Trump sta intaccando la plutocrazia come sistema

G Zibordi

I mega miliardari come Zuckerberg, Bezos, Musk quelli di Google e MIcrosoft hanno appena perso 240 miliardi in borsa. Perchè Trump vuole sgonfiare la borsa. Come discusso la settimana scorsa, il Ministro del Tesoro di Trump, Bessent, ha detto che faranno SGONFIARE LA BORSA.

Lo ha detto in modo chiaro per chi vuole capire. Bessent ha detto “in USA oggi il 10% della popolazione più ricco fa il 50-60% della spesa totale. Questa non è una situazione sostenibile. Dobbiamo riequilibrare. Dobbiamo passare per un “periodo di Disintossificazione”..:”

E l’S&P e il Nasdaq stanno franando. I l 10% più ricco ha gli immobili e le azioni che sono molto sopravvalutate e spende senza problemi tenendo su l’economia. Ma se il mercato immobiliare e azionario hanno un crash l’economia poi si ferma Per cui, se ascolti Trump nelle sue interviste recenti o Bessent venerdì, vogliono correggere la situazione ora, nel primo anno, per evitare un crash pericoloso più avanti

come lo vedete questo prelievo forzoso dei vostri risparmi per la guerra, magari travestito da investimento forzoso con rendite in CBDC? Non interessa a nessuno?

anche chi non si interessa di borsa dovrebbe vedere che:

1) l’economia occidentale dipende da quella USA 2) l’economia USA dipende dalla borsa.

NON E’ VERO CHE LA BORSA DIPENDE DA COME VA L’ECONOMIA.

Una volta era così.

ADESSO L’ECONOMIA DIPENDE DA COME VA LA BORSA. Perchè ? 1) è la spesa del 20% più ricco che costituisce il 60% della spesa totale e questo 20% ha circa 40 mila miliardi in borsa, la quale da decenni li fa guadagnare sempre. Adesso però tutto l’incremento di spesa dipende da questo 20% ricco.

Se la borsa perde un 20% per loro sono 8 mila mld che spariscono. E se questo 20% più ricco riduce la spesa tutta la spesa o domanda in USA si ferma 2) le aziende assumono e fanno investimenti quando il prezzo di borsa sale in America.

Licenziano e fermano investimenti se il prezzo di borsa cala del 25-30% Perchè dovrebbe perdere un 20% ? tutto il mondo ha investito sempre di più nella borsa USA dal 2010-2012 circa che ora è salita tanto che è il 70% delle borse mondiali perchè faceva guadagnare il triplo. Da novembre però l’S&P 500 è l’indice peggiore (dopo l’India). Se continua, poi gli esteri sono i primi a vendere.

Usa, Attali attacca Trump: “Ci sono analogie con Hitler”

Lo scrittore francese, economista ed ex consigliere speciale del presidente della Repubblica Mitterrand, quello che ha messo sullapoltrona Macon,, sottolinea le analogie tra i due

E la UE? “Più sanzioni!

Secondo l’ultimo rapporto del FMI, nel 2024 la Russia ha superato il Giappone diventando la quarta economia più grande del mondo (PPP). Nel 1998, l’economia giapponese era più di 2,5 volte più grande di quella russa. Immagina di dire a qualcuno di allora che la “stazione di servizio morente” avrebbe superato la potenza asiatica.

DDL LOMBARDO-CALENDA, VOGLIONO POTER ANNULLARE LE ELEZIONI IN STILE ROMANIA E USARE I FACT-CHECKERS PER BANDIRE LE PERSONE DAI SOCIAL A LIVELLO NAZIONALE Le piattaforme informative (giornali, organi di informazione, social network, etc.) … si dovranno dotare di un comitato di analisi … con i seguenti compiti: contrastare le attività di ingerenza esterna volte alla manipolazione del consenso politico, attraverso la produzione, promozione e diffusione di informazioni false o distorte; verificare i contenuti diffusi… rettificare e rimuovere quelli falsi e ingannevoli e bloccare l’operatività degli utenti ripetutamente coinvolti nelle attività di disinformazione… Nel caso in cui l’Agcom e il Dis segnalino a Parlamento e Governo una massiccia attività di ingerenza esterna, inizia un iter che può portare alla sospensione/annullamento delle elezioni di Camera, Senato e membri spettanti all’Italia nel Parlamento europeo. -Riformista

