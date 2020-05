Come volevasi dimostrare

1/ Quando ho/abbiamo iniziato a usare questa terapia, ne morivano anche oltre mille al giorno, con la sola Tachipirina.

Da quel giorno, i morti sono iniziati a calare, soprattutto quelli non ospedalizzati, chiamati dal CTS e da Borrelli “asintomatici o pauci-sintomatici” mentre non erano affatto asintomatici, avevano tutti i sintomi, senza tampone, magari sotto bombola di ossigeno e morivano soli come cani.

2/ Rivendico il diritto/dovere di un Medico di tentare di salvare il paziente. Se so che la Tachipirina non basta, provo altro. Se mi accorgi che funziona, lo grido al mondo dei colleghi e li esorto a tentare. Così ne abbiamo salvati a migliaia.

Non solo: in quei giorni, il Ministero e la CTS, dava come protocollo Covid, solo Tachipirina, nelle cure non facenti parte di ricerche scientifiche autorizzate.

I Medici di Medicina Generale (Medici di Base/Medici di Famiglia/Medici della Mutua), sapendo che il CTS, le ASL/ATS vietavano i Tamponi (o non permettevano ai Medici di prescriverli, sino a tre settimane fa), visto gli oltre 100 colleghi morti, si chiedevano “ Ma se posso prescrivere solo Tachipirina e non posso ordimare un Tampone, perché devo rischiare la mia vita e quella dei miei famigliari, per andare a casa dei malati, non potendo fare diagnosi e prescrivere una terapia diversa dalla Tachipirina?

Prescrivo Tachipirina per telefono e via.

In quei gg solo a Bergamo (fonte Sindaco Gori del PD), i morti a casa (non con diagnosi Covid, poiché senza tamponi) sono stati 3 volte i morti in Ospedale. Vi ricorderete le bare, portate via di notte.

Dopo la speranza di una cura che potesse funzionare, molti colleghi, si sono infilati una mascherina, hanno tacitato le mogli preoccupate e, ricordandosi il proprio dovere, sono andati a casa dei pazienti e hanno iniziato a curarli….e a guarirli.

È cambiato il Mondo, per i pazienti abbandonati a casa, che chiamavano il 118, che si rifiutava di ricoverarli!

4/ Mi spieghino l’OMS e l’AIFA (e qui casca l’asino), perché:

4.1 in quasi cento anni, la Clorochina e l’Idrossiclorochina, se così pericolosi, sono stati approvati e lasciati in commercio

4.2 perché in tutto il Mondo, è consentita e consigliata la terapia con questi farmaci, per curare la Malaria, anche se non vi è mai stata una Pandemia da Malaria, che non ha mai fatto oltre un milione di morti nel Mondo in pochi mesi e che non ha mai portato a mettere in lockdown 5 miliardi di persome in tutto il Mondo

4.3 Perché, i siti dei Ministeri degli Esteri, di quasi tutti i Paesi Occidentali e l’OMS stesso fino a poco fa, consigliavano, insieme alle vaccinazioni per certe malattie, in caso di visita turistica o per lavoro di certi Paesi, per le zone endemiche per la Malaria, la prevenzione con l’Idrossiclorochina?👇