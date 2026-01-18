Trump vuole un miliardo di dollari da ogni paeese che invita al Board della Pace di Gaza

Pensa che dopo il genocidio la ricostruzione turistico alberghiers darà enormi profitti

Donald Trump sta valutando anche di ampliare il ‘Board of peace’ per Gaza ad altre aree calde, quali l’Ucraina e il Venezuela.

L’amministrazione Trump ritiene che il ‘Board of Peace’ possa essere un “potenziale sostituito dell’Onu, un organismo non ufficiale parallelo per affrontare i conflitti al di là di Gaz

Trump fissa un prezzo di 1 miliardo di dollari per i seggi permanenti nel Consiglio per la Pace di Gaza – rapporto

I leader di oltre 60 paesi sono stati invitati a far parte del Consiglio per la Pace di Gaza.

Palestinesi camminano lungo una strada allagata dall’acqua piovana nella città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, il 13 gennaio 2026.

(Crediti fotografici: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Di MIRIAM SELA-EITAM

18 GENNAIO 2026 00:53

Aggiornato: 18 GENNAIO 2026 13:04

L’amministrazione Trump ha comunicato ai Paesi che desiderano un posto permanente nel nuovo Consiglio per la Pace di Gaza (BoP), che sarà responsabile della ricostruzione della Striscia di Gaza e del disarmo di Hamas, che dovranno contribuire con “almeno un miliardo di dollari”, ha riportato Bloomberg News sabato sera.

“Ciascuno Stato membro rimarrà in carica per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore della presente Carta, salvo rinnovo da parte del Presidente”, si legge in una bozza di statuto del BoP, che Bloomberg avrebbe visionato.

“Il mandato triennale non si applicherà agli Stati membri che versano più di 1.000.000.000 di dollari in contanti al Board of Peace entro il primo anno dall’entrata in vigore della Carta.”

l statuto descrive il Board of Peace come “un’organizzazione internazionale che cerca di promuovere la stabilità, ripristinare una governance affidabile e legale e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti”, e diventerebbe ufficiale solo una volta che tre “Stati membri” avessero approvato lo statuto proposto.

I funzionari della Casa Bianca non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Bloomberg.

Una ripresa da un drone mostra la distruzione in un quartiere residenziale, durante un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza, a Gaza City, il 19 ottobre 2025.

Una ripresa da un drone mostra la distruzione in un quartiere residenziale, durante un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza, a Gaza City, il 19 ottobre 2025. (Credito: REUTERS/DAWOUD ABU ALKAS)

La Casa Bianca annuncia il Consiglio per la Pace di Gaza

La Casa Bianca ha annunciato venerdì che il Segretario di Stato americano Marco Rubio, l’Inviato Speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, Jared Kushner e Tony Blair saranno tra i membri fondatori del nuovo Consiglio per la Pace.

“Sembra che Trump stia costruendo qui un’organizzazione che non si occuperà solo di Gaza, forse ‘una sorta di Mini-ONU'”, hanno dichiarato diplomatici occidentali al Jerusalem Post.

Secondo quanto riportato dai media canadesi, il Primo Ministro canadese Mark Carney sarebbe stato invitato a far parte del consiglio e avrebbe accettato l’invito.

Le autorità turche hanno annunciato che anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan era tra i possibili nuovi membri del Consiglio di Presidenza.

Il Ministero degli Esteri egiziano ha risposto all’annuncio di Trump sul Consiglio di Presidenza e sul ruolo dell’Egitto nel Consiglio Esecutivo di Gaza, affermando in una conferenza stampa che il governo sta valutando l’invito al presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi a entrare a far parte del consiglio.

Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato di essere stato invitato da Trump a far parte del Consiglio di Presidenza e ha rilasciato una dichiarazione in cui accettava l’invito e ringraziava il presidente statunitense.

➡️🔺 Per il popolo palestinese è previsto un governo tecnocratico che riconosca Israele, senza rappresentanza di Hamas. L’autorità palestinese dovrà smettere di pagare stipendi a terroristi, prigionieri e alle loro famiglie

🔺 Sia la Cisgiordania che la Striscia di Gaza dovranno essere totalmente demilitarizzate, non si prevede di unire ma di smilitarizzare comunità senza continuità geografica. La Siria dovrà fungere da Stato cuscinetto per la minaccia iraniana

➡️🔺 Implementazione “ZeroCash”: il denaro contante sarà abolito nella Striscia di Gaza, l’economia sarà digitalizzata e controllata 🤯

🔺 Israele conserverà invece piena facoltà d’azione militare, di condurre raid di sicurezza mirati e operazioni nelle aree demilitarizzate palestinesi, di far rispettare la completa demilitarizzazione di Cisgiordania e Striscia di Gaza, e di porre veto sulle decisioni della nuova leadership palestinese

