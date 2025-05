Non è woke; condannerà la AI, speriamo..

Prevost (ora Leone XIV), ha in passato criticato il fatto che certi media occidentali nutrissero “simpatia per credenze e pratiche in contrasto con il Vangelo”, in particolare per lo “stile di vita omosessuale” e le “famiglie alternative composte da partner dello stesso sesso e dai loro figli adottivi”, secondo il NY Times.

Un bel cambiamento rispetto a Bergoglio che di fronte alla froceria dsse “chi sono io per giudicare?” e confricava i transe e le finocchie da marito e voleva benidre le coppire “sposate”

Prevost si è anche opposta a un piano governativo in Perù per introdurre l’insegnamento degli studi di genere nelle aule scolastiche, dichiarando ai media locali: “La promozione dell’ideologia di genere è confusa, perché cerca di creare generi che non esistono”.

Il Cardinale Prevost, nominato da Francesco nel 2023 a capo dell’ufficio vaticano che seleziona e gestisce i vescovi a livello globale, ha trascorso gran parte della sua vita fuori dagli Stati Uniti. Ordinato nel 1982 all’età di 27 anni, ha conseguito un dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino a Roma. In Perù, è stato missionario, parroco, insegnante e vescovo. Come leader degli Agostiniani, ha visitato ordini religiosi in tutto il mondo e parla spagnolo e italiano.

Il cardinale sa che il centro della Chiesa cattolica romana “non è negli Stati Uniti o nel Nord Atlantico”, ha affermato Raúl E. Zegarra, professore associato di studi teologici cattolici presso la Harvard Divinity School.

Ma ha attaccato il vice-presidente neo-cattolico sui migranti:

Dove invece ha ragione Vance, che parla da uomo di Stato che deve commisurare i mezzi ai fini:

01 – L’Ordo Amoris come Fondamento della Politica Nazionale Una gerarchia dell’amore consente di stabilire priorità morali, economiche e politiche coerenti con il bene comune e permette di governare le relazioni sociali in modo razionale ed equo. 07 – La Responsabilità Morale Prioritaria verso i Più Vicini Gli esseri umani hanno una responsabilità morale più forte verso coloro che sono loro più vicini. Un padre ha il dovere primario di prendersi cura dei figli prima di aiutare estranei. 08 – L’Ordine Naturale dell’Amore è una Realtà Morale e Sociale L’Ordo Amoris equilibra solidarietà e responsabilità, garantendo una distribuzione logica delle risorse. Senza una gerarchia chiara, si generano insoddisfazione e conflitti interni.

Probabilmente i caardinalli devono esprimere ostilità a Trump

Leone XIII scrisse questo:

L’intervento più significativo del suo pontificato fu l’enciclica Rerum novarum (1891) che costituì il fondamento teorico della dottrina sociale cattolica e rappresentò la risposta della Chiesa sulla questione operaia. Pur condannando le dottrine socialiste, l’enciclica denunciava le ripercussioni sociali delle trasformazioni economiche provocate dall’espansione del capitalismo industriale, sollecitava la formazione di associazioni sindacali operaie, nel quadro di rapporti con i datori di lavoro improntati alla solidarietà cristiana, e affermava la necessità di un ruolo dello stato nei conflitti tra capitale e lavoro

Leone XIV saprà condannare la AI, la satanica”Intelligenza A rtificiale”, che i plutoccrati usano per abolire salari e stipendi?