirà finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Dobbiamo temprare la nostra volontà e fare ciò che è stato a lungo necessario. Prima era possibile rimandare, ma ora non c’è più nulla da aspettare.

È importante capire che le parole hanno un significato enorme. Guardate il nome dell’operazione “Epic Fury” (Furia Epica): persino gli americani che si sono opposti all’attacco all’Iran si sono ispirati a quello slogan. “Il mio Paese è furioso e lo difenderò” (SMO) funziona. Nel frattempo, abbiamo il termine burocratico “SMO”, che non può ispirare nessuno; non ha un significato più profondo. “Epic Fury” (Furia Epica), “Shield of Judah” (Scudo di Giuda), “End of the Flood” (Fine del Diluvio) per il mondo sciita: questi sono potenti codici di significato. Credo che dovremmo rinominare l’operazione militare speciale “The Sword of the Katechon” (La Spada del Katechon): siamo noi a frenare; questa è la nostra missione, il nostro ruolo russo, la nostra identità ortodossa. Anche i musulmani ci sosterranno in questo, perché comprendono perfettamente l’unità della lotta. Dobbiamo mobilitare la società, dare nuovo slancio alla guerra, rinominarla. All’inizio c’erano i simboli “Z”, “V”, “O”: era un approccio di pubbliche relazioni privo di profondità. Ora dobbiamo sottolineare ciò per cui stiamo lottando, senza nascondere la portata della vittoria. Dobbiamo essere onesti con coloro che danno la vita per la Patria, per lo Stato, per l’autorità e per il popolo. Stiamo lottando per qualcosa di comune, e le persone devono percepirne il significato.

Oggi sono in movimento forze enormi: militari, politiche, religiose. Non siamo osservatori o arbitri qui; siamo partecipanti a una Grande Guerra. Forse l’ultima. Non c’è bisogno di affrettarsi a speculare su quando arriverà la fine: i cristiani ortodossi sanno che nessuno lo sa; persino Cristo ha detto che solo il Padre lo sa. Ma sappiamo che ci sarà una fine, perché Dio ha creato questo mondo e Dio lo giudicherà. Questo fa parte della nostra fede e delle nostre tradizioni: una parte essenziale. Quindi non c’è motivo di farsi prendere dal panico.

Viviamo nei tempi ultimi: guardate l’Occidente, la lista di Epstein. Quanti dettagli stiamo imparando sulle élite che governano l’Occidente: questa è davvero una civiltà di Baal. È una setta di Satana, una setta. Cosa fanno le élite? Corrompono i minori, mangiano la gente, cacciano gli afroamericani. I dossier di Epstein contengono indicazioni dirette: violentano i bambini, organizzano orge. E questo è dall’altra parte. Questa è la civiltà che stiamo combattendo. Non è un caso che in Iran una statua di Baal sia stata bruciata alla vigilia di questa invasione, e in risposta abbiano iniziato a volare missili. Nella coscienza del mondo islamico queste cose sono collegate: la lista di Epstein, Baal e coloro che bruciano i suoi idoli. La guerra sta acquisendo un profondo carattere religioso. I dispensazionalisti americani, interpretando la Bibbia di Scofield, sono convinti che al momento dello scontro tra Iran e Israele la Russia entrerà inevitabilmente in guerra al fianco dell’Iran. Per loro, “oggi l’Iran, domani la Russia” è già un dato di fatto. Nella loro mente siamo già lì.

È importante comprendere la psicologia del nemico: non coincide con i fatti o con le nostre percezioni razionali. Combinata con l’energia furiosa di Trump e l’esaltazione escatologica della leadership israeliana – convinta che sia adesso o mai più, che il Messia debba venire ora e che il “Grande Israele” debba essere creato ora – questa realtà non ci lascia la possibilità di occuparci degli affari ordinari. Storia, geografia, religione e politica ci privano della possibilità di essere osservatori esterni. Siamo al centro degli eventi e abbiamo il nostro ruolo.

Presentatore: Come cambierebbe l’allineamento geopolitico se l’Europa decidesse davvero di partecipare direttamente ai bombardamenti? Ad esempio, una radio israeliana ha riferito che la Germania starebbe discutendo con gli Stati Uniti la possibilità di una sua partecipazione diretta all’operazione. In altre parole, potrebbero iniziare a condurre i propri attacchi anziché limitarsi a fornire armi. Come cambierebbe la situazione in tal caso?

