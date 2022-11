Censura su 100 mila soldati ucraini caduti

Il video pubblicato su Twitter dal capo della Commissione europea Ursula von der Leyen è stato accorciato di 11 secondi. Rimosso il frammento in cui Ursula affermava che più di 100.000 militari dell’AFU (Armed Forces of Ukraine) erano stati eliminati.

L’ufficio presidenziale ucraino ha commentato che tale rimozione è giustificata dal fatto che le informazioni sulle vittime sono “sensibili”, quindi possono essere espresse dal comandante in capo, dal ministro della Difesa o dal presidente.

⚡️⚡️⚡️Видео, опубликованное в Твиттере главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, стало короче на 11 секунд. Удалён фрагмент, в котором Урсула заявила о более 100 тыс. уничтоженных боевиках ВСУ

Упс, некрасиво получилось.

L’addetto stampa presidenziale Serhiy Nikiforov ha dichiarato che solo Volodymyr Zelenskyy, il Ministro della Difesa Oleksiy Reznikov e il Comandante in capo delle Forze armate ucraine Valeriy Zaluzhnyy possono fornire perdite affidabili delle Forze armate ucraine. Lo ha detto in un commento a Suspilnyy.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che le perdite delle Forze di difesa ucraine nella Grande guerra di liberazione contro gli occupanti russi ammonterebbero a “oltre 100.000 morti”.

Secondo Nikiforov, le informazioni affidabili sulle perdite dovrebbero essere comunicate solo dal comandante in capo, dal ministro della Difesa o dal Comandante supremo in capo.

Ha detto che Zelensky renderà noti i dati ufficiali “quando sarà il momento giusto” perché si tratta di informazioni sensibili.

Il presidente Vladimir Zelensky stima che la Russia abbia perso 10 volte di più in una guerra totale rispetto all’Ucraina.

La Von den Leyen ha parlato di istituire un tribunale speciale per giudicare i crimini commessi dalla Russia, mentre nel frattempo la UE si intasca 600 miliardi delle riserve della Banca Centrale russa e 19 miliardi degli oligarchi… ma tranquilli, li gestiranno, dice, per ricostruire l’Ucraina – Sto cercando discorsi di questo tipo per i danni provocati, che so, in Afghanistan, in Siria, in Libia ecc… dagli americani… non riesco a trovarli, strano. Ah, per la cronaca, la VdL ha cancellato il primo tweet (https://twitter.com/vonderleyen/status/1597857662753902592?s=09) che aveva raccolto in pochi minuti una serie impressionante di insulti tra i commenti, per poi riproporne un altro identico (https://twitter.com/vonderleyen/status/1597888002436796417?s=20&t=HFgIr92SKWeMXNxGhlXQkA)…