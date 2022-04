Bagnai: interrogazione sugli effetti avversi – Speranza risponde con le menzogne precotte

Se ve lo siete perso…

L’ORO OLIMPICO VAN AVERMAEST: ADDIO ALLO SPORT. “C’E’ QUALCOSA CHE NON VA DENTRO DI ME, E POTREBBE ESSERE IL VACCINO”

Marcello Pamio – 14 aprile 2022

Ennesimo super sportivo che crolla sotto i colpi dei sieri.

C’è qualcosa che non va dentro di lui dopo aver fatto il vaccino, ha detto Greg van Avermaet, l’oro olimpico nel 2016 in una intervista al quotidiano Gazet van Antwerpen

Dovrà rinunciare al mondiale di ciclismo perché “i miei valori dimostrano che c’è qualcosa che non va nel mio sistema immunitario. Il mio corpo sta combattendo contro un nemico sconosciuto e potrebbe essere il vaccino”. Alleluia, finalmente qualcuno ha acceso la luce dentro la scatola cranica. Meglio tardi che mai!

Van Avermaet da due anni non riesce più a vincere e ha deciso di sottoporsi a degli esami per capire che cosa ha. “Sì, potrebbe essere il vaccino (doppia dose Pfizer). I risultati degli esami del sangue non sono proprio buoni. I valori del sangue sono quelli di sempre e questo conferma la mia forma, ma altri valori mostrano che c’è qualcosa che non va con il sistema immunitario“.

Le malattie scatenate dai sieri sono tantissime, oltre a quelle del sistema cardiovascolare, le più diffuse forse sono le autoimmunitarie!

Corriere del Veneto (https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/22_aprile_14/arresto-cardiaco-il-volo-parigi-quattro-infermieri-vacanza-salvano-russava-modo-strano-0401ddc8-bbfa-11ec-9bfc-1d3efea9bcd6.shtml)

Arresto cardiaco durante il volo per Parigi, quattro infermieri in vacanza lo salvano: «Russava in modo strano»

I quattro lavorano in Cardiologia all’ospedale di Chioggia. Il salvataggio a novemila metri di altitudine, l’aereo era partito da Venezia.

Uno studio preprint (non ancora peer-reviewed) sulla prestigiosa rivista The Lancet ha analizzato i dati di mortalità degli studi sui vaccini e ha fatto la scioccante scoperta che i vaccini a mRNA non hanno avuto “alcun effetto sulla mortalità complessiva”.

Peggio ancora, ha rilevato che il rischio di mortalità non Covid e non incidente è effettivamente aumentato del 17% (rischio relativo 1,17, intervallo di confidenza al 95% (CI) 0,67-2,05). Inoltre, il 50% dei decessi non Covid (27 su 54) sono stati di natura cardiovascolare e il rischio relativo di tale morte era superiore del 45% nei vaccinati (rischio relativo 1,45, IC 0,67-3,13), al 50% in più per Pfizer e al 40% in più per Moderna (con ampi intervalli di confidenza).