Vance risponde alle critiche di El Papa all’amministrazione Trump

Il vicepresidente JD Vance ha detto di essere rimasto sorpreso nell’apprendere le critiche di Papa Francesco alla politica sull’immigrazione dell’amministrazione Trump durante un discorso al National Catholic Prayer Breakfast a Washington il 28 febbraio.

Vance ha anche detto di credere che il pontefice sia un uomo che si preoccupa profondamente della direzione spirituale della fede e dei cristiani del mondo.

“Ricorderò sempre il Santo Padre come un grande pastore, come un uomo che sa dire la verità, la fede, in modo molto profondo in un momento di grande crisi”, ha detto Vance.

Ha ricordato un sermone di speranza che il papa ha pronunciato a marzo 2020 al culmine della pandemia in una piazza San Pietro vuota, paragonandolo al Vangelo in cui Gesù ha calmato il mare dopo che i suoi discepoli terrorizzati lo avevano svegliato durante una tempesta.

Vance, il primo convertito cattolico a ricoprire la carica di vicepresidente, ha chiesto ai suoi confratelli cattolici di dire una preghiera che lui e la sua famiglia avevano recitato ogni giorno per il papa da quando era stato ricoverato in ospedale.

Papa Francesco ha criticato le politiche sull’immigrazione del presidente Donald Trump e ha condannato le deportazioni di massa.

“L’atto di deportare persone che in molti casi hanno abbandonato la propria terra per motivi di estrema povertà, insicurezza, sfruttamento, persecuzione o grave degrado dell’ambiente, lede la dignità di molti uomini e donne, e di intere famiglie, e li pone in uno stato di particolare vulnerabilità e indifesa”, ha affermato in una lettera del 10 febbraio.

Vance aveva sostenuto che la politica di immigrazione della sua amministrazione era allineata con la sua fede cattolica, citando “Ordo Amoris”, un insegnamento secolare che suggerisce una gerarchia di come si suppone di amare, giustificando i bisogni e le preoccupazioni della famiglia immediata prima di quelli degli estranei.

Papa Francesco sembrava correggere la comprensione del concetto da parte di Vance nella sua lettera.

“L’amore cristiano non è un’espansione concentrica di interessi che a poco a poco si estendono ad altre persone e gruppi”, ha scritto.

«Il vero ordo amoris che dobbiamo promuovere è quello che scopriamo meditando costantemente la parabola del “Buon Samaritano”, cioè meditando l’amore che costruisce una fraternità aperta a tutti, senza eccezioni».

Il discorso di Vance è arrivato anche mentre la Conferenza episcopale cattolica degli Stati Uniti ha portato in tribunale l’amministrazione Trump per il taglio di milioni di dollari di finanziamenti per i programmi per i rifugiati negli Stati Uniti.

Il vicepresidente ha anche discusso dell’uso dei social media per rispondere ai messaggi e alle critiche del papa, dei vescovi e di altri leader religiosi.

“A volte ai vescovi non piace quello che dico”, ha detto Vance.

“Sono sicuro, a proposito, a volte hanno ragione e a volte hanno torto. Il mio obiettivo non è quello di litigare quando ho ragione e quando hanno torto o viceversa. Il mio obiettivo è forse quello di articolare il modo in cui penso di essere un cristiano nella vita pubblica”.

Vance ha detto che crede che i cristiani non siano chiamati a ossessionarsi sulle controversie sui social media che coinvolgono la Chiesa cattolica, il clero “o il Santo Padre stesso”, ha detto.

“Penso che dovremmo francamente prendere spunto dai nostri nonni che rispettavano il nostro clero, che si rivolgevano a loro per una guida, ma non si ossessionavano e non litigavano per ogni singola parola che usciva dalla loro bocca”. Vance ha detto che il clero è un’importante guida spirituale con un dovere di 2000 anni di parlare delle questioni del giorno, ma che ora si trova ad affrontare le sfide dei social media, ed è altrettanto importante che il clero della Chiesa lo riconosca come lo è per i laici.

“Penso che i nostri leader religiosi debbano riconoscere che nell’era dei social media, le persone penderanno su ogni singola parola che pronunceranno, anche se non era nelle loro intenzioni e anche se una determinata dichiarazione non era destinata al consumo nell’era dei social media”, ha affermato.

Il discorso del vicepresidente ha toccato la sua conversione alla fede e l’emozionante dichiarazione che il battesimo del figlio di 7 anni era molto più significativo della vittoria alle elezioni nel novembre 2024.

Ha affermato che la porta dell’ammini

“Mi impegno con voi davanti a Dio e davanti a tutte quelle telecamere laggiù, che ascolteremo sempre le persone di fede e le persone di coscienza negli Stati Uniti d’America”, ha affermato Vance. “Avete una porta aperta per l’amministrazione Trump, anche e soprattutto, forse, quando non siete d’accordo con noi.

“Quindi, per favore usate questa opportunità per comunicare con noi quando facciamo le cose giuste, ma anche quando sbagliamo”.