uerra energetica in Eurasia

Venerdì 27 marzo 2026 – 04:05

Mentre analisti e operatori continuano a valutare lo shock energetico del Golfo e le sue implicazioni per l’economia globale, un altro sviluppo allarmante è emerso nel settore energetico: secondo Reuters, gli attacchi dei droni kamikaze ucraini avrebbero interrotto una parte significativa della capacità di esportazione di petrolio della Russia.

uters calcola che i recenti attacchi dei droni ucraini contro le infrastrutture russe per l’esportazione di petrolio e carburanti, inclusi gli attacchi a tutti e tre i principali porti di esportazione petrolifera occidentali della Russia, Novorossiysk sul Mar Nero e Primorsk e Ust-Luga sul Mar Baltico, abbiano eliminato il 40% della capacità di esportazione di petrolio della Russia, ovvero circa 2 milioni di barili al giorno, in poche settimane.

Nel complesso, la duplice interruzione dei flussi energetici del Golfo e della Russia (in Eurasia) restringe significativamente le prospettive di approvvigionamento energetico globale nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

La convergenza di questi shock suggerisce che i prezzi del petrolio greggio probabilmente rimarranno elevati, poiché gli operatori di mercato stanno scontando un premio di rischio geopolitico prolungato e una ridotta capacità produttiva globale inutilizzata.

Kiev ha inoltre preso di mira stazioni di pompaggio e raffinerie nell’ambito della sua strategia per comprimere le entrate petrolifere di Mosca, che finanziano un quarto del bilancio statale russo e la sua macchina bellica.

Gli attacchi di questo mese alle infrastrutture russe per l’esportazione di petrolio e carburanti hanno costretto Mosca a dirottare maggiori flussi verso i canali di approvvigionamento orientali.

I flussi verso la Cina attraverso gli oleodotti Skovorodino-Mohe e Atasu-Alashankou, oltre alle spedizioni di ESPO Blend da Kozmino, rimangono solidi a 1,9 milioni di barili al giorno.

La Russia continua inoltre a esportare circa 250.000 barili al giorno da Sakhalin e a inviare circa 300.000 barili al giorno alle raffinerie bielorusse.

Quando due conflitti distinti che coinvolgono grandi potenze iniziano a degradare le infrastrutture energetiche in tutta l’Eurasia, ci troviamo di fronte a un interrogativo cruciale e inquietante: a che punto questi conflitti cominciano ad assumere una connotazione meno regionale e più simile alle fasi iniziali di un mondo già in guerra?

Il porto petrolifero russo di Primorsk, sul Mar Baltico, riprende le operazioni di carico dopo l’attacco ucraino

Foto di Tyler Durden

di Tyler Durden

Venerdì 27 marzo 2026 – 07:45

Il principale porto petrolifero russo sul Mar Baltico, Primorsk, ha ripreso le operazioni di carico a pochi giorni dall’attacco con droni ucraini, sebbene Bloomberg riporti che la compagnia che trasporta il greggio tramite oleodotto abbia dichiarato di star cercando di dirottare i barili altrove a causa degli incidenti.

La Minerva Georgia, una nave di classe Suezmax in grado di trasportare circa 1 milione di barili di greggio, è attraccata mercoledì. Un’altra, la Anlan, dovrebbe partire giovedì dopo essere rimasta in porto per diversi giorni.

L’Ucraina ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe per impedire a Putin di trarre profitto dall’impennata dei prezzi. Questa settimana ha preso di mira anche il porto di Ust-Luga e la raffineria di Kirishi. Transneft, l’operatore russo degli oleodotti, mira a deviare i flussi di petrolio dai porti baltici, secondo quanto riportato da Interfax.

Le mosse di Kiev mirano a interrompere il flusso di petrolio russo in un momento in cui la guerra con l’Iran ha già causato uno shock senza precedenti nell’approvvigionamento petrolifero. Una petroliera turca che trasportava petrolio russo è stata anche attaccata da droni nel Mar Nero.

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