Come Hitler sottrasse la banca centrale ai Rotschild

Fu questo evento del 15 giugno 1939 che scatenò la Seconda Guerra Mondiale – la realizzazione da parte dei Rothschild e altri che la replica universale del sistema bancario statale tedesco esente da usura avrebbe distrutto permanentemente i malvagi imperi finanziari ebrei.
“Sapete che il gold standard è stato la rovina degli Stati che lo hanno adottato, poiché non è stato in grado di soddisfare la domanda di moneta, tanto più che abbiamo rimosso l’oro dalla circolazione il più possibile.”
– Protocollo n. 20 l2m
“Ho poi sostenuto che il gold standard, la fissazione dei tassi di cambio e così via erano shibboleth che non avevo mai considerato e non avrei mai considerato come principi economici importanti e immutabili. Il denaro, per me, era semplicemente un segno di scambio per il lavoro svolto, e il suo valore dipendeva incondizionatamente dal valore del lavoro compiuto. Laddove il denaro non rappresentava servizi resi, insistevo, non aveva alcun valore.”
– Adolf Hitler
Dal caos mondiale e dalla devastazione economica degli anni ’30, provocati dalle banche centrali controllate/di proprietà dei Rothschild, sarebbero sorte tre fenici.
Nel maggio del 1919, un soldato insignificante assistette a una conferenza tenuta da un ex ingegnere edile diventato economista. Dott. Gottfried Feder (1883-1941) dal titolo “L’abolizione della servitù degli interessi”.
Lo scopo di questo ciclo di lezioni era quello di fornire ai soldati una base di politica ed economia, che consentisse loro di monitorare i numerosi movimenti rivoluzionari e politici attivi a Monaco in quel periodo. Le seguenti citazioni tratte dal Mein Kampf rivelano l’influenza decisiva che Feder avrebbe avuto sul pensiero di Adolf Hitler.
“Per la prima volta nella mia vita ho ascoltato una discussione sui principi del capitale azionario e del capitale utilizzato per le attività di prestito. Dopo aver ascoltato la prima lezione tenuta da Feder, mi è subito venuta in mente l’idea di aver trovato la strada per uno dei prerequisiti più essenziali per la fondazione di un nuovo partito”.
“A mio avviso, il merito di Feder consisteva nel modo spietato e incisivo in cui descriveva la duplice natura del capitale impegnato nelle operazioni di borsa e di prestito, mettendo a nudo il fatto che questo capitale dipende sempre e comunque dal pagamento degli interessi”.
“Nelle questioni fondamentali, le sue affermazioni erano così piene di buon senso che coloro che lo criticavano non negavano la validità delle sue idee, ma dubitavano della possibilità di metterle in pratica. A me questo sembrava il punto di forza dell’insegnamento di Feder, sebbene altri lo considerassero un punto debole.”
E ancora:
“Capii subito che si trattava di una verità di importanza trascendentale per il futuro del popolo tedesco. La separazione assoluta del capitale azionario dalla vita economica della nazione avrebbe permesso di contrastare il processo di internazionalizzazione delle imprese tedesche senza allo stesso tempo attaccare il capitale in quanto tale, poiché ciò avrebbe significato mettere a repentaglio le fondamenta della nostra indipendenza nazionale.”
“Vidi chiaramente ciò che si stava sviluppando in Germania e mi resi conto allora che la lotta più dura che avremmo dovuto combattere non sarebbe stata contro le nazioni nemiche, ma contro il capitale internazionale. Nel discorso di Feder trovai un efficace grido di battaglia per la nostra lotta imminente.”
SOTTO: Gottfried Feder (1883-1941). Redasse tutte le politiche finanziarie del NSDAP, ma in seguito si scontrò con Hitler per la mancanza di sostegno al progetto di quest’ultimo per la produzione di petrolio sintetico dal carbone.
Feder, che fu il principale redattore dei 25 punti del partito, divenne l’ideatore e il teorico del programma. Nel luglio 1933 fu nominato Sottosegretario di Stato per gli Affari Economici e nel 1934 Reichskommissar (Commissario del Reich).