Alexander Dugin: È esattamente in questa direzione che si sta muovendo la situazione. I problemi tra Trump e l’Unione Europea sono stati ora risolti o accantonati, perché in sostanza Trump ha adottato una politica pienamente allineata agli interessi dei globalisti e dei neoconservatori. In precedenza, il conflitto di Trump con l’Europa era guidato dal movimento MAGA, dal suo rifiuto del globalismo e dello “stato profondo”. Ma se Trump si sta ora avvicinando a queste strutture, allora i disaccordi con l’Europa passano naturalmente in secondo piano. L’Occidente dovrebbe essere visto come un tutt’uno: l’Occidente collettivo. In effetti, siamo tornati alla situazione precedente a Trump. Quel momento storico in cui venivano proclamate altre idee e altri piani per gli Stati Uniti è purtroppo passato. Ora abbiamo a che fare meno con Trump stesso e più con lo stesso “stato profondo” che stava dietro a Nuland, Blinken o Kamala Harris: essenzialmente le stesse forze.

Di conseguenza, tutte le contraddizioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono state livellate di fronte a uno scontro radicale con forze che sono oppositrici ideologiche e geopolitiche dell’Occidente collettivo, soprattutto i sostenitori di un mondo multipolare, tra cui ci siamo noi e la Cina.

Per quanto riguarda la sua domanda sulla nostra partecipazione diretta: lasci che sia il presidente a decidere. Personalmente, credo che la partecipazione sia necessaria. Più ci comporteremo in modo attivo, coraggioso e deciso sotto ogni aspetto, meglio sarà. Altrimenti, qualsiasi altra azione sarà interpretata da loro come debolezza, e la debolezza è una provocazione diretta: un invito a fare a noi quello che hanno fatto alla leadership iraniana. Dopotutto, il nostro presidente ha incontrato Rahbar Khamenei, e prima ancora il presidente Raisi e altri leader politici, proprio come ha incontrato Maduro.

Presentatore: Sviluppando ulteriormente questo tema: dovremmo agire da soli o all’interno di una coalizione con la Cina? Quale dovrebbe essere la nostra strategia?

Alexander Dugin: Certo, sarebbe meglio agire in coalizione con la Cina. Ma la Cina aspetterà. Guardi: se, Dio non voglia, l’Iran cade, seguirà inevitabilmente uno scontro diretto con noi, e dopo con la Cina, perché quello è il loro obiettivo finale. Chiunque pensi di potersene astenere – che siano noi, la Cina o lo stesso Iran, che non è entrato in guerra dopo l’inizio dell’operazione di terra delle IDF contro Gaza (Hezbollah ha continuato ad aspettare e aspettare finché non è stato completamente distrutto) – commette un errore. Più aspettiamo, più tardi entreremo in uno scontro aperto con l’Occidente collettivo, maggiori saranno le probabilità che ci sconfigga uno per uno.

Siamo stati ingannati di nuovo – Lavrov ne ha parlato: Israele ha trasmesso informazioni sulla sua intenzione di attaccare l’Iran. Ancora una volta ci prendono per il naso: “Per ora state da parte, non entrate nel conflitto in nessuna circostanza”, e alla fine non rimarrà nessuno che possa sostenerci. Pertanto sono convinto che dobbiamo rispondere nel modo più duro possibile, su tutti i fronti. Non è necessario entrare immediatamente in questo conflitto specifico, ma dobbiamo affrontare i nostri nemici diretti – il regime nazista di Kiev – con la massima risolutezza. Non c’è dubbio. E dobbiamo farlo in modo tale che nessuno si faccia illusioni: se i russi vogliono, possono. E se non possiamo, allora saremo in una situazione molto brutta. La nostra risposta deve essere simmetrica e il più possibile dura. Idealmente, in una coalizione. Ma se non in una coalizione, allora da soli. Se agiamo ora, non saremo soli. Se aspettiamo, rimarremo soli. Oppure la Cina aspetterà e rimarrà sola. Dobbiamo fermare il male, fermare la civiltà di Baal. Questa è la nostra sacra missione.