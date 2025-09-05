|
|
Il Pentagono sospende i programmi di sostegno militare ai paesi europei confinanti con la Russia
MOSCA (Sputnik) – Gli Stati Uniti taglieranno centinaia di milioni di dollari destinati ai programmi di sostegno alla sicurezza dei paesi europei confinanti con la Russia, secondo quanto riportato giovedì dal Financial Times, che cita fonti vicine alla questione.
I funzionari del Pentagono hanno informato i diplomatici europei la scorsa settimana che gli Stati Uniti non finanzieranno più i programmi di addestramento e armamento delle truppe nei paesi dell’Europa orientale confinanti con la Russia, secondo quanto riportato dall’articolo, aggiungendo che i paesi dell’UE sono rimasti scioccati dalla decisione degli Stati Uniti e stanno cercando di chiarirne i dettagli.
Un funzionario europeo ritiene che questa mossa abbia lo scopo di incoraggiare l’UE a garantire la propria sicurezza.
I funzionari europei stanno anche cercando di capire se i finanziamenti interni saranno sufficienti a colmare queste lacune o se questi tagli avranno un impatto su aspetti critici della sicurezza europea, secondo quanto riportato dalla pubblicazione. Il vertice NATO si è tenuto all’Aia il 24-25 giugno. Il presidente Donald Trump ha ripetutamente criticato l’Europa per il suo scarso contributo alle capacità di difesa dell’alleanza e ha invitato tutti i paesi membri ad aumentare la spesa per la difesa al cinque per cento del PIL.
Pentagon Halts Military Support Programs for European Countries Bordering Russia
VLADIVOSTOK, Russia (Sputnik) – Gli USA sono vicini ad accettare la proposta del presidente russo Vladimir Putin di cambiare il paradigma migliorando prima le relazioni con la Russia, ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Anton Kobyakov in un’intervista a Sputnik.
“Mi sembra che gli americani siano vicini ad accettare la proposta del nostro presidente di cambiare il paradigma: prima migliorare le relazioni con la Russia e poi discutere tutte le questioni urgenti, e [il presidente degli Stati Uniti Donald] Trump ha iniziato a muoversi in questa direzione”, ha detto Kobyakov a margine del Forum economico orientale (EEF).
Putin e Trump hanno concordato di avvicinare le loro posizioni, migliorando efficacemente le relazioni tra Russia e Stati Uniti, ha aggiunto.
Sulla multipolarità
I paesi della maggioranza globale hanno raccolto la sfida lanciata da alcune nazioni occidentali che rivendicano la governance globale, ha affermato Kobyakov.
All’inizio di questa settimana si è tenuto il vertice dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai nella città cinese di Tianjin.
———- “A Pechino e Tianjin, i paesi della maggioranza globale hanno virtualmente accettato la sfida di una parte dei paesi occidentali che rivendicano la governance globale del mondo”, ha dichiarato Kobyakov a margine dell’EEF. ——————
I leader del Sud del mondo hanno deciso al vertice SCO in Cina che il mondo non dovrebbe essere governato solo dagli Stati Uniti e dai loro satelliti, ha aggiunto Kobyakov.VLADIVOSTOK, Russia (Sputnik) – Americans are close to