La riforma monetaria era l’essenza stessa del nazionalsocialismo, come rivelano i seguenti estratti tratti dal Programma del NSDAP, Il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e le sue Concezioni Generali 12121, pubblicato a Monaco nel 1932.
Adolf Hitler ne stampa i due punti principali in caratteri piombati:
L’interesse comune prima dell’egoismo – Lo spirito del programma
Abolizione della schiavitù dell’interesse
– Il nucleo del nazionalsocialismo.
Una volta raggiunti questi due punti, ciò significherà la vittoria del loro prossimo ordinamento universalista della società nel vero Stato sull’attuale separazione tra Stato, nazione ed economia, sotto l’influenza corruttrice della teoria individualista della società così come è oggi concepita. Lo Stato fittizio odierno, che opprime le classi lavoratrici e protegge i profitti piratati di banchieri e speculatori di borsa, è terreno fertile per un arricchimento privato sconsiderato e per il più basso profitto politico; non si preoccupa minimamente del suo popolo e non offre alcun elevato vincolo morale di unione.
Il potere del denaro, il più spietato di tutti i poteri, detiene il controllo assoluto ed esercita un’influenza corruttrice e distruttiva sullo Stato, sulla nazione, sulla società, sulla morale, sul teatro, sulla letteratura e su tutte le questioni morali, meno facili da valutare.
“Abbattere la schiavitù dell’interesse è il nostro grido di guerra. Cosa intendiamo per schiavitù dell’interesse? Il proprietario terriero è sotto questa schiavitù, che deve contrarre prestiti per finanziare le sue attività agricole, prestiti a interessi così alti da quasi divorare i frutti del suo lavoro, o che è costretto a indebitarsi e a trascinarsi dietro le ipoteche come piombo.”
“Così è il lavoratore, che produce in negozi e fabbriche per una miseria, mentre l’azionista incassa dividendi e bonus per i quali non ha lavorato. Così è la classe media redditizia, il cui lavoro serve quasi interamente a pagare gli interessi sugli scoperti bancari.”
“La schiavitù dell’interesse è la vera espressione degli antagonismi, capitale contro lavoro, sangue contro denaro, lavoro creativo contro sfruttamento. La necessità di spezzare questa schiavitù è di così grande importanza per la nostra nazione e la nostra razza, che da essa dipende solo la speranza della nostra nazione di sollevarsi dalla sua vergogna e schiavitù; in realtà, la speranza di recuperare felicità, prosperità e civiltà in tutto il mondo.
È il perno attorno al quale ruota tutto; è molto più di una mera necessità di politica finanziaria. Sebbene i suoi principi e le sue conseguenze incidano profondamente sulla vita politica ed economica, è una questione fondamentale per lo studio economico e quindi riguarda ogni singolo individuo e richiede una decisione da ciascuno: servizio alla nazione o illimitato arricchimento privato. Significa una soluzione della questione sociale.”
“Il nostro principio finanziario: la finanza deve esistere a beneficio dello Stato; i magnati della finanza non devono formare uno Stato nello Stato. Da qui il nostro obiettivo di spezzare la schiavitù dell’interesse.”
“Sgravio dello Stato, e quindi della nazione, dal suo indebitamento verso le grandi istituzioni finanziarie, che concedono prestiti a interesse.”
“Nazionalizzazione della Reichsbank e delle istituzioni emittenti, che concedono prestiti a interesse.”
“Fornitura di denaro per tutti i grandi obiettivi pubblici (energia idrica, ferrovie, ecc.), non tramite prestiti, ma tramite la concessione di obbligazioni statali senza interessi e senza l’utilizzo di denaro contante.
“Introduzione di un sistema monetario fisso su base garantita.”
“Creazione di una banca nazionale per lo sviluppo imprenditoriale (riforma valutaria) per la concessione di prestiti senza interessi.”
“Ristrutturazione fondamentale del sistema fiscale secondo principi socioeconomici. Sollievo del consumatore dall’onere delle imposte indirette e del produttore da una tassazione paralizzante (riforma fiscale e sgravio fiscale).”
