Un sobria valutazione tedesca su di noi

L’oro nostro, Londra se l’è fottuto

Buona parte dell’oro italiano e di quello australiano sono nei forzieri della Banca d’Inghilterra.

O dovrebbero essere, perchè sembra che ci soano enormi difficoltà per i clienti, fra cui appunto molti stati, a recuperare il loro oro.

I tempi dalla domanda sono aumentati dell’800%, e si parla di mesi, ma già i media finanziari si stanno domandando se in quei forzieri ci sia davvero tutto l’oro che dovrebbe esserci.

Ma i vertici della banca rassicurano, tutto è a posto, abbiate pazienza, non manca l’l’oro ma “c’è carenza di personale e furgoni per trasportarlo

La fine di un mito

In precedenza abbiamo illustrato il sistema della manipolazione dei prezzi dell’oro e e in particolare dell’argento attraverso il mercato dei derivati COMEX. In un anno le quotazioni dell’oro e dell’argento rispetto all’euro sono aumentate rispettivamente del 51 per cento e del 49 per cento; in altri termini, in un anno l’euro si è svalutato rispetto all’oro del 32 per cento.

sNell’ultimo anno si è verificata un’inversione di tendenza con sempre maggiori liquidazioni dei contratti COMEX in cambio della consegna del metallo fisico. E, non essendo sufficienti gli inventari a New York per effettuare tali consegne, il COMEX aveva demandato a Londra queste consegne. Ma Dal novembre del 2024 è iniziato invece una inversione del flusso dei metalli, non più verso Londra ma da Londra verso New York, così che a fine gennaio 2025 si sono avute ingenti richieste di oro all’ingrosso– si parla di tonnellate – sulla sponda americana dell’Atlantico. Praticamente, i forzieri della Bank of England si stanno svuotando.

Valutiamo qualche ipotesi di motivazione per questo fenomeno e i prossimi esiti della vicenda.

“Ci sono ancora lingotti d’oro?”: senatore statunitense chiede al dipartimento di Musk di controllare la riserva aurea di Fort Knox

Ora, prestate attenzione perché Musk ha scoperchiato il vaso di Pandora: dov’è l’oro?

Sembra che anche negli USA, l’oro americano sia in qualche modo sparito.

L’oro italiano ad esempio sembra sia nei forzieri inglesi, chissà perché. Non c’è una cassaforte a Roma? È sempre italiano, giusto? Basta chiederlo e ce lo rendono, vero?

Chi sta accumulando l’oro del mondo? Chi è in grado di sottrarlo a governi potenti come quello USA fra gli altri?

