Trump non riesce a riaprire lo stretto di Hormuz

Guerra all’Iran: scorte a Hormuz, curdi, tempistiche

Alcuni dei tanti interessanti sviluppi attuali della guerra all’Iran che spiccano.

Trump ha annunciato che gli Stati Uniti scorteranno le navi attraverso lo Stretto di Hormuz:

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler garantire la sicurezza del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, minacciato dall’Iran, anche con la Marina statunitense.

“Se necessario, la Marina degli Stati Uniti inizierà a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz il prima possibile”, ha scritto martedì sulla sua piattaforma Truth Social. “In ogni caso, gli Stati Uniti garantiranno il LIBERO FLUSSO di ENERGIA verso il MONDO”.

Inoltre, ha incaricato la competente International Development Finance Corporation (DFC) degli Stati Uniti di offrire assicurazioni e garanzie sui rischi per tutto il commercio marittimo nella regione. La misura è rivolta principalmente al trasporto di energia, ma è disponibile per tutte le compagnie di navigazione.

Circa il 20% delle forniture globali di petrolio, GPL e fertilizzanti e alluminio deve passare attraverso lo Stretto di Hormuz. L’Iran aveva annunciato da tempo che lo Stretto sarebbe stato chiuso in caso di attacco. Ha mantenuto la promessa. Da allora, alcune piccole navi hanno tentato di attraversarlo, ma sono state bloccate dall’impatto degli attacchi iraniani. Le compagnie di assicurazione navale hanno smesso di fornire copertura per qualsiasi passaggio attraverso lo Stretto.

Trump non comprende ancora la geografia dello Stretto di Hormuz.

più grande

La sua larghezza in mare aperto, su una lunghezza di oltre 100 chilometri, è di soli 40 chilometri circa. Le sue rotte di navigazione per le grandi navi sono strette e si trovano a soli 20 chilometri dalla costa iraniana.

Il modo consueto per una marina di proteggere un simile passaggio sarebbe quello di lanciare una massiccia campagna di bombardamenti per eliminare tutte le postazioni radar e missilistiche lungo la costa. Solo dopo una tale campagna si tenterebbe di attraversare lo Stretto.

Ma il paesaggio iraniano lungo la costa è in gran parte montuoso. Ci sono molti rifugi dove nascondere missili antinave o droni. Le navi che attraversano lo Stretto sono visibili a occhio nudo (o tramite dispositivi a infrarossi di notte). Uno sciame di droni a medio raggio sopraffarebbe le difese aeree di qualsiasi scorta della Marina che cerchi di aiutare le petroliere ad attraversare lo Stretto. E questo prima che l’Iran decida di sganciare mine nelle acque dello Stretto.

Sperare che le scorte aiutino a passare lo Stretto è come assumere guardie del corpo quando il nemico è noto per essere un cecchino a lungo raggio. Un’impresa senza speranza.

Sono sicuro che la Marina troverà il modo di far sapere a Trump quanto sarebbero inutili le scorte.

L’Iran sa da tempo che il suo più grande vantaggio in una guerra è il danno economico che può causare. Due delle principali compagnie aeree a lungo raggio al mondo, Emirates e Qatar Airlines, non possono più volare verso i loro hub principali negli stati del Golfo. Anche il trasporto marittimo sarà presto ridotto a un rivolo: continua. Lettura: Guerra all’Iran – Scorte di Hormuz, Curdi, Tempi

Pubblicato da b alle 17:24 UTC | Commenti (179)