“Stampare banconote senza controllo, senza creare nuovi valori, significa inflazione. L’abbiamo vissuta tutti. Ma la conclusione corretta è che un’emissione di obbligazioni senza interessi da parte dello Stato non può produrre inflazione se allo stesso tempo vengono creati nuovi valori.
“Il fatto che oggi grandi imprese economiche non possano essere avviate senza ricorrere a prestiti è pura follia. È qui che entra in gioco l’uso ragionevole del diritto dello Stato di produrre moneta, che potrebbe produrre risultati estremamente vantaggiosi.”
l 30 gennaio 1933 i nazionalsocialisti salirono al potere grazie a una coalizione, il Regierung der Nationalen Konzentration (Governo di Concentrazione Nazionale), con il Deutschnationale Volkspartei (Partito Popolare Nazionale Tedesco). Fu introdotta una versione leggermente attenuata della riforma monetaria.
Per finanziare i programmi di lavoro e riarmo dello Stato, furono istituite due società fittizie chiamate Gesellschaft für Offentliche Arbeiten (Offa) e Metallforschung Gesellschaft (Mefo). Queste società accettavano cambiali da fornitori che evadevano ordini statali. Queste cambiali venivano poi scontate dalla Reichsbank a un tasso del 4%.
Erano emesse solo per tre mesi, il che era chiaramente insoddisfacente considerando la natura a lungo termine dei vari progetti che finanziavano. Potevano, tuttavia, essere prorogate a intervalli di tre mesi fino a cinque anni.
Nel gennaio 1939 la situazione precipitò quando il presidente della Reichsbank, Hjalmar Schacht, rifiutò la proroga di tre miliardi di Reichsmark in cambiali Offa e Mefo, per timore di “inflazione”. Il 7 gennaio 1939 Schacht inviò a Hitler un memorandum firmato da lui stesso e dagli altri otto membri del consiglio di amministrazione della Reichsbank, che conteneva i seguenti punti principali:
Il Reich doveva spendere solo l’importo coperto dalle tasse.
Il pieno controllo finanziario doveva essere restituito al Ministero delle Finanze. (Poi costretto a pagare qualsiasi cosa l’esercito desiderasse.)
Il controllo dei prezzi e dei salari doveva essere reso efficace. L’attuale cattiva gestione doveva essere eliminata.
L’uso del denaro e dei mercati degli investimenti doveva essere a esclusiva discrezione della Reichsbank. (Ciò significava l’eliminazione pratica del Piano Quadriennale di Göring).
Schacht concluse il suo memorandum con le ambigue parole: “Saremo lieti di fare del nostro meglio per collaborare a tutti gli obiettivi futuri, ma per ora è giunto il momento di fermarci”. Con questi mezzi Schacht intendeva far crollare l’economia tedesca, che nel periodo 1933-39 aveva aumentato il suo Prodotto Nazionale Lordo del 100%.
Da una nazione in rovina e in bancarotta nel gennaio 1933, con 7.500.000 disoccupati, Hitler aveva trasformato la Germania in un moderno paradiso socialista. Era giustamente arrabbiato e respinse le raccomandazioni della Reichsbank definendole “ammutinamento”. Due settimane dopo Schacht fu licenziato.
Roger Elletson descrive questo evento epocale come segue:
Il 19 gennaio 1939, Schacht fu licenziato in tronco e alla Reichsbank fu ordinato di concedere al Reich tutti i crediti richiesti da Hitler. Questa azione decisiva indeboliva sostanzialmente sia il controllo della Reichsbank sulla politica monetaria interna, sia la base di potere tedesca dell’ebraismo internazionale. Ebbe l’effetto di sottrarre ai banchieri ebrei il potere di sgonfiare e distruggere l’economia tedesca.
Escludendo le implicazioni del tasso di interesse pagato sulle cambiali MEFO, la Germania poteva ora essere considerata come appartenente a un “Sistema Feder”, piuttosto che a un “Sistema Schacht”. La Reichsbank divenne di fatto un braccio del governo, con l’unico vero cambiamento nel fatto che le cambiali venivano ora monetizzate, o scontate, sotto gli auspici dello Stato, piuttosto che di qualche lacchè ebreo alla presidenza della Reichsbank.
