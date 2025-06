UE ci sta stringendo   le  manette green per l’Agenda 2030

Tagesspiegel, Sinan Reçber, 16 giugno 2025)

A BONN PROTEZIONE DEL CLIMA SENZA GLI USA:

“A Bonn, delegati di tutto il mondo si riuniscono per preparare la COP30 di Belém, Brasile, in un contesto complicato dall’assenza degli Stati Uniti. Sotto Trump, gli Usa hanno annunciato l’uscita dall’Accordo di Parigi, effettiva dal 27 gennaio 2026, abbandonando gli impegni climatici.

I colloqui si concentrano su tre temi principali.

Primo, i piani climatici nazionali (NDCs), da aggiornare ogni cinque anni: molti paesi, inclusa l’Ue, ritardano, complicando l’obiettivo di un target climatico europeo per il 2040.

Secondo, il finanziamento climatico: servono 1,3 trilioni di dollari annui entro il 2035 per sostenere la transizione energetica nei paesi in via di sviluppo. La Germania aveva promesso 6 miliardi di euro all’anno, ma la nuova coalizione CDU-SPD intende ridurre i fondi per la cooperazione.

Terzo, il Just Transition Work Programme, per un passaggio equo a un’economia verde. Il punto centrale è che il progresso dipende dai finanziamenti ai paesi più poveri.

L’esperta Liane Schalatek sottolinea che senza supporto economico, i paesi in via di sviluppo non adotteranno obiettivi ambiziosi. A Bonn si preparano le basi tecniche per Belém, dove si spera in una dichiarazione politica forte, nonostante resistenze di paesi come l’Arabia Saudita. I risultati di Dubai 2023 (triplicare le rinnovabili entro il 2030) restano ambiziosi, ma l’attuazione è ostacolata.