Trump si ritira dal trattato sul Clima e da 66 organizzazioni internazionali: tagli per milioni di dollari

Il presidente Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti da un trattato internazionale per il clima, l’Un Framework Convention on Climate Change, creato nel 1992 e che conta tutti i Paesi del mondo come suoi membri.

Un ulteriore attacco al multilateralismo con un ordine esecutivo che ritira gli Stati Uniti anche da 66 organizzazioni internazionali, smantellando un pilastro della diplomazia globale costruita in decenni.

Oltre all’addio all’Un Framework Convention on Climate Change (Unfccc), la scure si abbatte sull’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il cuore scientifico Onu sui cambiamenti climatici. Ma soprattutto stop immediato a finanziamenti per centinaia di milioni, cancellazione dell’International Climate Finance Plan di Biden e quote Onu solo per enti allineati all'”America First“.​

La lista, pubblicata sul sito della Casa Bianca, è impietosa: 31 agenzie Onu tra cui Un Water, Un Oceans, Un Environment Programme, Un Human Rights Council, Un Development Programme, Unrwa (agenzia per i rifugiati palestinesi), agenzia Onu per la popolazione, Unesco. Completano il quadro Carbon Free Energy Compact, Università delle Nazioni Unite, International Cotton Advisory Committee, International Tropical Timber Organization, Istituto Panamericano di Geografia e Storia, Federazione Internazionale dei Consigli e Agenzie per le Arti e la Cultura, International Lead and Zinc Study Group, più commissioni su lavoro, migrazione e sviluppo.​ Tra le altre organizzazioni non Onu presenti nell’elenco figurano il Partnership for Atlantic Cooperation, l’International Institute for Democracy and Electoral Assistance e il Global Counterterrorism Forum.

Trump replica e amplifica il primo mandato: Who espulsa, Unrwa defunding accelerato per presunti legami con Hamas, Unesco boicottata per anti-Israel bias, Human Rights Council snobbato come antiamericano. L’offensiva 2025 su Usaid ha già falcidiato progetti ong in partnership Onu, chiudendo iniziative su Aids in Africa, rifugiati siriani e fame in Yemen – perdite stimate in miliardi. Ora, ong indipendenti urlano al disastro: nuovi tagli paralizzano programmi su clima resilienza, migrazioni forzate e salute globale. Trump giustifica: risorse liberate per “dominanza energetica Usa”, senza più vincoli ideologici.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha fornito la roadmap dettata da Trump: “Quello che era iniziato come un quadro pragmatico di organizzazioni internazionali per la pace e la cooperazione si è trasformato in una vasta architettura globale, spesso dominata da un’ideologia progressista e distaccata dagli interessi nazionali”. La review del Dipartimento di Stato ha setacciato quindi 66 enti, privilegiando tagli a quelli su “diversity” e temi woke.

Gli analisti di Bloomberg Law e dell’Union of Concerned Scientists (UCS) lanciano l’allarme rosso: l’uscita dall’Unfccc, ratificata dal Senato negli anni ’90, impone un tortuoso percorso congressuale per qualsiasi rientro, congelando patti futuri come Parigi o Cop30 e lasciando gli Usa in un limbo diplomatico. Rubio non si scompone e ribatte secco: «Zero risorse per istituzioni irrilevanti o conflittuali coi nostri interessi».​

Dall’altra parte dell’Atlantico, l’Europa tuona contro un “egoismo miope”: il premier britannico Starmer parla di “tradimento climatico globale”, Scholz avverte di “vuoto pericoloso” nei negoziati Onu, mentre Macron accusa Trump di “giocare col fuoco” su migrazioni e diritti umani. La Cina, dal canto suo non si scompone, Pechino guadagna terreno come leader climatico, con Xi Jinping che già corteggia Bruxelles per riempire il vuoto lasciato da Washington, potenziando Belt and Road green.​

Le ong, da Amnesty a Greenpeace, prevedono un caos umanitario puro: Unrwa paralizzata accelera la crisi Gaza, tagli Usaid chiudono campi rifugiati siriani e programmi anti-fame, mentre i progetti sul clima in Africa e Asia svaniscono, esponendo milioni di persone a disastri ambientali. Bilancio amaro: risparmi epocali per il Tesoro Usa, ma il rischio di un mondo meno stabile, frammentato, dove America First deve prevalere per tracciare e continuare il nuovo corso promesso dal presidente Trump.