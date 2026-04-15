Trump sta bloccando il blocco di Hormuz…..

Guerra contro l’Iran: la situazione di stallo dei blocchi

In seguito all’attacco non provocato da parte degli Stati Uniti alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica dell’Iran ha annunciato un blocco (virtuale) dello Stretto di Hormuz. Il traffico attraverso lo Stretto è diminuito da circa 130 navi al giorno a meno di 5 al giorno.

La mancanza di petrolio, gas e fertilizzanti che transitano attraverso lo Stretto causerà una depressione globale.

Sei settimane dopo l’attacco all’Iran, che aveva causato il problema, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha risposto bloccando tutte le navi in ​​entrata e in uscita dai porti iraniani:

Oltre 10.000 marinai, marines e aviatori statunitensi, insieme a più di una dozzina di navi da guerra e decine di aerei, sono impegnati nella missione di blocco delle navi in ​​entrata e in uscita dai porti iraniani. Nelle prime 24 ore, nessuna nave è riuscita a superare il blocco statunitense e 6 navi mercantili hanno obbedito all’ordine delle forze americane di invertire la rotta per rientrare in un porto iraniano sul Golfo dell’Oman.

Il blocco viene applicato in modo imparziale alle navi di tutte le nazionalità che entrano o escono dai porti e dalle zone costiere iraniane, compresi tutti i porti iraniani sul Golfo Arabico e sul Golfo dell’Oman. Le forze statunitensi garantiscono la libertà di navigazione per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz da e verso porti non iraniani.

In risposta al blocco dei propri porti, l’Iran ha annunciato il blocco di tutto il traffico da e verso i porti della più ampia regione del Golfo Persico.

Pertanto, la situazione è (di nuovo) in una fase di stallo. Ma il tempo stringe. L’economia iraniana è temprata dalla guerra. Può resistere molto più a lungo a un blocco di quanto il mondo possa sopportare la chiusura dello Stretto di Hormuz, la conseguente mancanza di merci e i tumulti sociali che ne deriveranno.

Qualcosa – qualcuno – dovrà cedere. È improbabile (archiviato) che sia l’Iran a farlo.

— La produzione e la manutenzione di Moon of Alabama mi costano molto tempo e denaro. Vi prego di considerare la possibilità di contribuire.

Pubblicato da b alle 16:34 UTC | Commenti (321)

Invia commenti