TUCKER CARLSON: “GLI USA STANNO ENTRANDO IN GUERRA CONTRO IL VENEZUELA”

JEFFREY SACHS: “Il Venezuela ha le più grandi riserve di petrolio del mondo. Stiamo cercando di rubarle, puro e semplice. Non è nemmeno complicato. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il traffico di stupefacenti. È un insulto alla nostra intelligenza vedere questo gangster sogghignante discutere di queste cose in questo modo. A proposito, è lui, Lindsey Graham, che dice: “Dobbiamo combattere in Ucraina perché hanno 10 trilioni di dollari in minerali”.

È solo un semplice gangster che lavora per un’organizzazione criminale chiamata governo degli Stati Uniti. E il sorrisetto sul suo volto: “Signora, non pensa che possiamo uccidere le persone che vogliamo uccidere? È così ingenua? Devo forse fare un’intervista a Face the Nation e spiegarle che possiamo uccidere chiunque vogliamo e che possiamo dare qualsiasi spiegazione vogliamo? Possiamo dire che sono narcotrafficanti”. A proposito, quando Obama emanò questi ordini, e quando Trump li diede seguito nel 2015 e nel 2019, non avevano nulla a che fare con il traffico di stupefacenti. Quella era solo la scusa del giorno. Hanno cercato di far cadere questo governo per più di 20 anni. E uccideranno.

Faranno incursioni nell’entroterra, cosiddette. Si chiama invasione. E lo faranno. Sorrideranno, rideranno e minacceranno come gangster: “Meglio che ve ne andiate da lì, perché noi ripuliremo tutto e abbiamo il diritto di farlo. Siamo gli Stati Uniti d’America”.