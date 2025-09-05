VLADIVOSTOK, Russia (Sputnik) – Gli USA sono vicini ad accettare la proposta del presidente russo Vladimir Putin di cambiare il paradigma migliorando prima le relazioni con la Russia, ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Anton Kobyakov in un’intervista a Sputnik.

“Mi sembra che gli americani siano vicini ad accettare la proposta del nostro presidente di cambiare il paradigma: prima migliorare le relazioni con la Russia e poi discutere tutte le questioni urgenti, e [il presidente degli Stati Uniti Donald] Trump ha iniziato a muoversi in questa direzione”, ha detto Kobyakov a margine del Forum economico orientale (EEF).

Putin e Trump hanno concordato di avvicinare le loro posizioni, migliorando efficacemente le relazioni tra Russia e Stati Uniti, ha aggiunto.

Sulla multipolarità

I paesi della maggioranza globale hanno raccolto la sfida lanciata da alcune nazioni occidentali che rivendicano la governance globale, ha affermato Kobyakov.

All’inizio di questa settimana si è tenuto il vertice dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai nella città cinese di Tianjin.

———- “A Pechino e Tianjin, i paesi della maggioranza globale hanno virtualmente accettato la sfida di una parte dei paesi occidentali che rivendicano la governance globale del mondo”, ha dichiarato Kobyakov a margine dell’EEF. ——————

I leader del Sud del mondo hanno deciso al vertice SCO in Cina che il mondo non dovrebbe essere governato solo dagli Stati Uniti e dai loro satelliti, ha aggiunto Kobyakov.