TUCKER CARLSON: “GLI USA STANNO ENTRANDO IN GUERRA CONTRO IL VENEZUELA”

JEFFREY SACHS: “Il Venezuela ha le più grandi riserve di petrolio del mondo. Stiamo cercando di rubarle, puro e semplice. Non è nemmeno complicato. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il traffico di stupefacenti. È un insulto alla nostra intelligenza vedere questo gangster sogghignante discutere di queste cose in questo modo. A proposito, è lui, Lindsey Graham, che dice: “Dobbiamo combattere in Ucraina perché hanno 10 trilioni di dollari in minerali”.
È solo un semplice gangster che lavora per un’organizzazione criminale chiamata governo degli Stati Uniti. E il sorrisetto sul suo volto: “Signora, non pensa che possiamo uccidere le persone che vogliamo uccidere? È così ingenua? Devo forse fare un’intervista a Face the Nation e spiegarle che possiamo uccidere chiunque vogliamo e che possiamo dare qualsiasi spiegazione vogliamo? Possiamo dire che sono narcotrafficanti”. A proposito, quando Obama emanò questi ordini, e quando Trump li diede seguito nel 2015 e nel 2019, non avevano nulla a che fare con il traffico di stupefacenti. Quella era solo la scusa del giorno. Hanno cercato di far cadere questo governo per più di 20 anni. E uccideranno.
Faranno incursioni nell’entroterra, cosiddette. Si chiama invasione. E lo faranno. Sorrideranno, rideranno e minacceranno come gangster: “Meglio che ve ne andiate da lì, perché noi ripuliremo tutto e abbiamo il diritto di farlo. Siamo gli Stati Uniti d’America”.
E dove ci porta tutto questo? Ci porta a una guerra dopo l’altra. Tanto per il MAGA. Tanto per il presidente della pace. Forza. Questo è gangsterismo. Ed è sotto gli occhi di tutti. E a proposito, per favore, qualcuno al Congresso, nei tribunali, negli Stati Uniti, nei media, dica qualcosa su questa mobilitazione incredibilmente volgare e illegale dell’esercito americano per questo continuo tentativo di impossessarsi del petrolio del Venezuela.”
Il problema è che Washington decide sulla legittimità nello stesso modo in cui decide sulla proprietà: con la forza. Tu dici “il mondo era d’accordo”. Quale mondo? Gli Stati Uniti e i loro satelliti? Perché le Nazioni Unite, l’Unione Africana, il Movimento dei Paesi Non Allineati e più di 130 Paesi riconoscono ancora il governo di Maduro. Non esiste un consenso globale. Si tratta di un blocco occidentale che vota all’interno della sua camera dell’eco.
Anche se si credesse che le elezioni del 2024 siano state imperfette e che ci siano state irregolarità, come in ogni elezione statunitense, la punizione collettiva di 30 milioni di civili non è giustizia. È una guerra d’assedio.
Le sanzioni non colpiscono i leader. Colpiscono la vita. Bloccano medicine, carburante, cibo e riserve estere, poi rivendicano una superiorità morale mentre i bambini muoiono di fame. Se l’obiettivo fosse davvero la democrazia, Washington eliminerebbe le sanzioni e lascerebbe che i venezuelani decidessero liberamente il loro futuro, senza coercizioni o ricatti. Ma è proprio questo il risultato che l’impero teme di più: un voto non manipolato.
Gli Stati Uniti non sanzionano la tirannia. Sanzionano la disobbedienza. L’Arabia Saudita può smembrare un giornalista e ricevere armi. Israele può radere al suolo gli ospedali e ricevere miliardi. Ma il Venezuela nazionalizza il suo petrolio e all’improvviso diventa “una dittatura”. Le sanzioni non riguardano la democrazia. Riguardano la disciplina. E l’unico “crimine” commesso da Maduro è stato quello di rifiutarsi di inchinarsi.
