Trump, perdita del lume della ragione

RIASSUNTO DEL DISCORSO CRITICO DEL PRESIDENTE TRUMP ALLE NAZIONI UNITE

▪️ Le Nazioni Unite sono inattive nella risoluzione dei conflitti globali. Trump si chiede a che cosa servano veramente. Tutto quello che fanno è scrivere lettere con parole vuote e poi non fanno nulla. Trump ha posto fine a più conflitti che le Nazioni Unite e sempre senza il loro aiuto, afferma anche:

“Non solo l’ONU non risolve troppo spesso i problemi che dovrebbe risolvere, ma ne crea di nuovi da risolvere. L’esempio migliore è la questione politica numero uno del nostro tempo, la crisi delle migrazioni incontrollate”.

▪️ Trump non riceve nulla dalle Nazioni Unite , a parte scale e gobbo malfunzionanti.

▪️ Le Nazioni Unite hanno sostenuto l’immigrazione clandestina con aiuti economici.

▪️ Gli sprechi alle Nazioni Unite sono presenti su “scala massiccia”.

▪️ Gli Stati Uniti si erano indeboliti con “quattro anni di radicalismo” sotto Biden, ma oggi il Paese “non ha concorrenti” al mondo e la NATO è diventata la più forte di sempre.

▪️Gli Stati Uniti e altri Paesi affrontano gli stessi problemi di immigrazione clandestina e non hanno altra scelta che agire. “Il vostro Paese sta andando all’inferno”, ha detto Trump riferendosi ai Paesi che accolgono troppi migranti.

▪️Londra è cambiata cosi tanto che vuole passare alla legge della Sharia

▪️La guerra a Gaza deve finire immediatamente e gli ostaggi rimasti devono essere rilasciati. Si oppone al riconoscimento dello stato Palestinese e afferma che sarebbe fare un regalo ad Hamas

▪️L’Europa non può “combattere la Russia ” e continuare ad acquistare le sue risorse energetiche: è vergognoso.

▪️Trump ha definito Cina e India “i principali sponsor” del conflitto ucraino per la loro cooperazione economica con la Russia .

▪️I Cristiani ✝️ sono la comunità più perseguitata sulla terra.

▪️La comunità internazionale deve abbandonare completamente lo sviluppo di armi biologiche ☣️.

▪️Gli Stati Uniti guideranno gli sforzi internazionali per il controllo delle armi biologiche ☣️; il nuovo sistema di verifica sarà basato sull’intelligenza artificiale.

▪️Trump ha definito le affermazioni sul cambiamento climatico ☀️⛈ la più grande menzogna di tutti i tempi.

Trump: con il sostegno dell’Ue l’Ucraina può riconquistare tutti i suoi territori

In seguito all’incontro con Zelensky, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui definisce la Russia una “tigre di carta” e sostiene che Kiev può riottenere il controllo dei territori perduti con il sostegno europeo.

“Col passare del tempo, con la pazienza e il sostegno finanziario dell’Europa e in particolare della NATO, il ritorno ai confini originali da cui è iniziata questa guerra è del tutto reale. Perché no?

La Russia ha combattuto una guerra insensata per tre anni e mezzo, che una vera potenza militare avrebbe dovuto vincere in meno di una settimana. Questo non rende onore alla Russia. Al contrario, la fa sembrare sempre più una “tigre di carta”.

(…)

Putin e la Russia sono in gravi difficoltà economiche, e ora è il momento di agire per l’Ucraina. In ogni caso, auguro a entrambi i Paesi il meglio. Continueremo a fornire armi alla NATO in modo che la NATO le utilizzi come meglio crede. Buona fortuna a tutti!”, ha scritto colui che sogna il premio Nobel per la pace …..