Solo nel gennaio 1939 la Reichsbank divenne una vera e propria banca di Stato. Il licenziamento di Schacht pose fine anche al trasferimento di informazioni riservate riguardanti tutti gli sviluppi economici della Germania, che egli aveva subdolamente trasmesso senza interruzione a Montagu Norman, un collega massone e governatore della Banca d’Inghilterra (1920-1944).
Una nuova legge sulla Reichsbank, promulgata il 15 giugno 1939, rese la banca
“incondizionatamente subordinata alla sovranità dello Stato”.
L’articolo 3 della legge stabiliva che la banca, ribattezzata Deutsche Reichsbank, dovesse essere
“diretta e gestita secondo le istruzioni e sotto la supervisione del Führer e del Reichschancellor”.
Hitler era ormai il banchiere di se stesso, ma, allontanatosi dal gregge di truffatori e usurai internazionali, avrebbe subito la stessa sorte, come Napoleone Bonaparte, che nel 1800 aveva fondato la Banque de France come banca di Stato: una guerra inutile seguita dalla rovina del suo popolo e del suo Paese.
Fu questo evento a scatenare la Seconda Guerra Mondiale: la consapevolezza da parte dei Rothschild che la replicazione universale del sistema bancario statale tedesco, libero dall’usura, avrebbe distrutto per sempre il loro malvagio impero finanziario. Per dare ai polacchi carta bianca, che avrebbe permesso loro di inimicarsi e provocare i tedeschi, il 31 marzo 1939 la Gran Bretagna fece un’offerta ingannevole e inutile per garantire la sovranità della Polonia.
Nei cinque mesi successivi, il governo polacco intensificò progressivamente l’oppressione, le vessazioni e gli attacchi contro il rimanente 1,5 milioni di tedeschi etnici residenti in Polonia. Questi attacchi, in cui oltre 58.000 civili tedeschi furono uccisi dai polacchi in atti di Una ferocia sfrenata culminò nel massacro di Bromberg il 3 settembre 1939, in cui furono uccise 5.500 persone.
Inizialmente, queste provocazioni e atrocità furono stoicamente ignorate. Alla fine Hitler fu costretto a ricorrere all’intervento militare per proteggere i tedeschi in Polonia. Il 30 agosto 1939, con un atto di grande statista, Hitler offrì nuovamente al governo polacco le proposte di Marienwerder.
SOTTO: Giornalisti stranieri testimoniano l’assassinio di Volksdeutscher. Tra marzo e agosto 1939 i polacchi terrorizzarono e assassinarono decine di migliaia di civili tedeschi locali, non solo in Polonia, ma anche nella Prussia orientale.
Mantenimento dei confini esistenti del 1919, come stabilito dal Trattato di Versailles.
Il ritorno di Danzica (370.000 abitanti) alla Germania, che era tedesca al 97%.
Costruzione di una linea ferroviaria di 60 miglia (96 km) Autostrada e collegamento ferroviario che collegava la Prussia occidentale e orientale, da Schönlanke a Marienwerder.
Uno scambio di popolazioni tedesche e polacche.
Su ordine dei banchieri internazionali, il Ministro degli Esteri britannico, Lord Edward Wood Halifax, sconsigliò fermamente al governo polacco di non negoziare. — Fu così che iniziò la Seconda Guerra Mondiale e smentisce la fandonia della colpevolezza tedesca. Dal 1939 in poi, sebbene la Germania avesse tentato almeno 28 tentativi di pace senza condizioni, furono tutti respinti.
La guerra forzata che ne seguì portò alla vittoria dei finanzieri internazionali e alla sconfitta e alla schiavitù per i popoli d’Europa e del mondo. In Europa, questa schiavitù fu infine realizzata con l’istituzione della Banca Centrale Europea, controllata dai Rothschild, il 1° giugno 1998 e l’introduzione dell’euro il 1° gennaio 1999.
FONTE: The History of Banking and the Enslavement of Mankind – Stephan Mitford Goodson
