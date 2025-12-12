Come Hitler sottrasse la banca centrale ai Rotschild

“Sapete che il gold standard è stato la rovina degli Stati che lo hanno adottato, poiché non è stato in grado di soddisfare la domanda di moneta, tanto più che abbiamo rimosso l’oro dalla circolazione il più possibile.”

– Protocollo n. 20 l2m

“Ho poi sostenuto che il gold standard, la fissazione dei tassi di cambio e così via erano shibboleth che non avevo mai considerato e non avrei mai considerato come principi economici importanti e immutabili. Il denaro, per me, era semplicemente un segno di scambio per il lavoro svolto, e il suo valore dipendeva incondizionatamente dal valore del lavoro compiuto. Laddove il denaro non rappresentava servizi resi, insistevo, non aveva alcun valore.”

– Adolf Hitler

Dal caos mondiale e dalla devastazione economica degli anni ’30, provocati dalle banche centrali controllate/di proprietà dei Rothschild, sarebbero sorte tre fenici.

Nel maggio del 1919, un soldato insignificante assistette a una conferenza tenuta da un ex ingegnere edile diventato economista. Dott. Gottfried Feder (1883-1941) dal titolo “L’abolizione della servitù degli interessi”.

Lo scopo di questo ciclo di lezioni era quello di fornire ai soldati una base di politica ed economia, che consentisse loro di monitorare i numerosi movimenti rivoluzionari e politici attivi a Monaco in quel periodo. Le seguenti citazioni tratte dal Mein Kampf rivelano l’influenza decisiva che Feder avrebbe avuto sul pensiero di Adolf Hitler.

“Per la prima volta nella mia vita ho ascoltato una discussione sui principi del capitale azionario e del capitale utilizzato per le attività di prestito. Dopo aver ascoltato la prima lezione tenuta da Feder, mi è subito venuta in mente l’idea di aver trovato la strada per uno dei prerequisiti più essenziali per la fondazione di un nuovo partito”.

“A mio avviso, il merito di Feder consisteva nel modo spietato e incisivo in cui descriveva la duplice natura del capitale impegnato nelle operazioni di borsa e di prestito, mettendo a nudo il fatto che questo capitale dipende sempre e comunque dal pagamento degli interessi”.

“Nelle questioni fondamentali, le sue affermazioni erano così piene di buon senso che coloro che lo criticavano non negavano la validità delle sue idee, ma dubitavano della possibilità di metterle in pratica. A me questo sembrava il punto di forza dell’insegnamento di Feder, sebbene altri lo considerassero un punto debole.”

E ancora:

“Capii subito che si trattava di una verità di importanza trascendentale per il futuro del popolo tedesco. La separazione assoluta del capitale azionario dalla vita economica della nazione avrebbe permesso di contrastare il processo di internazionalizzazione delle imprese tedesche senza allo stesso tempo attaccare il capitale in quanto tale, poiché ciò avrebbe significato mettere a repentaglio le fondamenta della nostra indipendenza nazionale.”

“Vidi chiaramente ciò che si stava sviluppando in Germania e mi resi conto allora che la lotta più dura che avremmo dovuto combattere non sarebbe stata contro le nazioni nemiche, ma contro il capitale internazionale. Nel discorso di Feder trovai un efficace grido di battaglia per la nostra lotta imminente.”

SOTTO: Gottfried Feder (1883-1941). Redasse tutte le politiche finanziarie del NSDAP, ma in seguito si scontrò con Hitler per la mancanza di sostegno al progetto di quest’ultimo per la produzione di petrolio sintetico dal carbone.